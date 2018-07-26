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Новые старые «слуги народа». Кто попадет в Курултай?

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Агентство политических и экономических исследований опубликовало аналитический доклад "Выборы в Курултай Башкирии: кандидаты, партии, предварительный прогноз". Он посвящен итогам регистрации партийных списков и кандидатов в одномандатных округах. Авторы исследования указывают, что республиканская повестка выборов "характеризуется размытостью и ситуативностью". "Idel.Реалии" обсудили исследование с одним из его авторов.

Новые старые «слуги народа». Кто попадет в Курултай?


Несмотря на наличие резонансных тем (Шиханы, повышение пенсионного возраста, национальный язык, обманутые дольщики, качество услуг в здравоохранении), по мнению автор исследования, "cами выборы не вызывают значительного интереса населения". Как считают создатели документа, это связано с невысоким уровнем доверия к институтам региональных парламентов и выборов, усталостью населения от избирательных кампаний после президентских выборов, а также с возможной уверенность в победе "Единой России", что снижает его интерес к выборам и может существенно повлиять на явку.

Авторы доклада дают конкретный прогноз о количестве мандатов, которые могут получить партии, сумевшие зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Госсобрание. Так, говоря о "Единой России", исследователи указывают, что ей "придётся вести компанию в непростых условиях, обусловленных федеральной повесткой (пенсионная и другие реформы)", вследствие чего ее представительство в республиканском парламенте несколько сократится — с 94 (в нынешнем составе Госсобрания) до 75-85 мест. Абсолютное большинство при таком раскладе останется все же за партией власти.

Прогноз авторов доклада для КПРФ — 12-15 мандатов, для "Справедливой России" — до пяти мандатов. ЛДПР, "в случае успешного использования протестной тематики вполне может не только сохранить свои позиции в Курултае, но и несколько увеличить собственное представительство от трех до семи мест", указывается в исследовании. На увеличение своего представительства до двух-пяти мандатов могут рассчитывать и "Патриоты России", у которых вероятно преодоление пятипроцентного барьера и победа в некоторых одномандатных округах.

Для выдвиженцев от Российской экологической партии "Зеленые", которую в Башкортостане возглавляет депутат Госсобрания пятого созыва Руфина Шагапова прогноз АПЭК хуже — вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер, но может провести одного-двух кандидатов по одномандатным округам. Исследователи пришли в конечном счете к заключению, что в новый состав Курултая могут войти представители шести-семи политических партий.

Корреспондент "Idel.Реалий" поговорил с одним авторов исследования, политологом Дмитрием Михайличенко о методике составления доклада и о внутренней "кухне" башкирского Белого дома, по рецептам которой конструируется состав будущего Госсобрания.

—​ Вы дали довольно четкий прогноз, назвали конкретное количество мест, которое могут получить определенные партии в будущем Госсобрании. На чем эти цифры основаны?

— Они, разумеется, являются примерными, но основываются на реалистичной экспертной оценке достаточно прагматичной стратегии администрации президента РФ, дающей общие установки в регионы, и предвыборной стратегии башкирского Белого дома. Социологические замеры мы не делали, поэтому наш подход был в данном случае не классический политологический. Мы оценивали и саму процедуру выборов в Башкирии, и расчеты архитекторов внутренней политики в регионе.

Возьмем "Единую Россию", например. Консультанты Белого дома знают, что объективно рейтинг этой партии составляет в лучшем случае 50 процентов и постоянно снижается. Власть, конечно, сумеет обеспечить ей, как и прежде, гегемонию в парламенте, но с точки зрения политического прагматизма в нынешних условиях нецелесообразно будет добиваться такого же сверхдоминирования единороссов в Курултае, какого добились на прошлых выборах, в 2013 году. Тогда архитекторы внутренней политики запугивали Рустэма Хамитова тем, что в парламент прорывается резко оппозиционная партия Альберта Мухамедьярова ("Российская партия народного управления"), а также справороссы, по спискам которых в Госсобрание пройдут деструктивные силы.

Сейчас такой ситуации нет. Отсутствует необходимость и в сверхдоминировании. Гегемонию единороссов вполне можно несколько разбавить. Разумеется, и сейчас власти не нужен ни один неподконтрольный депутат. Пример Бориса Немцова, когда он был единственным оппозиционным депутатом в Ярославской областной думе, показал, что иногда и один в поле воин. Поэтому о персонах проходных кандидатов от других партий ведутся сложные конвенциональные переговоры, они обсуждаются не менее тщательно, чем кандидаты от "Единой России".

—​ На чем же основываются расчеты башкирского Белого дома? В частности, за счет кого планируется разбавить гегемонию единороссов?

— Как происходит, грубо говоря, дележка мандатов с точки зрения реального анализа? Во-первых, Белому дому нужно вновь обеспечить формальную многопартийность в парламенте. Во-вторых, нужно учесть все расклады федеральной политической повестки. Она, как известно, задается Кремлем и Старой площадью. Кто, с точки зрения федералов может лучше всего агрегировать социальный протест в удобном для власти формате? Это, безусловно, КПРФ.

Она ведет соглашательскую политику, во многом используя протест для развития собственного политического капитала, дробит этот протест. Последний наглядный пример — как коммунисты на митинге против пенсионной реформы в Уфе не дали слово сторонникам Навального, хотя об этом была предварительная договоренность. Но, вместе с тем, хорошо известно, что КПРФ, исходя из собственных соображений, периодически проявляет элементы оппозиционности и выходит из договоренностей с властью. Поэтому она считается не самым надежным партнером и, стало быть, разбавлять гегемонию ЕР нужно не только увеличением представительства коммунистов.

—​ Кем же тогда? Кто может быть надежным партнером для партии власти в нынешних условиях?

— Тут можно назвать ряд партий, и мы это показали в своем прогнозе. К примеру, "Справедливую Россию". На выборах в 2013 году на башкирскими властями висел дамоклов меч в виде Радия Хабирова (экс-руководитель администрации президента Башкортостана, экс-замначальника управления администрации президента России по внутренней политике, глава города Красногорск в Московской области —​ "Idel.Реалии"), который ряд лет патронировал местное отделение справороссов, бывшее в жесткой оппозиции Рустэму Хамитову. После того, как в прошлом году отделении сменилось руководство, оно стало лояльным к местной власти. Теперь там у руля люди, близкие к мэру Уфы Иреку Ялалову, и проблем для башкирского Белого дома они не создают.

—​ Не значит ли это, что уфимский мэр неформально создает группу своих сторонников в будущем Госсобрании, пользуясь каналами справороссов, а, может, и других партий?

— Нет, не думаю. Здесь всё, в том числе и его выдвижение в первой тройке списка "Единой России", конвенционально. Все кандидатуры, в том числе, и от справороссов согласованы. Мэрия Уфы будет на выборах заниматься проблемой явки, не более.

В числе надежных для власти партий-партнеров упомяну также ЛДПР, партию "Патриоты России" и, отчасти, "Зеленых". Местное отделение либерал-демократов — традиционный союзник республиканских властей, не вступающее с ними в конфронтацию. "Патриоты России" — это сейчас альтернативный "Единой России" карман власти. Через их каналы в Госсобрание идут бывшие представители элиты, в их списках дольно много отставных силовиков, что соответствует общероссийскому тренду квази-милитаризации политики.

Кстати, изначально, по моим данным, у Белого дома была идея сделать в качестве такого альтернативного карманчика местное отделение партии "Зеленые", поскольку экология весьма актуальная тема для республики. На этом фоне можно было создать для электората некую иллюзию альтернативности в политическом поле. Но "Зеленые" для власти все же более опасны.

На низовом уровне там, в отличие от лояльного Белому дому республиканского руководства этой партии, много самодеятельных активистов, неподконтрольных власти, поднимающих болезненные для нее темы. Поэтому "Зеленые" в Госсобрании, конечно, будут, но в ограниченном количестве. А у патриотов абсолютно выхолощенная программа, зато есть внутриэлитные договоренности и определенный конформизм и пиетет к власти. За счет этого они получают от Белого дома режим наибольшего благоприятствования на выборах.

—​ Неделю назад "Патриоты" попытались в судебном порядке снять список КПРФ с выборов, оспорив решение ЦИК Башкортостана о заверении списка коммунистов. Что, по-вашему, это было —​ этакая самодеятельность или игра Белого дома, приструнившего КПРФ чужими руками, чтобы снизить протестную активность?

— Я сперва полагал, что это игра белодомовцев. Но потом мне стало известно, что это все же самодеятельность "Патриотов", кстати, вполне допустимая в рамках предвыборной конкуренции. Их вовремя одернули из администрации главы республики и они перестали муссировать эту тему, согласившись с решением республиканского Верховного суда, рассматривавшего их иск к ЦИКу. Никто снять список КПРФ не позволил бы, это стало бы нарушением конвенциональных договоренностей.

—​ Немногочисленные независимые кандидаты уже в июле заявили, что выходят из избирательной гонки, будучи не в состоянии собрать подписи. Не смогли их собрать и кандидаты от партии "Яблоко", выдвигавшиеся в трех округах. Осталось ли хоть какое-то подобие конкуренции на этих выборах?

— У самовыдвиженцев и кандидатов от оппозиционных партий просто нет ресурсов, чтобы собрать необходимое количество подписей. Что касается конкуренции, на мой взгляд, остался едва ли не единственный округ —Новиковский № 14 в Уфе — где она возможна. Там идут два депутата Госсобрания предыдущего созыва — единоросс Александр Дегтев и кандидат от "Партии дела", телеведущий Ильдар Исангулов, а также весьма деятельный коммунист Альберт Рахматуллин. Был еще выдвиженец от "Яблока", известный юрист Виталий Буркин, но он не стал собирать подписи. Все эти кандидаты умеют вести кампанию и могут бороться. Белый дом, конечно, поддержит конвенционального кандидата. На мой взгляд, фаворитом там будет единоросс.

—​ В конце прошлого года второй "Съезд башкирского народа" объявил, что башкирское национальное движение "должно принять самое активное участие в выборах в выборах депутатов Госсобрания в 2018 году". Нынешней весной руководители башкирских национальных организаций подтвердили это намерение при этом для кандидатов преимущественно рассматривался путь самовыдвижения. Прошли все сроки регистрации, и мы видим, что выдвинут (от КПРФ) лишь один кандидат —​ председатель Зауральского филиала "Башкорта" Айнур Ишкильдин. Почему такое происходит? Казалось бы, на выборах представители башкирского национального движения могли развернуть все темы, которые они активно поднимали ранее.

— Этот вопрос, конечно, уместнее задать самим представителям движения. Но я напомню, что правила политической игры в нашей стране очень сильно сужены. У нас нет региональных и национальных политических партий. Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властями не рассматривается и не приветствуется.

Есть жесткая установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, им остается лишь влиять на общественное мнение, что, кстати, не менее важно, нежели прямое участие в политической борьбе. Ну, и спецслужбы, разумеется, действуют, выполняя вышеупомянутую властную установку.

—​ Каков же будет облик нового Госсобрания? И какое впечатление окажут итоги этих выборов на публику, на массовое сознание?

— В облике Курултая не будет ничего нового. Как и ранее, там будут преобладать конвенциональные кандидаты, конструктивно настроенные к инициативам исполнительной власти. Никаких протестов или даже нормальных деловых дискуссий там не будет. В целом, значение всех региональных легислатур в стране давно снижается, а деятельность нашего Госсобрания была незаметна уже многие годы.

Что же касается массового сознания людей, то, с одной стороны, эти выборы для него пройдут незаметно. К итогам люди отнесутся, полагаю, индифферентно — если только власти опять не перегнут палку с накачиванием явки. С другой стороны, ощущение, что ничего на самом деле не поменялось, несомненно, усилит давно идущий и все время лишь нарастающий процесс отчуждения общества от власти.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 23.08.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А вы друзья как не садитесь, в курултай вы не годитесь...



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  • 2 | 23.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Хруль, почитай статью внимательно...пару выдержек
_______________
Как происходит, грубо говоря, дележка мандатов с точки зрения реального анализа? Во-первых, Белому дому нужно вновь обеспечить формальную многопартийность в парламенте. Во-вторых, нужно учесть все расклады федеральной политической повестки. Она, как известно, задается Кремлем и Старой площадью. Кто, с точки зрения федералов может лучше всего агрегировать социальный протест в удобном для власти формате? Это, безусловно, КПРФ.
Она ведет соглашательскую политику, во многом используя протест для развития собственного политического капитала, дробит этот протест. Последний наглядный пример — как коммунисты на митинге против пенсионной реформы в Уфе не дали слово сторонникам Навального, хотя об этом была предварительная договоренность...... (Хруль, КПРФ тока забалтывает)
__________
—​ Не значит ли это, что уфимский мэр неформально создает группу своих сторонников в будущем Госсобрании, пользуясь каналами справороссов, а, может, и других партий?
— Нет, не думаю. Здесь всё, в том числе и его выдвижение в первой тройке списка "Единой России", конвенционально. Все кандидатуры, в том числе, и от справороссов согласованы. Мэрия Уфы будет на выборах заниматься проблемой явки, не более....... (беги Хруль, беги на выборы, покажи процент явки)
__________________________
— Я сперва полагал, что это игра белодомовцев. Но потом мне стало известно, что это все же самодеятельность "Патриотов", кстати, вполне допустимая в рамках предвыборной конкуренции. Их вовремя одернули из администрации главы республики и они перестали муссировать эту тему, согласившись с решением республиканского Верховного суда, рассматривавшего их иск к ЦИКу. Никто снять список КПРФ не позволил бы, это стало бы нарушением конвенциональных договоренностей..... (ты хоть 100 раз головой об стену, но все роли уже розданы и оплачены и твой КПРФ там же. Хруль, неужели непонятно?)
турк



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  • 3 | 23.08.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Че-то слуги народа на картинке такие изработанные .Видать плохо их кормють...



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  • 4 | 23.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Устал работать.хочу отдохнуть.забыться.уйти от проблем,.выспаться,поправить свой бюджет и многое другое.Возьмите меня тоже в депутаты.А.



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  • 5 | 23.08.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять будут набирать установленный кем-то % не имеющих способностей,но имеющих потребности.



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  • 6 | 23.08.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Мужик в спортивном костюме, красном галстуке и желтых ботинках поймал золотую рыбку и стал думать над заказом.
Думал.. думал, тут рыбка не выдержала и спрашивает: ты в депутаты что ли хочешь?
Мужик в желтых ботинках-Слушай,как ты догадалась о моем заветном желании.
Однако, видно долго без помощников не мог сформулировать свою небольшую просьбу?
Золотая рыбка- В таком случае убей меня сразу.



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  • 7 | 23.08.2018, 12:10 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4380 | Рейтинг: -709,9
Что то не вижу в кандидатах Кухарку, Юнга... или вы боитесь выйти к народу своей программой и герои только на странице УЖе?



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  • 8 | 23.08.2018, 12:13 | Автор: Виктор
    Публикации: 214 | Комментарии: 1644 | Рейтинг: +473,7
Понравились фразы:

1. "Разумеется, и сейчас власти не нужен ни один неподконтрольный депутат. " (законы, что дышло. Как УИКам укажут, так они протоколы и составят).

2. "Как происходит, грубо говоря, дележка мандатов с точки зрения реального анализа? (От меня: То есть, власть и ее 4 или 6 партий, договариваются, и мнение избирателей не играет роли, они сами себя выбирают).

Во-первых, Белому дому нужно вновь обеспечить формальную многопартийность в парламенте.

Во-вторых, нужно учесть все расклады федеральной политической повестки. Она, как известно, задается Кремлем и Старой площадью.

Кто, с точки зрения федералов может лучше всего агрегировать социальный протест в удобном для власти формате? Это, безусловно, КПРФ. Она ведет соглашательскую политику, во многом используя протест для развития собственного политического капитала, дробит этот протест."

3. "cами выборы не вызывают значительного интереса населения".

(это на фоне жутких санкций? трех войн? падения уровня жизни? грабежа пенсий? Разве депкорпус не влияет? Разве люди не понимают?

Понимают. Но знают. Власть и невыборы узурпированы. А фальш УИКов и ЦИК прикрыта людьми в погонах и судами.)

4. "У нас нет региональных и национальных политических партий. Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властями не рассматривается и не приветствуется.

Есть жесткая установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, им остается лишь влиять на общественное мнение, что, кстати, не менее важно, нежели прямое участие в политической борьбе.

Ну, и спецслужбы, разумеется, действуют, выполняя вышеупомянутую властную установку."

Не спрашиваю, Это законно?

5. " В облике Курултая не будет ничего нового.

Как и ранее, там будут преобладать конвенциональные кандидаты, конструктивно настроенные к инициативам исполнительной власти.

Никаких протестов или даже нормальных деловых дискуссий там не будет.

В целом, значение всех региональных легислатур в стране давно снижается,

а деятельность нашего Госсобрания была незаметна уже многие годы".

6. Выделим - "Никаких протестов или даже нормальных деловых дискуссий там не будет."

Но в стране и Башкирии идет системный кризис. А если не будет действий, то куда ведет кризис? К коллапсу.



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  • 9 | 23.08.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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мне ващееее не интересны никакие "выборы".



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  • 10 | 23.08.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 23.08.2018, 12:13 | Автор: Виктор
Публикации: 214 | Комментарии: 1644 | Рейтинг: +473,6
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+++++++
почти такую же раскладку я дал в 9:30, специально адресовал Хрулю, что бы он быстрее шел % поднимать, но админ меня не пустил.
Спасибо Виктор!!! не пришлось перепечатывать.
Хруль, почитай внимательно пож
турк



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  • 11 | 23.08.2018, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутат после непосильного труда поехал домой в деревню проведать маму, видит мужика в малахае пасущего одного барана с табличкой на руках — продается баран.
Депутат подумал , куплю у бабая барана, помогу ему и свою маму порадую, пенсия то у неё крошечная.
Подходит и говорить: — Хочу купить барана.
— Выбирай какого хочешь
— Так здесь только один баран.
— Так мы, дорогой, также и вас выбираем...



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  • 12 | 23.08.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Места в Курултае давно поделены, так Глава Белорецкого района займет место Министра спорта РБ, министр уходит в Курултай. Место Главы Белорецкого района займет главный врач Белорецкой ЦРКБ Кустов Е.В. -пасынок Карепанова Е.В. Другим кандидатам в депутаты из других партий можно успокоиться. Так Депутат Государственной Думы Рахматуллина Зугура прошедшая в депутаты из Белорецкого района тащит своего помощника Лавренова уже в депутаты Курултая! Даже не сомневайтесь пройдет! Увидим после 09.09.2018 года.



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  • 13 | 23.08.2018, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы посмотрите вокруг: какая идет агитация в пользу "Единой России"- баннеры с фотографиями незнакомых членов партии, газеты с пропагандой выбора того или иного депутата из Единой России в цветном исполнении. Хочется задать вопрос - откуда деньги? Эти деньги не с карманов кандидатов в депутаты- откуда у 20 летней девицы такая сумма?



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  • 14 | 23.08.2018, 15:54 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5765 | Рейтинг: -176,7
Ну все таки молодежи много в Госсовет идет. Может что и получится



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  • 15 | 23.08.2018, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все таки молодежи много в Госсовет идет. Может что и получится
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Держите карман пошире! Уже все поделено и перепродано!



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  • 16 | 23.08.2018, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну все таки молодежи много в Госсовет идет. Может что и получится
------------------------------------------------------------
-------------------------------------
Держи карман пошире! Давно все поделено и перепродано!



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  • 17 | 23.08.2018, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 23.08.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Места в Курултае давно поделены, так Глава Белорецкого района займет место Министра спорта РБ,
++++
Для хамитовской башкирии такой карьерный рост нормальное явление.
Тут же в регионе появится 500 тысяч, как и рабочих мест в дотационно-депрессивном белорецком р-не, лыжников, 500 тысяч пловцов,500 тысяч игроков в бадминтон и т.п. и всё по 500 тысяч.
Правда, означенному кандидату в министры надо будет доказать следствию, что земли, леса, подряды в районе и бюджетные деньги использовались в рамках российских законов.
Что снос аварийных домов и строительство социального жилья за счет федерального бюджета было на постоянном контроле у администрации.
Что белорецкая медицина полностью укомплектована специалистами и ох как доступна для населения.
А больные едут в Магнитогорск на обследование, лечение, а мамочки рожать потому, что капризны,паникуют по пустякам,
нетерпеливы и просто не хотят немного ( всего по 5 месяцев) ждать вызова к узким.
Провалы в строительстве нового металлургического завода, обманутые дольщики, воровство ЖКХ- а где сегодня в Башкирии нет проблем. Кто не "работает", тот не совершает ошибок.



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  • 18 | 23.08.2018, 16:38 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2691 | Рейтинг: -262,9
Автор: Виктор
Публикации: 214 | Комментарии: 1644 | Рейтинг: +473,6
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1. "Разумеется, и сейчас власти не нужен ни один неподконтрольный депутат. " (законы, что дышло. Как УИКам укажут, так они протоколы и составят).
---------------
Любой власти в любой стране не нужен неподконтрольный депутат.
На то она и называется политическая борьба, чтобы бороться, а не сопли жевать и плакать.
Кто за вас должен чесаться, Пушкин штоли ?
Ситуация постоянно меняется, медленно, но меняется. Нельзя говорить, что в прошлый раз было так, в этот раз опять так будет. Не бывает постоянно одинаково, что-нибыдь да меняется.

Мы видим, как все изменилось за 100 дней Путина.

Ещё раз, для особо тупых, больных, недоразвитых, кривых и ленивых повторяю: если вы сами не заполните свой бюллетень, его заполнят за вас жулики и воры, вот и всё. Что тут непонятного - то ?



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  • 19 | 23.08.2018, 18:32 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 23.08.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
мне ващееее не интересны никакие "выборы".
===
умница!
какой то Великий Новгород, глупые, детей обоего пола с 6 лет обучали грамоте,..был самым цивилизованным городом Европы! Молодец князь Юрский что поголовно вырезал Великий Новгород, и вот красота, в России наступило рабовладение! Ура! Как хорошо, не надо думать заморачиваться, захотел барин твою дочь, на те, пожалуйста, захотел внучку, - сам за ручку приведёшь, ой, вздумалось барину твою молодую жинку продать другому помещику, и нет у тебя ни жены, ни будущей дочи, тем пачу внучи, - а зачем они нужны, такие хлопотные, столь мороки с ними!



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  • 20 | 24.08.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 23.08.2018, 16:38 | Автор: xrul
Публикации: 102 | Комментарии: 2691 | Рейтинг: -262,9
Автор: Виктор
Публикации: 214 | Комментарии: 1644 | Рейтинг: +473,6
Понравились фразы:

1. "Разумеется, и сейчас власти не нужен ни один неподконтрольный депутат. " (законы, что дышло. Как УИКам укажут, так они протоколы и составят).
---------------
Любой власти в любой стране не нужен неподконтрольный депутат.
На то она и называется политическая борьба, чтобы бороться, а не сопли жевать и плакать.
Кто за вас должен чесаться, Пушкин штоли ?
Ситуация постоянно меняется, медленно, но меняется. Нельзя говорить, что в прошлый раз было так, в этот раз опять так будет. Не бывает постоянно одинаково, что-нибыдь да меняется.

Мы видим, как все изменилось за 100 дней Путина.

Ещё раз, для особо тупых, больных, недоразвитых, кривых и ленивых повторяю: если вы сами не заполните свой бюллетень, его заполнят за вас жулики и воры, вот и всё. Что тут непонятного - то ?
++++++++++++++++++++




Еще раз для самого тупого из тупых.
Чего стоит вершителям судеб по своему написать протоколы не взирая на полученные результаты?

Пока Избирком на подкорме у власти, тупость и дурость верить в сказки о справедливом Избиркоме.



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