Новые старые «слуги народа». Кто попадет в Курултай?

Агентство политических и экономических исследований опубликовало аналитический доклад "Выборы в Курултай Башкирии: кандидаты, партии, предварительный прогноз". Он посвящен итогам регистрации партийных списков и кандидатов в одномандатных округах. Авторы исследования указывают, что республиканская повестка выборов "характеризуется размытостью и ситуативностью". "Idel.Реалии" обсудили исследование с одним из его авторов.Несмотря на наличие резонансных тем (Шиханы, повышение пенсионного возраста, национальный язык, обманутые дольщики, качество услуг в здравоохранении), по мнению автор исследования, "cами выборы не вызывают значительного интереса населения". Как считают создатели документа, это связано с невысоким уровнем доверия к институтам региональных парламентов и выборов, усталостью населения от избирательных кампаний после президентских выборов, а также с возможной уверенность в победе "Единой России", что снижает его интерес к выборам и может существенно повлиять на явку.Авторы доклада дают конкретный прогноз о количестве мандатов, которые могут получить партии, сумевшие зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Госсобрание. Так, говоря о "Единой России", исследователи указывают, что ей "придётся вести компанию в непростых условиях, обусловленных федеральной повесткой (пенсионная и другие реформы)", вследствие чего ее представительство в республиканском парламенте несколько сократится — с 94 (в нынешнем составе Госсобрания) до 75-85 мест. Абсолютное большинство при таком раскладе останется все же за партией власти.Прогноз авторов доклада для КПРФ — 12-15 мандатов, для "Справедливой России" — до пяти мандатов. ЛДПР, "в случае успешного использования протестной тематики вполне может не только сохранить свои позиции в Курултае, но и несколько увеличить собственное представительство от трех до семи мест", указывается в исследовании. На увеличение своего представительства до двух-пяти мандатов могут рассчитывать и "Патриоты России", у которых вероятно преодоление пятипроцентного барьера и победа в некоторых одномандатных округах.Для выдвиженцев от Российской экологической партии "Зеленые", которую в Башкортостане возглавляет депутат Госсобрания пятого созыва Руфина Шагапова прогноз АПЭК хуже — вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер, но может провести одного-двух кандидатов по одномандатным округам. Исследователи пришли в конечном счете к заключению, что в новый состав Курултая могут войти представители шести-семи политических партий.Корреспондент "Idel.Реалий" поговорил с одним авторов исследования, политологом Дмитрием Михайличенко о методике составления доклада и о внутренней "кухне" башкирского Белого дома, по рецептам которой конструируется состав будущего Госсобрания.—​ Вы дали довольно четкий прогноз, назвали конкретное количество мест, которое могут получить определенные партии в будущем Госсобрании. На чем эти цифры основаны?— Они, разумеется, являются примерными, но основываются на реалистичной экспертной оценке достаточно прагматичной стратегии администрации президента РФ, дающей общие установки в регионы, и предвыборной стратегии башкирского Белого дома. Социологические замеры мы не делали, поэтому наш подход был в данном случае не классический политологический. Мы оценивали и саму процедуру выборов в Башкирии, и расчеты архитекторов внутренней политики в регионе.Возьмем "Единую Россию", например. Консультанты Белого дома знают, что объективно рейтинг этой партии составляет в лучшем случае 50 процентов и постоянно снижается. Власть, конечно, сумеет обеспечить ей, как и прежде, гегемонию в парламенте, но с точки зрения политического прагматизма в нынешних условиях нецелесообразно будет добиваться такого же сверхдоминирования единороссов в Курултае, какого добились на прошлых выборах, в 2013 году. Тогда архитекторы внутренней политики запугивали Рустэма Хамитова тем, что в парламент прорывается резко оппозиционная партия Альберта Мухамедьярова ("Российская партия народного управления"), а также справороссы, по спискам которых в Госсобрание пройдут деструктивные силы.Сейчас такой ситуации нет. Отсутствует необходимость и в сверхдоминировании. Гегемонию единороссов вполне можно несколько разбавить. Разумеется, и сейчас власти не нужен ни один неподконтрольный депутат. Пример Бориса Немцова, когда он был единственным оппозиционным депутатом в Ярославской областной думе, показал, что иногда и один в поле воин. Поэтому о персонах проходных кандидатов от других партий ведутся сложные конвенциональные переговоры, они обсуждаются не менее тщательно, чем кандидаты от "Единой России".—​ На чем же основываются расчеты башкирского Белого дома? В частности, за счет кого планируется разбавить гегемонию единороссов?— Как происходит, грубо говоря, дележка мандатов с точки зрения реального анализа? Во-первых, Белому дому нужно вновь обеспечить формальную многопартийность в парламенте. Во-вторых, нужно учесть все расклады федеральной политической повестки. Она, как известно, задается Кремлем и Старой площадью. Кто, с точки зрения федералов может лучше всего агрегировать социальный протест в удобном для власти формате? Это, безусловно, КПРФ.Она ведет соглашательскую политику, во многом используя протест для развития собственного политического капитала, дробит этот протест. Последний наглядный пример — как коммунисты на митинге против пенсионной реформы в Уфе не дали слово сторонникам Навального, хотя об этом была предварительная договоренность. Но, вместе с тем, хорошо известно, что КПРФ, исходя из собственных соображений, периодически проявляет элементы оппозиционности и выходит из договоренностей с властью. Поэтому она считается не самым надежным партнером и, стало быть, разбавлять гегемонию ЕР нужно не только увеличением представительства коммунистов.—​ Кем же тогда? Кто может быть надежным партнером для партии власти в нынешних условиях?— Тут можно назвать ряд партий, и мы это показали в своем прогнозе. К примеру, "Справедливую Россию". На выборах в 2013 году на башкирскими властями висел дамоклов меч в виде Радия Хабирова (экс-руководитель администрации президента Башкортостана, экс-замначальника управления администрации президента России по внутренней политике, глава города Красногорск в Московской области —​ "Idel.Реалии"), который ряд лет патронировал местное отделение справороссов, бывшее в жесткой оппозиции Рустэму Хамитову. После того, как в прошлом году отделении сменилось руководство, оно стало лояльным к местной власти. Теперь там у руля люди, близкие к мэру Уфы Иреку Ялалову, и проблем для башкирского Белого дома они не создают.—​ Не значит ли это, что уфимский мэр неформально создает группу своих сторонников в будущем Госсобрании, пользуясь каналами справороссов, а, может, и других партий?— Нет, не думаю. Здесь всё, в том числе и его выдвижение в первой тройке списка "Единой России", конвенционально. Все кандидатуры, в том числе, и от справороссов согласованы. Мэрия Уфы будет на выборах заниматься проблемой явки, не более.В числе надежных для власти партий-партнеров упомяну также ЛДПР, партию "Патриоты России" и, отчасти, "Зеленых". Местное отделение либерал-демократов — традиционный союзник республиканских властей, не вступающее с ними в конфронтацию. "Патриоты России" — это сейчас альтернативный "Единой России" карман власти. Через их каналы в Госсобрание идут бывшие представители элиты, в их списках дольно много отставных силовиков, что соответствует общероссийскому тренду квази-милитаризации политики.Кстати, изначально, по моим данным, у Белого дома была идея сделать в качестве такого альтернативного карманчика местное отделение партии "Зеленые", поскольку экология весьма актуальная тема для республики. На этом фоне можно было создать для электората некую иллюзию альтернативности в политическом поле. Но "Зеленые" для власти все же более опасны.На низовом уровне там, в отличие от лояльного Белому дому республиканского руководства этой партии, много самодеятельных активистов, неподконтрольных власти, поднимающих болезненные для нее темы. Поэтому "Зеленые" в Госсобрании, конечно, будут, но в ограниченном количестве. А у патриотов абсолютно выхолощенная программа, зато есть внутриэлитные договоренности и определенный конформизм и пиетет к власти. За счет этого они получают от Белого дома режим наибольшего благоприятствования на выборах.—​ Неделю назад "Патриоты" попытались в судебном порядке снять список КПРФ с выборов, оспорив решение ЦИК Башкортостана о заверении списка коммунистов. Что, по-вашему, это было —​ этакая самодеятельность или игра Белого дома, приструнившего КПРФ чужими руками, чтобы снизить протестную активность?— Я сперва полагал, что это игра белодомовцев. Но потом мне стало известно, что это все же самодеятельность "Патриотов", кстати, вполне допустимая в рамках предвыборной конкуренции. Их вовремя одернули из администрации главы республики и они перестали муссировать эту тему, согласившись с решением республиканского Верховного суда, рассматривавшего их иск к ЦИКу. Никто снять список КПРФ не позволил бы, это стало бы нарушением конвенциональных договоренностей.—​ Немногочисленные независимые кандидаты уже в июле заявили, что выходят из избирательной гонки, будучи не в состоянии собрать подписи. Не смогли их собрать и кандидаты от партии "Яблоко", выдвигавшиеся в трех округах. Осталось ли хоть какое-то подобие конкуренции на этих выборах?— У самовыдвиженцев и кандидатов от оппозиционных партий просто нет ресурсов, чтобы собрать необходимое количество подписей. Что касается конкуренции, на мой взгляд, остался едва ли не единственный округ —Новиковский № 14 в Уфе — где она возможна. Там идут два депутата Госсобрания предыдущего созыва — единоросс Александр Дегтев и кандидат от "Партии дела", телеведущий Ильдар Исангулов, а также весьма деятельный коммунист Альберт Рахматуллин. Был еще выдвиженец от "Яблока", известный юрист Виталий Буркин, но он не стал собирать подписи. Все эти кандидаты умеют вести кампанию и могут бороться. Белый дом, конечно, поддержит конвенционального кандидата. На мой взгляд, фаворитом там будет единоросс.—​ В конце прошлого года второй "Съезд башкирского народа" объявил, что башкирское национальное движение "должно принять самое активное участие в выборах в выборах депутатов Госсобрания в 2018 году". Нынешней весной руководители башкирских национальных организаций подтвердили это намерение при этом для кандидатов преимущественно рассматривался путь самовыдвижения. Прошли все сроки регистрации, и мы видим, что выдвинут (от КПРФ) лишь один кандидат —​ председатель Зауральского филиала "Башкорта" Айнур Ишкильдин. Почему такое происходит? Казалось бы, на выборах представители башкирского национального движения могли развернуть все темы, которые они активно поднимали ранее.— Этот вопрос, конечно, уместнее задать самим представителям движения. Но я напомню, что правила политической игры в нашей стране очень сильно сужены. У нас нет региональных и национальных политических партий. Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властями не рассматривается и не приветствуется.Есть жесткая установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, им остается лишь влиять на общественное мнение, что, кстати, не менее важно, нежели прямое участие в политической борьбе. Ну, и спецслужбы, разумеется, действуют, выполняя вышеупомянутую властную установку.—​ Каков же будет облик нового Госсобрания? И какое впечатление окажут итоги этих выборов на публику, на массовое сознание?— В облике Курултая не будет ничего нового. Как и ранее, там будут преобладать конвенциональные кандидаты, конструктивно настроенные к инициативам исполнительной власти. Никаких протестов или даже нормальных деловых дискуссий там не будет. В целом, значение всех региональных легислатур в стране давно снижается, а деятельность нашего Госсобрания была незаметна уже многие годы.Что же касается массового сознания людей, то, с одной стороны, эти выборы для него пройдут незаметно. К итогам люди отнесутся, полагаю, индифферентно — если только власти опять не перегнут палку с накачиванием явки. С другой стороны, ощущение, что ничего на самом деле не поменялось, несомненно, усилит давно идущий и все время лишь нарастающий процесс отчуждения общества от власти.