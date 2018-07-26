Новые старые «слуги народа». Кто попадет в Курултай?

Несмотря на наличие резонансных тем (Шиханы, повышение пенсионного возраста, национальный язык, обманутые дольщики, качество услуг в здравоохранении), по мнению автор исследования, "cами выборы не вызывают значительного интереса населения". Как считают создатели документа, это связано с невысоким уровнем доверия к институтам региональных парламентов и выборов, усталостью населения от избирательных кампаний после президентских выборов, а также с возможной уверенность в победе "Единой России", что снижает его интерес к выборам и может существенно повлиять на явку.
Авторы доклада дают конкретный прогноз о количестве мандатов, которые могут получить партии, сумевшие зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Госсобрание. Так, говоря о "Единой России", исследователи указывают, что ей "придётся вести компанию в непростых условиях, обусловленных федеральной повесткой (пенсионная и другие реформы)", вследствие чего ее представительство в республиканском парламенте несколько сократится — с 94 (в нынешнем составе Госсобрания) до 75-85 мест. Абсолютное большинство при таком раскладе останется все же за партией власти.
Прогноз авторов доклада для КПРФ — 12-15 мандатов, для "Справедливой России" — до пяти мандатов. ЛДПР, "в случае успешного использования протестной тематики вполне может не только сохранить свои позиции в Курултае, но и несколько увеличить собственное представительство от трех до семи мест", указывается в исследовании. На увеличение своего представительства до двух-пяти мандатов могут рассчитывать и "Патриоты России", у которых вероятно преодоление пятипроцентного барьера и победа в некоторых одномандатных округах.
Для выдвиженцев от Российской экологической партии "Зеленые", которую в Башкортостане возглавляет депутат Госсобрания пятого созыва Руфина Шагапова прогноз АПЭК хуже — вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер, но может провести одного-двух кандидатов по одномандатным округам. Исследователи пришли в конечном счете к заключению, что в новый состав Курултая могут войти представители шести-семи политических партий.
Корреспондент "Idel.Реалий" поговорил с одним авторов исследования, политологом Дмитрием Михайличенко о методике составления доклада и о внутренней "кухне" башкирского Белого дома, по рецептам которой конструируется состав будущего Госсобрания.
— Вы дали довольно четкий прогноз, назвали конкретное количество мест, которое могут получить определенные партии в будущем Госсобрании. На чем эти цифры основаны?
— Они, разумеется, являются примерными, но основываются на реалистичной экспертной оценке достаточно прагматичной стратегии администрации президента РФ, дающей общие установки в регионы, и предвыборной стратегии башкирского Белого дома. Социологические замеры мы не делали, поэтому наш подход был в данном случае не классический политологический. Мы оценивали и саму процедуру выборов в Башкирии, и расчеты архитекторов внутренней политики в регионе.
Возьмем "Единую Россию", например. Консультанты Белого дома знают, что объективно рейтинг этой партии составляет в лучшем случае 50 процентов и постоянно снижается. Власть, конечно, сумеет обеспечить ей, как и прежде, гегемонию в парламенте, но с точки зрения политического прагматизма в нынешних условиях нецелесообразно будет добиваться такого же сверхдоминирования единороссов в Курултае, какого добились на прошлых выборах, в 2013 году. Тогда архитекторы внутренней политики запугивали Рустэма Хамитова тем, что в парламент прорывается резко оппозиционная партия Альберта Мухамедьярова ("Российская партия народного управления"), а также справороссы, по спискам которых в Госсобрание пройдут деструктивные силы.
Сейчас такой ситуации нет. Отсутствует необходимость и в сверхдоминировании. Гегемонию единороссов вполне можно несколько разбавить. Разумеется, и сейчас власти не нужен ни один неподконтрольный депутат. Пример Бориса Немцова, когда он был единственным оппозиционным депутатом в Ярославской областной думе, показал, что иногда и один в поле воин. Поэтому о персонах проходных кандидатов от других партий ведутся сложные конвенциональные переговоры, они обсуждаются не менее тщательно, чем кандидаты от "Единой России".
— На чем же основываются расчеты башкирского Белого дома? В частности, за счет кого планируется разбавить гегемонию единороссов?
— Как происходит, грубо говоря, дележка мандатов с точки зрения реального анализа? Во-первых, Белому дому нужно вновь обеспечить формальную многопартийность в парламенте. Во-вторых, нужно учесть все расклады федеральной политической повестки. Она, как известно, задается Кремлем и Старой площадью. Кто, с точки зрения федералов может лучше всего агрегировать социальный протест в удобном для власти формате? Это, безусловно, КПРФ.
Она ведет соглашательскую политику, во многом используя протест для развития собственного политического капитала, дробит этот протест. Последний наглядный пример — как коммунисты на митинге против пенсионной реформы в Уфе не дали слово сторонникам Навального, хотя об этом была предварительная договоренность. Но, вместе с тем, хорошо известно, что КПРФ, исходя из собственных соображений, периодически проявляет элементы оппозиционности и выходит из договоренностей с властью. Поэтому она считается не самым надежным партнером и, стало быть, разбавлять гегемонию ЕР нужно не только увеличением представительства коммунистов.
— Кем же тогда? Кто может быть надежным партнером для партии власти в нынешних условиях?
— Тут можно назвать ряд партий, и мы это показали в своем прогнозе. К примеру, "Справедливую Россию". На выборах в 2013 году на башкирскими властями висел дамоклов меч в виде Радия Хабирова (экс-руководитель администрации президента Башкортостана, экс-замначальника управления администрации президента России по внутренней политике, глава города Красногорск в Московской области — "Idel.Реалии"), который ряд лет патронировал местное отделение справороссов, бывшее в жесткой оппозиции Рустэму Хамитову. После того, как в прошлом году отделении сменилось руководство, оно стало лояльным к местной власти. Теперь там у руля люди, близкие к мэру Уфы Иреку Ялалову, и проблем для башкирского Белого дома они не создают.
— Не значит ли это, что уфимский мэр неформально создает группу своих сторонников в будущем Госсобрании, пользуясь каналами справороссов, а, может, и других партий?
— Нет, не думаю. Здесь всё, в том числе и его выдвижение в первой тройке списка "Единой России", конвенционально. Все кандидатуры, в том числе, и от справороссов согласованы. Мэрия Уфы будет на выборах заниматься проблемой явки, не более.
В числе надежных для власти партий-партнеров упомяну также ЛДПР, партию "Патриоты России" и, отчасти, "Зеленых". Местное отделение либерал-демократов — традиционный союзник республиканских властей, не вступающее с ними в конфронтацию. "Патриоты России" — это сейчас альтернативный "Единой России" карман власти. Через их каналы в Госсобрание идут бывшие представители элиты, в их списках дольно много отставных силовиков, что соответствует общероссийскому тренду квази-милитаризации политики.
Кстати, изначально, по моим данным, у Белого дома была идея сделать в качестве такого альтернативного карманчика местное отделение партии "Зеленые", поскольку экология весьма актуальная тема для республики. На этом фоне можно было создать для электората некую иллюзию альтернативности в политическом поле. Но "Зеленые" для власти все же более опасны.
На низовом уровне там, в отличие от лояльного Белому дому республиканского руководства этой партии, много самодеятельных активистов, неподконтрольных власти, поднимающих болезненные для нее темы. Поэтому "Зеленые" в Госсобрании, конечно, будут, но в ограниченном количестве. А у патриотов абсолютно выхолощенная программа, зато есть внутриэлитные договоренности и определенный конформизм и пиетет к власти. За счет этого они получают от Белого дома режим наибольшего благоприятствования на выборах.
— Неделю назад "Патриоты" попытались в судебном порядке снять список КПРФ с выборов, оспорив решение ЦИК Башкортостана о заверении списка коммунистов. Что, по-вашему, это было — этакая самодеятельность или игра Белого дома, приструнившего КПРФ чужими руками, чтобы снизить протестную активность?
— Я сперва полагал, что это игра белодомовцев. Но потом мне стало известно, что это все же самодеятельность "Патриотов", кстати, вполне допустимая в рамках предвыборной конкуренции. Их вовремя одернули из администрации главы республики и они перестали муссировать эту тему, согласившись с решением республиканского Верховного суда, рассматривавшего их иск к ЦИКу. Никто снять список КПРФ не позволил бы, это стало бы нарушением конвенциональных договоренностей.
— Немногочисленные независимые кандидаты уже в июле заявили, что выходят из избирательной гонки, будучи не в состоянии собрать подписи. Не смогли их собрать и кандидаты от партии "Яблоко", выдвигавшиеся в трех округах. Осталось ли хоть какое-то подобие конкуренции на этих выборах?
— У самовыдвиженцев и кандидатов от оппозиционных партий просто нет ресурсов, чтобы собрать необходимое количество подписей. Что касается конкуренции, на мой взгляд, остался едва ли не единственный округ —Новиковский № 14 в Уфе — где она возможна. Там идут два депутата Госсобрания предыдущего созыва — единоросс Александр Дегтев и кандидат от "Партии дела", телеведущий Ильдар Исангулов, а также весьма деятельный коммунист Альберт Рахматуллин. Был еще выдвиженец от "Яблока", известный юрист Виталий Буркин, но он не стал собирать подписи. Все эти кандидаты умеют вести кампанию и могут бороться. Белый дом, конечно, поддержит конвенционального кандидата. На мой взгляд, фаворитом там будет единоросс.
— В конце прошлого года второй "Съезд башкирского народа" объявил, что башкирское национальное движение "должно принять самое активное участие в выборах в выборах депутатов Госсобрания в 2018 году". Нынешней весной руководители башкирских национальных организаций подтвердили это намерение при этом для кандидатов преимущественно рассматривался путь самовыдвижения. Прошли все сроки регистрации, и мы видим, что выдвинут (от КПРФ) лишь один кандидат — председатель Зауральского филиала "Башкорта" Айнур Ишкильдин. Почему такое происходит? Казалось бы, на выборах представители башкирского национального движения могли развернуть все темы, которые они активно поднимали ранее.
— Этот вопрос, конечно, уместнее задать самим представителям движения. Но я напомню, что правила политической игры в нашей стране очень сильно сужены. У нас нет региональных и национальных политических партий. Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властями не рассматривается и не приветствуется.
Есть жесткая установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, им остается лишь влиять на общественное мнение, что, кстати, не менее важно, нежели прямое участие в политической борьбе. Ну, и спецслужбы, разумеется, действуют, выполняя вышеупомянутую властную установку.
— Каков же будет облик нового Госсобрания? И какое впечатление окажут итоги этих выборов на публику, на массовое сознание?
— В облике Курултая не будет ничего нового. Как и ранее, там будут преобладать конвенциональные кандидаты, конструктивно настроенные к инициативам исполнительной власти. Никаких протестов или даже нормальных деловых дискуссий там не будет. В целом, значение всех региональных легислатур в стране давно снижается, а деятельность нашего Госсобрания была незаметна уже многие годы.
Что же касается массового сознания людей, то, с одной стороны, эти выборы для него пройдут незаметно. К итогам люди отнесутся, полагаю, индифферентно — если только власти опять не перегнут палку с накачиванием явки. С другой стороны, ощущение, что ничего на самом деле не поменялось, несомненно, усилит давно идущий и все время лишь нарастающий процесс отчуждения общества от власти.
Идель.Реалии
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Новые старые «слуги народа». Кто попадет в Курултай?
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