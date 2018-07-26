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Минобр России: Родной язык является обязательным для изучения

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При этом у учеников есть право выбора — какой именно язык изучать в рамках этого обязательного предмета.

Минобр России: Родной язык является обязательным для изучения


Департамент государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки Российской Федерации в ответ на запрос "Idel.Реалии" сообщил, что предметная область "Родной язык и родная литература" является обязательной для изучения.

Согласно приказам федерального Минобра №№1576, 1577 и 1578 от 31 декабря 2015 года в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) внесены соответствующие изменения, предусматривающие выделение предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" как самостоятельных и обязательных для изучения. Также в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного, среднего общего образования предметная область "Родной язык и родная литература" является обязательной для изучения, — сообщили в ведомстве.

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А вот какой именно язык изучать в рамках вышеуказанных предметов — это право выбора учеников и их родителей. "Добровольность заключается не в отказе от изучения родного языка, а в возможности его выбора", — подчеркивается в ответе департамента государственной политики в сфере общего образования.

Напомним, в Башкортостане почти две трети школьников в качестве родного языка выбрали русский, а по данным татарстанского Минобра, две трети школьников Татарстана в новом учебном году в качестве родного языка выберут татарский. В Марий Эл данные о выборе школьниками родного языка будут известны в середине сентября.

25 июля Госдума РФ приняла законопроект об изучении родных языков. Он предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования." В национальных республиках России активисты, выступающие за развитие языков народов федерации, подвергли эти нововведения критике, т.к. по их мнению, этот закон приведет к еще большему уменьшению носителей языков.

Идель.Реалии
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  • 1 | 24.08.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Носитель языка - отличная формулировка!



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  • 2 | 24.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Слово Родной в словаре Ожегова
РОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. Гостить у родных (сущ.). 2. Свой по рождению, по духу, по привычкам Р. край. Родная страна. Р. язык (язык своей родины, на к-ром говорят с детства). 3. Дорогой, милый (в обращении). * Родная душа кто - о том,кто близок, во всем Понимает тебя. || ласк. родненький, -ая, -ое (к 3 знач.).

РОДНОЙ ЯЗЫК ЭТО ЯЗЫК НА КОТОРОМ ГОВОРИШЬ С ДЕТСТВА и это РУССКИЙ ЯЗЫК.



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  • 3 | 24.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Зулия, алга!
турк



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  • 4 | 24.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как обеспечить право каждого ученика изучать свой родной язык, если в реальности его выбор в абсолютном большинстве школ ограничен возможностью обучения русскому и башкирскому языкам? Например марийцу, не говоря уже о буряте. Профанация получается.



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  • 5 | 24.08.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Она ещё не опохмелилась.



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  • 6 | 24.08.2018, 10:12 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5765 | Рейтинг: -176,7
2 | 24.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слово Родной в словаре Ожегова
РОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. Гостить у родных (сущ.). 2. Свой по рождению, по духу, по привычкам Р. край. Родная страна. Р. язык (язык своей родины, на к-ром говорят с детства). 3. Дорогой, милый (в обращении). * Родная душа кто - о том,кто близок, во всем Понимает тебя. || ласк. родненький, -ая, -ое (к 3 знач.).

РОДНОЙ ЯЗЫК ЭТО ЯЗЫК НА КОТОРОМ ГОВОРИШЬ С ДЕТСТВА и это РУССКИЙ ЯЗЫК.

Вы слишком категоричны. Родной язык у все разный. Можно и русскому пацану иметь родной язык- башкирский. Или татарский. Или чувашский. Смотря в какой среде он рос.



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  • 7 | 24.08.2018, 10:12 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5765 | Рейтинг: -176,7
2 | 24.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слово Родной в словаре Ожегова
РОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. Гостить у родных (сущ.). 2. Свой по рождению, по духу, по привычкам Р. край. Родная страна. Р. язык (язык своей родины, на к-ром говорят с детства). 3. Дорогой, милый (в обращении). * Родная душа кто - о том,кто близок, во всем Понимает тебя. || ласк. родненький, -ая, -ое (к 3 знач.).

РОДНОЙ ЯЗЫК ЭТО ЯЗЫК НА КОТОРОМ ГОВОРИШЬ С ДЕТСТВА и это РУССКИЙ ЯЗЫК.

Вы слишком категоричны. Родной язык у все разный. Можно и русскому пацану иметь родной язык- башкирский. Или татарский. Или чувашский. Смотря в какой среде он рос.



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1

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  • 8 | 24.08.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я представитель очень древнего рода, ведущего родословную от Австралопитеков, и мне бы хотелось чтобы мои дети изучали свой родной язык. Пожалуйста, будьте так добры, подскажите в какой уфимской школе язык австралопитеков изучается в полном объеме, с хорошо благоустроенной пришкольной территории, и чтобы стены были покрашены не в зеленый цвет.
Заранее благодарен за Ваш исчерпывающий ответ.



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  • 9 | 24.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 24.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Слово Родной в словаре Ожегова
РОДНОЙ, -ая, -ое. 1. ..

РОДНОЙ ЯЗЫК ЭТО ЯЗЫК НА КОТОРОМ ГОВОРИШЬ С ДЕТСТВА и это РУССКИЙ ЯЗЫК.
=\==
вы ак ваш Путин, такой гибкий. Не оказал бы пиндосы в ВОВ огромнейшую помощь СССР вы сегодня с пеной у рта отстаивали превосходство немецкого языка над языком каких то там урусов?
вообще то это именуется бескультурьем! Власть смотрит на ваши "грациозные телодвижегния" и резонно поступает: "За первое полугодие 2017 на 12% снизила численность жильцов Башкортостана". Башкирское ТВ 26.06.2018 оповестило что в РБ родилось на 616 младенцев меньше че за аналогичный период 2017. Тут рядом с башкирами отираются какие то урусы почему то считающими себя высшей расой по отношении к колониальной республике, а чем они лучше? - В общем то ничем! Тогда зачем они нужны? Резонная т.зр.?! Вот и получили +2% и отодвинули пенсии, простите, политкорректно, - продлили молодость! Ату на башкир, ату!



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  • 10 | 24.08.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот видите, им один раз уступи, тут же начинают борзеть.



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  • 11 | 24.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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9му. Каким образом в вашей черепушке связались языки и пенсии? Вы вообще того-этого?



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  • 12 | 24.08.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9-му
Во первых это какие то башкиры отираются рядом с Русскими.
Во вторых нет никакой "колониальной республики" а есть Уфимская губерния
Ну и в третьих:Если что то не нравится,- чемодан, вокзал, темясово!



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  • 13 | 24.08.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Тему выставляют в 1000-ный раз. Кому-то выгодна травля башкирского народа.



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  • 14 | 24.08.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Зулия, алга!
турк
-------------
Ни один башкир даже носу еще не высунул, а местные остряки уже на дерьмо перевернулись, издеваясь над башкирским языком, и предвкушая ежедневную антибашкирскую истерию. Господа, вы не задумывались о том, что вы обыкновенные фашисты?



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  • 15 | 24.08.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут рядом с башкирами отираются какие то урусы почему то считающими себя высшей расой по отношении к колониальной республике
__________________________________________________
Республику тебе старший брат и нарисовал, на месте Уфимской губернии. Так что не забывай говорить спасибо, а то во времена Ивана Грозного уже стали бы казахами или калмыками. Но некоторые неблагодарные шавки норовят ухватить за штанину, Старший брат добр, опять простит, как бывало не раз



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  • 16 | 24.08.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 24.08.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия, алга!
турк
-------------
Ни один башкир даже носу еще не высунул, а местные остряки уже на дерьмо перевернулись, издеваясь над башкирским языком, и предвкушая ежедневную антибашкирскую истерию. Господа, вы не задумывались о том, что вы обыкновенные фашисты?
___________________________________________________________
Тут рядом с башкирами отираются какие то урусы почему то считающими себя высшей расой по отношении к колониальной республике, а чем они лучше? - В общем то ничем!
__________________________________________________________
Вот это говно кто выкладывает, ни один башкир? А в теме речь не только о Бя, так что не выпячивай свою исклющительность, необыкновеный бнацик



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  • 17 | 24.08.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республику тебе старший брат и нарисовал, на месте Уфимской губернии. Так что не забывай говорить спасибо, а то во времена Ивана Грозного уже стали бы казахами или калмыками. Но некоторые неблагодарные шавки норовят ухватить за штанину, Старший брат добр, опять простит, как бывало не раз
----------------------------
Республику башкиры себе сами создали в 1917 году. К тому же единственные кто создали её самостоятельно и отстояли её. Хотя и потеряли часть территории. Старший брат только смог ее сократить, отдав обратно часть земель, которые называли уфимской губернией. На самом деле Республика раза в 2-3 должна быть больше.



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  • 18 | 24.08.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Астралопитек(8)! У тебя дома говорят на языке астралопитеков? Ну,и заткнись!



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  • 19 | 24.08.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Затравить башкира на УЖе всегда было хорошим тоном. Плюс здесь в том, что все затравщики хорошо известны. Это существенно облегчает проведение ряда мероприятий.



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  • 20 | 24.08.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республику башкиры себе сами создали в 1917 году. К тому же единственные кто создали её самостоятельно и отстояли её. Хотя и потеряли часть территории. Старший брат только смог ее сократить, отдав обратно часть земель, которые называли уфимской губернией. На самом деле Республика раза в 2-3 должна быть больше.
_________________________________________________________
Смешно. Поржал. А почему страну отдельную не создали, раз такие самостоятельные были? Где хваленое управление, ни одного хана не знаем. Скакали племена себе скакали, тут раз, а давайте республику сделаем, а давайте.
Ты про Башгорд - Башторг забыл рассказать, куда на экскурсию съездить?



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