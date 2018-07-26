Минобр России: Родной язык является обязательным для изучения

При этом у учеников есть право выбора — какой именно язык изучать в рамках этого обязательного предмета.Департамент государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки Российской Федерации в ответ на запрос "Idel.Реалии" сообщил, что предметная область "Родной язык и родная литература" является обязательной для изучения.Согласно приказам федерального Минобра №№1576, 1577 и 1578 от 31 декабря 2015 года в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) внесены соответствующие изменения, предусматривающие выделение предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" как самостоятельных и обязательных для изучения. Также в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного, среднего общего образования предметная область "Родной язык и родная литература" является обязательной для изучения, — сообщили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "После изменения закона об образовании изучение родных языков будет развиваться по схеме начала 1990-х"А вот какой именно язык изучать в рамках вышеуказанных предметов — это право выбора учеников и их родителей. "Добровольность заключается не в отказе от изучения родного языка, а в возможности его выбора", — подчеркивается в ответе департамента государственной политики в сфере общего образования.Напомним, в Башкортостане почти две трети школьников в качестве родного языка выбрали русский, а по данным татарстанского Минобра, две трети школьников Татарстана в новом учебном году в качестве родного языка выберут татарский. В Марий Эл данные о выборе школьниками родного языка будут известны в середине сентября.25 июля Госдума РФ приняла законопроект об изучении родных языков. Он предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования." В национальных республиках России активисты, выступающие за развитие языков народов федерации, подвергли эти нововведения критике, т.к. по их мнению, этот закон приведет к еще большему уменьшению носителей языков.