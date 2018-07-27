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Конфликт вокруг Юмадиловщины набирает обороты

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Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании незаконным избрания в июле прошлого года Булата Юмадилова президентом Палаты, кажется, вступает в свою решающую стадию.

Конфликт вокруг Юмадиловщины набирает обороты


Подозрительная «рокировка»

Напомним, что закон запрещает одному адвокату быть президентом Палаты более двух сроков подряд. Однако Юмадилов с легкостью обошел это ограничение. 27 июня 2017 года, когда необходимо было избрать нового президента палаты, президентом избрали помощника депутата Юмадилова – некоего адвоката Р. М. Гафарова. Проходит неделя, и этот местоблюститель, не приняв ни одного решения на посту, вдруг складывает с себя полномочия. Гафаров, по сути, даже не успел приступить к исполнению своих обязанностей. И вот уже 5 июля 2017 Совет Адвокатской палаты вновь избрал Юмадилова президентом палаты.

Эта рокировка вызвала подозрения у адвокатского сообщества.

«Притворность этой рокировки налицо. Таким образом, Юмадилов позволил себе легко извратить дух и смысл закона об ограничениях, установленных федеральным законодателем, чем полностью дискредитировал российскую адвокатуру. Этот факт должен обязательно явиться предметом тщательного расследования со стороны Министерства юстиции РФ и Федеральной палаты адвокатов», – говорил нам в том году адвокат Самат Хайруллин.

По мнению Виталия Буркина, помимо подозрительности этой рокировки, имеются веские основания для признания самих выборов незаконными: как следует из имеющихся документов, Гафаров и Юмадилов избирались президентами путем открытого голосования при отсутствии альтернативной кандидатуры. Однако сама же Адвокатская палата приняла еще в 2003 году регламент, согласно которому президент должен избираться только путем тайного голосования и с обязательной альтернативой.

По словам нашего источника в Адвокатской палате, тайное голосование и наличие кандидатур создало бы для Юмадилова серьезную опасность, ведь тогда все могло закончиться непредсказуемо. И, возможно, именно поэтому Юмадилов пошел на нарушение регламента.

Об этом регламенте почти никто из членов Совета не знал, и на сайте палаты документ отсутствует. Иронично, что Палата проявила неосторожность и сама принесла регламент в суд в качестве доказательства при рассмотрении иска Буркина о восстановлении его адвокатского статуса.

Интересно и то, что Гафаров – фигура в адвокатуре совершенно случайная. Он бывший заместитель мэра Нефтекамска, увольнение которого наши источники связывают с компрометирующими основаниями.

Более того, есть информация, что Гафаров ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное распоряжение землей. Многие в Палате возмущались, что он вообще стал адвокатом.

Виталий Буркин уверен, что избрание Юмадилова должно быть признано незаконным. Это – прямая угроза для Палаты, ведь тогда будут признаны недействительными многие другие решения, например результаты экзаменов. Если Юмадилов лишится своей должности, он уже не сможет каким-то образом контролировать расследования финансовых злоупотреблений и уголовных дел о «торговле» адвокатскими удостоверениями.

Виталий Буркин, юрист:

– Гафаров избирался притворно, и это очевидно. Его даже не зарегистрировали в ЕГРЮЛ, в банке подписи руководителя не менялись, к исполнению обязанностей вообще не приступал, а через неделю он уже сложил с себя полномочия. Президентом вновь был избран Юмадилов.

После избрания Юмадилова президентом управленцы из Адвокатской палаты сделали для себя неприятное открытие: зарегистрировать Гафарова в ЕГРЮЛ в качестве президента не получилось, так как они хотели сделать это одномоментно с регистраций Юмадилова. А ведь для Юмадилова крайне важно, чтобы в ЕГРЮЛ осталась запись о том, что президентом было иное лицо, пусть и на короткое время.

Поэтому Юмадилов пошел на совершенно безумный шаг – собрал Совет, который отменил решение о его избрании, так как Гафаров не был зарегистрирован президентом. Спустя неделю после регистрации Гафарова Совет вновь собрался. На этот раз он заново принял отставку Гафарова и избрал президентом Юмадилова. В общем, это полное безумие, которое полностью доказывает притворность рокировки.

Аренда у тещи

Интересные обстоятельства выяснились в ходе доследственной проверки в связи с «арендой» помещения у тещи Юмадилова.

Адвокатская палата сейчас базируется по адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 3. Это помещение арендуется по договору от 24 декабря 2014 года у некой пенсионерки Бикташевой, которая является тещей Юмадилова.

В декабре 2014 года Бикташева, проживающая в Белорецком районе, случайно узнала, что в Уфе продается офисное помещение площадью около 300 кв. м. И цена – всего-то 14 млн рублей. Пенсионерка решила купить помещение в рассрочку. Спустя несколько дней Бикташева так же «случайно» узнала, что Адвокатская палата, президентом которой является ее зять, как раз ищет помещение в аренду.

Зять и теща быстро договорились об аренде сроком на 15 лет, а цена аренды составляла более 1 000 рублей за кв. м. Нехитрый подсчет показывает, что за 15 лет адвокаты перечислят Бикташевой 56 млн рублей.

Более того, Палата отремонтировала помещение за 8 млн рублей. А ведь они могли просто выкупить здание за те же изначальные 14 млн рублей.

Булат Юмадилов и его теща пытаются представить эту ситуацию как простое совпадение, однако этому противоречит множество обстоятельств. Например, подобные глобальные вопросы, как аренда помещения, должны решаться на уровне высшего органа управления палаты, однако этого сделано не было.

К тому же регистрации права собственности на Бикташеву и заключение договора аренды произошли в один день.

Но самое главное – Бикташева купила еще два помещения в Уфе: на улице 50 лет Октября и Менделеева. Они также арендуются Башкирской республиканской коллегией адвокатов, где «по случайному стечению обстоятельств» руководителем является тот же Булат Юмадилов.

Все это можно оценивать как конфликт интересов, и подобные сделки перед совершением должны быть одобрены конференцией адвокатов. Расходы также должны утверждаться конференцией.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что такие примитивные схемы вывода денег посредством заключения фиктивных договоров могут квалифицироваться в следственной практике как мошенничество, тем более когда руководитель организации действует при конфликте интересов, но скрывает его от высших органов управления. Уголовное дело пока не возбуждается, так как слишком серьезно противодействие. Похоже, что Следственный комитет возбудит дело только в том случае, когда количество заявлений и фактов достигнет критической массы.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 25.08.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что закон запрещает одному адвокату быть президентом Палаты более двух сроков подряд.
==================================
Напомню и президентом РФ закон запрещает........
ну и ЧО?!



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1

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  • Участник
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  • 2 | 25.08.2018, 10:00 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5769 | Рейтинг: -176,8
ОПГ. Что тут говорить.



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0

  • Изображение
  • Гость
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  • 3 | 25.08.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.08.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что закон запрещает одному адвокату быть президентом Палаты более двух сроков подряд.
==================================
Напомню и президентом РФ закон запрещает........
ну и ЧО?!
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мы хотим хана. И хвать его .... Как там одна кликуша орала на митинхе? Даже судилась эта дуреха вроде потом за малые народы Вот хобби так хобби



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  • Гость
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  • 4 | 25.08.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда здесь была первая публикация об этом горе бит президента -я написал-все -это начало конца юмадилова и юмадиловщины.Сказка долго сказывается -не будет его -придет такой же .



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  • 5 | 25.08.2018, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ворошит, ворошит всю эту гоп-компанию Буркин, а вот удастся ли её накрыть и разогнать, это ещё большой вопрос! Много денег украдено и они могут сделать своё дело! Успеха Буркину и удачи! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 6 | 25.08.2018, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, похоже он твой ученик. Помнишь такого?



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вот,сядет Юнг писать мемураи, упомянет там сего господина.



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