В пятницу в Центризбиркоме Башкортостана состоялось заседание, на котором была зарегистрирована некая инициативная группа из 113 жителей республики с 5 уполномоченными. Уведомление о создании этой группы было подано в ЦИК РБ 9 августа, а 15 августа группа уже провела свое первое заседание.
Как передает корреспондент ProUfu.ru, эта инициативная группа была создана в качестве альтернативы инициативной группе республиканского отделения КПРФ. Заявленная цель и тех, и других – проведение референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.
Дело в том, что, когда КПРФ заявила о намерении провести плебисцит по резонансной теме, в администрации президента РФ создали несколько параллельных групп, задача которых – стать спойлерами для коммунистов. Если кремлевские «инициаторы референдума» зарегистрируют свои заявки раньше, чем КПРФ или «Справедливая Россия», тогда по закону вторая заявка по такому же вопросу может быть отклонена.
Эту возможность в интервью корреспонденту ProUfu.ru подтвердил заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов.
«Инициативную группу могут сформировать не только партийные или общественно-политические силы. Это могут быть просто граждане. Кто сегодня зарегистрировал свою группу – список мы опубликуем в ближайшее время…
Мы можем отклонить заявку другой группы, если формулировка их вопроса для референдума будет схожей с первой»
- сказал представитель Центризбиркома.
Источник в администрации главы РБ сообщил, что таким образом власти намерены сорвать проведение всенародного референдума по вопросу пенсионной реформы.
«Когда настанет время собирать подписи и готовить собственно референдум, кремлевские группы просто «сольют» эту работу, и референдум не состоится… Это изящный ход со стороны АП, с помощью которого они перехватывают инициативу у КПРФ и СР, и благополучно ее похоронят», - сказал собеседник ProUfu.ru.
ПроУфу
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Как в Башкирии сливают тему пенсионного ограбления
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