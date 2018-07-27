Как в Башкирии сливают тему пенсионного ограбления

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ЦИК РБ зарегистрировал заявку группы-спойлера на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.В пятницу в Центризбиркоме Башкортостана состоялось заседание, на котором была зарегистрирована некая инициативная группа из 113 жителей республики с 5 уполномоченными. Уведомление о создании этой группы было подано в ЦИК РБ 9 августа, а 15 августа группа уже провела свое первое заседание.Как передает корреспондент ProUfu.ru, эта инициативная группа была создана в качестве альтернативы инициативной группе республиканского отделения КПРФ. Заявленная цель и тех, и других – проведение референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.Дело в том, что, когда КПРФ заявила о намерении провести плебисцит по резонансной теме, в администрации президента РФ создали несколько параллельных групп, задача которых – стать спойлерами для коммунистов. Если кремлевские «инициаторы референдума» зарегистрируют свои заявки раньше, чем КПРФ или «Справедливая Россия», тогда по закону вторая заявка по такому же вопросу может быть отклонена.Эту возможность в интервью корреспонденту ProUfu.ru подтвердил заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов.«Инициативную группу могут сформировать не только партийные или общественно-политические силы. Это могут быть просто граждане. Кто сегодня зарегистрировал свою группу – список мы опубликуем в ближайшее время…Мы можем отклонить заявку другой группы, если формулировка их вопроса для референдума будет схожей с первой»- сказал представитель Центризбиркома.Источник в администрации главы РБ сообщил, что таким образом власти намерены сорвать проведение всенародного референдума по вопросу пенсионной реформы.«Когда настанет время собирать подписи и готовить собственно референдум, кремлевские группы просто «сольют» эту работу, и референдум не состоится… Это изящный ход со стороны АП, с помощью которого они перехватывают инициативу у КПРФ и СР, и благополучно ее похоронят», - сказал собеседник ProUfu.ru.