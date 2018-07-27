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Как в Башкирии сливают тему пенсионного ограбления

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Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ЦИК РБ зарегистрировал заявку группы-спойлера на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Как в Башкирии сливают тему пенсионного ограбления


В пятницу в Центризбиркоме Башкортостана состоялось заседание, на котором была зарегистрирована некая инициативная группа из 113 жителей республики с 5 уполномоченными. Уведомление о создании этой группы было подано в ЦИК РБ 9 августа, а 15 августа группа уже провела свое первое заседание.

Как передает корреспондент ProUfu.ru, эта инициативная группа была создана в качестве альтернативы инициативной группе республиканского отделения КПРФ. Заявленная цель и тех, и других – проведение референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.

Дело в том, что, когда КПРФ заявила о намерении провести плебисцит по резонансной теме, в администрации президента РФ создали несколько параллельных групп, задача которых – стать спойлерами для коммунистов. Если кремлевские «инициаторы референдума» зарегистрируют свои заявки раньше, чем КПРФ или «Справедливая Россия», тогда по закону вторая заявка по такому же вопросу может быть отклонена.

Эту возможность в интервью корреспонденту ProUfu.ru подтвердил заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов.

«Инициативную группу могут сформировать не только партийные или общественно-политические силы. Это могут быть просто граждане. Кто сегодня зарегистрировал свою группу – список мы опубликуем в ближайшее время…

Мы можем отклонить заявку другой группы, если формулировка их вопроса для референдума будет схожей с первой»

- сказал представитель Центризбиркома.

Источник в администрации главы РБ сообщил, что таким образом власти намерены сорвать проведение всенародного референдума по вопросу пенсионной реформы.

«Когда настанет время собирать подписи и готовить собственно референдум, кремлевские группы просто «сольют» эту работу, и референдум не состоится… Это изящный ход со стороны АП, с помощью которого они перехватывают инициативу у КПРФ и СР, и благополучно ее похоронят», - сказал собеседник ProUfu.ru.

ПроУфу
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  • 1 | 25.08.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 1991 году тоже был референдум. За сохранение СССР проголосовало 76,4%; избирателей... и ЧО?!



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  • 2 | 25.08.2018, 09:20 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6698 | Рейтинг: +806,9
Санкции, кризис, спад производства, снижение реальных доходов и покупательской способности населения привели к нехватке средств. Буйствовать стало не на что....
Ищут средства в ПФ.



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  • 3 | 25.08.2018, 09:59 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5769 | Рейтинг: -176,8
Хрен редьки не слаще. Народ все равно проголосует против.



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  • Гость
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  • 4 | 25.08.2018, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.08.2018, 09:59 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5769 | Рейтинг: -176,8
Хрен редьки не слаще. Народ все равно проголосует против.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Где проголосует-то, если референдума не будет? Совсем плох головой стал! Очень Опытный



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  • 5 | 25.08.2018, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что под руководством Кутлугужина в РБ никакого референдума не организовать, давно всем понятно! Он в спокойной-то обстановке не на что не способен, а тем более при противодействии властей! Нет настоящего буйного вожака! Очень Опытный



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  • 6 | 25.08.2018, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В развитом мире коровы чипированы, водительские удостоверения чипированы, паспорта чипированы, есть электронные подписи,а мы тратим громадные народные деньги на бумажные избирательные комиссии, перенасыщенные политизированными и не совсем порядочными людьми.
Буду ходить на выборы, вернее не на выборы, а на любое голосование, только в электронном виде.
Мечтаю: зашел в гамазин, купил обещанной еще в кои годы хамитовым местной рыбки и при оплате прямо на кассе проголосовал.
Программы голосования разработаны так, что банковская карта привязана к местности, не позволяет голосовать более одного раза и т.п. Т.е защищена от валеевщины и долбанных бестолковых правозащитников.
А так, по балтачески -увольте, господа хорошие.
Предавши человеческую совесть раз- кто ж вам поверит?



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