Убыль населения, снижение доходов и плохие дороги. Хамитов оценил работу правительства

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Старая надоевшая шутка? Х ...

Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы ____ ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

«Всего на полшишечки»

8 му.Тебя уволят, допустим в 50 лет( сокращение , снижение производит ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Ялалов: У нас без слез в ...

Все открытия почему- то делаются только перед выборами
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Родной язык в Башкирии: Б ...

А русская металлургия, на русской земле появилась в начале 20-го века! ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

При социализме существовало государственное планирование развития. При ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

За все заплатит народ. По ...

Почему Путин не боится санкций ======================================= ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   794   26

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   327   13

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   361   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   303   7

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1455   23

Обсуждаемое за месяц
Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   794   26

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   327   13

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   361   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   303   7

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1455   23

Последние публикации
Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   794   26

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   327   13

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   361   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   303   7

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1455   23

Минобр России: Родной ...

При этом у учеников есть право выбора — какой именно язык изучать в рамках ...
  24.08.2018   758   78

«Всего на полшишечки» ...

При этом детали, как именно будет смягчена реформа, остаются в секрете. Один из ...
  24.08.2018   3663   35

Новые старые «слуги ...

Агентство политических и экономических исследований опубликовало аналитический ...
  23.08.2018   2112   24

Башкирский язык, ...

В уфимской администрации рассказали, каким будет новый учебный год. 22 августа ...
  23.08.2018   1030   26

Потешные санкции ...

Рубль продолжает падать, несмотря на заверения властей о стабильности ситуации. ...
  23.08.2018   1137   38

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (89)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   55369   42

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   33388   134

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  22.08.2018   13576   16

Зомбоящик — любовь моя! ...

Итак, две трети зрителей России (63%) считают, что существует организация, ...
  21.08.2018   6463   38

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  20.08.2018   4162   46

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   222201   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   55369   42

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46392   18

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   35065   61

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   33388   134


Убыль населения, снижение доходов и плохие дороги. Хамитов оценил работу правительства

Оценили
0



Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития Башкортостана в первом полугодии 2018 года. Была оценена работа правительства, обсуждены ключевые задачи, основные проблемы и пути их решения.

Убыль населения, снижение доходов и плохие дороги. Хамитов оценил работу правительства


Со вступительным словом выступил сам Рустэм Хамитов. Он напомнил всем собравшимся о персональной ответственности каждого члена правительства за выполнение майских указов Владимира Путина. Напомним, что 17 августа глава республики даже подписал соответствующий указ:

«Спрос будет по всем пунктам, коллеги, так что настраивайтесь на серьезную работу».

«Детишки нам нужны»

Хамитов подчеркнул, что цель для республики – постоянно быть в десятке регионов-лидеров страны и все «ресурсы для этого у нас есть», а «результаты первого полугодия в целом подтверждают эффективность реализуемой нами политики».

За первое полугодие бюджет Башкирии пополнился на 114 млрд рублей, что на 21 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Основную роль в этом сыграло поступление налога на прибыль от «Башнефти». Также на 1,6 млрд рублей увеличились поступления налога на доходы физических лиц.

Рустэм Хамитов упомянул возросшую нагрузку на местные бюджеты. Для поддержки муниципалитетов он предложил передавать 40% от налога, взимаемого по упрощенной системе, в бюджеты городских округов. Это принесет 1,7 млрд дохода, в том числе Уфе – 1,4 млрд рублей.

По его словам, уровень жизни в Башкирии в целом повысился, об этом говорят «активность малого и среднего бизнеса и оживление на рынках товаров и услуг».

Перечисление успехов республики за первые шесть месяцев этого года, однако, вскоре закончилось, и Хамитову пришлось озвучить и проблемы.

Так, в Башкирии все еще «провисает» инвестиционная сфера: объем инвестиций составил 90 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

– Любое сокращение в этой сфере не может нас устраивать. Это действительно системная проблема, системный вопрос. И пока я не вижу сколь-либо серьезных движений в нормализации ситуации в этом направлении, – признал глава республики.

Также неутешительны показатели в строительной сфере: снижение составило 22%. В первое полугодие было введено в эксплуатацию 870 тысяч кв. м, а это снижение на 15%.

– У нас с вами задача – увеличивать объемы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решен, – отметил Хамитов. –

«Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями».

Для достижения целевых показателей решено ускорить ввод домов, ранее запланированных на 2019 год и в настоящее время готовых на 85%.

Вице-премьер Андрей Трухан рассказал, что для этого необходимо снизить административную нагрузку на застройщиков, оказать поддержку отдельным категориям граждан и снизить ставку ипотечного кредитования до 7,9%.

Неутешительные итоги в строительстве связаны с демографической проблемой региона. За январь–июнь родилось на 900 детей меньше (-3,7%), чем за тот же период прошлого года. При этом продолжает расти смертность населения. Хамитов признал, что семейная политика в Башкирии и поддержка молодых семей, видимо, не в состоянии исправить ситуацию.

– Пока нет крыши над головой, молодежь, понятное дело, не стремится заводить детей, а детишки нам нужны, – подчеркнул глава региона.

Помимо падения рождаемости и роста смертности, все еще не решена проблема миграционной убыли. Эта проблема не нова: в 2016 году из Башкортостана уехало на 7 000 человек больше, чем приехало, в 2017 году население региона уменьшилось еще на 2 600 человек. За первое полугодие этого года республику покинули 3 786 человек. Уезжают, как правило, молодые специалисты, то есть будущее региона.

– Почему основные макроэкономические и социальные показатели растут, уровень жизни населения, исходя из статистических данных, не сильно, но тем не менее повышается, а миграционный поток, миграционная убыль ухудшается? – глава республики задал собравшимся, судя по всему, риторический вопрос.

Свое выступление Рустэм Хамитов закончил предупреждением членам правительства: «Перекладывать вопросы, которые закреплены за вами, на соседа не получится. Будет персональный спрос с каждого».

Снижение поголовья скота и производства молока и мяса

Министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов отметил отрицательную динамику развития сельскохозяйственной отрасти Башкирии. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3% (-12 тысяч голов), а ведь валовое производство сельхозпродукции формируется в республике преимущественно за счет животноводства. Производство мяса снизилось на 86 тысяч тонн (-6%), а объемы производства молока – на 1%.

Фазрахманов подчеркнул актуальность биологической безопасности: «Сегодня Республика Башкортостан практически со всех сторон окружена регионами, в которых с начала года зарегистрирован 2 191 очаг заболеваний. Это африканская чума, свиной и птичий грипп, бруцеллез, дерматит и другие опасные болезни».

Так, для профилактики и выявляемости опасных заболеваний необходимо провести цифровизацию ветеринарии и идентификацию скота. До конца года будет создан единый реестр для учета поголовья животных республики.

Половина дорог республики – в плохом состоянии

Заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Трухан рассказал, что только 54% всех региональных и межмуниципальных автодорог Башкирии соответствуют нормативным требованиям. А ведь плохие дорожные условия – частая причина ДТП.

По словам вице-премьера, сейчас ведется активная работа: обновление дорожной разметки, ремонт барьерных ограждений, дорожных знаков и автопавильонов.

Зарплаты выросли, а реальные доходы упали

Заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов отметил, что среднемесячная зарплата жителей республики выросла на 10% и равна 32 100 рублям. Однако в ряде учреждений добиться целевых показателей повышения оплаты труда не удалось. В первую очередь речь идет об Академии наук, Институте искусств, «Центре гигиены и эпидемиологии в республике Башкортостан» и Федеральном медико-биологическом агентстве.

При этом реальные располагаемые денежные доходы, по сравнению с январем–июнем прошлого года, упали на 1,6%. Причина такого снижения – увеличение обязательных платежей и высокая закредитованность населения.

Вице-премьер Правительства РБ, министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев рассказал, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 950 единиц – до 140,6 тыс. На поддержку бизнеса из бюджета республики было выделено почти 400 млн рублей.

Стоимость коммунальных услуг для жителей республики увеличилась не более чем на 5,9%. С 2019 года появится еще одна строчка в квитанциях – сбор за вывоз, сортировку и захоронение ТКО. До конца этого года будет принят единый тариф, который со временем начнет учитывать, сортирует человек свой мусор или нет. До конца года также будет создано более 3 000 мест накопления отходов и ликвидировано более 100 свалок.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 25.08.2018, 09:58 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5769 | Рейтинг: -176,8
К огромному сожалению- это обще региональный тренд. Что бы там не писали в печати и не говорила власть- санкции в первую очередь ударили по простому народу. Дешевых кредитов нет, а значит нет и экономических прорывов. Технологий нет, а значит скатываемся в пещерный век. Видимо все это надолго...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 25.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уволенный с поста главы Росалкогольрегулирования Игорь Чуян улетел за рубеж, и, по некоторым данным, хочет стать гражданином Израиля
По данным источника ПАСМИ, Чуян сейчас находится в Израиле, он обратился с просьбой о получении гражданства этой страны
.Путин после того, как ФСБ ознакомила его с материалами, среди которых — заявление руководителя группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны, в котором содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, а также доклад, в котором подробно раскрываются схемы отмывания сотен миллиардов рублей на торговле водкой, вином и пивом.

Конечно обокрав " алкоголиков " на 200 миллиардов рублей , можно и спокойно уехать ! ФСБ не " знали "об отъезде !



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 25.08.2018, 11:00 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 39 | Рейтинг: -2,6
Но зато за просрочку по кредиту снимут с самолёта запросто.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 25.08.2018, 11:00 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 39 | Рейтинг: -2,6
Но зато за просрочку по кредиту снимут с самолёта запросто.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 25.08.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот шо я думаю:

"Какое низкое коварство -
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых..."

------------

"Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых..."

В пыли!!! На почтовых!!!

Идите хах.уй со своими "жигулями" и автобанами!..

ХОЧУ ПО ЧИСТОМУ ПОЛЮ! БОСИКОМ! В РУБИЩЕ! С ПОСОХОМ!!!

Йобвашумать... До чё дОжили...



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 25.08.2018, 12:00 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1143 | Рейтинг: +326,2
Рабы держат плакат майдан не пройдет. Это означает свобода в рашке не пройдет. Вот и настала расплата за трусость. Пукин приказал работать пока не сдохнете.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 25.08.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зарплаты выросли, а реальные доходы упали

Заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов отметил, что среднемесячная зарплата жителей республики выросла на 10% и равна 32 100 рублям. Однако в ряде учреждений добиться целевых показателей повышения оплаты труда не удалось. В первую очередь речь идет об Академии наук, Институте искусств, «Центре гигиены и эпидемиологии в республике Башкортостан» и Федеральном медико-биологическом агентстве.

При этом реальные располагаемые денежные доходы, по сравнению с январем–июнем прошлого года, упали на 1,6%. Причина такого снижения – увеличение обязательных платежей и высокая закредитованность населения. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это как так, господа либерастные экономисты? Зарплаты выросли на 10%, а реальные доходы упали на 1,6%, при официальной годовой инфляции в 3%? Как все эти цифры связать в одно не противоречащее одно другому и третьему целое? Вся официальная статистика в РФ сплошное враньё! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 25.08.2018, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 путинском тезисе "Половина дорог республики – в плохом состоянии"
это неправда!
Путин 18 лет гоняет народ по автодорогам соответствующим ухудшенному американскому автодорожному ГОСТу 1929 года, да и те не исполняет! при этом и за езду по ним взимает дополнительный налог: это коррумпированное дорожное управление (эскарпы прозванные вначале залежалыми полицаями, а потом в путинские пакости), коррумпироемкая разметка, дорожные знаки не соответствующие дорожной обстановке, мзда за проезд И ДПС и т.п.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 25.08.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда, во время лекции во Фрайбурге заявила, что кокосовое масло является «чистым ядом».



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 25.08.2018, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.08.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда, во время лекции во Фрайбурге заявила, что кокосовое масло является «чистым ядом».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кокос у нас не растёт! Этих учёных полно и у каждого "своё", вернее того, кто заплатит, мнение! Не верю я этим учёным! Кокосовое и пальмовое масло - это две большие разницы! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 25.08.2018, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кокос у нас не растёт! Этих учёных полно и у каждого "своё", вернее того, кто заплатит, мнение! Не верю я этим учёным! Кокосовое и пальмовое масло - это две большие разницы! Очень Опытный
***
Ну-ну, балтачевский одессит!?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 25.08.2018, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 25.08.2018, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кокос у нас не растёт! Этих учёных полно и у каждого "своё", вернее того, кто заплатит, мнение! Не верю я этим учёным! Кокосовое и пальмовое масло - это две большие разницы! Очень Опытный
***
Ну-ну, балтачевский одессит!?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Уфимец я в четвёртом поколении! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 25.08.2018, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимец я в четвёртом поколении! Очень Опытный
***
Ну-ну!?
Раз ты "коренной уфимец", то я лучше буду считать себя "понаехавшим"
А свою жизненную опытность ты преувеличиваешь, как старая полусумашедшая знахарка из бывших медсестер одного из ФАКов Балтачевского р-на.
Или как одесский морячок после ШМО в пивной Ильчевска.



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com