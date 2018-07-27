Убыль населения, снижение доходов и плохие дороги. Хамитов оценил работу правительства

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития Башкортостана в первом полугодии 2018 года. Была оценена работа правительства, обсуждены ключевые задачи, основные проблемы и пути их решения.Со вступительным словом выступил сам Рустэм Хамитов. Он напомнил всем собравшимся о персональной ответственности каждого члена правительства за выполнение майских указов Владимира Путина. Напомним, что 17 августа глава республики даже подписал соответствующий указ:«Спрос будет по всем пунктам, коллеги, так что настраивайтесь на серьезную работу».«Детишки нам нужны»Хамитов подчеркнул, что цель для республики – постоянно быть в десятке регионов-лидеров страны и все «ресурсы для этого у нас есть», а «результаты первого полугодия в целом подтверждают эффективность реализуемой нами политики».За первое полугодие бюджет Башкирии пополнился на 114 млрд рублей, что на 21 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Основную роль в этом сыграло поступление налога на прибыль от «Башнефти». Также на 1,6 млрд рублей увеличились поступления налога на доходы физических лиц.Рустэм Хамитов упомянул возросшую нагрузку на местные бюджеты. Для поддержки муниципалитетов он предложил передавать 40% от налога, взимаемого по упрощенной системе, в бюджеты городских округов. Это принесет 1,7 млрд дохода, в том числе Уфе – 1,4 млрд рублей.По его словам, уровень жизни в Башкирии в целом повысился, об этом говорят «активность малого и среднего бизнеса и оживление на рынках товаров и услуг».Перечисление успехов республики за первые шесть месяцев этого года, однако, вскоре закончилось, и Хамитову пришлось озвучить и проблемы.Так, в Башкирии все еще «провисает» инвестиционная сфера: объем инвестиций составил 90 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в прошлом году.– Любое сокращение в этой сфере не может нас устраивать. Это действительно системная проблема, системный вопрос. И пока я не вижу сколь-либо серьезных движений в нормализации ситуации в этом направлении, – признал глава республики.Также неутешительны показатели в строительной сфере: снижение составило 22%. В первое полугодие было введено в эксплуатацию 870 тысяч кв. м, а это снижение на 15%.– У нас с вами задача – увеличивать объемы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решен, – отметил Хамитов. –«Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями».Для достижения целевых показателей решено ускорить ввод домов, ранее запланированных на 2019 год и в настоящее время готовых на 85%.Вице-премьер Андрей Трухан рассказал, что для этого необходимо снизить административную нагрузку на застройщиков, оказать поддержку отдельным категориям граждан и снизить ставку ипотечного кредитования до 7,9%.Неутешительные итоги в строительстве связаны с демографической проблемой региона. За январь–июнь родилось на 900 детей меньше (-3,7%), чем за тот же период прошлого года. При этом продолжает расти смертность населения. Хамитов признал, что семейная политика в Башкирии и поддержка молодых семей, видимо, не в состоянии исправить ситуацию.– Пока нет крыши над головой, молодежь, понятное дело, не стремится заводить детей, а детишки нам нужны, – подчеркнул глава региона.Помимо падения рождаемости и роста смертности, все еще не решена проблема миграционной убыли. Эта проблема не нова: в 2016 году из Башкортостана уехало на 7 000 человек больше, чем приехало, в 2017 году население региона уменьшилось еще на 2 600 человек. За первое полугодие этого года республику покинули 3 786 человек. Уезжают, как правило, молодые специалисты, то есть будущее региона.– Почему основные макроэкономические и социальные показатели растут, уровень жизни населения, исходя из статистических данных, не сильно, но тем не менее повышается, а миграционный поток, миграционная убыль ухудшается? – глава республики задал собравшимся, судя по всему, риторический вопрос.Свое выступление Рустэм Хамитов закончил предупреждением членам правительства: «Перекладывать вопросы, которые закреплены за вами, на соседа не получится. Будет персональный спрос с каждого».Снижение поголовья скота и производства молока и мясаМинистр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов отметил отрицательную динамику развития сельскохозяйственной отрасти Башкирии. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3% (-12 тысяч голов), а ведь валовое производство сельхозпродукции формируется в республике преимущественно за счет животноводства. Производство мяса снизилось на 86 тысяч тонн (-6%), а объемы производства молока – на 1%.Фазрахманов подчеркнул актуальность биологической безопасности: «Сегодня Республика Башкортостан практически со всех сторон окружена регионами, в которых с начала года зарегистрирован 2 191 очаг заболеваний. Это африканская чума, свиной и птичий грипп, бруцеллез, дерматит и другие опасные болезни».Так, для профилактики и выявляемости опасных заболеваний необходимо провести цифровизацию ветеринарии и идентификацию скота. До конца года будет создан единый реестр для учета поголовья животных республики.Половина дорог республики – в плохом состоянииЗаместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Трухан рассказал, что только 54% всех региональных и межмуниципальных автодорог Башкирии соответствуют нормативным требованиям. А ведь плохие дорожные условия – частая причина ДТП.По словам вице-премьера, сейчас ведется активная работа: обновление дорожной разметки, ремонт барьерных ограждений, дорожных знаков и автопавильонов.Зарплаты выросли, а реальные доходы упалиЗаместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов отметил, что среднемесячная зарплата жителей республики выросла на 10% и равна 32 100 рублям. Однако в ряде учреждений добиться целевых показателей повышения оплаты труда не удалось. В первую очередь речь идет об Академии наук, Институте искусств, «Центре гигиены и эпидемиологии в республике Башкортостан» и Федеральном медико-биологическом агентстве.При этом реальные располагаемые денежные доходы, по сравнению с январем–июнем прошлого года, упали на 1,6%. Причина такого снижения – увеличение обязательных платежей и высокая закредитованность населения.Вице-премьер Правительства РБ, министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев рассказал, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 950 единиц – до 140,6 тыс. На поддержку бизнеса из бюджета республики было выделено почти 400 млн рублей.Стоимость коммунальных услуг для жителей республики увеличилась не более чем на 5,9%. С 2019 года появится еще одна строчка в квитанциях – сбор за вывоз, сортировку и захоронение ТКО. До конца этого года будет принят единый тариф, который со временем начнет учитывать, сортирует человек свой мусор или нет. До конца года также будет создано более 3 000 мест накопления отходов и ликвидировано более 100 свалок.