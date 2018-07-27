Старая надоевшая шутка? Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Старая надоевшая шутка? Х ...

Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы ____ ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

«Всего на полшишечки»

8 му.Тебя уволят, допустим в 50 лет( сокращение , снижение производит ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Ялалов: У нас без слез в ...

Все открытия почему- то делаются только перед выборами
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Родной язык в Башкирии: Б ...

А русская металлургия, на русской земле появилась в начале 20-го века! ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

При социализме существовало государственное планирование развития. При ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

За все заплатит народ. По ...

Почему Путин не боится санкций ======================================= ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   794   26

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   327   13

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   361   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   303   7

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1455   23

Обсуждаемое за месяц
Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   794   26

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   327   13

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   361   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   303   7

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1455   23

Последние публикации
Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   794   26

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   327   13

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   361   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   303   7

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1455   23

Минобр России: Родной ...

При этом у учеников есть право выбора — какой именно язык изучать в рамках ...
  24.08.2018   758   78

«Всего на полшишечки» ...

При этом детали, как именно будет смягчена реформа, остаются в секрете. Один из ...
  24.08.2018   3663   35

Новые старые «слуги ...

Агентство политических и экономических исследований опубликовало аналитический ...
  23.08.2018   2112   24

Башкирский язык, ...

В уфимской администрации рассказали, каким будет новый учебный год. 22 августа ...
  23.08.2018   1030   26

Потешные санкции ...

Рубль продолжает падать, несмотря на заверения властей о стабильности ситуации. ...
  23.08.2018   1137   38

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (89)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   55369   42

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   33388   134

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  22.08.2018   13576   16

Зомбоящик — любовь моя! ...

Итак, две трети зрителей России (63%) считают, что существует организация, ...
  21.08.2018   6463   38

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  20.08.2018   4162   46

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   222201   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   55369   42

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46392   18

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   35065   61

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   33388   134


Старая надоевшая шутка? Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы

Оценили
0



Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгением Шевченко.

Старая надоевшая шутка? Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы


Они обсудили вопросы подготовки к парламентским выборам в Башкирии, которые пройдут 9 сентября. Избирателям предстоит избрать 55 депутатов Госсобрания республики по одномандатным округам и 55 депутатов – по общереспубликанскому округу, отдав свои симпатии той или иной партии.

- У нас курс один – это честные, справедливые, открытые выборы, - в начале встречи подчеркнул Рустэм Хамитов. - Мы сейчас находимся в предвыборном периоде, готовимся к проведению выборов в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. И этот тезис о честных и открытых выборах для нас непоколебим. Мы действуем только в таком варианте.

Евгений Шевченко поблагодарил главу региона за инициативу увеличить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая республики. Оно будет увеличено в четыре раза. И более четверти избирательных участков (811 участков) будут оснащены КОИБами.

- Это наша принципиальная позиция, - сказал Рустэм Хамитов. - Через технологические новации обеспечить невмешательство в процесс голосования со всех точек зрения. То есть человек через КОИБы голосует совершенно самостоятельно, и никаким образом никакому злоумышленнику не удастся подделать результаты выборов. Мы надеемся, что и дальше будем наращивать эту практику. Конечно же, ещё раз повторяю, нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы. Для нас это принципиальная позиция.

МКС
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 25.08.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо ля-ля !
Технологии фальсификации выборов уже давно шагнули за границ Государства Российского, чего уж там говорить о какой то там республике...



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 25.08.2018, 09:24 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6698 | Рейтинг: +806,9
- У нас курс один – это честные, справедливые, открытые выборы, - в начале встречи подчеркнул Рустэм Хамитов.
==============
Во как заливает!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 25.08.2018, 09:33 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6698 | Рейтинг: +806,9
1 | 25.08.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо ля-ля !
Технологии фальсификации выборов уже давно шагнули за границ Государства Российского, чего уж там говорить о какой то там республике...
=====================


В будущем вся планета накроется Российской системой "выборов"?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 25.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." Избирателям предстоит избрать
55 депутатов Госсобрания республики по одномандатным округам
и 55 депутатов – по общереспубликанскому округу,
отдав свои симпатии той или иной партии.
=====================================================
Боится назвать вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ
и 55 депутатов по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ , закамуфлировал под понятие
(по общереспубликанскому округу)
Вот до НЕВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРЕСНО как проголосует народ ?
Понимает ли ОН (народ ) что творит это власть , куда и как
партия " Единая Россия " привела народ и страну ?

управлением партии



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 25.08.2018, 09:55 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5769 | Рейтинг: -176,8
В чем то Хамитов прав. КОИБы хоть какая то гарантия от манипуляций выборщиков на местах. Не надеюсь, что у муниципалов совесть проснется. Для этого есть ФСБ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 25.08.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.08.2018, 09:55 | Автор: препод

В чем то Хамитов прав. КОИБы хоть какая то гарантия от манипуляций выборщиков на местах. Не надеюсь, что у муниципалов совесть проснется. Для этого есть ФСБ.
===============================================
Давай не придуривайся !
Страна в которой ВСЕ ПРОДАЕТСЯ , ПРЕДАЕТСЯ и обворовывается в принципе ОЧЕНЬ большой дефицит совести !



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 25.08.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.08.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо ля-ля !
Технологии фальсификации выборов уже давно шагнули за границ Государства Российского, чего уж там говорить о какой то там республике...
__________________________________________________________
Ты конечно думаешь что только в РФ выборы для вида проводятся?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 25.08.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-му.Страна в которой ВСЕ ПРОДАЕТСЯ , ПРЕДАЕТСЯ и обворовывается в принципе ОЧЕНЬ большой дефицит совести !
------------------------------------------------
Если ты так думаешь,значит ,и ты продаёшься.Так и есть.Все верхи вылезли из низов. Оттуда и принесли все свои привычки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 25.08.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Важно ни как выбирают а как считают! Места в Курултае уже розданы и депутаты уже давно известны! Зачем снова бла-бла-бла?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 25.08.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.08.2018, 11:30 | Автор:

Если ты так думаешь,значит ,и ты продаёшься.Так и есть.Все верхи вылезли из низов. Оттуда и принесли все свои привычки.
====================================================
Меня продали и предают как и всех остальных граждан России , каждый день и фамилию не спрашивают !
А ты видать особый , тебя не продают и не предают !
Держат в стойле !



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 25.08.2018, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60369 | Рейтинг: +12249,7
Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы
____________________________________
Лицемерие возведенное в абсолют...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 25.08.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.08.2018, 11:30 | Автор:

Если ты так думаешь,значит ,и ты продаёшься.Так и есть.Все верхи вылезли из низов. Оттуда и принесли все свои привычки.
================================================
Как хочется быть значимым и гордым и с быдлячим самомнением о
себе " великом " , по сути - холопе !
Которого ежеминутно имеют наши " верхи " !



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 25.08.2018, 12:25 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2693 | Рейтинг: -263
Все на выборы !

Не позволим ворам и жуликам украсть наши голоса !

Ура товарищи !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 25.08.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бездумная поддержка драконовской пенсионной реформы,
провальные агитационные турне в поддержку этой реформы,
принятие закона о росте налогов уронили рейтинг правящей партии
" Единой России "до минимума.
НО среди массы полуграмотных моих современников в РФ , есть
ОЧЕНЬ ТУПЫЕ индивидуумы которые по молодости лет или
ПОЗДНЕГО зажигания и взросления или отсутствия ума , будут в амебообразной форме голосовать на 9 сентября !
Прежде чем голосовать подумайте !
Я призываю - решительное НЕТ АНТИНАРОДНОЙ партии
" Единая Россия "



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 25.08.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 и 12.Не знаю,это один человек или два,но совершенно точно-не способен думать иначе,как только плеваться направо и налево.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 25.08.2018, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.
15 | 25.08.2018, 14:01 |Автор

10 и 12.Не знаю,это один человек или два,но совершенно точно-не способен думать иначе,как только плеваться направо и налево.
=================================================
Зато ты очень вдумчивый холоп !
Ты здесь не шестери , твои вихляния на хер не нужны !
Ты если не плюешься , СОСИ и ВПИТЫВАЙ что тебе дают сверху !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 25.08.2018, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представитель ЦИК вручил Рустэму Хамитов благодарность от главы комиссии Эллы Памфиловой «за активное содействие в организации и проведении выборов президента Российской Федерации» в марте текущего года. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Награду получил за активное содействие в организации фальсификации выборов президента РФ! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 25.08.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Государство ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО сбрасывает с себя, в последние годы,
все социальные обязательства.
И даже предупреждает , что возможно не будет платить и пенсий
бывшим работникам , а работающие люди все более нищают !
И люди это чувствуют. А на фоне падения доходов...
В последние четыре года, мы все таки фиксируем реальное снижение
доходов . Это не катастрофично, но очень чувствительно !
И находятся люди которые оправдывают , это ВОРОВСКОЕ
ГОСУДАРСТВО , которое ХАНЖЕСТВУЕТ перед Миром ( помогает
иностраннцам гум помощью , списывает миллиардные долги ) и душит и держит
десятки миллионов своих граждан в НИЩЕТЕ !
Спрашивается НА ХЕРА НУЖНО ТАКОЕ Государство мне и
другим недовольным согражданам ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
Обеспечить процесс голосования в Башкирии со всех точек зрения является архиважнейшей задачей текущего момента.
Значимость этих проблем настолько очевидна, что реализация намеченных плановых заданий способствует подготовки и реализации процесса выборов на избирательных участках Башкирии,и требует существенных финансовых и административных условий. Разнообразный и богатый опыт рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации новых предложений. Значимость этих проблем настолько очевидна, что реализация намеченных плановых заданий в значительной степени обуславливает создание позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
Товарищи! новая модель организационной деятельности требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако забывать, что новая модель организационной деятельности представляет собой интересный эксперимент проверки новых предложений. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий в значительной степени обуславливает создание дальнейших направлений развития процесса волеизъявления граждан Башкирии .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 25.08.2018, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 24.08.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
13 | 25.08.2018, 12:25 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2692 | Рейтинг: -263
Все на выборы !

Не позволим ворам и жуликам украсть наши голоса !

Ура товарищи !
_______________________________________________________
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль, вот сёдня 1 раз увидел рекламки с кандидатами от моего округа...
1. потерянный Нагорный В.А от партии патриоты россии... в бытность его главой Лен Адм - он запретил проведение мотоспортивного праздника на 23 февраля тока за то, что у них флаг и название праздника ПАТРИОТЫ (без России) , мотивируя тем , что ВВ (през) за ЕдРо и такое название намекает на Патриотов России и может дискредитировать всю администрацию. пришлось менять флаг и название, а щас он типа Патриот России..
за всё время я его тут ни разу не видел, он ничего не обещал и не вёл агитации.. как думаешь , он пройдет?
2. КПРФ - какой то Романчиков... первый раз слышу про такого.... на агитке написано - Живу в Затоне. ВСЁ!!! как думаешь , надо за такого голосовать?
3. ну тут всё понятно ЛДПР - Сухарев... даже ничё не спрашиваю
так скажи мне дорогой товарищ - за кого мне голосовать , если я их ни сном ни духом не видел в затоне и не слышал о них послед 5 лет
турк



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com