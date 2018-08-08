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Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин

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Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе справедливости, открытых возможностей и иметь правительство достойное его устремлений и принесенных жертв. Когда я критикую ваше правительство, я делаю это не потому, что я настроен против России. Я делаю это потому, что вы заслуживаете такое правительство, которое верило бы в вас, уважало вас и было бы вам подотчетно. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет.

Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин


Когда редактор «Правды.Ру» Дмитрий Судаков предложил опубликовать мой комментарий, он назвал меня политиком, «выступающим с антироссийской точкой зрения уже много лет». И действительно, российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я — не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.

Я заявляю это потому, что я уважаю ваше достоинство и ваше право на самоопределение. Я верю, что вы должны жить в соответствии с предписаниями вашей совести, а не правительства. Я верю, что вы заслуживаете возможности улучшить вашу жизнь, живя в стране, где экономика процветает и создает блага для многих, а не только для кучки власть имущих. Вы должны жить в правовом государстве, где законы ясны, справедливы и применяются последовательно и беспристрастно. Я заявляю это потому, что я верю, что люди в России не менее, чем американцы наделены нашим Создателем неотчуждаемыми «правами на жизнь, свободу и стремление к счастью», как гласит американская Декларация Независимости.

Российский гражданин не мог бы опубликовать заявление, подобное тому, которое я сейчас сделал. Президент Путин и его окружение не верят в эти ценности. Они не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласие и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами. Они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррупционность.

Они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают. Они сажают в тюрьму участников панк-рок группы за преступление, которое состояло в том, что ее члены были провокационными и вульгарными и имели дерзость протестовать против правления президента Путина.

Сергей Магнитский не был борцом за права человека. Он был бухгалтером в московской юридической фирме. Он был обычным русским человеком, который сделал нечто необычное. Он разоблачил одну из крупнейших в Российской истории краж частных активов государством. Он верил в торжество закона и считал, что никто не может быть выше закона. Из-за его взглядов и мужества он оказался в Бутырской тюрьме, где его держали без суда, где он был избит, заболел и умер. После смерти над ним провели показательный процесс, напоминающий процессы сталинской эпохи, и, конечно, он был признан виновным. Это было преступление не только против Сергея Магнитского. Это было преступление против российских людей и вашего права на честное правительство, правительство достойное Сергея Магнитского и вас.

Президент Путин утверждает, что его цель — восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным. А пока оно будет сохраняться, эти богатства будут во владении кучки коррумпированных власть имущих. Капиталы бегут из России, которая при отсутствии правового государства и диверсифицированной экономики воспринимается слишком рискованной для инвестиций и предпринимательства. Он дал вам политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие.

Как он укрепил международные позиции России? Взяв в союзники России самые агрессивные и угрожающие всем тирании. Поддерживая сохранение у власти сирийского режима, убивающего десятки тысяч собственных граждан, и не допуская даже осуждения этих зверств Организацией Объединенных Наций. Его отказ принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом мирового внимания. Он не поднимает репутацию России в мире. Он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых, ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей.

Президент Путин не верит в эти ценности потому, что он не верит в вас. Он не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас.

Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей. Я верю в величие российских людей, которые тяжело страдали и смело боролись с ужасными невзгодами, чтобы спасти свой народ. Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв. Я критикую ваше правительство не потому, что я антироссийски настроен. Я это делаю потому, что я верю, что вы заслуживаете правительство, которое верит в вас и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет.

Джон Маккейн






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  • 1 | 27.08.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин
===========================================
А кто бы спорил?!



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  • 2 | 27.08.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щас старорежимные бабки начнут табуретками бросаться в тех, кто считает покойного больного банальным и пошлым русофобом.



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  • 3 | 27.08.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 27.08.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Щас старорежимные бабки начнут табуретками бросаться в тех, кто считает покойного больного банальным и пошлым русофобом.
------------------------------
Пусть в меня кидают. Гавно был этот Маккейн. Маккейн гавно и русофоб.



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  • 4 | 27.08.2018, 10:03 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
МакКейн vs. Трамп

Хотя Джон МакКейн и президент Дональд Трамп были однопартийцами, между ними несколько лет происходило ожесточенное соперничество.

Маккейн был одним из самых ярых критиков Трампа с самого начала президентского срока последнего.

Трамп не оставался в долгу: как-то раз он публично усомнился в том, что военное прошлое Маккейна, попавшего в плен во время Вьетнамской войны, действительно такое уж героическое.

Сразу после смерти Маккейна Трамп написал пост в "Твиттере" с соболезнованиями его семье, но даже в нем не нашел слов, чтобы хорошо отозваться о скончавшемся сенаторе, за что был раскритикован.

Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Вы в наших сердцах, мы молимся за вас", - написал Трамп.

Заявления предшественников Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего контрастировали с коротким твитом Трампа.

Мы выбрали пять самых ярких моментов ожесточенного политического противостояния президента и сенатора-ветерана.



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  • 5 | 27.08.2018, 10:04 | Автор: Кухарка | На сайте
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1. "Трамп провоцирует психопатов"

Летом 2015 годо Дональд Трамп начал борьбу за выдвижение на пост президента от Республиканской партии с выпадов против приезжих из Мексики.

"Он приносят наркоманию, преступность, они насилуют, хотя, конечно, среди них есть и хорошие люди", - сказал он тогда, в очередной раз спровоцировав волну критики в свой адрес.

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Cкандальный комментарий о мексиканцах Трамп сделал в самом начале своей кампании
На той же встрече с избирателями Трамп впервые озвучил свой план построить стену на границе с Мексикой.

Маккейн одним из первых осудил Трампа, обвинив его в том, что своими взглядами он "провоцирует психов".



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  • 6 | 27.08.2018, 10:05 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
2. Маккейн - "не герой войны"
Маккейн сделал первый выпад, но Трамп не замедлил ответить.

Меньше чем месяц спустя после речи о мексиканских мигрантах, на встрече со сторонниками в Айове, он заявил, что не считает Маккейна героем войны.

"Он не герой, ведь его взяли в плен", - сказал Трамп. "Мне больше нравятся люди, которые не попадали в плен".

Маккейн попал в плен во время войны во Вьетнаме, после того как его самолет был сбит над Ханоем. Он провел в плену больше пяти лет, с 1967 по 1973 год, регулярно подвергаясь пыткам. Помощник Маккейна рассказал журналистам после его смерти, что Джону Маккейну перед выходом на публику, например, на предвыборном митинге, нужно было, чтобы кто-то причесал ему волосы. Вьетконговцы там много раз ломали ему руки во время пребывания в плену, что до самой смерти он был не в состоянии поднять руку с расческой к голове.

Конкуренты Трампа в борьбе за номинацию от республиканцев осудили его нападки на Маккейна, и Трамп смягчил тон, хотя и не извинился.

Маккейну извинения Трампа были не нужны. Он хотел, чтобы президент извинился перед "семьями тех, кто пожертвовал жизнью на войне".

На выпад Трампа он ответил через несколько лет, и только намеком, раскритиковав тех, у кого было достаточно денег, чтобы уклониться от военной службы и оплатить врачей, "готовых найти у них костные шпоры".

Президент Трамп в 1960-е годы получил пять справок о том, что непригоден к военной службе - четыре раза из-за учебы, а в пятый как раз из-за кальциевых образований на щиколотке, которые называют "костными шпорами"



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  • 7 | 27.08.2018, 10:06 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
3. "Я просто хватаю их за..."

После того как Трамп разделался с конкурентами в борьбе за номинацию, Маккейн принял выбор своей партии и на время перестал его критиковать.

Однако непосредственно перед президентскими выборами 2016 года в интернете появилось видео, на котором будущий президент пошло и грубо отзывался о женщинах.

В ролике Трамп говорил, что "когда ты звезда", с женщинами "можно делать все что угодно", и хвастался своими прошлыми попытками домогательств.

Поддержка Маккейна испарилась: он заявил, что Трамп должен "испытать на себе последствия" своего поведения.

"Из-за поведения Дональда Трампа поддерживать его, даже в нынешних условиях, невозможно", - заявил Маккейн тогда, добавив, что поведению кандидата в президенты нет оправданий и что вся вина за этот конфликт лежит на Трампе.

"Ни одна женщина не должна становиться жертвой такого порочного поведения", - сказал Маккейн.



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  • 8 | 27.08.2018, 10:06 | Автор: Кухарка | На сайте
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4. Провал предложенной Трампом реформы здравоохранения

После того как Трамп занял президентское кресло и начал работать над реформами, его соперничество с Маккейном только обострилось.

Одним из ключевых предвыборных обещаний нью-йоркского магната в 2016 году была отмена введенного Бараком Обамой закона "О защите пациентов и доступном медобслуживании", также известного как "Обамакер".

Республиканцы несколько раз пытались отменить закон, и у них почти получилось - в Сенате, где они контролировали 52 кресла из 100, им нужно было получить 50 голосов.

Однако Маккейн - боровшийся в это время с раком - явился на Капитолийский холм буквально с больничной койки и демонстративно проголосовал против республиканского законопроекта, тем самым лишив партию шансов отменить наследие Обамы.

Трамп раскритиковал республиканцев, проголосовавших против, заявив, что им "не хватило смелости, чтобы проголосовать за".



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  • 9 | 27.08.2018, 10:07 | Автор: Кухарка | На сайте
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5. "Президент США не должен поздравлять диктатора"

Маккейн много лет занимался в Сенате международными делами, а в последние годы возглавил влиятельный комитет Сената по вооруженным силам.

Он выступал за сохранение присутствия американских контингентов за рубежом, и неудивительно, что ему не нравились постоянные похвалы Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина.

Когда Путин в марте 2018 года был избран на очередной президентский срок, Маккейн резко раскритиковал президента США за то, что тот поздравил "диктатора".

"Президент США лидер свободного мира не поздравляет диктаторов с победой на нечестных выборах", - сказал он.

Маккейн критиковал Трампа и после того как президент, встретившись с Путиным в Хельсинки, заявил, что вопреки мнению своих спецслужб верит его заверениям, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Маккейн назвал встречу "одним из самых позорных выступлений американского президента" на своей памяти.

"Ущерб, причиненный наивностью, эгоизмом, ложными сравнениями и симпатией Трампа к автократам, трудно оценить", - написал он в заявлении. "Но очевидно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой".



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  • 10 | 27.08.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щас старорежимные бабки начнут табуретками бросаться в тех, кто считает покойного больного банальным и пошлым русофобом..........
"Старорежимные бабки" уехали на поминки пошлого русофоба! Осталась кухерка, которая сдуру решила , что ей за поминки маккейны сухим пайком в Уфе заплатят!



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  • 11 | 27.08.2018, 10:20 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
"Русофобия – это когда ты не знаешь, как и чем живет твой народ. Не ходишь с ним по одним улицам, не ездишь в одном транспорте, ешь другую пищу. Когда ты мчишься с кортежем по пустым дорогам, а люди из-за тебя часами стоят в пробках."



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  • 12 | 27.08.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не плач, не плач, еленка,
Не плач и не журися,
Та за свово милаго
Богу помолися!



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  • 13 | 27.08.2018, 10:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6159 | Рейтинг: -392,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вчера этот комментарий Маккейна тёрли, и вновь, и вновь особенно Кухерка расстеналась.

Они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают.
++++++++++++++++++++++++++
Это у него с последствий вьетнамского плена?
Кухерка, ты то наверное знаешь эти законы, может упомнишь их.



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  • 14 | 27.08.2018, 10:29 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35006 | Рейтинг: +5818,5
Все правильно Володин сказал, государственные пенсии должны быть отменены! Каждый должен сам заботиться о своем будущем! Яркий пример, это мама Вячеслава Володина! Успешный предприниматель и в свои года является примером для пенсионеров всей страны!



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  • 15 | 27.08.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Не убавить и не прибавить.Всё так и есть. Четко, ясно, аргументированно изложено.



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  • 16 | 27.08.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Губернатор Аризоны Даг Дьюси сообщил, что не будет обсуждать кандидатуру на замену Маккейну, пока не пройдут все прощальные мероприятия, и сенатор не будет похоронен.

Тем не менее газета называет возможных преемников Маккейна. Среди них, в том числе, и вдова сенатора Синди.

У них уже давно должностные кресла по наследству передаются.



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  • 17 | 27.08.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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В годы войны он не прятался, а воевал. В партизанском отряде, командиром. В Белоруссии, которой больше всего досталось в Великой Отечественной. Его мать была одной из связных и он знал, что вокруг тех, кто обеспечивал связь, сжимается кольцо гестапо. Надо было забирать связных в отряд, но всех сразу забрать было нельзя, а забрать мать и оставить других он посчитал безнравственным. Она попала в руки гестаповцев, как и несколько других связных. Хотели отбить захваченных, но не успели. Он узнал мать по платью и всегда считал, что в ее гибели виноват только он. И никогда себе этого не простил.
***
Его фамилия была Машеров. Он мог спасти СССР. Ему в марте с.г. исполнилось бы 100 лет.



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  • 18 | 27.08.2018, 11:11 | Автор: ketrin_2
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машеров погиб при странных обстоятельствах,в автоаварии?



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  • 19 | 27.08.2018, 11:13 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
Он мог спасти СССР
______________
НИКТО не мог спасти СССР - он был обречён с 1917г - еще ДО его создания...



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  • 20 | 27.08.2018, 11:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
ТАСС, ГД РФ, Первый канал - с прискорбием(ну или хотя бы нейтрально) сообщили о смерти МакКейна - и не называли его русофобом и не прыгая на неостывшем теле... Акромя бобороедки, собиравшейся с американским флагом кататься по Москве.

Но пуйлососы, совкодрочеры и прочие имбициллы - впереди планеты всей, не дожидаясь методичек стали отсасывать и влизывать пуйлу, в надежде, что им зачтецца...



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