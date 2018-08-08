Башкортостан — это Поволжье или Урал?

Одним из самых первых решений нынешнего президента РФ Владимира Путина в начале его первого президентского срока было учреждение институтов полномочных представителей, каждый из которых отвечал за определенную территорию, называемую федеральным округом.Несмотря на перманентно возникающие на протяжении прошедших 18 лет слухов о якобы скорой ликвидации этого бюрократического института, округа эти до сих пор живут и здравствуют (вчера, например, и.о. полпреда президента в Приволжском федеральном округе был назначен Игорь Паньшин). Это и неудивительно, ведь полпредства сыграли большую роль в становлении "вертикали власти", став непосредственными "глазами и ушами" московского Кремля для контроля над регионами. Республика Башкортостан в свое время была включена в состав Приволжского федерального округа, чем вызвала легкое роптание у руководства республики, желавшего видеть РБ в Уральском округе.Это было вызвано не только условным желанием быть "женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах" (в УФО вообще нет национальных республик), но и другими политическими соображениями. Что это были за соображения и к кому всё-таки ближе Башкортостан — к уральским субъектам вроде Челябинской и Свердловской областей, либо к Поволжью, например, к тому же Татарстану? Чтобы понять это, пройдемся по нескольким факторам: географическому, экономическому, демографическому, а также попытаемся понять политическую логику включения Башкортостана к Приволжскому ФО. Вопрос этот весьма важный, хотя бы потому, что на основе этих федеральных округов были выстроены надрегиональные структуры — федеральные университеты, окружные управления некоторых контролирующих и правоохранительных органов и т.д.Итак, республику Башкортостан в географическом смысле слова можно четко разделить на 3 крупные территории: Приуралье или равнинную часть, горную часть и башкирское Зауралье. Приуралье в географическом, природно-ландшафтном смысле, несомненно, является частью Поволжья, а вот горная часть и Зауралье — это, конечно же, Урал.С экономической точки зрения территорию республики обычно делят на 7 районов.В западном, центральном, северо-западном и северном экономическом районах, безусловно тяготеющих своим экономическим укладом и связями к Поволжью, производится 66% всей промышленной и 65% всей сельскохозяйственной продукции республики. Здесь сосредоточены все наукоемкие производства (в том числе, и машиностроение) и львиная доля нефтяной промышленности. Помимо этого, предприятия нефтехимической промышленности (Салават, Ишимбай) южного экономического района в силу объективных причин также тесно связаны с Поволжьем, так как всё сырье, перерабатываемое здесь, добывается в Поволжье и Приуралье. И это не говоря уже о том, что основная часть сельских районов этой зоны, где производится 20% (+65% учтенных выше) всей сельхозпродукции республики, также относится к Приуралью.Что касается суммарных показателей потенциальных ресурсов сельхозпроизводства (ведь Башкортостан — это не только нефтянка, но и один из лидеров по сельскому хозяйству в РФ), то всего на Приуралье приходится 71,9 % всех посевных площадей (пашни и пастбища) республики.Наиболее обособленно от остальной части республики и, в первую очередь, от центра Башкортостана расположено Зауралье. Здесь сосредоточена горнодобывающая промышленность: Учалинский, Сибайский, Бурибаевский ГОК и т.д. Сырье добывается тут же на месте, либо частично на территории сопредельной Челябинской области.Одной из причин, по которой вообще появились целевые программы — "Северо-восточные районы" и "Зауралье" — является тот факт, что эти части республики, относясь к Южному Уралу, экономически издавна были слабо связаны с остальной частью нынешнего Башкортостана и особенно с Уфой, которая всегда тяготела к Поволжью. То же башкирское Зауралье сегодня имеет больше общего с Челябинской областью и особенно с Магнитогорском, нежели с Уфой, что кстати недавно ярко показал кейс, связанный с Магнитогорским аэропортом, расположенным на территории Абзелиловского района Башкортостана. (Напомним, представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об использовании башкирского языка в аэропорту Магнитогорска.) В результате возникло своебразное противоречие условных административных границ с реальным экономическим укладом территории.Обратная ситуация, если мы рассматрвиваем географически противоположную географически часть республики — западную.Так в стратегии развития города Октябрьского, находящегося у самой границы с Татарстаном, на период до 2030 года, говорится о формировании Октябрьско-Туймазинской агломерации. В ходе работы над стратегией развития Октябрьского у ученых-экономистов выявилась тесная взаимосвязь экономики города с Уруссинским и Ютазинским, а в перспективе и с Альметьевским районами Татарстана. По мнению специалистов Института социально-экономического развития Уфимского научного Центра РАН, Альметьевская агломерация не ограничена только территорией собственно самого Татарстана и имеет свое естественное логическое продолжение на нынешней территории Башкортостана. В частности, она тесно связана своим продолжением с Октябрьской агломерацией на территории республики Башкортостан (город Октябрьский, Туймазинский и Белебеевский районы). Сюда, по их мнению можно, также включить и Бижбулякский, Ермекеевский, Буздякский, Бакалинский районы Башкортостана.То есть, западная часть Башкортостана органически связана с Татарстаном, а Зауралье — с Челябинской областью и, в первую очередь, с Магнитогорском.Вот что говорит Ринат Гатауллин, доктор экономических наук, заведующий сектором экономики и управления развитием территорий Института социально-экономических исследований УНЦ РАН, экс-зам.министра экономики Республики Башкортостан:"Чисто географически Башкорстстоан делится на две части: Приуралье, являющееся частью Приволжского экономического района, и Урал и Зауралье, которые относятся к Уральскому экономическому району. Неформальной столицей же зауральской зоны является город Магнитогорск . Я провел специальное исследование, согласно которому 17 тысяч жителей юго-востока Башкортостана каждый день ради поездок на работу пересекают границу республики. Более того, каждый третий работающий в Магнитогорске — это житель Зауралья. И Магнитогорск, и наше Зауралье не только органически являются частью южной части Уральского экономическогого района, но и весьма слабо связаны с центарльной чатсью республики и с Уфой, в частности. Поэтому экономически и географиечски территория нынешнего Башкортостана де-факто всё время болтается между двумя этими центрами. Если взять экономику Башкортостана, то 50% составляет нефтедобыча и нефтепереработка, связанная с Поволжьем. Главная водная артерия республики — Агидель — является частью Волжской речной сиситемы. У нас с Поволжьем схожие проблемы и поэтому Башкортостан, если брать в целом, имеет с ним гораздо больше общего, нежели с Уральской зоной".Но это всё экономика, а что же говорит нам демография и размещение населения по территории республики?Как видно из графики выше, северо-восток и Зауралье республики дают в сумме 13,2% населения и 42,3% территории республики, что и неудивительно, учитывая низкую плотность населения на этой территории. Даже если сюда добавить Белорецкий район (2,5% населения и 8% территории республики), который также экономически и географически тяготеет к Уралу, то в любом случае получаем, что в условной "уралоориентированной" части Башкортостана, составляещей по площади 50,3% территории, проживает всего лишь 15,7% населения всей республики. То есть и демографически Башкортостан — это безусловно Поволжье, а не Урал. Поэтому разговоры об "уральском", а не поволжском характере республики во всех смыслах этого слова имеют надуманный характер.Делаем вывод, что в Приуралье (западная и центральная часть Башкортостана), занимающем примерно половину территории республики, сконцентрирована основная часть ее населения и формируется основная доля внутреннего регионального продукта. Поэтому по всем этим параметрам Башкортостан — это, безусловно, поволжский регион.Это всё экономические предпосылки. Однако учитывая, что учреждение федеральных округов было скорее политическим решением, то стоит рассмотреть и сугубо политический аспект.Здесь мы видим, что в Приволжский федеральный округ входят все национальные республики данной территории, к тому же имеющие схожие особенности, и поэтому решать вопрос по взаимодействию с ними комплексно для федерального центра гораздо проще и поэтому логичнее. Причем две из этих республик — Татарстан и Башкортостан — исторически имели весьма сильные традиции к выстраиванию особой самостоятельности по отношению с центром. А институт полпредства по задумке Кремля как раз и создавался для контроля и включения суверенных республик под "властную вертикаль".Плюс ко всему обе республики — Башкортостан (55% от всего населения) и Татарстан (54%) — имеют в основе своей весьма схожее по этническому и культурному составу татаро-башкирское население.Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что логика, подтолкнувшая к включению Башкортостана в состав Приволжского федерального округа, весьма понятна, и поэтому разговоры о неправильности или даже несправедливости такого подхода прямо противоречат как географическому положению республики, так и её экономическому укладу, демографии и, наконец, здравому смыслу.Учитывая, какие именно силы говорят о необходимости максимального отрыва Башкортостана от Поволжья и главного лидера в этом регионе — Татарстана — легко сделать вывод о том, что они продиктованы лишь логикой разрыва исторически выстроенных связей внутри зоны компактного проживания татар, разделенных административными границами между двумя республиками, установленными в 1922 году. По мнению этих сил, чем меньше общего будет у Башкортостана и Татарстана, тем легче будет оторвать уфимских татар от своих соотечественников по другую сторону реки Ик, реанимировать по отношению к ним политику "башкиризации" и т.д.Вот только здравый смысл и история доказывают иллюзорность подобных планов.