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Башкортостан — это Поволжье или Урал?

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Одним из самых первых решений нынешнего президента РФ Владимира Путина в начале его первого президентского срока было учреждение институтов полномочных представителей, каждый из которых отвечал за определенную территорию, называемую федеральным округом.

Башкортостан — это Поволжье или Урал?


Несмотря на перманентно возникающие на протяжении прошедших 18 лет слухов о якобы скорой ликвидации этого бюрократического института, округа эти до сих пор живут и здравствуют (вчера, например, и.о. полпреда президента в Приволжском федеральном округе был назначен Игорь Паньшин). Это и неудивительно, ведь полпредства сыграли большую роль в становлении "вертикали власти", став непосредственными "глазами и ушами" московского Кремля для контроля над регионами. Республика Башкортостан в свое время была включена в состав Приволжского федерального округа, чем вызвала легкое роптание у руководства республики, желавшего видеть РБ в Уральском округе.

Это было вызвано не только условным желанием быть "женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах" (в УФО вообще нет национальных республик), но и другими политическими соображениями. Что это были за соображения и к кому всё-таки ближе Башкортостан — к уральским субъектам вроде Челябинской и Свердловской областей, либо к Поволжью, например, к тому же Татарстану? Чтобы понять это, пройдемся по нескольким факторам: географическому, экономическому, демографическому, а также попытаемся понять политическую логику включения Башкортостана к Приволжскому ФО. Вопрос этот весьма важный, хотя бы потому, что на основе этих федеральных округов были выстроены надрегиональные структуры — федеральные университеты, окружные управления некоторых контролирующих и правоохранительных органов и т.д.

Итак, республику Башкортостан в географическом смысле слова можно четко разделить на 3 крупные территории: Приуралье или равнинную часть, горную часть и башкирское Зауралье. Приуралье в географическом, природно-ландшафтном смысле, несомненно, является частью Поволжья, а вот горная часть и Зауралье — это, конечно же, Урал.

С экономической точки зрения территорию республики обычно делят на 7 районов.

В западном, центральном, северо-западном и северном экономическом районах, безусловно тяготеющих своим экономическим укладом и связями к Поволжью, производится 66% всей промышленной и 65% всей сельскохозяйственной продукции республики. Здесь сосредоточены все наукоемкие производства (в том числе, и машиностроение) и львиная доля нефтяной промышленности. Помимо этого, предприятия нефтехимической промышленности (Салават, Ишимбай) южного экономического района в силу объективных причин также тесно связаны с Поволжьем, так как всё сырье, перерабатываемое здесь, добывается в Поволжье и Приуралье. И это не говоря уже о том, что основная часть сельских районов этой зоны, где производится 20% (+65% учтенных выше) всей сельхозпродукции республики, также относится к Приуралью.

Что касается суммарных показателей потенциальных ресурсов сельхозпроизводства (ведь Башкортостан — это не только нефтянка, но и один из лидеров по сельскому хозяйству в РФ), то всего на Приуралье приходится 71,9 % всех посевных площадей (пашни и пастбища) республики.

Наиболее обособленно от остальной части республики и, в первую очередь, от центра Башкортостана расположено Зауралье. Здесь сосредоточена горнодобывающая промышленность: Учалинский, Сибайский, Бурибаевский ГОК и т.д. Сырье добывается тут же на месте, либо частично на территории сопредельной Челябинской области.

Одной из причин, по которой вообще появились целевые программы — "Северо-восточные районы" и "Зауралье" — является тот факт, что эти части республики, относясь к Южному Уралу, экономически издавна были слабо связаны с остальной частью нынешнего Башкортостана и особенно с Уфой, которая всегда тяготела к Поволжью. То же башкирское Зауралье сегодня имеет больше общего с Челябинской областью и особенно с Магнитогорском, нежели с Уфой, что кстати недавно ярко показал кейс, связанный с Магнитогорским аэропортом, расположенным на территории Абзелиловского района Башкортостана. (Напомним, представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об использовании башкирского языка в аэропорту Магнитогорска.) В результате возникло своебразное противоречие условных административных границ с реальным экономическим укладом территории.

Обратная ситуация, если мы рассматрвиваем географически противоположную географически часть республики — западную.

Так в стратегии развития города Октябрьского, находящегося у самой границы с Татарстаном, на период до 2030 года, говорится о формировании Октябрьско-Туймазинской агломерации. В ходе работы над стратегией развития Октябрьского у ученых-экономистов выявилась тесная взаимосвязь экономики города с Уруссинским и Ютазинским, а в перспективе и с Альметьевским районами Татарстана. По мнению специалистов Института социально-экономического развития Уфимского научного Центра РАН, Альметьевская агломерация не ограничена только территорией собственно самого Татарстана и имеет свое естественное логическое продолжение на нынешней территории Башкортостана. В частности, она тесно связана своим продолжением с Октябрьской агломерацией на территории республики Башкортостан (город Октябрьский, Туймазинский и Белебеевский районы). Сюда, по их мнению можно, также включить и Бижбулякский, Ермекеевский, Буздякский, Бакалинский районы Башкортостана.

То есть, западная часть Башкортостана органически связана с Татарстаном, а Зауралье — с Челябинской областью и, в первую очередь, с Магнитогорском.

Вот что говорит Ринат Гатауллин, доктор экономических наук, заведующий сектором экономики и управления развитием территорий Института социально-экономических исследований УНЦ РАН, экс-зам.министра экономики Республики Башкортостан:

"Чисто географически Башкорстстоан делится на две части: Приуралье, являющееся частью Приволжского экономического района, и Урал и Зауралье, которые относятся к Уральскому экономическому району. Неформальной столицей же зауральской зоны является город Магнитогорск . Я провел специальное исследование, согласно которому 17 тысяч жителей юго-востока Башкортостана каждый день ради поездок на работу пересекают границу республики. Более того, каждый третий работающий в Магнитогорске — это житель Зауралья. И Магнитогорск, и наше Зауралье не только органически являются частью южной части Уральского экономическогого района, но и весьма слабо связаны с центарльной чатсью республики и с Уфой, в частности. Поэтому экономически и географиечски территория нынешнего Башкортостана де-факто всё время болтается между двумя этими центрами. Если взять экономику Башкортостана, то 50% составляет нефтедобыча и нефтепереработка, связанная с Поволжьем. Главная водная артерия республики — Агидель — является частью Волжской речной сиситемы. У нас с Поволжьем схожие проблемы и поэтому Башкортостан, если брать в целом, имеет с ним гораздо больше общего, нежели с Уральской зоной".

Но это всё экономика, а что же говорит нам демография и размещение населения по территории республики?

Как видно из графики выше, северо-восток и Зауралье республики дают в сумме 13,2% населения и 42,3% территории республики, что и неудивительно, учитывая низкую плотность населения на этой территории. Даже если сюда добавить Белорецкий район (2,5% населения и 8% территории республики), который также экономически и географически тяготеет к Уралу, то в любом случае получаем, что в условной "уралоориентированной" части Башкортостана, составляещей по площади 50,3% территории, проживает всего лишь 15,7% населения всей республики. То есть и демографически Башкортостан — это безусловно Поволжье, а не Урал. Поэтому разговоры об "уральском", а не поволжском характере республики во всех смыслах этого слова имеют надуманный характер.

Делаем вывод, что в Приуралье (западная и центральная часть Башкортостана), занимающем примерно половину территории республики, сконцентрирована основная часть ее населения и формируется основная доля внутреннего регионального продукта. Поэтому по всем этим параметрам Башкортостан — это, безусловно, поволжский регион.

Это всё экономические предпосылки. Однако учитывая, что учреждение федеральных округов было скорее политическим решением, то стоит рассмотреть и сугубо политический аспект.

Здесь мы видим, что в Приволжский федеральный округ входят все национальные республики данной территории, к тому же имеющие схожие особенности, и поэтому решать вопрос по взаимодействию с ними комплексно для федерального центра гораздо проще и поэтому логичнее. Причем две из этих республик — Татарстан и Башкортостан — исторически имели весьма сильные традиции к выстраиванию особой самостоятельности по отношению с центром. А институт полпредства по задумке Кремля как раз и создавался для контроля и включения суверенных республик под "властную вертикаль".

Плюс ко всему обе республики — Башкортостан (55% от всего населения) и Татарстан (54%) — имеют в основе своей весьма схожее по этническому и культурному составу татаро-башкирское население.

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что логика, подтолкнувшая к включению Башкортостана в состав Приволжского федерального округа, весьма понятна, и поэтому разговоры о неправильности или даже несправедливости такого подхода прямо противоречат как географическому положению республики, так и её экономическому укладу, демографии и, наконец, здравому смыслу.

Учитывая, какие именно силы говорят о необходимости максимального отрыва Башкортостана от Поволжья и главного лидера в этом регионе — Татарстана — легко сделать вывод о том, что они продиктованы лишь логикой разрыва исторически выстроенных связей внутри зоны компактного проживания татар, разделенных административными границами между двумя республиками, установленными в 1922 году. По мнению этих сил, чем меньше общего будет у Башкортостана и Татарстана, тем легче будет оторвать уфимских татар от своих соотечественников по другую сторону реки Ик, реанимировать по отношению к ним политику "башкиризации" и т.д.

Вот только здравый смысл и история доказывают иллюзорность подобных планов.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 27.08.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкортостан — это Поволжье или Урал?
=====================================
Объясняю для непонятлевых: страна башкир это зауралье со столицей в темясово.



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  • 2 | 27.08.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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СМИ начали трубить о планах правительства создать на территории РФ всего 14 экономических регионов "взаимопомощи".



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  • 3 | 27.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
Татары!
В Казани живет 700 тыщ татар, а в Москве - аж 800 тыщ... Веник надысь сказал на ЭМ... Теперь на ЭМ даже рубрику запускают с 3 сентября "Говорим по-татарски")))) Не забудьте Веника в ж... (ну или куда хотите)))))) расцеловать!!!

Может вам с Уфимской губернии на Мск переключиться и ее расчленять, а?



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  • 4 | 27.08.2018, 10:16 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35006 | Рейтинг: +5818,5
Пора, пора вовчику стелить соломку! Да и Мите-дурачку тоже!



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  • 5 | 27.08.2018, 10:42 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5772 | Рейтинг: -176,6
А ведь раньше, если память мне не изменяет, мы были частью Урала. А по мне так хоть груздем назовите, лишь бы в корзину не положили.



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  • 6 | 27.08.2018, 10:43 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2704 | Рейтинг: -263
Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1853 | Комментарии: 60390 | Рейтинг: +12250,3
Татары!
В Казани живет 700 тыщ татар, а в Москве - аж 800 тыщ...
----------------
800 тыщ один.
Пьяницу Ирека не посчитали, он же в гараже живёт без прописки.



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  • 7 | 27.08.2018, 10:48 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35006 | Рейтинг: +5818,5
................800 тыщ один.
Пьяницу Ирека не посчитали, он же в гараже живёт без прописки.

=================И ведь не только просто живёт, но и активно портит воздух на УЖе своими миазмами!



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  • 8 | 27.08.2018, 11:02 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35006 | Рейтинг: +5818,5
Миазм (от др.-греч. μίασμα — загрязнение, скверна) — медицинский термин, которым вплоть до конца XIX века обозначались обитающие в окружающей среде «заразительные начала», о природе которых ничего не было известно.



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  • 9 | 27.08.2018, 11:05 | Автор: ketrin_2
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хватит чморить Ирека.он прикольный дядька. Не то что КАЦ



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9 | 27.08.2018, 11:05 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5365 | Рейтинг: +1439

хватит чморить Ирека.он прикольный дядька. Не то что КАЦ
-----------------------------
Они 2 брата акробата. Обоих на фуй.



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9 | 27.08.2018, 11:05 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5365 | Рейтинг: +1439

хватит чморить Ирека.он прикольный дядька. Не то что КАЦ
==============================
А как ты их различаешь?



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  • 12 | 27.08.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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КПРФ не сможет провести референдум против повышения пенсионного возраста.

В России зарегистрировано 48 региональных подгрупп по инициированию референдума против повышения пенсионного возраста и только две из них — КПРФ.
Это значит, что Компартия не сможет самостоятельно провести референдум, так как для этого по закону «О референдуме РФ» она должна была зарегистрировать подгруппы «не менее чем в половине субъектов федерации», то есть как минимум в 43 регионах из 85. По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа по вопросу, выносимому на референдум.
_________________________
Хруль, дробление протеста и забалтывание проблемы - сущность КПРФ
турк



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  • 13 | 27.08.2018, 11:16 | Автор: ketrin_2
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КПРФ это не только забалтывание протестов,это преступники.



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  • 14 | 27.08.2018, 11:20 | Автор: ketrin_2
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Бедная бедная Башкирия. Неприкаянная душа. Как же ты так, ни туда ни сюда. Поволжская ты или уральская
как та обезьянка,в анекдоте,Мне что разорваться?



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  • 15 | 27.08.2018, 11:25 | Автор: ketrin_2
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как различить Каца и Ирека.? Легко.
Один обвиняет что татар обашкирили,другой обзывается,татнацики.и что у татар много предателей в ВОВ. и про Джалиля Мусу ,кто Моабитскую тетрадь написал.
Я права?



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  • 16 | 27.08.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему её обязательно целиком надо относить куда-то? Можно часть - к поволжью, часть - к уралу. Самое то! Фанатики будут визжать,а мы будем смеяться.



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  • 17 | 27.08.2018, 11:54 | Автор: xrul | На сайте
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КПРФ - ум, честь и совесть !

Голосуйте за КПРФ, вперёд к победе коммунизма !



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  • 18 | 27.08.2018, 11:59 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2704 | Рейтинг: -263
05 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5372 | Рейтинг: +1439
хватит чморить Ирека.он прикольный дядька. Не то что КАЦ
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Может приютишь его под тёплый бочек ?



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  • 19 | 27.08.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 27.08.2018, 11:25 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5372 | Рейтинг: +1439

как различить Каца и Ирека.? Легко.
Один обвиняет что татар обашкирили,другой обзывается,татнацики.и что у татар много предателей в ВОВ. и про Джалиля Мусу ,кто Моабитскую тетрадь написал.
Я права?
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Не вижу между ними разницы. Один кричит что татар обашкирили, другой что башкир отатарили. И оба невоспитанные и безмозглые.



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  • 20 | 27.08.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 27.08.2018, 11:16 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5372 | Рейтинг: +1439
КПРФ это не только забалтывание протестов,это преступники.

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Голосуем за едресню !!!



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