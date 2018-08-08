«Отряды Путина» ответили на санкции США

Пугает лишь то, что единственными санкциями с нашей стороны является фактическое и физическое уничтожение полезных вещей (вспомним санкционные сыры и яблоки и прочее под гусеницами бульдозера).Америка, Евросоюз вводят санкции, сильно не затрагивающие их экономику, но слегка пенетрирующие экономику России, этакий превентивный удар.В ответ на это Россия наносит удары не по экономике США и ЕС, а по простым россиянам. Раньше раздавили кучу еды, которой, естественно, можно было ОЧЕНЬ легко найти применение, потом ввели "контрсанкции", на деле опять же бьющие только лишь по населению России и по ценникам в Пугабии, а теперь уже эти неадекватные маразматики, а не маразматики из правительства, уничтожают качественную технику, символ прогресса, полезные, упрощающие жизнь гаджеты, которую, опять же, можно было продать или отдать и этим накормить несколько голодающих семей.Умалишенные, окститесь, вы "наносите вред" в 50к деревянных путинских пиастров триллионно-долларовой экономике Америки. Америки, которой и принадлежит Apple, который стоит дороже, чем весь экономический сектор России. Надеюсь, читали вы "Слон и Моська".Видео:***Комментарии с Youtube:А чем досадили американцам-то? Товар куплен, прибыль получена, а что с ним покупатель сделает - да пусть хоть в *** себе засунет, - производителя это уже никак не ***.﻿А ведь вы говорили что вы за американский народ... Вы уж там определитесь (сорян за тавтологию)﻿Такого качественного контента я ещё не встречал на просторах ютуба!﻿И потом выложить видос на американском ютубе - done﻿Купить и сжечь, гениально)Отдайте мне, я то уж с этим пендоским барахлом разберусь﻿Разбили айпад немецким пистолетом﻿ПРАВИЛЬНО, ещё отключите себе интернет, к чертям взорвите телевизоры, компьютеры и т.д, ведь это все ПЕНДОСКОЕ. ЭХ, ЗАЖИВЁМ КАК ИСТИННЫЕ РУСАЧИ В ПЕЧИ;-)﻿Вы хоть пользоватся этим умеете? Лучше бы мне отдали. Безумные бабки..﻿Отлично, бойкот всего американского:1. Американские лекарстваПрепарат от простуды «ТераФлю»Обезболивающее «Нурофен»Антибиотик «Аугментин»Антибиотик «Клацид»Средство от ревматоидного артрита и псориаза «Хумира»Препарат от болезней суставов «Артра»Гормональный препарат «Дюфастон»Гормональный препарат «Дипроспан»Препарат от давления «Капотен»Препарат от болезней суставов «Терафлекс»Противоэпилептическое средство «Лирика»Поливитаминный препарат «Кальцемин Адванс»Витаминные комплексы «Витрум»Ферментное средство «Креон»Гепатопротектор «Гептрал»Слабительное «Дюфалак»Лекарство от гепатита B «Бараклюд»Препарат от гепатита С «Совальди»Препарат от аллергии «Телфаст»Вакцина от вируса папилломы человека, защищающая от рака шейки матки «Гардасил»Вакцина от пневмококковой инфекции «Превенар»Антидепрессант «Паксил»Антидепрессант «Симбалта»Снотворное «Мелаксен»Средство от мигрени «Экседрин»Назальный спрей «Тизин»Назальный спрей «Назонекс»Препараты инсулина.Противоопухолевый препарат «Сутент».2. Все по от microsoft тоже в топку.3. youtube тоже бойкотируем и не выкладываем сюда видео. Это же все американское.﻿Мне интересно на чью камеру они снимали происходящее)У детей и внуков тоже отобрать. И у медведки. Всю технику что есть﻿то чувство когда эти айфоны умнее людей﻿Все вообще крыша поехала﻿Айфон она свой принесла ***"Я дам вам парабеллум... мы будем отстреливаться и уходить в горы... вы будете нас прикрывать..."﻿Прикиньте, как внучок ***, когда увидел, что с его айпадом произошло﻿А что только айпад и айфоны!? А как же телевизоры, холодильники, компьютеры? Их тоже выбросите и сожгите!﻿А у бабушки есть разрешение на оружие?)﻿Но бабка со стволом четкая, я уверен что к Трампу именно она в кошмарах приходит.﻿Только лучший контентКоробки сожгли, а телефоны себе оставили)﻿А че тогда бабки жалуются на низкую пенсию?Серьезно,смешнее ничего не видел.Только вот вы не коробки жгёте,м?)﻿Теперь вперед по городу американские Форды жечь!﻿Ватабабки настолько суровы, что в сумочках носят огнестрельное оружие. А вдруг она убьёт кого-то этим же пистолетом по голове, айфонов то с айпадами в России не осталось то уже. Все пошли ломать)).﻿Может вы наконец определитесь, вы за народ Америки или против него.﻿Теперь пенсии смело можно урезать в два раза, бабули и так не хило живут. По идее, должны через пару дней орать что за комуналку нечем платить, да и в общем хрен без соли доедаем. Вот и анекдот из жизни, вперёд бабули, палите дома, там тоже много "вражеского".﻿Мне кажется народу Америки *** на то что вы сожгли свои же айфоны и планшетыСами ж им денег дали, потом сожгли чтобы купить новые и дать еще денег﻿Отряды Путина как всегда красавчики!﻿"данное видео снято камерой российского производства" )))﻿Вот теперь заживем! )))﻿Откуда у бабули немецкий ствол в сумочке?﻿Какие вы смешные﻿Ну ватники ....прям на холодную гнут )))) Поржал над этим сериалом ))) плохо с игранном ....постановочным. Коробки то как всегда пустые бросили .айфоны себе оставили ))))))))))))))﻿Удивляют бараны, которые не могут понять, что это стеб очередной от бабок. Сидят идиоты и с серьезной рожой высказывают свое недовольство.﻿Бабки снова жгут﻿так все скупите и прям новое побить,америкосы не жадные,они еще продадут,а то не рабочий айпад и 3 коробки сожгли,гениально...﻿Друзья, зачем ставить дизлайки? Мы же все здесь с одной целью - наслаждаться качественным контентом. Случайных подписчиков у этого канала нет!﻿Неплохое видео.Факт: Россия занимает 135 место из 180 в индексе восприятия коррупции. Столько же баллов (29 баллов из 100 возможных) набрали Гондурас, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея. Из 50 стран Европы и Центральной Азии нам удалось опередить 3: Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Основную массу аутсайдеров в рейтинге составили страны Африки.Источник: Transparency International.В коробке никак не айфон лежит, а скорее всего какой нть задрипаный DEXP или Texet.Айпад они разбивают, который самого первого поколения, который уже все на помойку выкидывают.В костер пустые коробки бросают, ахахах.А за хранение огнестрельного оружия в тюрячку сажают.﻿