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«Отряды Путина» ответили на санкции США

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Пугает лишь то, что единственными санкциями с нашей стороны является фактическое и физическое уничтожение полезных вещей (вспомним санкционные сыры и яблоки и прочее под гусеницами бульдозера).

«Отряды Путина» ответили на санкции США


Америка, Евросоюз вводят санкции, сильно не затрагивающие их экономику, но слегка пенетрирующие экономику России, этакий превентивный удар.

В ответ на это Россия наносит удары не по экономике США и ЕС, а по простым россиянам. Раньше раздавили кучу еды, которой, естественно, можно было ОЧЕНЬ легко найти применение, потом ввели "контрсанкции", на деле опять же бьющие только лишь по населению России и по ценникам в Пугабии, а теперь уже эти неадекватные маразматики, а не маразматики из правительства, уничтожают качественную технику, символ прогресса, полезные, упрощающие жизнь гаджеты, которую, опять же, можно было продать или отдать и этим накормить несколько голодающих семей.

Умалишенные, окститесь, вы "наносите вред" в 50к деревянных путинских пиастров триллионно-долларовой экономике Америки. Америки, которой и принадлежит Apple, который стоит дороже, чем весь экономический сектор России. Надеюсь, читали вы "Слон и Моська".

Видео:



***

Комментарии с Youtube:

А чем досадили американцам-то? Товар куплен, прибыль получена, а что с ним покупатель сделает - да пусть хоть в *** себе засунет, - производителя это уже никак не ***.﻿

А ведь вы говорили что вы за американский народ... Вы уж там определитесь (сорян за тавтологию)﻿

Такого качественного контента я ещё не встречал на просторах ютуба!﻿

И потом выложить видос на американском ютубе - done﻿

Купить и сжечь, гениально)

Отдайте мне, я то уж с этим пендоским барахлом разберусь﻿

Разбили айпад немецким пистолетом﻿

ПРАВИЛЬНО, ещё отключите себе интернет, к чертям взорвите телевизоры, компьютеры и т.д, ведь это все ПЕНДОСКОЕ. ЭХ, ЗАЖИВЁМ КАК ИСТИННЫЕ РУСАЧИ В ПЕЧИ;-)﻿

Вы хоть пользоватся этим умеете? Лучше бы мне отдали. Безумные бабки..﻿

Отлично, бойкот всего американского:

1. Американские лекарства

Препарат от простуды «ТераФлю»
Обезболивающее «Нурофен»
Антибиотик «Аугментин»
Антибиотик «Клацид»
Средство от ревматоидного артрита и псориаза «Хумира»
Препарат от болезней суставов «Артра»
Гормональный препарат «Дюфастон»
Гормональный препарат «Дипроспан»
Препарат от давления «Капотен»
Препарат от болезней суставов «Терафлекс»
Противоэпилептическое средство «Лирика»
Поливитаминный препарат «Кальцемин Адванс»
Витаминные комплексы «Витрум»
Ферментное средство «Креон»
Гепатопротектор «Гептрал»
Слабительное «Дюфалак»
Лекарство от гепатита B «Бараклюд»
Препарат от гепатита С «Совальди»
Препарат от аллергии «Телфаст»
Вакцина от вируса папилломы человека, защищающая от рака шейки матки «Гардасил»
Вакцина от пневмококковой инфекции «Превенар»
Антидепрессант «Паксил»
Антидепрессант «Симбалта»
Снотворное «Мелаксен»
Средство от мигрени «Экседрин»
Назальный спрей «Тизин»
Назальный спрей «Назонекс»
Препараты инсулина.
Противоопухолевый препарат «Сутент».

2. Все по от microsoft тоже в топку.

3. youtube тоже бойкотируем и не выкладываем сюда видео. Это же все американское.﻿

Мне интересно на чью камеру они снимали происходящее)

У детей и внуков тоже отобрать. И у медведки. Всю технику что есть﻿

то чувство когда эти айфоны умнее людей﻿

Все вообще крыша поехала﻿

Айфон она свой принесла ***

"Я дам вам парабеллум... мы будем отстреливаться и уходить в горы... вы будете нас прикрывать..."﻿

Прикиньте, как внучок ***, когда увидел, что с его айпадом произошло﻿

А что только айпад и айфоны!? А как же телевизоры, холодильники, компьютеры? Их тоже выбросите и сожгите!﻿

А у бабушки есть разрешение на оружие?)﻿

Но бабка со стволом четкая, я уверен что к Трампу именно она в кошмарах приходит.﻿

Только лучший контент

Коробки сожгли, а телефоны себе оставили)﻿

А че тогда бабки жалуются на низкую пенсию?
Серьезно,смешнее ничего не видел.
Только вот вы не коробки жгёте,м?)﻿

Теперь вперед по городу американские Форды жечь!﻿

Ватабабки настолько суровы, что в сумочках носят огнестрельное оружие. А вдруг она убьёт кого-то этим же пистолетом по голове, айфонов то с айпадами в России не осталось то уже. Все пошли ломать)).﻿

Может вы наконец определитесь, вы за народ Америки или против него.﻿

Теперь пенсии смело можно урезать в два раза, бабули и так не хило живут. По идее, должны через пару дней орать что за комуналку нечем платить, да и в общем хрен без соли доедаем. Вот и анекдот из жизни, вперёд бабули, палите дома, там тоже много "вражеского".﻿

Мне кажется народу Америки *** на то что вы сожгли свои же айфоны и планшеты
Сами ж им денег дали, потом сожгли чтобы купить новые и дать еще денег﻿

Отряды Путина как всегда красавчики!﻿

"данное видео снято камерой российского производства" )))﻿

Вот теперь заживем! )))﻿

Откуда у бабули немецкий ствол в сумочке?﻿

Какие вы смешные﻿

Ну ватники ....прям на холодную гнут )))) Поржал над этим сериалом ))) плохо с игранном ....постановочным. Коробки то как всегда пустые бросили .айфоны себе оставили ))))))))))))))﻿

Удивляют бараны, которые не могут понять, что это стеб очередной от бабок. Сидят идиоты и с серьезной рожой высказывают свое недовольство.﻿

Бабки снова жгут﻿

так все скупите и прям новое побить,америкосы не жадные,они еще продадут,а то не рабочий айпад и 3 коробки сожгли,гениально...﻿

Друзья, зачем ставить дизлайки? Мы же все здесь с одной целью - наслаждаться качественным контентом. Случайных подписчиков у этого канала нет!﻿

Неплохое видео.

Факт: Россия занимает 135 место из 180 в индексе восприятия коррупции. Столько же баллов (29 баллов из 100 возможных) набрали Гондурас, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея. Из 50 стран Европы и Центральной Азии нам удалось опередить 3: Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Основную массу аутсайдеров в рейтинге составили страны Африки.

Источник: Transparency International.

В коробке никак не айфон лежит, а скорее всего какой нть задрипаный DEXP или Texet.
Айпад они разбивают, который самого первого поколения, который уже все на помойку выкидывают.
В костер пустые коробки бросают, ахахах.
А за хранение огнестрельного оружия в тюрячку сажают.﻿






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  • 1 | 28.08.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит санкции против своего народа! это нонсенс!!!!!!



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  • 2 | 28.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит санкции против своего народа! это нонсенс!!!!!!
Сказал очередной малобюджетный либераст-лузер из 1, 3 % народа!



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  • 3 | 28.08.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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ША!..

Вчера на ОТР обсуждался вопрос предстоящего экономического районирования России (примерно так же, как при СССР).

БАССР до некоторого времени, как помните, входила в Уральский экономический район. С освоением нефтяных месторождений и приобретением новой специализации вошла в состав Поволжского.

Начинание разумное, конечно. Но при СССР этим делом руководили союзные министерства, они же верстали перспективные планы для экономических районов. Их теперь нет. Кто будет рулить? Рынок? Аха, щас.

Вертайте Госплан, вертайте отраслевые министерства, национализируйте стратегические отрасли. Тогда получится.



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  • 4 | 28.08.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Насчет лекарств.
Кто только из власть имущих не обещал навести порядок в фарминдустрии?
Монотонно - Матвиенко, радостно-победоносно - Голикова, премьер пару раз браз на личный контроль, а как было в аптеках, так и осталось- по Ялалову без слез не глянешь.Как собирали по рублику с таких же больных родители и родственники деньги на лекарства, так и продолжают просить.
Кто с картонками на груди, кто в инете,кто по российскому ТВ.



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  • 5 | 28.08.2018, 12:13 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 664 | Рейтинг: +90,7
2 | 28.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит санкции против своего народа! это нонсенс!!!!!!
Сказал очередной малобюджетный либераст-лузер из 1, 3 % народа!
..................................
Зашевелился путеноид-шавка, не по нраву, что кинули камушек в его огород. Он причислил себя к клике ответственных за народ.



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  • 6 | 28.08.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Вроде взрослые,пожилые люди,а мозг абсолютно выбит телевизором



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  • 7 | 28.08.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Если не ошибаюсь , мы уже проходили этап санкций против СССР. От которых страдал ВПК, и вообще вся промышленность . И значительное отставание , хотя и мене значительное чем сейчас, ощущалось ,особенно в электронике , ЭВМ , новых технологиях .К слову заслуга М.С.Горбачева в том , что открыл границы , и одновременно поставил дело на самотек . И этим выхолостил всю идею Стали завозить ширпотреб , но не технологии , не уделялось внимания обучению молодых специалистов по востребованным областям науки, техники . Мало того , многие отрасли машиностроители не развивались и не копировались , а просто похоронены навсегда .Не стало производства элементной базы для радиоэлектроники ,нет усовершенстванного машино- станкостроения . Многого чего . Специалисты , выдающиеся ученые навсегда остаются за кордоном и вернуть их вряд ли получится .
А сейчас дразним гуся, чтобы получить новые санкции.И без санкций страна не развивается , а мы демонстрируем ,живучесть " в эпоху санкций, вроде как нам все нипочем.



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  • 8 | 28.08.2018, 16:35 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5777 | Рейтинг: -177,1
Способов отомстить Америке у нас мало. Это нужно признать и перестать гнуть из себя Гулливера. Двадцать лет перестройки нам акунулось



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  • 9 | 28.08.2018, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 28.08.2018, 16:35 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5777 | Рейтинг: -176,6

Способов отомстить Америке у нас мало.

================

Отомстить Химерике теперь сложно. Весь мир под ней.

Но можно разработать внутри страны Мобилизационный Проект. Если прижимают форсмажорные обстоятельства - этим методом решения экономических проблем (пусть, как временной мерой) пользуются абсолютно все (да-да, и США проходили через это). Нужна лишь политическая воля, которой, к сожалению, не просматривается.



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  • 10 | 28.08.2018, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Сбежавший на Украину актер Пашинин: считаю последние деньги, жалею о провале майдана и хочу в Россию...

Российский актер Анатолий Пашинин признался, что в последнее время ему живется тяжело.

Сбежавший из России актер Анатолий Пашинин дал большое интервью украинскому изданию. Он рассказал о наставших тяжких временах в его жизни. Во-первых, артист, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что разочарован итогами майдана, который можно считать провалившимся. Хотя ранее, отвечая на вопрос, почему он приехал на Украину, Пашинин отвечал, что в 2014 году, когда майдан только зарождался, он, по его выражению, «ждал какого-то шедевра». Сегодня настроения у него совершенно другие, пишет «ПолитНавигатор»....
В итоге по прошествии четырех лет стало понятно, что «Революция Достоинства» стала профанацией, а не волеизъявлением народа. Кроме того, власти так и не разобрались с правонарушениями во время майдана и не нашли виновных в гибели людей. Он обратился к украинцам и заявил им, что они очень плохо живут, он знает, поскольку имеет, с чем сравнить.

Сейчас ему также нелегко, как и украинцам. Он пожаловался на то, что вынужден покупать спички, хотя всегда пользовался зажигалкой. Но сегодня не может себе этого позволить: зажигалка стоит 12 гривен, а вот спички – всего одну.

Журналист задал актеру вопрос о том, собирается ли он возвращаться в Россию. Он ничего конкретного не ответил, намекнул лишь только на то, что в России у него есть родные и друзья, которые всегда его ждут. Кроме того, он считает, что до сих популярен в России, поскольку якобы его фамилия находится на шестом месте из всего объема поисковых запросов в поисковой системе «Яндекс».

Ранее украинский националист Дмитрий Ярош рассказал, как вербовал актера Анатолия Пашинина.

...



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  • 11 | 28.08.2018, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он обратился к украинцам и заявил им, что они очень плохо живут, он знает, поскольку имеет, с чем сравнить.
------------------
Все, сдох Бобик.



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