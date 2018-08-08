«Два крыла одной птицы» и их экономика

Минэкономразвития России намерено поделить страну на 14 макрорегионов. "Idel.Реалии" решили изучить вопрос политической подоплеки и экономической целесообразности новой инициативы Москвы.Татарстан и Башкортостан оказались в разных макрорегионах, предложенных Минэкономразвития России в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Так, субъекты, входящие в состав Приволжского федерального округа были разделены на два макрорегиона: Волго-Камский и Волго-Уральский.По задумке федерального ведомства, в Волго-Камский макрорегион вошли Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская область и Нижегородская область. А в составе Волго-Уральского макрорегиона оказались Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области. Это далеко не первая попытка говорить о новых экономических регионах.Так, экс-министр финансов России и друг Владимира Путина Алексей Кудрин ранее предложил объединить Казань с Ульяновском и Самарой в единую агломерацию. Помощники Кудрина тогда отказались разъяснять, что под этим заявлением подразумевал их руководитель. Подобные заявления дали повод экспертам говорить о том, что такие вбросы есть ни что иное, как разведка боем, чтобы посмотреть на реакцию общества. Более того, по мнению ряда экспертов, Владимир Путин уже решил ликвидировать республики. Но возможно ли будет нормальное экономическое развитие России, если такой подход будет претворен в жизнь? Ведь очевидно, что пересмотр административно-территориального деления страны спровоцирует напряженность.Впрочем руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев полагает, что макрорегионы создаются не с целью упразднить республики.— Я так не думаю. Для среднесрочной и даже долгосрочной перспективы эта тема неактуальна, — считает эксперт.Аргументируя свою позицию аналитик указывает на то, что в России не время для подобных экспериментов.— А что в этом должно навести на мысль, что это так? Сравнение с Кавказом и Дальним Востоком? Так ведь даже Чечня и Ингушетия не объединились, а ЕАО по-прежнему не часть Хабаровского края. Минэкономразвития не политический орган, у них сугубо экономическая логика. Да и в планы модераторов политический жизни упразднить национально-территориальные образования я поверить не могу. Попугать этим устами Жириновского можно, но не более. Укрупнения регионов тоже остались в прошлом. Даже ХМАО и ЯНАО сохраняют субъектность. Пусть и в составе Тюменской матрешки. Не время для экспериментов, — утверждает Калачев.Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, также считает, что повода для волнений по поводу укрупнения регионов нет, а деление на Волго-Камский и Волго-Уральский макрорегионы эксперт называет смешным решением.— Это абсолютно искусственное деление. Понятно, что нет четкой границы между Поволжьем и Уралом. Это деление не имеет никакой практической значимости. С точки зрения экономического развития такое деление ничего не значит, — отмечает эксперт.По словам аналитика, в плане управления и бюджетных процессов такое деление также ничего не меняет.— Что вы замарачиваетесь? Пусть поделят вдоль, поперек, перпендикуляром, по диагонали.По мнению Зубаревич, у государства очень мало денег, но есть указы Владимира Путина по развитию инфраструктуры. По ее словам, развитие инфраструктуры не бывает в рамках одного региона.— Инфраструктруные связки — это всегда межрегиональные истории. Соответственно, просто попытались, хотя и не очень внятно, как-то разделить страну, которая не очень делится, потому что в стране все плавно перетекает одно в другое. Поделили для того, чтобы, видимо, на этих укрупненных группах, назовите их макрорегионами, имплементировать какие-то инфраструктурные проекты, ничего более, — утверждает Зубаревич.Политической подоплеки эксперт не видит и призывает расслабиться и не обращать внимания на подобные инициативы чиновников.— Это вопрос того, кому будут давать деньги на инфраструктурные проекты. Вот тут уже будет интересно. Какая будет очередность, какие будут приоритеты. Ведь инфраструктурные проекты не бывают на один регион. Никаких начальников макрорегионов не будет. Никаких особых бюджетов не будет, — считает экономист.Резюмируя видение Натальи Зубаревич, можно констатировать, что российские власти пытаются хоть как-то сгруппировать субъекты, чтобы выделить им стремительно сокращающиеся денежные средства. Другими словами — пытаются размазать маленький кусок масла на большой кусок хлеба.У подхода сразу объявился и критик, причем из числа самих же властей. Так, инициатива не устроила полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. По данным "Ъ", он направил вице-премьеру Виталию Мутко свои предложения по корректировке проекта стратегии. По его мнению, в случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов "произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности".