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«Два крыла одной птицы» и их экономика

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Минэкономразвития России намерено поделить страну на 14 макрорегионов. "Idel.Реалии" решили изучить вопрос политической подоплеки и экономической целесообразности новой инициативы Москвы.

«Два крыла одной птицы» и их экономика


Татарстан и Башкортостан оказались в разных макрорегионах, предложенных Минэкономразвития России в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Так, субъекты, входящие в состав Приволжского федерального округа были разделены на два макрорегиона: Волго-Камский и Волго-Уральский.

По задумке федерального ведомства, в Волго-Камский макрорегион вошли Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская область и Нижегородская область. А в составе Волго-Уральского макрорегиона оказались Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области. Это далеко не первая попытка говорить о новых экономических регионах.

Так, экс-министр финансов России и друг Владимира Путина Алексей Кудрин ранее предложил объединить Казань с Ульяновском и Самарой в единую агломерацию. Помощники Кудрина тогда отказались разъяснять, что под этим заявлением подразумевал их руководитель. Подобные заявления дали повод экспертам говорить о том, что такие вбросы есть ни что иное, как разведка боем, чтобы посмотреть на реакцию общества. Более того, по мнению ряда экспертов, Владимир Путин уже решил ликвидировать республики. Но возможно ли будет нормальное экономическое развитие России, если такой подход будет претворен в жизнь? Ведь очевидно, что пересмотр административно-территориального деления страны спровоцирует напряженность.

Впрочем руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев полагает, что макрорегионы создаются не с целью упразднить республики.

— Я так не думаю. Для среднесрочной и даже долгосрочной перспективы эта тема неактуальна, — считает эксперт.

Аргументируя свою позицию аналитик указывает на то, что в России не время для подобных экспериментов.

— А что в этом должно навести на мысль, что это так? Сравнение с Кавказом и Дальним Востоком? Так ведь даже Чечня и Ингушетия не объединились, а ЕАО по-прежнему не часть Хабаровского края. Минэкономразвития не политический орган, у них сугубо экономическая логика. Да и в планы модераторов политический жизни упразднить национально-территориальные образования я поверить не могу. Попугать этим устами Жириновского можно, но не более. Укрупнения регионов тоже остались в прошлом. Даже ХМАО и ЯНАО сохраняют субъектность. Пусть и в составе Тюменской матрешки. Не время для экспериментов, — утверждает Калачев.

Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, также считает, что повода для волнений по поводу укрупнения регионов нет, а деление на Волго-Камский и Волго-Уральский макрорегионы эксперт называет смешным решением.

— Это абсолютно искусственное деление. Понятно, что нет четкой границы между Поволжьем и Уралом. Это деление не имеет никакой практической значимости. С точки зрения экономического развития такое деление ничего не значит, — отмечает эксперт.

По словам аналитика, в плане управления и бюджетных процессов такое деление также ничего не меняет.

— Что вы замарачиваетесь? Пусть поделят вдоль, поперек, перпендикуляром, по диагонали.

По мнению Зубаревич, у государства очень мало денег, но есть указы Владимира Путина по развитию инфраструктуры. По ее словам, развитие инфраструктуры не бывает в рамках одного региона.

— Инфраструктруные связки — это всегда межрегиональные истории. Соответственно, просто попытались, хотя и не очень внятно, как-то разделить страну, которая не очень делится, потому что в стране все плавно перетекает одно в другое. Поделили для того, чтобы, видимо, на этих укрупненных группах, назовите их макрорегионами, имплементировать какие-то инфраструктурные проекты, ничего более, — утверждает Зубаревич.

Политической подоплеки эксперт не видит и призывает расслабиться и не обращать внимания на подобные инициативы чиновников.

— Это вопрос того, кому будут давать деньги на инфраструктурные проекты. Вот тут уже будет интересно. Какая будет очередность, какие будут приоритеты. Ведь инфраструктурные проекты не бывают на один регион. Никаких начальников макрорегионов не будет. Никаких особых бюджетов не будет, — считает экономист.

Резюмируя видение Натальи Зубаревич, можно констатировать, что российские власти пытаются хоть как-то сгруппировать субъекты, чтобы выделить им стремительно сокращающиеся денежные средства. Другими словами — пытаются размазать маленький кусок масла на большой кусок хлеба.

У подхода сразу объявился и критик, причем из числа самих же властей. Так, инициатива не устроила полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. По данным "Ъ", он направил вице-премьеру Виталию Мутко свои предложения по корректировке проекта стратегии. По его мнению, в случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов "произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности".

Рамазан Алпаут, Идель.Реалии
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  • 1 | 28.08.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Такой шикарной набережной,как в Уфе нет в мире.Хамитов построил себе памятник,который останется народу на века.



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  • 2 | 28.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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«Два крыла одной птицы»
==============================
И оба татарской национальности...



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  • 3 | 28.08.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня Наташе Гундаревой исполнилось (бы) 70... Светлая память.



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  • 4 | 28.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия никогда не пойдет на ликвидацию Республик, ведь можно при помощи таких Башлыков как Хамитов Р.З. любой вопрос национальный урегулировать без насилия и даже недовольства. Да и Минниханов Р.Н. боевитостью при защите интересов татар не блещет. Да, два крыла, сильное выражение, но они слабые, ибо Центр умело поддерживает напряжение и некоторое противостояние между татарами и башкирами и этого достаточно, чтоб выжечь любое недовольство между ними. Особенно этого не понимают башнацики, они продолжают тупо кричать о превосходстве башкир над всеми, особенно над татарами. Они не знают о том, что до 1922 года практичесив не было башкирской письменности, что М. Гафури, Д Юлтый Ш. Бабич писали свои произведения на татарском, алфавит башкирский, ансамбль танца Башкортостана, театр башкирам создали и подарили татары, они этого не хотят знать и признавать, вернее знают, не не признают. Вот таи управляет нами Москва.



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  • 5 | 28.08.2018, 11:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28497 | Рейтинг: -691,4
Насколько принижен и обе ценен статус республики.
На уровень областей или даже районов.
В советское время любили укрупнчть и разукрупнять районы, по непонятным соображениям и по указам сверху.
Ликвидировали и вновь создавали целые республики, но в этом случае имелись кой-какие обоснования.
Нынче - кто, зачем, почему, как - населению без объяснений.
СССР, который состоял из 15 республик. Насколько тоталитарное государство - не додумывались объединять и переобъединчть.
Существовали некие подобия - Прибалтика, Закавказье, Средняя, Азия. Объединения чисто условные, скорее географические. Не по указке Кремля, аггеография их так расположилась. А не экономика



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  • 6 | 28.08.2018, 11:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28497 | Рейтинг: -691,4
и. Особенно этого не понимают башнацики, они продолжают тупо кричать о превосходстве башкир над всеми, особенно над татарами. Они не знают о том, что до 1922 года практичесив не было башкирской письменности, что М. Гафури, Д Юлтый Ш. Бабич писали свои произведения на татарском, алфавит башкирский, ансамбль танца Башкортостана, театр башкирам создали и подарили татары, они этого не хотят знать и признавать, вернее знают, не не признают. Вот таи управляет нами Москва.
-------------------
Тебя дурачок по нечаянности плюсанула.
Служи Москве, может спасибов дождешься, очередной раз замуж возьмут



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  • 7 | 28.08.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.08.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня Наташе Гундаревой исполнилось (бы) 70... Светлая память.
***
Да-да, светлая память... но это кто?



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  • 8 | 28.08.2018, 12:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15508 | Рейтинг: -2868,5
Они не знают о том, что до 1922 года практичесив не было башкирской письменности, что М. Гафури, Д Юлтый Ш. Бабич писали свои произведения на татарском,
--------------
Как удобно переиначить историю. Всего то им надо было старо-тюркское, а потом и все тюркское назать татарским. Конечно татарам это сподручнее было не имея абсолютно ничего. На пустом месте легче создавать новое, ничего не надо удалять. Нет татарского языка, раз и готово, северо-западный диалект был принят за татарский, нет никакого намека на религию и письменность, раз внедрили ислам и булды.
Башкиры все это имели в глубине веков и не так быстро могли отказаться от своего, кровного.



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  • 9 | 28.08.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 28.08.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такой шикарной набережной,как в Уфе нет в мире.Хамитов построил себе памятник,который останется народу на века.

****
за свои деньги построил? Мост год ремонтировал.
пусть лучше соду вернет народу (не подарит главному нефтянику или "мечты сбываются" как башнефть).



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  • 10 | 28.08.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 28.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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****
дебил. или ловкий провокатор.
в любом случаи иди нах.



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  • 11 | 28.08.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 28.08.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.08.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня Наташе Гундаревой исполнилось (бы) 70... Светлая память.
***
Да-да, светлая память... но это кто?

==================

"Сладкая женщина". "Гражданка Никанорова", ожидающая героя Брондукова... И ещё много ролей в советских фильмах (напр., в х/ф "Здравствуй и прощай" и т.д.)



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  • 12 | 28.08.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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| 28.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия никогда не пойдет на ликвидацию Республик, ведь можно при помощи таких Башлыков как Хамитов Р.З. любой вопрос национальный урегулировать без насилия и даже недовольства. Да и Минниханов Р.Н. боевитостью при защите интересов татар не блещет. Да, два крыла, сильное выражение, но они слабые, ибо Центр умело поддерживает напряжение и некоторое противостояние между татарами и башкирами и этого достаточно, чтоб выжечь любое недовольство между ними. Особенно этого не понимают башнацики, они продолжают тупо кричать о превосходстве башкир над всеми, особенно над татарами. Они не знают о том, что до 1922 года практичесив не было башкирской письменности, что М. Гафури, Д Юлтый Ш. Бабич писали свои произведения на татарском, алфавит башкирский, ансамбль танца Башкортостана, театр башкирам создали и подарили татары, они этого не хотят знать и признавать, вернее знают, не не признают. Вот таи управляет нами Москва.

****
Дебил или провокатор.



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  • 13 | 28.08.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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одно крыло на две птицы



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  • 14 | 28.08.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Идел.реалии. Рамазан Алпаут. Татарстан и Башкортостан разводят экономически, но не политически?
Я же думаю, что политически, но безгласно, эти микрорегионы давно разведены.
Рамазан Алпаут только что расписал свое видение проблемы, а тут и свои мысли разного характера, часто и противоположного, поспешили выставить аж 8 участников. Но среди них особое значение имеет, по моему, пишущего башиста под ником Айбулат: "А зачем нам в Башкортостане Татарстан нужен? О каком братстве идёт речь, если в Казани только и мечтают о присоединении Башкортостана к Татарии? Если там печатают в Академии наук РТ грязные брошюрки о "русско-татарской" Уфимской Губернии? Где только и видят, как башкирам подножку поставить?"
------------------------------------------------------------

Башистам и их родителям - дугиным, конечно, Татарстан только во вред. Именно поэтому они, по наущению своих сюзеренов уже несколько раз сливали такие дугинские мысли, что на фик башкирам Идел-Урал, им подавай просто Урал. Вот и подают.
Т.е. понятия Волго-Уральского экономического района, судьба несостоявшегося государства "Идель-Урал", но которое давно в душах ущемленных в правах татар, особенно Уфимских, и с другой стороны, как бы надвигающаяся на Россию катастрофа, которая многих заставляет думать как выйти из всех катаклизмов с малыми потерями, а еще лучше с прибылью, в том числе и недавнего сидельца Айрата Дильмухаметова, который начал читать свое видение в интернете о будущем народов Волго-Уральского региона, включая и русских, который сам по себе, может тоже под руководством тех же дугиных, дало и сюзеренам башистов некий толчок хотя бы для неких же разговоров на эту тему.
Лично я думаю по предложенной проблеме примерно так. Если же вы не в состоянии на большее, кроме как берете башистское видение решения проблемы, что Ульяновскую область и Башкирию включаете в Уральский микрорегион, а остальные части того самого микрорегиона вместе с Татарстаном оставляете как бы в противовес Уральской, ну и ладно.
Во-первых, значит у дугиных и башистов, на большее голова не срабатывает, и во-вторых, для будущей республики, или просто, единого целова оптимально развивающегося региона, где довольно много татар и башкир, две неполные половинки уже формаально готовы.
И это можно оформить и указом президента России, но если судьба не будет благосклонна к такому решению проблемы, ну и ладно. Оно может принять, дай Аллах, и какой-то другой вид.
https://www.idelreal.org/a/29455751.html



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  • 15 | 28.08.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 28.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия никогда не пойдет на ликвидацию Республик, ведь можно при помощи таких Башлыков как Хамитов Р.З. любой вопрос национальный урегулировать без насилия и даже недовольства. Да и Минниханов Р.Н. боевитостью при защите интересов татар не блещет. Да, два крыла, сильное выражение, но они слабые, ибо Центр умело поддерживает напряжение и некоторое противостояние между татарами и башкирами и этого достаточно, чтоб выжечь любое недовольство между ними. Особенно этого не понимают башнацики, они продолжают тупо кричать о превосходстве башкир над всеми, особенно над татарами. Они не знают о том, что до 1922 года практичесив не было башкирской письменности, что М. Гафури, Д Юлтый Ш. Бабич писали свои произведения на татарском, алфавит башкирский, ансамбль танца Башкортостана, театр башкирам создали и подарили татары, они этого не хотят знать и признавать, вернее знают, не не признают. Вот таи управляет нами Москва.

****
Дeбил или пpовокатор.



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  • 16 | 28.08.2018, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Что админ, 4 пост для срача напечатал, а мой стыдно в свет вывести?



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  • 17 | 28.08.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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4 хорошо выражена мысль .Квинэссенция.
Не согласен с утверждением ,что у башкир не было письменности . грамотных было не так уж много , ведь земли было много и некогда было заниматься грамотой.Грамотные башкиры писали как и татары исключительно на арабском .Из них многие владели арабским , персидским и проч языками.Много было мыслителей (( философов)).
Центрами знаний были в основном мечети ,медресе . Ездили на учебу на ближний Восток , в Египет , в Персию .Но это требовало много средств.
К слову и русские писали на завозном алфавите , который был завезен Византийскими миссионерами .Кирилл и Мефодий ,не забудьте , не русские , а македонцы .



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  • 18 | 28.08.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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"Сладкая женщина". "Гражданка Никанорова", ожидающая героя Брондукова... И ещё много ролей в советских фильмах (напр., в х/ф "Здравствуй и прощай" и т.д.)
***
Сладкая женщина?
А нам то чё с того?



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  • 19 | 28.08.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
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17-ый! Не позорь себя невежеством! Кирилл и Мефодий были в начале 9-го (девятого!) века,а башкиры официально получили алфавит в начале 20-го века.Почувствуй разницу!



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  • 20 | 28.08.2018, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Кстати , казахов учили грамоте больше булгаро-татарские миссионеры .Каждый мало-мальский грамотный мог открыть типа медресе и учили местных детей .Но качесто... дадно ,это другой разговор .Татары раньше всех потеряли свои земли и вынуждены были скитаться по весям , по странам.Розничная торговля , учительство , портняжество , выкладыват баранов , обувщики . Немало было и грамотных людей.
Вновь открывающиеся медресе , издательства ,газеты - только на татарском.Проводилось разделение братских народов и их натравливание друг на друга . И многие таты пошли на это , показывая свое гнилое нутро..



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