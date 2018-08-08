О Путине и Маккейне. Венедиктов

29 августа 2008 года. Только что закончилась встреча премьер-министра Путина с главными редакторами. Главная тема – Грузия. Премьер недоволен редакционной политикой «Эха», представлявшей слово грузинской стороне. Он приглашает меня к себе и там, один на один, подробно излагает и свое недовольство и свою мотивацию по основным политическим вопросам.На втором часу разговора мы переходим к американским выборам (Обама-Маккейн – до голосования еще три месяца, и результат пока неочевиден)Путин спрашивает меня, кто для России выгоден. Я, честно говоря, устав и замучившись, отвечаю, что не знаю, кто выгоден, но считаю, что если бы Путин был американским гражданином, то он проголосовал бы за Маккейна.Премьер засмеялся и сказал: «Молодец! А как ты думаешь – почему я бы так сделал?».Я ему: «Маккейн – патриот своей страны и пойдет на все ради нее. Маккейн – сторонник интервенции, если он считает, что это в интересах США. Маккейн – мужественный человек, он вел себя в плену достойно, Вам это не может не импонировать…».«Дааа», – протянул Путин. «Такое выдержать…. Это верно».Напомню: 29 августа 2008 года. 10 лет назад.