На втором часу разговора мы переходим к американским выборам (Обама-Маккейн – до голосования еще три месяца, и результат пока неочевиден)
Путин спрашивает меня, кто для России выгоден. Я, честно говоря, устав и замучившись, отвечаю, что не знаю, кто выгоден, но считаю, что если бы Путин был американским гражданином, то он проголосовал бы за Маккейна.
Премьер засмеялся и сказал: «Молодец! А как ты думаешь – почему я бы так сделал?».
Я ему: «Маккейн – патриот своей страны и пойдет на все ради нее. Маккейн – сторонник интервенции, если он считает, что это в интересах США. Маккейн – мужественный человек, он вел себя в плену достойно, Вам это не может не импонировать…».
«Дааа», – протянул Путин. «Такое выдержать…. Это верно».
Напомню: 29 августа 2008 года. 10 лет назад.
Алексей Венедиктов
О Путине и Маккейне. Венедиктов
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