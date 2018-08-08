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О Путине и Маккейне. Венедиктов

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29 августа 2008 года. Только что закончилась встреча премьер-министра Путина с главными редакторами. Главная тема – Грузия. Премьер недоволен редакционной политикой «Эха», представлявшей слово грузинской стороне. Он приглашает меня к себе и там, один на один, подробно излагает и свое недовольство и свою мотивацию по основным политическим вопросам.

О Путине и Маккейне. Венедиктов


На втором часу разговора мы переходим к американским выборам (Обама-Маккейн – до голосования еще три месяца, и результат пока неочевиден)

Путин спрашивает меня, кто для России выгоден. Я, честно говоря, устав и замучившись, отвечаю, что не знаю, кто выгоден, но считаю, что если бы Путин был американским гражданином, то он проголосовал бы за Маккейна.

Премьер засмеялся и сказал: «Молодец! А как ты думаешь – почему я бы так сделал?».

Я ему: «Маккейн – патриот своей страны и пойдет на все ради нее. Маккейн – сторонник интервенции, если он считает, что это в интересах США. Маккейн – мужественный человек, он вел себя в плену достойно, Вам это не может не импонировать…».

«Дааа», – протянул Путин. «Такое выдержать…. Это верно».

Напомню: 29 августа 2008 года. 10 лет назад.

Алексей Венедиктов







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  • Гость
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  • 1 | 28.08.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он приглашает меня к себе и там, один на один, подробно излагает и свое недовольство и свою мотивацию по основным политическим вопросам.
==============================
Вот Веня и прокололся!
Скажите на милость с какого бодуна путлер 2 (ДВА) часа будет будет "излагать свое недовольство" одному из тысячи редакторов?!!! Только в том случае если этот редактор свой "карманный".



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  • Гость
  •  
  • 2 | 28.08.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите на милость с какого бодуна путлер 2 (ДВА) часа будет будет "излагать свое недовольство" одному из тысячи редакторов?!!! Только в том случае если этот редактор свой "карманный".
======================================================
Да, уж был "карманны" и выпал сдуру из кармана! А что из "кармана" Путина что выпадает, то он никогда не поднимает!
Так что не волнуйтесь, веник с эха прочно попал в либерастные лузеры из "тысячи редакторов"!



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  • Участник
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  • 3 | 28.08.2018, 10:44 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28497 | Рейтинг: -691,4
Маккейн – патриот своей страны и пойдет на все ради нее. Маккейн – сторонник интервенции, если он считает, что это в интересах США
---------------------
Путин - патриот своей страны в ещё большей степени; более того, он - русский националист в хорошем смысле слова.
Если между патриотизмом и национализмом существует некая условная грань, то наш Путин давно и смело ее перешагнул. Путин наш любит и свою Отчизну, и свой русский народ. Кроме того, наш Путин любит русский язык и проявляет огромную озабоченность о сохранении и распространении русского языка. На защиту русского языка направляет огромные финансовые влияния, правда, не из собственного кармана. Его карман - это святое и необсуждаемое.
Родина для Путина - это все, за ради ее территориальной целостности и ради территориальных приобретении "собирания русских земель" он готов поступиться всем и пойти на все.
Войти в конфронтацию хоть со всем миром (за исключением Киргизии, Армении и некоторого ряда стран)
Стал бы Маккейн проводить референдум среди населения мексиканского штата? Или англоязычных жителей Канады?
Или провёл бы кампанию присоединения Кубы?
Не, наш Путин любит Родину.
Как невесту Родину он любит
Бережет как ласковую мать.

А себя не бережет вовсе.
И все-то он в трудах, все в трудах, аки пчела.

Все-то ради безопасности, целостности и военной мощи.



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  • Гость
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  • 4 | 28.08.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.08.2018, 10:44 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28497 | Рейтинг: -691,4
***
Опять этот гад-алиментщик твоей головой дверь открыл?



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  • 5 | 28.08.2018, 16:36 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5777 | Рейтинг: -177,1
Враг. Сильный враг.О мертвых или хорошо или ничего



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  • 6 | 28.08.2018, 19:50 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5376 | Рейтинг: +1439,8
ну.теперь в россии все будет хорошо. Маккейн умер,дороги гад не давал делать,детям на операции денег не хватало,пенсии маленькие .Ну.теперь заживете.без Маккейна



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