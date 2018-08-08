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Один в стране дураков: Володин

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Давно известно, что у чиновников и депутатов самые крепкие семьи. Потому что когда твои миллиарды записаны на супругу, ты будешь терпеть ее до конца жизни, даже если у нее вместо лица противогаз, вместо голоса выхлопная труба, а вместо сердца гранитная плита. Давно известно, что государственные деятели как никто поддерживают семейные ценности и любят всю свою родню до седьмого колена.

Один в стране дураков: Володин


Потому что иногда миллиардов, квадратных метров, лошадиных сил и пакетов акций оказывается так много, что одной жене не унести. И тогда бремя благосостояния распределяется между детьми, родителями, братьями, племянниками, сватьями, шуринами и деверями. Всех любим, со всеми дружим, все при деле и все хорошо обеспечены. Давно известно, что чиновники и депутаты, как правило, бездарны и сами не могут заработать даже ста рублей. Но им опять-таки повезло с женами, родителями, братьями и сестрами. По закону сохранения энергии, их родня невероятно успешна! За какое дело не возьмутся – везде их ждет удача!

Воткнут палку в землю — и тут же вырастает денежное дерево. Поэтому с Вячеславом Володиным и его мамой (дай бог ей здоровья!) не произошло ничего невиданного. Да, эта прекрасная женщина честно отработала долгие годы педагогом, вырастила талантливого сына, который достиг большого карьерного успеха, а потом вышла на заслуженный отдых и решила, что называется, пожить для себя. У талантливого сына совершенно логично оказалась талантливая мама и в преклонном возрасте занялась предпринимательством. А чем еще на пенсии заниматься, если силы есть и Господь разумом не обделил? И вы никогда не докажете, что это шулерство. Вы ни за что не заставите следователей заниматься этим делом и искать здесь коррупцию. Именно Володин сформулировал лозунг эпохи: «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России». Они придумали себе героя, который сделал для них свою, отдельную Россию. В которой они могут творить любые чудеса, где все для них возможно. Где для них написаны свои правила и законы. История Володина, его мамы и их замечательной квартиры не может никого удивить. Удивило бы, если б мама такого человека жила в коммуналке, а сам он ездил на Ладе «Приора».

Но тогда про него сказали бы, что он не честный человек – а дурак. А Володин не дурак. Правда, живет он в Стране Дураков, но здесь уж не к Володину претензии.

Антон Орехъ






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  • Эксперт
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  • 1 | 29.08.2018, 09:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1856 | Комментарии: 60454 | Рейтинг: +12249,9
Хотела бабка прикупить себе 4 сотки под лук-чеснок-морковку - и прикупила... на свою пенсию.



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3

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  • Гость
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  • 2 | 29.08.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотришь на родственников Российских "небожителей" и диву даешься: какие у них у всех талантливые, умные, предприимчивые родственники!
Только вот одного не пойму: почему же тогда, они сами такие тупые? Почему они, за что только не возьмутся в стране России, все насмарку, как во внешней так и во внутренней политике...
Ну почему так?



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2

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  • Участник
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  • 3 | 29.08.2018, 11:05 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
Володин сформулировал лозунг эпохи: «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России».
...................

Потому что Россия есть Володин и емуподобные "слуги", но не народа. Если Володина и емуподобных оторвать от России, то это уже не Россия, черт те что.



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1

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  • Участник
  •  
  • 4 | 29.08.2018, 11:08 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -179
Список Форбс. Мамка г-на Володина. Смех один.,.



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 29.08.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.08.2018, 11:08 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -177,8
Список Форбс. Мамка г-на Володина. Смех один.,.

****
кому смех, кому горе...



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  • Гость
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  • 6 | 29.08.2018, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну граждане РФ предпенсионного возраста добро пожаловать в АД За что голосовали то и получили Поздравляю вас с победой



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