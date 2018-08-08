Гудков: Россия как государство стремительно тонет

Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, а также в истерической паранойе, которая начинает заменять режиму другие органы чувств и разум.Ситуация в стране день ото дня становится все хуже и безнадежнее. В ответ на разваливающуюся экономику, обесценивание рубля, рост цен и сокращение финансовых резервов — идиотские реформы, новые запреты и расширяющиеся репрессии. Судят за репосты 6-8 летней давности, за картинки и «оскорбление чувств» женщин, верующих и Бог еще знает кого. Провокаторы из ФСБ и Управления «Э» МВД, резвясь, создают фейковые организации и их же разоблачают. Дума всерьез озабочена легализацией оплаты стукачества, которое теперь будет поощряться аж до 10 млн. Нетрудно предсказать, что нас ждёт вновь ожившая эпоха Павликов Морозовых, а лозунг чекистов 30-х годов прошлого столетия: «Если Вы не сидели, это не Ваша заслуга, а чья-то недоработка!» — из шутки постепенно превращается в мрачную реальность.Режим осваивает новые иезуитские формы расправ над своими политическими противниками. Стали сажать просто так, «за прошлые грехи». Брошен на 30 дней в административную кутузку Сергей Удальцов (объявил в знак протеста сухую голодовку, находится в тяжелом состоянии). Формулировка «преступления» поражает воображение: «За несанкционированную акцию в рамках согласованной». Орудие преступления — висящий на шее мегафон. В конце августа (дата имеет значение) повторно арестован на месяц и посажен в спецприемник Алексей Навальный. Ему «вспомнили» акцию аж 28 января, в которой его участие, по-моему, ограничилось тремя шагами за пределы квартиры, до задержания бдительными полицаями «за фамилию». Список можно продолжать. Оно и понятно: власть истерит по поводу бездарной и абсолютно необъяснимой с точки зрения здравой логики так называемой путинской пенсионной реформы, навязанной обществу по причине существенного истощения бюджета страны и всколыхнувшей общественную спячку. Все это — предсказуемые последствия наступившего рукотворного экономического кризиса и международной изоляцией России, загнанной туда бездарными действиями нынешнего режима на мировой арене.Что еще ожидать от обанкротившейся власти, способной лишь на воровство и репрессии? Войны против всего мира, нового ГУЛАГа с миллионами бесправных рабов, массовых ночных расправ и арестов? Не поможет: нынешняя модель экономики не будет работать в условиях казарменно-административного номенклатурного капитализма, опирающегося на доктрину коррупционного разворовывания страны. Скорее, это просто приблизит развязку. Ведь особенностью нынешнего этапа жизни страны является то обстоятельство, что у народа закончились деньги. То есть вообще закончились: истрачены «подкожные» жировые запасы и резервы нулевых годов, проданы «лишние» машины, квартиры и дачи, проедены «заначки» на черный день.Это касается не только наемных работников, но и бизнеса, тесно не ангажированного с режимом и не участвующего в распилах и освоении бюджетов.Паника кремлевских «небожителей» будут нарастать вместе с противоречиями внутри системы. Страх перед грядущими протестами против грабительской пенсионной реформы уже толкает систему к политической паранойе и жестокости, которых раньше мы не наблюдали. Что ж, рано или поздно режиму придется сделать выбор: любо сжигать все мосты, прибегать к массовым репрессиям в надежде запугать нищающее население, либо тихо отползать в сторону, запуская переговорный процесс о реформах политической власти и гарантиях некой безопасности ее нынешних лидеров. Правда, шансов на мирный исход становится все меньше, а путь масштабного (и возможно, кровавого) гражданского конфликта выглядит, увы, все более вероятным.Конечно, сегодня трудно сказать, каким запасом времени и прочности все еще располагает власть. Общественно-политические процессы нередко имеют большую инерцию и получают отсрочку из-за трудно предсказуемых факторов.(Например, мировой кризис, масштабная война и прочее). Но правда и то, что все революции и перевороты также случаются абсолютно неожиданно и стремительно, в том числе даже для тех, кто ждет или опасается их каждый день. В нашей недавней истории таких примеров — пруд пруди. Но мы историй не учим. Так что остается только ждать развязки. Боюсь, что не уже очень долго.