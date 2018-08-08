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6 | 29.08.2018, 09:46 | Автор: xrul Публикации: 102 | Комментарии: 27 ...
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Гудков: Россия как государство стремительно тонет

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Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, а также в истерической паранойе, которая начинает заменять режиму другие органы чувств и разум.

Гудков: Россия как государство стремительно тонет


Ситуация в стране день ото дня становится все хуже и безнадежнее. В ответ на разваливающуюся экономику, обесценивание рубля, рост цен и сокращение финансовых резервов — идиотские реформы, новые запреты и расширяющиеся репрессии. Судят за репосты 6-8 летней давности, за картинки и «оскорбление чувств» женщин, верующих и Бог еще знает кого. Провокаторы из ФСБ и Управления «Э» МВД, резвясь, создают фейковые организации и их же разоблачают. Дума всерьез озабочена легализацией оплаты стукачества, которое теперь будет поощряться аж до 10 млн. Нетрудно предсказать, что нас ждёт вновь ожившая эпоха Павликов Морозовых, а лозунг чекистов 30-х годов прошлого столетия: «Если Вы не сидели, это не Ваша заслуга, а чья-то недоработка!» — из шутки постепенно превращается в мрачную реальность.

Режим осваивает новые иезуитские формы расправ над своими политическими противниками. Стали сажать просто так, «за прошлые грехи». Брошен на 30 дней в административную кутузку Сергей Удальцов (объявил в знак протеста сухую голодовку, находится в тяжелом состоянии). Формулировка «преступления» поражает воображение: «За несанкционированную акцию в рамках согласованной». Орудие преступления — висящий на шее мегафон. В конце августа (дата имеет значение) повторно арестован на месяц и посажен в спецприемник Алексей Навальный. Ему «вспомнили» акцию аж 28 января, в которой его участие, по-моему, ограничилось тремя шагами за пределы квартиры, до задержания бдительными полицаями «за фамилию». Список можно продолжать. Оно и понятно: власть истерит по поводу бездарной и абсолютно необъяснимой с точки зрения здравой логики так называемой путинской пенсионной реформы, навязанной обществу по причине существенного истощения бюджета страны и всколыхнувшей общественную спячку. Все это — предсказуемые последствия наступившего рукотворного экономического кризиса и международной изоляцией России, загнанной туда бездарными действиями нынешнего режима на мировой арене.

Что еще ожидать от обанкротившейся власти, способной лишь на воровство и репрессии? Войны против всего мира, нового ГУЛАГа с миллионами бесправных рабов, массовых ночных расправ и арестов? Не поможет: нынешняя модель экономики не будет работать в условиях казарменно-административного номенклатурного капитализма, опирающегося на доктрину коррупционного разворовывания страны. Скорее, это просто приблизит развязку. Ведь особенностью нынешнего этапа жизни страны является то обстоятельство, что у народа закончились деньги. То есть вообще закончились: истрачены «подкожные» жировые запасы и резервы нулевых годов, проданы «лишние» машины, квартиры и дачи, проедены «заначки» на черный день.

Это касается не только наемных работников, но и бизнеса, тесно не ангажированного с режимом и не участвующего в распилах и освоении бюджетов.

Паника кремлевских «небожителей» будут нарастать вместе с противоречиями внутри системы. Страх перед грядущими протестами против грабительской пенсионной реформы уже толкает систему к политической паранойе и жестокости, которых раньше мы не наблюдали. Что ж, рано или поздно режиму придется сделать выбор: любо сжигать все мосты, прибегать к массовым репрессиям в надежде запугать нищающее население, либо тихо отползать в сторону, запуская переговорный процесс о реформах политической власти и гарантиях некой безопасности ее нынешних лидеров. Правда, шансов на мирный исход становится все меньше, а путь масштабного (и возможно, кровавого) гражданского конфликта выглядит, увы, все более вероятным.

Конечно, сегодня трудно сказать, каким запасом времени и прочности все еще располагает власть. Общественно-политические процессы нередко имеют большую инерцию и получают отсрочку из-за трудно предсказуемых факторов.(Например, мировой кризис, масштабная война и прочее). Но правда и то, что все революции и перевороты также случаются абсолютно неожиданно и стремительно, в том числе даже для тех, кто ждет или опасается их каждый день. В нашей недавней истории таких примеров — пруд пруди. Но мы историй не учим. Так что остается только ждать развязки. Боюсь, что не уже очень долго.

Геннадий Гудков






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  • 1 | 29.08.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Австрийские СМИ назвали три причины популярности президента России Владимира Путина на Западе. Об этом сообщает издание Der Standard.

Как отмечается в статье, популярность российского лидера обусловлена его приверженностью традиционным ценностям.

Также Путин, по словам автора публикации, выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни.

У европейцев вызывают симпатию и личные качества президента России: Путину свойственна самоирония, он скромен и имеет отличное чувство юмора.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт второй встречи с Путиным.



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  • 2 | 29.08.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ситуация в старого и младшего гудков день ото дня становится все хуже и безнадежнее...В ответ на разваливающуюся экономику, обесценивание рубля, рост цен и сокращение финансовых резервов — идиотские реформы, в которых либерастые гудки поучаствовать ну никак не могут, бегают вокруг, а откусить не удается нигде и никак! Даже сбрехнуть, как год назад про развал России и то не решаются!



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  • 3 | 29.08.2018, 10:08 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
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Александр Роджерс: Семь вопросов Гудкову-младшему

Про шпиона вопрос дискуссионный, но то что г-н Гудков американский агент влияния — инфа 146%.

Тут господин Гудков-младший, в приступе мании величия, нахамил моей коллеге и соратнику, обозвав её «ольгинским троллем, изображающим из себя журналиста».
Ещё такого не было, чтобы Роджерс за своих не вписывался (тем более за девушек). И не будет.

Поэтому у меня возник ряд вопросов к этой «госдеповской шестёрке, изображающей из себя оппозиционера».

1. Как профессиональная журналистка, живущая и работающая в Москве, относится к питерскому микрорайону Ольгино?

2. Каким боком ко всему этому некто Пригожин? Почему, как вы выражаетесь — повар, должен брать у вас интервью, если с журналистами вы общаться боитесь? Где логика?
3. Может лучше поговорим о господине Ходорковском, к которому вы летали на смотрины в Лондон? Как прошло? Ваш король даст вам денег?

Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН - YouTube – 23 апр. 2018 г.


4. А почему вы сказали, что летите в Ригу, а сами полетели в Лондон? Вы стыдитесь быть шестёркой у МБХ? Или боитесь, что Навальный взревнует?

5. Как там поживает офицер шведской разведки Туве Гренберг? Уже перестала давать вам с Яшиным деньги?

6. Кто вы вообще такой? С чего вы взяли, что чем-то лучше журналистов ФАН? На чём базируется ваше ложное убеждение, что вы можете смотреть на них свысока, как на людей второго сорта?

7. Что вы из себя представляете, если убрать вашего волосатого мафиозного папу? Кем бы вы были без него? Вы правда думаете, что если бы он не протащил вас в депутаты, то вы смогли бы чего-то добиться самостоятельно?

Как вы думаете — ответит ли г-н Гудков хотя бы на один из вопросов?

И вот это вот, являющееся живым воплощением непотизма и живущее на деньги беглого уголовного олигарха, прямоходящее, которое папа сделал депутатом, существо, которое отчаянно боится отвечать на вопросы журналистов, ещё что-то из себя корчит?

Мальчик, да ты же уныл чуть более чем полностью!

Ты же никогда не пойдёшь на интервью с ФАН или тем более на дебаты со мной, потому что мы от тебя мокрого места не оставим. Мы же не будем, как либеральная обслуга из какой-нибудь принадлежащей твоему боссу «Медузы», задавать заранее подготовленные удобные для тебя вопросы, где ты будешь корчить из себя борцуна с коррупцией и обличителя власти.

Мы будем спрашивать про незаконную коммерческую деятельность твоего папы, про семейный коллекторский бизнес (читай «рэкет»), про то, как папа сделал тебя депутатом (и почему ты его не обвиняешь в кумовстве и непотизме?!), про связи с беглым мафиози Ходорковским, про сотрудничество со шведской разведкой – а ты будешь мэкать, блеять и истерить «вывсёврёти».

Поэтому, папенькин сынок, продолжай убегать от журналистов, а потом, сбежав, писать распальцованные посты в уютном микробложике о том, какой ты весь из себя крутой оппозиционэр.

Смешной и жалкий…



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  • 4 | 29.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну что ж, высказался неплохо, но вот бабки сидящие у нашего подъезда высказываются получше....



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  • 5 | 29.08.2018, 10:59 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
3 | 29.08.2018, 10:08 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11182 | Рейтинг: -1830,1
Александр Роджерс: Семь вопросов Гудкову-младшему
..............................................
Это херня на фоне : "власть истерит по поводу бездарной и абсолютно необъяснимой с точки зрения здравой логики так называемой путинской пенсионной реформы, навязанной обществу по причине существенного истощения бюджета страны и всколыхнувшей общественную спячку. Все это — предсказуемые последствия наступившего рукотворного экономического кризиса и международной изоляцией России, загнанной туда бездарными действиями нынешнего режима на мировой арене".

Сегодня в полдень Путин откроет секрет об источнике беспредельного терпения населения.
Если не скажет ни слова, задай ему Восьмой вопрос на засыпку.



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  • 6 | 29.08.2018, 11:07 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -179
Не Гудкову, Касьянову и Яшину об этом трындеть.



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  • 7 | 29.08.2018, 11:17 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
6 | 29.08.2018, 11:07 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -177,7
Не Гудкову, Касьянову и Яшину об этом трындеть.
..............................

Кому можно трындеть, кому нельзя?
Какая функция разделения на тех и на других, как рассчитал?



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  • 8 | 29.08.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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третьему задай 8-ой вопрос путину и роджерсу, тебя об этом просят



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  • 9 | 29.08.2018, 11:26 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
5 | 29.08.2018, 10:59 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 667 | Рейтинг: +90,7

Это херня на фоне : "власть истерит по поводу бездарной и абсолютно
________________________________________________
Действительно херня.
"Коллектор из Новосибирска угрожал взорвать детский сад в Карелии», «На Среднем Урале коллекторы оставили дом без Интернета и исписали подъезд», «Коллекторы залили замки дома в Петербурге монтажной пеной и угрожают выставить должника педофилом», «Екатеринбургские коллекторы угрожают сжечь бабушку должника из-за трех тысяч», «Коллекторы грозят устроить показательную казнь матери двоих детей» — так звучат новостные заголовки, посвященные особенностям национального коллекторского бизнеса.

Кстати, говоря о последней новости, надо заметить, что в четверг стало известно о том, что правоохранители не нашли в действиях вымогателей состава преступления.

Эксперты и правозащитники утверждают, что в современной России существование подобного рода «услуг» иначе как варварством не назовешь. Законодатели пытаются урегулировать коллекторский бизнес, однако, пройдя сквозь бюрократические жернова, финальная версия законопроекта рискует оказаться несущественной полумерой, едва ли способной остановить криминальные действия выбивателей долгов. Впрочем, это неудивительно: одно из наиболее влиятельных в России коллекторских агентств принадлежит семье депутата Госдумы и существует, судя по сайту конторы, при поддержке думского Комитета по безопасности.

Скриншот google.ru/maps

В этом утонувшем в зарослях особняке в центре Москвы, скрытом от случайного посетителя шлагбаумами, располагается головной офис группы компаний, имеющих прямое отношение к экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову и его сыновьям.

Как утверждает блогер-разоблачитель, среди компаний, расположенных в особняке на улице Солженицына — ООО «Рошан», объединение структур безопасности (ОСБ) «Оскордъ», создателем и фактическим владельцем которых является Геннадий Гудков, а также коллекторское агентство под красивым названием «Центральное долговое агентство», которое формально принадлежит сыну экс-депутата Владимиру Гудкову.

«В реальности же „Центральное долговое агентство“ с 2007 года принадлежало на 95% самому Геннадию Гудкову (80% - через ООО „Рошан“, 15% - через ООО „Оскорд'-Ц“), но в 2011 году было ловко переоформлено на сына — Гудкова Владимира Геннадьевича», — замечает Олег Лурье.

На сайте ООО «Центральное долговое агентство» до сих пор преспокойненько висит информация о партнере агентства «Комитет по безопасности Государственной Думы РФ». Напомню, что именно в этом комитете трудился бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Неужели коррупция до такой степени? Хотя у меня почему-то нет уверенности в том, что нынешний глава Комитета по безопасности ГД РФ Ирина Яровая в курсе того, что вверенный ей комитет оказывается сотрудничает с коллекторским агентством Гудкова,
продолжает публицист.

«Сам же главный коллектор Владимир Гудков-младший в свободное от выбивания долгов у российского населения время активно борется с „кровавым режимом“, призывая в „Твиттере“ к „народному мщению“ и к „евромайдану на Красной площади“», — отмечает автор расследования.

Владимир Гудков склонен к резким публичным высказываниям не только в «Твиттере». О методах работы сотрудников «Центрального долгового агентства» Гудков-младший достаточно откровенно говорит в СМИ:

Если должник не идет на контакт или отказывается обсуждать пути решения вопроса, то применяется тактика постепенного наращивания давления, выражающаяся в увеличении интенсивности переговоров и поэтапном ужесточении диалога в форме предупреждения о возможных юридических и других последствиях непогашения долга, в том числе при личной беседе квалифицированных выездных сотрудников… Мы категорически не рекомендуем заемщикам «играть в рулетку» и надеяться на авось, т. к. во многих банках и агентствах работают специальные крупные подразделения, занимающиеся конвейерным судебным и исполнительным производством.

«Вот так работает структура Гудковых — наращивание давления, выезд на дом квалифицированных сотрудников, внесудебные последствия! — комментирует интервью гендиректора коллекторского агентства Лурье. — И еще, оказывается, судебным и исполнительным производством, по мнению коллектора Гудкова, занимаются некие «банковские подразделения», а не суды и судебные исполнители. Представляете, как себя чувствуют те, с кем «работает» гудковское «Центральное долговое агентство».



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  • 10 | 29.08.2018, 11:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
Представляете, как себя чувствуют те, с кем «работает» гудковское «Центральное долговое агентство».
................................

Вся приставская рать приватизирована Семьей Гудковых. Вся это сеть принадлежит им. Оказывается закон о коллекторах придумали они и навязали думцам. вся Россия дрожит от слов "пристав", "коллектор"
Вот оказывается как, даже Жириновсий не понимает, откуда корни у приставов, коллекторов.
Он, бедняга, думает что это правящая система придумала.
На этом построил свою агитацию, как он оплошался.



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  • 11 | 29.08.2018, 11:38 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2720 | Рейтинг: -263,3
Судят за репосты 6-8 летней давности, за картинки и «оскорбление чувств» женщин, верующих и Бог еще знает кого. Провокаторы из ФСБ и Управления «Э» МВД, резвясь, создают фейковые организации и их же разоблачают. Дума всерьез озабочена легализацией оплаты стукачества, которое теперь будет поощряться аж до 10 млн.
----------------
Вот и повторяется история, в виде фарса.

На днях слышал по радио, что за год уехали 40 тыс. ученых за бугор. Если это правда, тогда очень грустная история получается, ведь это целый город, самые способные.

Надо бы закрыть границы и не выпускать, но путинские жулики их специально вылавливают, чтобы не бузили тут с Навальным, не мешали грабить страну.

Вот так превращают страну в папуасию.



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  • 12 | 29.08.2018, 11:39 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2720 | Рейтинг: -263,3
Не вылавливают, а выдавливают.



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0

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  • 13 | 29.08.2018, 11:42 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
12 | 29.08.2018, 11:39 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2719 | Рейтинг: -263,5
Не вылавливают, а выдавливают.
..........................

А если так: Сначала вылавливают, а потом выдавливают?



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  • 14 | 29.08.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правительство РФ вывело100 млрд S из ценных бумаг США, осталось менее 20 морд S,
Спросить сегодня у путина, где эти деньги- в оффшорах у его кошельков или на поддержание его олигархов-его кошельков???
вместо направления их в бюджет для выплаты пенсионерам



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  • 15 | 29.08.2018, 11:47 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
10 | 29.08.2018, 11:36 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 669 | Рейтинг: +90,8

Представляете, как себя чувствуют те, с кем «работает» гудковское «Центральное долговое агентство».
................................

Вся приставская рать приватизирована Семьей Гудковых.
___________________________________________________
Ну что Вы, право-слово.
Гудковы - это порядочные люди, трудившиеся в комитете госдумы по безопасности.
Они ни сном ни духом ко всем безобразиям. И к коллекторским безобразиям тоже никакого отношения не имеют.
Они просто борются с кровавым режимом, коррупцией и мошенничеством.
А сами они не такие.
У них нет и не было бизнеса, запрещённого депутатам, они подавали честные налоговые декларации.
Понятно, что жена Гудкова очень умная и зарабатывала во много раз больше самого Гудкова.
Но мы же привыкли, что жёны депутатов и министров умнее их самих.
И сын стал депутатом, конечно же, не благодаря папе, а исключительно сам.
В общем, очень порядочная семейка.



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2

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  • 16 | 29.08.2018, 11:52 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
Гудковы - это порядочные люди, трудившиеся в комитете госдумы по безопасности.

И сын стал депутатом, конечно же, не благодаря папе, а исключительно сам.
В общем, очень порядочная семейка.
.................................

В Думе таких выходцев из силовиков порядка 25%. У них семейный подряд, Рогозины, Патрушевы....все они порядочные исключительной чистоты и честности.



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  • 17 | 29.08.2018, 12:02 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
16 | 29.08.2018, 11:52 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 672 | Рейтинг: +90,9

В Думе таких выходцев из силовиков порядка 25%. У них семейный подряд, Рогозины, Патрушевы....все они порядочные исключительной чистоты и честности.
__________________________________________________
Нет, ну что Вы.
Вы же прекрасно знаете, что Рогозины и Патрушевы это нехорошие люди.
А вот Гудковы - люди исключительной порядочности. Борцы с кумовством, коррупцией, беспределом и тиранией. Все их мысли и дела направлены только на благо народа.



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  • 18 | 29.08.2018, 12:09 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
17 | 29.08.2018, 12:02 | Автор: Корней | На сайте

Нет, ну что Вы.
Вы же прекрасно знаете, что Рогозины и Патрушевы это нехорошие люди.
А вот Гудковы - люди исключительной порядочности. Борцы с кумовством, коррупцией, беспределом и тиранией. Все их мысли и дела направлены только на благо народа.
................................

Тогда зачем выдергиваешь из Единого списка людей исключительной честности только Гудковых? Ни слова о сыночке Жириновского и вышеперечисленных.

Вот тебе и 10-ый вопрос своему кумиру: Как это он стыкует конституционность с "кумовством, коррупцией, беспределом и тиранией".



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  • 19 | 29.08.2018, 12:15 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
Виват, забавно наблюдать, как Вы рвёте свою пятую точку за семью Гудковых.
Я же с Вами согласен, разве нет?
Я уже написал, что вся Дума люди непорядочные, и только Гудковых, их порядочность выбила с этой госдумовской орбиты.



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  • Эксперт
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  • 20 | 29.08.2018, 12:21 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35018 | Рейтинг: +5818,9
Так что остается только ждать развязки. Боюсь, что не уже очень долго.

Геннадий Гудков

=================Не надо бояться! Нарыв и выход гноя всегда приводят к выздоровлению организма!



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