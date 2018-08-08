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6 | 29.08.2018, 09:46 | Автор: xrul Публикации: 102 | Комментарии: 27 ...
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Бабосики за доносики: Донеси на соседа и получи деньги

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С 27 августа МВД будет платить россиянам за помощь ведомству в раскрытии преступлений и задержании виновных. Если данные информатора окажутся полезными, ведомство в течение двух недель уведомит человека о вознаграждении. Тем нем менее, эксперты опасаются, что реформа приведет к институту информаторов, предоставляющих полиции недостоверные сведения ради денег, а также создаст поле для новых коррупционных схем внутри ведомства.

Бабосики за доносики: Донеси на соседа и получи деньги


27 августа в России вступил в силу приказ, согласно которому МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Претендовать на выплату могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства.

За достоверные данные информаторы смогут получить от 50 тыс. рублей. Небольшие премии назначаются главами территориальных органов МВД или их заместителями, суммы до 3 млн рублей устанавливается по решению замминистра МВД, а самые крупные вознаграждения — только по решению главы МВД Владимира Колокольцева. Деньги можно будет получить наличными (под раписку) или банковским переводом. Максимальная сумма премии не установлена, «все будет решаться индивидуально», заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее сообщалось, что за помощь в расследовании наиболее тяжелых преступлений, например, терроризма, россиянам могут заплатить до 10 млн рублей.

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься только после задержания, а также предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.

Эксперты раскритиковали нововведение. Правозащитник Лев Пономарев назвал реформу «огромным успехом коррумпированной части МВД».






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  • Гость
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  • 1 | 29.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководителю МВД РФ
Заявление
Довожу до Вашего сведения что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о резиденциях премьер-министра Дмитрия Медведева в Плесе, на родине предков чиновника в Курской области и в Сочи. Вся недвижимость записана на компании и некоммерческие фонды однокурсников Медведева. На них же оформлены виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, а также еще две яхты, названные церковным именем Светланы Медведевой, жены премьера.

Причитающееся мне денежное вознаграждение прошу перечислить в фонд борьбы с коррупцией Навального.



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.08.2018, 10:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1856 | Комментарии: 60454 | Рейтинг: +12249,9
В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут в социальных сетях признаки экстремизма и отправляют эти публикации в правоохранительные органы. Участники сообщества называют себя кибердружиной. Об этом «Эху» рассказала журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию.

В свою очередь, по словам М.Махониной, в департаменте молодежной политики отрицают свою причастность к организации. «Там сообщают, что всем заправляет исполнительный директор», — рассказала корреспондент.

Она пояснила, что «кибердружину» «курирует исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». По словам М.Махониной, в организации также есть «руководитель по развитию киберволонтерства, который работает с волонтерами и пишет заявления». «Еще есть волонтеры, они просто кидают ссылки», — уточнила она.

По словам Махониной, к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.
_____________________________________
К чему бы не прикоснулась эта преступная власть - всё превращается в "тыкву":

ПОБЕДА - В ПОБЕДОБЕСИЕ
ВОЛОНТЕРЫ - В СТУКАЧЕЙ



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  • 3 | 29.08.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На портале газеты "ЗАВТРА" размещена фотка, где Саркози и Берлускони ведут под руки пьяного (тогда президента) Медведева. Гляньте.



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 29.08.2018, 10:35 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7589 | Рейтинг: +2017,6
"С 27 августа МВД будет платить россиянам за помощь ведомству в раскрытии преступлений и задержании виновных. Если данные информатора окажутся полезными, ведомство в течение двух недель уведомит человека о вознаграждении..."
_____________________________________
Какая мерзость!

Этот ваш коммерческий "патриотизм"...



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  • Участник
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  • 5 | 29.08.2018, 10:50 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -179
Мы всего лишь идем тропой Запада, где такие методы возведены в ранг госполитики



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  • 6 | 29.08.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
куха, а как ты хотела, на твоем любимом западе уже давным давно сосед на соседа стучит



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  • Гость
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  • 7 | 29.08.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я щас представляю сколько всякого хлама посыпется в мвд от всяких бабок на лавках у подъездов...



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  • Участник
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  • 8 | 29.08.2018, 11:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
Из условий работы в коллекторском агентстве семьи Гудковых (напомню - семья Гудковых - это ум, честь и совесть, а также по совместительству икона нынешних либерастов и либералистической шелухи):
- работа в коллекторском подразделении крупного российского холдинга;
- % процент от суммы взысканной задолженности и бонусы за результат;
Из обязанностей:
- Поиск дополнительной контактной и иной информации по должникам.

"Оказывается, специалист по взысканию задолженности в гудковской конторе может не иметь опыта работы или специального образования, но должен иметь высокую стрессоустойчивость и умение работать в конфликтных ситуациях, — пишет Лурье. — Также уметь искать и собирать дополнительную контактную и иную информацию по должникам. Похоже, что здесь подразумевается умение добывать данные о том, какой детский садик или школу посещают детишки должников и где живут их престарелые родители».



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  • Эксперт
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  • 9 | 29.08.2018, 11:43 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1856 | Комментарии: 60454 | Рейтинг: +12249,9
от всяких бабок на лавках у подъездов...
_________________________
Внуки этих бабок сидят не на лавках, а в инете - и наперегонки стучат...



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  • 10 | 29.08.2018, 11:47 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
8 | 29.08.2018, 11:40 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 11184 | Рейтинг: -1830,3
Из условий работы в коллекторском агентстве семьи Гудковых (напомню - семья Гудковых - это ум, честь и совесть, а также по совместительству икона нынешних либерастов и либералистической шелухи):
- работа в коллекторском подразделении крупного российского холдинга;
- % процент от суммы взысканной задолженности и бонусы за результат;
Из обязанностей:
- Поиск дополнительной контактной и иной информации по должникам.
.................................

Задай сегодня в полдень Путину 9-ый вопрос: как это он, слуга народа-гарант законности и соблюдения Конституции, до сих пор не упразднил закон, по которому пьют народную кровь Гудковы.



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  • 11 | 29.08.2018, 11:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
10 | 29.08.2018, 11:47 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 671 | Рейтинг: +90,8

Задай сегодня в полдень Путину 9-ый вопрос:
_____________________________________________
Ну так и задайте.
Или у Вас что-то с задавалкой случилось и Вы можете вопросы только на этом сайте задавать?
Дальше этого сайта - никак? Почему?



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  • 12 | 29.08.2018, 11:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28498 | Рейтинг: -691,2
5 | 29.08.2018, 10:50 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -177,6
Мы всего лишь идем тропой Запада, где такие методы возведены в ранг госполитики
-----------------
Не, у России особый путь. Сталинские доносы обрели популярность раньше, чем нацистские



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  • 13 | 29.08.2018, 12:00 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
11 | 29.08.2018, 11:50 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 11186 | Рейтинг: -1830,4
10 | 29.08.2018, 11:47 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 671 | Рейтинг: +90,8

Задай сегодня в полдень Путину 9-ый вопрос:
_____________________________________________
Ну так и задайте.
Или у Вас что-то с задавалкой случилось и Вы можете вопросы только на этом сайте задавать?
Дальше этого сайта - никак? Почему?
..............................
Ты же молишься за исключительность Путина и его системы в борьбе за благосостояние народа. Я лично в этом сомневаюсь.
Поэтому тебе нужно постараться понять систему Путина, чтобы качественнее ее восхвалять.



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  • 14 | 29.08.2018, 12:03 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15517 | Рейтинг: -2870,1
Это зеленая улица для всяких кукаек, юнгов и пеньков.
Их сущность в том, чтобы стучать. Пока тренировались на УЖ.
Теперь вот развернутся.



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  • 15 | 29.08.2018, 12:06 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
А Вы, Виват, не беспокойтесь за моё понимание.
Вы попробуйте включить свою задавалку и задайте вопросы где-то ещё, кроме этого сайта.
Желательно, сразу адресатам, минуя посредников. И тогда, возможно, получите ответы.
Что Вы вокруг да около ходите, других просите?



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страшный случай в Балтачевском районе:
сын влиятельного человека донес на водителя-частника что у того водительские права поддельные.
У водителя отобрали права для разбирательства:
- а доносчик внезапно разбил два монитора в муниципальном учреждении,был помещен в психбольницу,и там у него внезапно начался приступ аппендицита,и он внезапно умер не дойдя до операционный!!!!!
...
а права водителю частнику после разбирательства вернули



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  • 17 | 29.08.2018, 12:18 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
15 | 29.08.2018, 12:06 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 11188 | Рейтинг: -1830,6
А Вы, Виват, не беспокойтесь за моё понимание.

Что Вы вокруг да около ходите, других просите?
............................
Я лично понимаю так, ничего хорошего не нужно ждать от существующей системы. Ты винишь всех и вся, но только не режим Путина.
Если мне вопрос ясень, на кой черт я должен донимать вопросами, отвлекать от глобальных галактических проблем ум, честь и совесть современной эпохи.



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  • 18 | 29.08.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.08.2018, 10:50 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -177,6
Мы всего лишь идем тропой Запада, где такие методы возведены в ранг госполитики


****
как там начальник инфотдела машинки?



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  • 19 | 29.08.2018, 12:38 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1834,5
17 | 29.08.2018, 12:18 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 676 | Рейтинг: +91,5

Я лично понимаю так, ничего хорошего не нужно ждать от существующей системы. Ты винишь всех и вся, но только не режим Путина.
Если мне вопрос ясень, на кой черт я должен донимать вопросами, отвлекать от глобальных галактических проблем ум, честь и совесть современной эпохи.
_______________________________________________
Могли бы, Виват, сказать и короче.
Мол, духу у Вас хватает только на то, чтобы изображать из себя оппозиционера.
Именно изображать и не более. И только на этом сайте.
Ну и заодно решать за меня, что я считаю и что я думаю.



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  • 20 | 29.08.2018, 12:54 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +92,3
19 | 29.08.2018, 12:38 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 11191 | Рейтинг: -1831,4


Могли бы, Виват, сказать и короче.
Мол, духу у Вас хватает только на то, чтобы изображать из себя оппозиционера.
Именно изображать и не более. И только на этом сайте.
Ну и заодно решать за меня, что я считаю и что я думаю.
...........................
На твой взгляд, кто такой оппозиционер? Тот который вилами наступает на бмп?
Упаси бог, чтобы решать за тебя, менять твою приверженность системе. Я просто прочитал то что ты выложил тебе понравившийся материал и решил уточнить кое какие вещи из твоих уст. И все.



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