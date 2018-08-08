Бабосики за доносики: Донеси на соседа и получи деньги

С 27 августа МВД будет платить россиянам за помощь ведомству в раскрытии преступлений и задержании виновных. Если данные информатора окажутся полезными, ведомство в течение двух недель уведомит человека о вознаграждении. Тем нем менее, эксперты опасаются, что реформа приведет к институту информаторов, предоставляющих полиции недостоверные сведения ради денег, а также создаст поле для новых коррупционных схем внутри ведомства.27 августа в России вступил в силу приказ, согласно которому МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Претендовать на выплату могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства.За достоверные данные информаторы смогут получить от 50 тыс. рублей. Небольшие премии назначаются главами территориальных органов МВД или их заместителями, суммы до 3 млн рублей устанавливается по решению замминистра МВД, а самые крупные вознаграждения — только по решению главы МВД Владимира Колокольцева. Деньги можно будет получить наличными (под раписку) или банковским переводом. Максимальная сумма премии не установлена, «все будет решаться индивидуально», заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее сообщалось, что за помощь в расследовании наиболее тяжелых преступлений, например, терроризма, россиянам могут заплатить до 10 млн рублей.Решение о выплате вознаграждения будет приниматься только после задержания, а также предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.Эксперты раскритиковали нововведение. Правозащитник Лев Пономарев назвал реформу «огромным успехом коррумпированной части МВД».