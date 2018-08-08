Пора рисовать новый бренд Башкортостана?

Башкортостан попал в первую десятку регионов России по абсолютному количеству выявленных взяткополучателей. Об этом говорится в опубликованных в августе данных Генпрокуратуры, пишет РБК.По этому показателю на первом месте в России оказалась Ростовская область: в первой половине этого года там зарегистрировали 130 преступлений. Далее идет Москва — 127 случаев. Затем идут Московская и Челябинская области, Краснодарский край, Оренбургская область, Башкортостан и Дагестан.При этом Москва и Подмосковье лидируют по абсолютному количеству выявленных случаев дачи взятки. За ними следуют Краснодарский край, Волгоградская область, Чечня, Воронежская область, Пермский край и Ростовская область.Всего в 2018 году число случаев получения взятки выросло на 10%. На каждый миллион россиян в 2018 году пришлось 24 выявленных взяточника, из которых 15 человек деньги получили, а девять — дали.Чаще всего в статистику коррупционных преступлений попадают сотрудники ГИБДД, а также работники государственных и муниципальных учреждений либо низовые служащие.В прошлом году 36% всех осужденных по делам о взятках составляли государственные и муниципальные чиновники, 21% — полицейские, 12% — коммерсанты и 9% — сотрудники ГИБДД.