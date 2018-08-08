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Пора рисовать новый бренд Башкортостана?

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Башкортостан попал в первую десятку регионов России по абсолютному количеству выявленных взяткополучателей. Об этом говорится в опубликованных в августе данных Генпрокуратуры, пишет РБК.

Пора рисовать новый бренд Башкортостана?


По этому показателю на первом месте в России оказалась Ростовская область: в первой половине этого года там зарегистрировали 130 преступлений. Далее идет Москва — 127 случаев. Затем идут Московская и Челябинская области, Краснодарский край, Оренбургская область, Башкортостан и Дагестан.

При этом Москва и Подмосковье лидируют по абсолютному количеству выявленных случаев дачи взятки. За ними следуют Краснодарский край, Волгоградская область, Чечня, Воронежская область, Пермский край и Ростовская область.

Всего в 2018 году число случаев получения взятки выросло на 10%. На каждый миллион россиян в 2018 году пришлось 24 выявленных взяточника, из которых 15 человек деньги получили, а девять — дали.

Чаще всего в статистику коррупционных преступлений попадают сотрудники ГИБДД, а также работники государственных и муниципальных учреждений либо низовые служащие.

В прошлом году 36% всех осужденных по делам о взятках составляли государственные и муниципальные чиновники, 21% — полицейские, 12% — коммерсанты и 9% — сотрудники ГИБДД.






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  • Гость
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  • 1 | 29.08.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыба гниет с головы, вспомните дело Улюкаева, и это только то, что стало известно...
И еще : Взятки не только дают, берут, их еще и передают. Некоторые чиновники "вынуждены" брать взятки что бы затем, часть передавать своему начальству, те в свою очередь "делятся" со своим наЩальником и т.д.
Куда ведет эта лестница, можно только догадываться...



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  • Гость
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  • 2 | 29.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неинтересная тема. Набила оскомину, аж скулы сводит. Надо упразднять систему.



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  • Эксперт
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  • 3 | 29.08.2018, 10:18 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1856 | Комментарии: 60454 | Рейтинг: +12249,9
Ну вот... теперь Б-станским органам башлык запретит "выявлять" взятки в таком большом количестве... переусердствовали на палочках и попали...



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  • Участник
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  • 4 | 29.08.2018, 10:49 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -179
Это значит только одно. У нас в Башкирии большой процент выявляемости таких преступлений



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1

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 29.08.2018, 10:50 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7589 | Рейтинг: +2017,6
2 | 29.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Неинтересная тема. Набила оскомину, аж скулы сводит. Надо упразднять систему.
_________________________________________
Не надо. У них и так сплошной праздник.
Системе надо устроить пышные похороны.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 29.08.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.08.2018, 10:18 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1855 | Комментарии: 60440 | Рейтинг: +12249,5
Ну вот... теперь Б-станским органам башлык запретит "выявлять" взятки в таком большом количестве... переусердствовали на палочках и попали...
***
В этом направлении "башкортостанские органы" и так совершенно работают не все.
Пока высвечена видимая часть работы молодежи только из ФСБ...
Для последних глава региона не более чем глава региона.
А вот "одомашненные" правоохранители районного звена жить без указаний сверху не могут.
Зачастую кажется, что у них вся "защита общества от преступных посягательств" построена не на российских законах, а на неких скрытых интересах, в т.ч. и на
ангажированности.



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  • Гость
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  • 7 | 29.08.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.08.2018, 10:49 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -177,6
Это значит только одно. У нас в Башкирии большой процент выявляемости таких преступлений

****
не процент выявленных а количество зарегистрированных.
понимаешь разницу?
конечно понимаешь ))).



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