Честь и достоинство господина Юмадилова?

Президент адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов подал иск о защите чести и достоинства к юристу Виталию Буркину и порталу ПроУфу.Поводом для обращения в суд стало интервью Буркина, опубликованное на сайте в апреле этого года.Юмадилов требует признать несоответствующими действительности и опровергнуть слова Буркина о том, что адвокатская палата арендует помещение у тещи Булата Юмадилова, при этом оплачивая аренду из бюджета ведомства.Сумму морального вреда от публикации президент палаты оценил в один рубль.Предварительное заседание по этому иску пройдет завтра в Кировском районном суде.