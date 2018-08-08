Поводом для обращения в суд стало интервью Буркина, опубликованное на сайте в апреле этого года.
Юмадилов требует признать несоответствующими действительности и опровергнуть слова Буркина о том, что адвокатская палата арендует помещение у тещи Булата Юмадилова, при этом оплачивая аренду из бюджета ведомства.
Сумму морального вреда от публикации президент палаты оценил в один рубль.
Предварительное заседание по этому иску пройдет завтра в Кировском районном суде.
Честь и достоинство господина Юмадилова?
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