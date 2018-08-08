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Честь и достоинство господина Юмадилова?

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Президент адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов подал иск о защите чести и достоинства к юристу Виталию Буркину и порталу ПроУфу.

Честь и достоинство господина Юмадилова?


Поводом для обращения в суд стало интервью Буркина, опубликованное на сайте в апреле этого года.

Юмадилов требует признать несоответствующими действительности и опровергнуть слова Буркина о том, что адвокатская палата арендует помещение у тещи Булата Юмадилова, при этом оплачивая аренду из бюджета ведомства.

Сумму морального вреда от публикации президент палаты оценил в один рубль.

Предварительное заседание по этому иску пройдет завтра в Кировском районном суде.






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  • Гость
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  • 1 | 29.08.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вопрос: А если у господина юмадилова честь и достоинство?! Есть ли что защищать?!!!!!
А может там где оно было уже давно хрен вырос?



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.08.2018, 10:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1856 | Комментарии: 60454 | Рейтинг: +12249,9
Виталий Буркин у себя в ЖЖ вчера написал:

Я долго этого ждал и наконец дождался. В Адвокатской палате РБ все-таки есть мои тайные поклонники, которые сподобили многолетнего президента Булата Юмадилова ( сам себе это самое) подать в отношении меня и сетевого издания "ПроУфу" иск о защите чести и достоинства, которые были оценены в один рубль.
Я уже не знал как привлечь к теме внимание СМИ и блогеров, а вот теперь внимание будет обеспечено. Булат Гумерович просит признать несоответствующими действительности несколько моих высказываний и обязать их опровегнуть.

Не дожидаясь даже начала судебного процесса пару своих высказываний готов опровергнуть.
И так: " аренда помещения у тещи при явной подозрительности сделки".
Опровергаю, никакой подозрительности сделки нет, я ошибся, все предельно ясно - оформление помещения на тещу и последующая аренда помещения Адвокатской палатой, судя по всем обстоятельствам сделок, в том числе безумно высокой цене, имела собой цель наживы - вывод и завладение общественными адвокатскими деньгами.

Второе высказывание: " часть этих денег оседает в нужных карманах".

И вновь я неудачно сформулировал. К сожалению, часть денег оседает в ненужных карманах, точнее не часть, а все из них, в моих карманах и карманах моих друзей пока ничего не осело.

29 августа в 14 часов в Кировском районном суде Уфы состоится первое заседание, процесс будет очень интересным.



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  • Участник
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  • 3 | 29.08.2018, 10:46 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5783 | Рейтинг: -179
Крысиные бои. Место теплое делят



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 29.08.2018, 10:57 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7589 | Рейтинг: +2017,6
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если чешется почеши себя в другом месте



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  • 6 | 29.08.2018, 12:42 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35018 | Рейтинг: +5818,9
АП РБ- гнездо жуликов и проходимцев под покровительством председателя ВС РБ. Все они давно заслуживают тюряги. Именно председатель ВС и науськал Булата на Буркина за то, что Виталий оспорил парковку авто у ВС РБ.
= Конечно, теперь вся судебная система будет плясать по дудку главного судьи, ибо честных судей практически не осталось. Все бояться потерять место у кормушки с соответствующими привилегиями- бесплатные квартиры, громадные оклады, пенсии, неприкасаемость вплоть до возможности пьяной езды.
Но, время наступила другое, да и Виталий Буркин отнюдь не глуп. Иначе бы его судейские давно запрятали за решетку, как Удальцова и Навального.
====Короче- загремит вся эта шайка адвокатской палаты под фанфары.
Хорошо бы вместе с главсудьёй. Но, это уже номенклатура вована и он своих назначенных не сдаёт.
А надо бы!



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  • Эксперт
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  • 7 | 29.08.2018, 15:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1856 | Комментарии: 60454 | Рейтинг: +12249,9
В Уфе сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией арестован автомобиль Lexus депутата Курултая

Как сообщает портал «ПроУфу», иномарку изъяли у действующего депутата Курултая Башкирии, представителя фракции «Единая Россия» и менеджера ПАО АНК «Башнефть» Лейсан Лукмановой. Произошло это накануне у офиса нефтяной компании. По данным издания, автомобиль выступает, как средство легализации преступно нажитых доходов.

В МВД эту ситуацию пока никак не прокомментировали.



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  • Гость
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  • 8 | 29.08.2018, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов подал иск о защите чести и достоинства к юристу Виталию Буркину и порталу ПроУфу.
Сумму морального вреда от публикации президент палаты оценил в один рубль.
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________ А чего такие дешёвые честь и достоинство у него: всего в один рубль? Может это жена с любовницей его достоинство так оценили? Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 9 | 29.08.2018, 16:01 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35018 | Рейтинг: +5818,9
А чего такие дешёвые честь и достоинство у него: всего в один рубль?

================Потому, что дурак.



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  • 10 | 29.08.2018, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после выступления путина по пенс реформе.... Хруль , иди голосуй... голосуй не голосуй , серавно получишь...
турк



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