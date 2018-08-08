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Аббас Галлямов прокомментировал непопулярное решение Путина

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Политтехнолог назвал два основных варианта развития событий для Кремля после телеобращения Путина.

Аббас Галлямов прокомментировал непопулярное решение Путина


По словам Аббаса Галлямова, на госканалах и разных площадках сейчас начнется обсуждение непопулярного решения Путина. Эксперт видит два варианта развития событий.

– Сейчас Кремль должен держать наготове два вида тяжелой кавалерии. Сразу после выступления Путина один из них надо пускать в бой, – написал Аббас Галлямов в Facebook.

По словам политтехнолога, Кремль должен пустить в бой два вида кавалерии. Одни эксперты начнут хвалить Путина за то, что он совершил смелый поступок – вышел к людям и высказал им свое мнение. «И все-таки он взял на себя ответственность! Он не побоялся непопулярного решения. Не стал прятаться за спины депутатов, а сам вышел к людям и сказал им все. Именно таким должен быть настоящий лидер!»– будут говорить они.

Другие эксперты начнут рассуждать об идеях социального государства, справедливости и заботе о людях, которая просто невозможна без непопулярных шагов.

Другой вопрос, как эти эксперты будут взаимодействовать и дополнять друг друга.

– Загвоздка в том, что делать, если решение будет половинчатым (а именно таким оно и будет)? – рассуждает политтехнолог. – Как запустить обе кавалерии, чтобы они не потоптали друг друга?






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  • Гость
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  • 1 | 30.08.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Мы преодолели последствия ужасных 90-х
2. У нас устойчиво растет экономика
3. Финансы стабильны, резервы велики
4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей

Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии.



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 30.08.2018, 09:45 | Автор: Виктор
    Публикации: 214 | Комментарии: 1646 | Рейтинг: +473,7
"Аббас Галлямов, Политтехнолог назвал два основных варианта развития событий для Кремля после телеобращения Путина".
________________________________

Почему только два варианта?

По жизни, вариант будет один - одобрямс. Молчим, бубним, и понимая, ничего не сделать, радуемся.

Но, идут санцкции, сериями. Через 90 дней шарахнет по 5 банкам.

И идут три военных конфликта. И бодаются с США в Сирии.
И потоком обвинения во вмешательстве в выборы США.
Бутина запела про Сименса и Кисляка.

И книга вышла про 30 лет связи Трампа и русской мафии и миллиарды отмыты, и 4 ярда ему дали на спасение разово...

И дают показания юристы и нач штаба Трампа...

И собрался Папа Сирию отстроить, а в Чечню скоростную жд построить за 1.2 триллиона руб.! И мосты ...
______________________________________

Тут другой ОСНОВНОЙ вариант развития событий виден. Не скажу какой.

Но напоминает слово - кирдык.



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