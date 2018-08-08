По словам Аббаса Галлямова, на госканалах и разных площадках сейчас начнется обсуждение непопулярного решения Путина. Эксперт видит два варианта развития событий.
– Сейчас Кремль должен держать наготове два вида тяжелой кавалерии. Сразу после выступления Путина один из них надо пускать в бой, – написал Аббас Галлямов в Facebook.
По словам политтехнолога, Кремль должен пустить в бой два вида кавалерии. Одни эксперты начнут хвалить Путина за то, что он совершил смелый поступок – вышел к людям и высказал им свое мнение. «И все-таки он взял на себя ответственность! Он не побоялся непопулярного решения. Не стал прятаться за спины депутатов, а сам вышел к людям и сказал им все. Именно таким должен быть настоящий лидер!»– будут говорить они.
Другие эксперты начнут рассуждать об идеях социального государства, справедливости и заботе о людях, которая просто невозможна без непопулярных шагов.
Другой вопрос, как эти эксперты будут взаимодействовать и дополнять друг друга.
– Загвоздка в том, что делать, если решение будет половинчатым (а именно таким оно и будет)? – рассуждает политтехнолог. – Как запустить обе кавалерии, чтобы они не потоптали друг друга?
Аббас Галлямов прокомментировал непопулярное решение Путина
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