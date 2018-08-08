Аббас Галлямов прокомментировал непопулярное решение Путина

Политтехнолог назвал два основных варианта развития событий для Кремля после телеобращения Путина.По словам Аббаса Галлямова, на госканалах и разных площадках сейчас начнется обсуждение непопулярного решения Путина. Эксперт видит два варианта развития событий.– Сейчас Кремль должен держать наготове два вида тяжелой кавалерии. Сразу после выступления Путина один из них надо пускать в бой, – написал Аббас Галлямов в Facebook.По словам политтехнолога, Кремль должен пустить в бой два вида кавалерии. Одни эксперты начнут хвалить Путина за то, что он совершил смелый поступок – вышел к людям и высказал им свое мнение. «И все-таки он взял на себя ответственность! Он не побоялся непопулярного решения. Не стал прятаться за спины депутатов, а сам вышел к людям и сказал им все. Именно таким должен быть настоящий лидер!»– будут говорить они.Другие эксперты начнут рассуждать об идеях социального государства, справедливости и заботе о людях, которая просто невозможна без непопулярных шагов.Другой вопрос, как эти эксперты будут взаимодействовать и дополнять друг друга.– Загвоздка в том, что делать, если решение будет половинчатым (а именно таким оно и будет)? – рассуждает политтехнолог. – Как запустить обе кавалерии, чтобы они не потоптали друг друга?