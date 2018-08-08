Правоохранительные органы Башкирии продолжают вскрывать нарывы

У менеджера «Башнефти» и депутата-единоросса арестовали дорогостоящую иномарку. Автомобиль был признан средством легализации преступно нажитых доходов.Вечером 28 августа сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией МВД по РБ провели арест и эвакуацию дорогостоящего автомобиля Lexus RX200T. Однако мероприятие являлось не рядовым отстранением от руля пьяного водителя, а именно арестом имущества, которое выступало средством легализации преступно нажитых доходов.Иномарку изъяли у действующего депутата Госсобрания РБ, представителя фракции «Единая Россия» Лейсан Лукмановой. Изъятие транспортного средства произошло у головного здания ПАО АНК «Башнефть» в Уфе, где народная избранница трудится директором департамента обеспечения кадрового потенциала компании.Сразу оговоримся, что преступно нажитыми официально пока признаны только доходы некоего Шамиля Лукманова, который еще недавно был пусть и формально, но супругом менеджера нефтяной компании. Сейчас он находится в СИЗО по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.Если в мае следователи рассматривали эпизоды преступной деятельности Шамиля Лукманова и его подельника Владимира Коробкова на сумму около 3 млн рублей, то сейчас в уголовном деле фигурируют уже более 10 млн рублей. И это не предел.Совсем недавно по аналогичной статье была осуждена на тюремный срок сожительница Лукманова Мария Нефедова. По странному совпадению пострадавшей стороной по ее эпизоду была именно «Башнефть».А вот с изъятым вчера автомобилем отдельная история. В марте 2017 года Шамиль Лукманов оформил договор лизинга на свою фирму «МастерСервис».Именно в этот период, по версии следствия, он осуществлял свою преступную деятельность, следовательно, денежные средства были нажиты преступным путем. Есть непроверенная информация, что окончательно за дорогостоящую иномарку наличными якобы расплатилась уже Лейсан Лукманова, которая и пользовалась автомобилем в последнее время.Сама госпожа Лукманова, отреагировавшая на мероприятие силовиков внешне спокойно, от комментариев отказалась.