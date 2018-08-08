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Гимн, который не легко спеть и почетное звание за него

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Автору текста гимна Башкирии наконец-то присвоили звание «Почетный гражданин города Уфы». Депутаты горсовета присвоили Рашиту Шакурову почетное звание.

Гимн, который не легко спеть и почетное звание за него


Рашит Шакуров и Равиль Бикбаев написали текст Государственного гимна Башкортостана. Сегодня депутаты горсовета приняли решение присвоить Рашиту Шакурову звание «Почетный гражданин города Уфы».

«Звание присваивается за большой вклад в социальное и творческое развитие города Уфы, активное участие в общественной жизни нашей столицы и республики», – говорит председатель Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Валерий Трофимов.

Справка. Рашит Шакуров, известный также под псевдонимом Рашит Шакур, родился 11 января 1937 года. Он доктор филологических наук, профессор, топонимист, поэт, публицист. Рашит Закирович – автор 370 научных публикаций, посвященных проблемам башкирского языкознания, литературоведения, фольклористики, топонимики, диалектологии.



Башкортостан, Отчизна дорогая, Ты для нас священная земля.

С Урала солнце всходит, озаряя Наши горы, реки и поля.

Припев:

Славься, наш Башкортостан! Судьбой народу ты для счастья дан!

С Россией мы едины — и всегда Процветай, Башкортостан!

Башкортостан — ты наша честь и слава, Доброй волей, дружбой ты силен.

И стяг твой реет гордо, величаво — Он свободой, братством окрылен.

Припев: Республика, сияй звездой прекрасной, Ты ликуй в свершеньях и трудах!

Родной очаг пусть никогда не гаснет, Пусть ведут нас песни сквозь года.






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  • Гость
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  • 1 | 30.08.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гимн, который не легко спеть и почетное звание за него
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Не зная как его поют, но я его с трудом прочитал....



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