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Карманная инициативная группа для спуска пара

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КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму.

Карманная инициативная группа для спуска пара


Коммунисты в Башкортостане сегодня провели собрание по созданию региональной подгруппы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. В собрании, которое прошло в уфимском санатории “Зеленая роща”, приняло участие 119 человек.

— Власти всячески стараются помешать волеизъявлению народа, — заявил, выступая на собрании, первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. — В Белорецке три раза отказали нашим товарищам в проведении митинга против пенсионного произвола. Власть также нашла способ утопить проведение референдума среди большого числа инициаторов — ставленников "Единой России". Они зачастую никому не известны, но они загадочным образом регистрируют в регионах инициативные группы с опережением КПРФ. А вчера на промывание мозгов бросили "тяжелую артиллерию" — президент решил выступить с обращением к народу. Но что мы услышали? Ничего принципиально нового. Задушевным голосом, рассчитанным на сердобольных наших женщин, Путин спел "старую песню о главном", которую мы уже слышали от его чиновников. Президент, в принципе, за предложенный закон. "Добрый" Путин, печется о народе, ночей не спит, хочет придать людоедскому закону, якобы, человеческий вид.

Собрание проголосовало за утверждение вопроса референдума в формулировке, предложенной организацией КПРФ в Алтайском крае и одобренной ЦИК России:

"Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?"

Между тем, 24 августа ЦИК Башкортостана уже зарегистрировал одну региональную инициативную подгруппу, которая провела свое собрание 16 августа и предложила вопрос для референдума в такой формулировке: "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Статья 15 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" гласит, что после регистрации одной региональной подгруппы другая подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована.

— Это самый главный вопрос — зарегистрирует ли ЦИК республики нашу группу. Вопросы сходны по смыслу, но не совпадают в точности по содержанию. Если откажут, то будем советоваться с юристами, обжаловать такое решение в ЦИК России или в суде, — сказал один из уполномоченных по проведению референдума, назначенный собранием, первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе Альберт Рахматуллин.

Заместитель председателя Центризбиркома республики Марат Гадилов, присутствовавший на собрании, отказался прокомментировать его ход и дать прогноз о возможной регистрации инициативной группы КПРФ.

— Когда они принесут документы в комиссию, мы их изучим и примем решение в соответствии с законом, — сказал Гадилов.

— Вполне возможно, что ЦИК Башкортостана, вслед за ЦИК России, который одобрил все три формулировки вопроса референдума, примет "соломоново" решение — зарегистрирует и нашу группу, — выразил надежду один из участников собрания.

Идель.Реалии
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  • 1 | 31.08.2018, 09:15 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35030 | Рейтинг: +5819,3
Юнир в реале может заведовать фермой, или складом. Не более. Завхоз.



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  • 2 | 31.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не верю я комунякам: где гарантии что Зюганов не сдаст своих избирателей и победу как в 1996. Ему в аппозиции вполне комфортно и сытно...



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  • 3 | 31.08.2018, 10:25 | Автор: tylerox
    Публикации: 59 | Комментарии: 803 | Рейтинг: +224,5
Стоит ли идти на организованный КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста, который имеет место быть на площади перед дворцом Спорта 2 сентября в 13-00?



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  • 4 | 31.08.2018, 10:33 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1858 | Комментарии: 60562 | Рейтинг: +12253,1
Лучше 9 сентября, кажется в 14 часов, место пока не знаю...



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  • 5 | 31.08.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проведут референдум с выгодными для власти вариантами ответов, и смело можно говорить о народном излиянии воли.
Путин красавчик!!!



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  • 6 | 31.08.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как республиканское отделение КПРФ организовало агитработу по беспартийному Грудинину, так и эта "инициативная" группа предназначается для галочки.
Горбикоммунисты, как были, так и остались болтливыми и безрезультатными горби.
Что в Белом доме и министерских креслах, что в карманной оппозиции.



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  • 7 | 31.08.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Ваши года — наше богатство



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  • 8 | 31.08.2018, 14:08 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2726 | Рейтинг: -263,9
19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как республиканское отделение КПРФ организовало агитработу по беспартийному Грудинину, так и эта "инициативная" группа предназначается для галочки.
--------------
С этим не поспоришь, тем более даже ЦК КПРФ и Болдырев сказали, что большинство региональных комитетов саботировали Грудинина.

В наше продажное время трудно контролировать 83 региональных комитета. Везде сидят люди, а человек слаб, кто-то продался, кто-то испугался и т.д.

Но это не повод распускать сопли. Дорогу осилит идущий.



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  • 9 | 31.08.2018, 14:34 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1858 | Комментарии: 60562 | Рейтинг: +12253,1
3 | 31.08.2018, 10:25 | Автор: tylerox

Ленина 50 - ГКЗ Башкортостан
09.09.18 - в 14:00
Намечается шествие к БД



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  • 10 | 31.08.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 31.08.2018, 14:34 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1858 | Комментарии: 60562 | Рейтинг: +12252,9

3 | 31.08.2018, 10:25 | Автор: tylerox

Ленина 50 - ГКЗ Башкортостан
09.09.18 - в 14:00
Намечается шествие к БД
----------------------------------
Крестный ход?



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  • 11 | 31.08.2018, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже всё-Путин исправил 65х63 на 65х60 !!! Мужиков обидели- надо было 68х63 исправить на заданные цифры 65х60. Несправедливо однако!



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  • 12 | 31.08.2018, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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А вам то какая разница кто организатор Вы же за свои права выступаете а не за КПРФ голосуете Если вас устраивает всё сидите дома За вас Димоны и Вовы решат



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