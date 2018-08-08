Карманная инициативная группа для спуска пара

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму.Коммунисты в Башкортостане сегодня провели собрание по созданию региональной подгруппы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. В собрании, которое прошло в уфимском санатории “Зеленая роща”, приняло участие 119 человек.— Власти всячески стараются помешать волеизъявлению народа, — заявил, выступая на собрании, первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. — В Белорецке три раза отказали нашим товарищам в проведении митинга против пенсионного произвола. Власть также нашла способ утопить проведение референдума среди большого числа инициаторов — ставленников "Единой России". Они зачастую никому не известны, но они загадочным образом регистрируют в регионах инициативные группы с опережением КПРФ. А вчера на промывание мозгов бросили "тяжелую артиллерию" — президент решил выступить с обращением к народу. Но что мы услышали? Ничего принципиально нового. Задушевным голосом, рассчитанным на сердобольных наших женщин, Путин спел "старую песню о главном", которую мы уже слышали от его чиновников. Президент, в принципе, за предложенный закон. "Добрый" Путин, печется о народе, ночей не спит, хочет придать людоедскому закону, якобы, человеческий вид.Собрание проголосовало за утверждение вопроса референдума в формулировке, предложенной организацией КПРФ в Алтайском крае и одобренной ЦИК России:"Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?"Между тем, 24 августа ЦИК Башкортостана уже зарегистрировал одну региональную инициативную подгруппу, которая провела свое собрание 16 августа и предложила вопрос для референдума в такой формулировке: "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"Статья 15 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" гласит, что после регистрации одной региональной подгруппы другая подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована.— Это самый главный вопрос — зарегистрирует ли ЦИК республики нашу группу. Вопросы сходны по смыслу, но не совпадают в точности по содержанию. Если откажут, то будем советоваться с юристами, обжаловать такое решение в ЦИК России или в суде, — сказал один из уполномоченных по проведению референдума, назначенный собранием, первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе Альберт Рахматуллин.Заместитель председателя Центризбиркома республики Марат Гадилов, присутствовавший на собрании, отказался прокомментировать его ход и дать прогноз о возможной регистрации инициативной группы КПРФ.— Когда они принесут документы в комиссию, мы их изучим и примем решение в соответствии с законом, — сказал Гадилов.— Вполне возможно, что ЦИК Башкортостана, вслед за ЦИК России, который одобрил все три формулировки вопроса референдума, примет "соломоново" решение — зарегистрирует и нашу группу, — выразил надежду один из участников собрания.