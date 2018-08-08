VIP-Коммуняка с люксами и прислугой

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Гимн, который не легко сп ...

Корней (24)! Я не лингвист.Но на вопрос,откуда я-отвечаю:я жила НА Ур ...
  Рейтинг: +3  черепаха

Лев Шлосберг: Ценные приз ...

Названа самая умирающая от алкоголя нация.30.08.2018 Страной с самым ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Сплотимся вокруг нацлидер ...

Ждал обоснование введения прогрессивного налога, но видно доводы Куд ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Отряды Путина» ответили ...

РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит сан ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Карманная инициативная ...

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму. ...
  31.08.2018   808   12

14 макрорегионов: А что ...

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной ...
  31.08.2018   319   6

VIP-Коммуняка с люксами ...

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного ...
  31.08.2018   295   6

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   324   7

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – ...
  31.08.2018   339   15

Обсуждаемое за месяц
Карманная инициативная ...

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму. ...
  31.08.2018   808   12

14 макрорегионов: А что ...

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной ...
  31.08.2018   319   6

VIP-Коммуняка с люксами ...

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного ...
  31.08.2018   295   6

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   324   7

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – ...
  31.08.2018   339   15

Последние публикации
Карманная инициативная ...

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму. ...
  31.08.2018   808   12

14 макрорегионов: А что ...

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной ...
  31.08.2018   319   6

VIP-Коммуняка с люксами ...

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного ...
  31.08.2018   295   6

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   324   7

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – ...
  31.08.2018   339   15

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   959   11

Изя — все. Земля ему ...

Певец Иосиф Кобзон опроверг информацию, о том, что он планировал просить ...
  31.08.2018   393   24

Правоохранительные ...

У менеджера «Башнефти» и депутата-единоросса арестовали дорогостоящую иномарку. ...
  30.08.2018   1715   7

Гимн, который не легко ...

Автору текста гимна Башкирии наконец-то присвоили звание «Почетный гражданин ...
  30.08.2018   719   69

Аббас Галлямов ...

Политтехнолог назвал два основных варианта развития событий для Кремля после ...
  30.08.2018   1415   16

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52309   52

Гудков: Россия как ...

Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, ...
  29.08.2018   8216   118

Один в стране дураков: ...

Давно известно, что у чиновников и депутатов самые крепкие семьи. Потому что ...
  29.08.2018   6243   9

Сплотимся вокруг ...

Путин смягчил приговор. Но не всем. По приговору суда первой инстанции, точнее, ...
  30.08.2018   3516   25

Лев Шлосберг: Ценные ...

Президент России признал авторство пенсионной реформы, но не сострадает людям и ...
  30.08.2018   2069   114

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   222660   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115243   50

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52309   52

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46562   18

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   43106   134


VIP-Коммуняка с люксами и прислугой

Оценили
0



Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного пребывания Павла Николаевича Грудинина и Юрия Вячеславовича Афонина" успели перепечатать многие сетевые издания. Запросы совсем не "народные", и райдер поспешили назвать фальшивкой.

VIP-Коммуняка с люксами и прислугой


В Твиттере издания Flash Siberia появилось фото «райдера» экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина и члена президиума КПРФ Юрия Афонина. Документ адресован первому секретарю Якутского горкома КПРФ Гоголевой Саргылане Васильевне.

Судя по списку, запросы у политиков совсем не народные: номера класса "люкс", вип-встреча в аэропорту с подачей автомобилей к трапу самолета, свежевыпеченный хлеб и исключительно натуральные продукты.

Юрий Афонин в интервью изданию «360» назвал этот документ фейком. Политик заявил, что у КПРФ никогда не было подобных бланков. И райдеры партийцы перед встречами и поездками также не рассылают. По словам Афонина, "депутаты пользуются автопарком, который выделяют членам партии по закону о статусе депутата. По приезде на место парламентарии бронируют гостиницы. И Грудинин не исключение."

А происходящее, по его мнению, есть самый настоящий черный пиар. «Профанация и фальшивка, заброшенная в ходе избирательной кампании в Якутии.

Местным властям не понравился приезд Грудинина и Афонина. Это черные избирательные технологии», - сообщил он в интервью.

VIP-Коммуняка с люксами и прислугой






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 31.08.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
VIP-Коммуняка с люксами и прислугой
===================================
А народ тем временем живет хуже африканцев
Страны Африки опередили регионы России
Можно сравнить среднюю зарплату в отдельных регионах, которую показывает отчётность Росстата, со средней в отдельных странах Африки, принимая доллар равным 59 рублям (средний показатель 2017 года).
Заработок в Тамбовской области был таким же, как в Гане ($316). Средняя зарплата в Мавритании ($380) равнялась средней получке в Ростовской, Тверской и Новгородской областях.
В Тунисе на руки получали $397, столько же платили работникам в среднем в Омской области и Башкирии.
В Самарской области и Бурятии зарабатывали столько же, сколько в Анголе ($402).
Уровень зарплат в Нижегородской области и Краснодарском крае был таким же, как в Алжире ($417).
В Кении в среднем получали столько же, как в Свердловской области ($480).
В Судане ($510) среднестатистический работник получал, как в Томской области и Приморском крае.
В Намибии трудящемуся выдавали на руки $590, это примерно столько же, сколько платили в Московской области.
Средняя зарплата в Ботсване ($680) была выше среднероссийского показателя ($615) и примерно соответствовала уровню зарплат в Мурманской области.
Жители Экваториальной Гвинеи в прошлом году получали в среднем $805 — это больше, чем в Санкт-Петербурге ($752), но примерно соответствует доходу в Якутии ($820).
Страной-лидером по зарплатам в Африке была ЮАР, там зарабатывали в среднем $1420, и это больше, чем в Чукотском автономном округе ($1363) или в Москве ($1088).
Продолжительность жизни
По данным ЦРУ, Россия в 2017 году находилась на 154 месте в мире по размеру ожидаемой продолжительности жизни. Родившиеся сейчас россияне могут прожить в среднем 71 год. Это на 2 года меньше, чем в Египте, на 4,7 — чем в Тунисе, на 6 лет — чем в Алжире.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 31.08.2018, 10:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2726 | Рейтинг: -263,9
Даже ослу понятно, что это фейк для самых недоразвитых дурачков.

Путинойды освоили технологию по созданию:
фэйковых партий, общ организаций, лидеров типа патриотической направленности, вроде клоуна Сурайкина с его липовой партией. Таким образом они дезориентируют, запутывают и дурят народ.

Об этом есть ролик Болдырева в ютубе.

Не будьте лохами ушастыми, дорогие товарищи.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже если это не фейк, то что такого сверхординарного потребовал Грудинин, очень богатый человек. Да любая типа звездочка приезжающая попеть больше запрашивает. А здесь вполне скромно.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.08.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наличие Грудинина в этой партии уже вызывает хоть и маленькое но доверие



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.08.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однозначно- фейк.

Грубый и примитивный.

Сработанный, скорее всего, местными националистами?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.08.2018, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яблочники прогнулись?

В Башкирии они за деньги в пользу правящей партии и не то творят?



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com