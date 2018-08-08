VIP-Коммуняка с люксами и прислугой

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного пребывания Павла Николаевича Грудинина и Юрия Вячеславовича Афонина" успели перепечатать многие сетевые издания. Запросы совсем не "народные", и райдер поспешили назвать фальшивкой.В Твиттере издания Flash Siberia появилось фото «райдера» экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина и члена президиума КПРФ Юрия Афонина. Документ адресован первому секретарю Якутского горкома КПРФ Гоголевой Саргылане Васильевне.Судя по списку, запросы у политиков совсем не народные: номера класса "люкс", вип-встреча в аэропорту с подачей автомобилей к трапу самолета, свежевыпеченный хлеб и исключительно натуральные продукты.Юрий Афонин в интервью изданию «360» назвал этот документ фейком. Политик заявил, что у КПРФ никогда не было подобных бланков. И райдеры партийцы перед встречами и поездками также не рассылают. По словам Афонина, "депутаты пользуются автопарком, который выделяют членам партии по закону о статусе депутата. По приезде на место парламентарии бронируют гостиницы. И Грудинин не исключение."А происходящее, по его мнению, есть самый настоящий черный пиар. «Профанация и фальшивка, заброшенная в ходе избирательной кампании в Якутии.Местным властям не понравился приезд Грудинина и Афонина. Это черные избирательные технологии», - сообщил он в интервью.