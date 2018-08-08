14 макрорегионов: А что с Башкирией и Татарстаном?

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной реформы — стал проект создания "Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года", согласно которой территория страны будет поделена на 14 макрорегионов. Текст проекта размещен на сайте министерства экономики.Поволжье оказалось разделенным на два макрорегиона: Волго-Камский и Волго-Уральский. Волго-Камский макрорегион включает в себя Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию и Чувашию, а также Пермский край, Кировскую и Нижегородскую области.В Волго-Уральский макрорегион вошли Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.В оправдание данной, весьма странной, на первый взгляд, инициативы авторы документа вспомнили об экономических районах, доставшихся в наследство от советского периода и ныне формально существующих, но которыми уже в реальности никто давно не пользуется. Забыв, правда, упомянуть одну существенную деталь — экономическое районирование, не покушавшееся на национально-территориальное разделение страны, основывалось на том, что советская экономика была плановой. На основе такого разделения еще можно было вести речь о том, что районирование необходимо для лучшего планирования социально-экономического развития страны — где государству строить новые производства, в соответствии с этим куда направлять деньги на развитие инфраструктуры и т.д. Но со времени развала Союза прошло 27 лет, и на место планово-административной экономики пришла рыночная со всеми вытекающими отсюда последствиями, главной особенностью которой является то, что экономическое развитие территории определяется рыночными процессами, движением капитала, а не директивой государства. И как в такой ситуации государство может напрямую регулировать экономическое развитие той или иной территории? Вопрос без ответа.Рассмотрим сам принцип деления на макрорегионы. Как заявило министерство экономики РФ, "макрорегионы сформированы с учетом сложившихся социально-экономических связей, в том числе системы расселения, транспортных связей". Но даже беглый взгляд на модель деления поволжских регионов на два макрорегиона вызывает сомнения — а их действительно делили экономисты с учетом сложившихся экономических связей, транспортных коридоров между регионами и экономической специализации субъектов? Или же границы проведены одним росчерком карандаша без хотя бы предварительного анализа, примерно как Иосиф Сталин расчерчивал границы национальных республик, по только ему ведомой логике, что впоследствии породило большие межнациональные конфликты на всем постсоветском пространстве?Посудите сами, что общего может быть у республики Башкортостан с, к примеру, Саратовской или Пензенской областью? Или, если касаться Волго-Камского макрорегиона, что общего у Татарстана и Мордовии? Да какая вообще привязка Мордовии к Камской зоне? Наоборот, учитывая критерии Минэкономики, Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области должны в этом случае оказаться в одном макрорегионе, а Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Оренбургская области — в другом. Логика такого разделения может быть только одна, но о ней поговорим ниже.Вот как оценивает предлагаемое деление на 14 макрорегионов Ринат Гатауллин, доктор экономических наук, заведующий сектором экономики и управления развитием территорий Института социально-экономических исследований УНЦ РАН, экс-замминистра экономики республики Башкортостан:— Логика разделения на макрорегионы мне вообще непонятна. Это всё похоже на чистой воды профанацию, попытку изобразить бурную деятельность на пустом месте. Могу сразу сказать: при таком раскладе ни к какому положительному экономическому эффекту оно не может привести в принципе.Башкортостан отнесли к Волго-Уральскому макрорегиону, где наша республика соседствует с Самарской, Саратовской и даже Пензенской областью. Где тут экономическая логика? Башкортостан в экономическом плане имеет серьезные связи с тремя регионами: Татарстаном, Оренбургской и Челябинской областями. С Татарстаном нас связывает нефтянка, транспортные коридоры. Кстати говоря, около 2,5 млн тонн нефти ежегодно "Башнефть" на сегодняшний день добывает в приграничных регионах, в первую очередь, с Татарстаном — речь идет о Ютазинском районе. И самое главное: вышки на территории Башкортостана благодаря технологии горизонтального бурения (длина доходит до 20 км), которую в советское время мы освоили первыми в Союзе, также частично добывают нефть из недр Татарстана. С Оренбургской области мы получаем газ для перерабатывающей промышленности. С Челябинской областью у нас тесно связана горнодобывающая промышленность Зауралья. Но в рациональный подход к вопросам экономики всегда негативным образом примешивалась политика, что априори не может привести ни к благотворному экономическому развитию, ни, в конечном счете, и к политическому. Хотя у трезво мыслящих людей именно политика следует за экономикой, а не наоборот.Приведу небольшой пример. Еще будучи замминистра экономики я по поручению правительства Башкортостана в 1992 году (премьер-министром тогда был Марат Миргазямов — "Idel.Реалии"), участвовал в рабочей группе по созданию Договора о двустороннем экономическом сотрудничестве с Татарстаном. Мы проанализировали наши экономические связи и пришли к неутешительному выводу — несмотря на то, что сама жизнь заставляла кооперироваться обе республики в экономическом плане, на деле всё делалось с точностью до наоборот. Пример — флагманы наших экономик — нефтянка. Мы добывали у себя в Башкортостане нефть и вынуждены были гнать её на переработку в город Кременчуг (Украина), на местный НПЗ. А для переработки нефти на уфимских НПЗ закупали нефть в Западной Сибири. В свою очередь, Татарстан нефть, добываемую у самой границы с Башкортостаном, вынужден был гнать на переработку в Нижегородскую область. Хотя в нефтедобыче уже была тесная взаимосвязь в треугольнике "Азнакаево - Баулы - Октябрьский". Было ясно, что при такой ситуации ни о какой экономической эффективности не могло быть и речи, ни одна экономика мира при такой логистике не могла нормально развиваться.Другой пример — один из транспортных коридоров между двумя республиками — это трасса М7, проходящая через Актанышский район Татарстана и Илишевский район Башкортостана. Так вот, с татарстанской стороны до самой границы тогда была идеальная асфальтовая дорога, в свою очередь, со стороны Башкортостана последние 7 км асфальта не было вообще — его намеренно, по непонятной причине, не клали долгие годы, и люди вынужденно пересекали границу между двумя республиками через какой-то окольный мост, не приспособленный для этого. Проанализировав всё это, мы составили взаимовыгодный Договор между Башкортостаном и Татарстаном, но потом правительство из-за конфликта премьера с Муртазой Рахимовым отправили в отставку, а Договор в результате намеренно так и не реализовали, — вспоминает Гатауллин.​Так в чем же реальная причина деления федерации на 14 макрорегионов? Некоторые эксперты осторожно заявили о том, что это постепенная подготовка политической ситуации и общественного мнения к перекраиванию административно-территориального деления внутри Российской Федерации. Или, проще говоря, к отмене деления на национальные республики и области, пресловутая "губернизация" страны. Почему осторожно — потому как большинство не прочитало огромный проект этого документа. Однако если не полениться и ознакомиться с ним подробнее, то сомнений в этом практически не остается. Так, согласно проекту данной Стратегии "общими принципами пространственного развития Российской Федерации являются":1) обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического пространства Российской Федерации;2) создание равных возможностей для граждан Российской Федерации независимо от места их проживания в реализации своих экономических, политических, социальных и культурных прав;3) согласованное во времени и пространстве обеспечение социально-экономического развития территорий инфраструктурой федерального, регионального и местного уровней;4) дифференцированный подход к направлениям и мерам государственной поддержки социально-экономического развития различных типов территорий с учетом особенностей систем расселения, транспортной доступности, динамики развития экономики и других факторов.По первому пункту возникает невольный вопрос — а разве у нас до этого не было единого правового и экономического пространства? И это в ситуации, когда все правила игры диктуются из федерального центра, а региональные парламенты не обеспечены реальным правом на принятие каких-либо значимых законов на своей территории. Несмотря на то, что эта практика прямо противоречит принципам федерализма, это наша данность, и усиливать "целостность и единство", в принципе, уже некуда.А вот второй и третий пункты уже поинтереснее. Они фактически говорят нам о том, что развитие инфраструктуры и социалки даже на региональном и местном уровне — это теперь прерогатива макрорегионов. Проще говоря, открывается широкий простор к тому, что вопросы о строительстве школы или подведения водопровода к вашему дому будут решать бюрократы, руководящие этими макрорегионами. А согласно 4-му пункту, решать они это будут уже "дифференцированно", то есть если у соседей, к примеру, в другом регионе дела совсем плохи, тогда, дорогие сограждане, как завещал Дмитрий Анатольевич, "держитесь", ведь, то что осталось после отправки ваших налогов в федеральный бюджет, теперь имеют право направить уже им. В общем, как ни работай, как исправно ни плати налоги, а на жизни в твоем селе/городе/области/республике это теперь вряд ли как-то отразится.А что же касается национального фактора? Тут нам в помощь 7-й пункт — "обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни". То есть на некоторую самостоятельность, читай "поддержку самобытности", могут рассчитывать только малочисленные народы Севера, про этносы, самоопределившиеся в рамках национальных республик, видимо, вспоминать особо не будут.Если даже отбросить такие вещи как экономический федерализм, права народов на свое территориальное самоопределение в рамках национальных республик, принципы разделения на макрорегионы, то всё равно сама идея экономической эффективности в случае укрупнения даже в рамках всей страны напрочь лишена каких-либо надежд.Во-первых, практика укрупнения, "оптимизации", весьма популярная у современной российской бюрократической машины, вечно рыскающей в поисках новой идеи "где бы еще отрезать, сократить", к реальному улучшению жизни граждан не привела, равно как и к уменьшению бюрократического аппарата. Только наоборот. Так и здесь, укрупнение регионов ни к какому экономическому улучшению и синергии привести не может в принципе. Это означает лишь, что в условиях, когда бюджетный "пирог" становится всё меньше, еще больше усилится обезлюдивание территории страны и концентрация населения в нескольких ключевых агломерациях. Тем более, и сам проект Стратегии на каждом шагу твердит о развитии больших агломераций. Это означает дальнейшее вымирание сел, маленьких городов и расширение "новой Москвы", в которой, по подсчетам аналитиков, если продолжится нынешняя тенденция, через 20 лет будет проживать 1\4 населения страны.Во-вторых, вместе с полномочиями и деньгами будут нивелированы и возможности региональных властей по социально-экономическому развитию своих территорий, то есть не будет больше разделения на успешные и отстающие регионы. Все будут жить одинаково. Практика нашей жизни показывает, что одинаково — это плохо.Сомнений в принятии данной Стратегии практически не остается, тем более сама идея укрупнения регионов посредством сбора населения в нескольких мегаполисах активно проталкивалась до этого бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, который, как известно, был и главным лоббистом повышения пенсионного возраста. Эта идея теперь претворяется в жизнь.В общем, как пел Егор Летов, "всё идет по плану"...