Невыборы осени 2018. Курултай Башкортостана

Невыборы осени 2018 в своей основе повторят все наши невыборы прошлого, за все 27 лет после развала СССР.ЦИК РБ как и обычно, отчитается за рекордную явку в 75% по Башкортостану, а многие из 3 500 УИКов, «волшебным» образом заполнят «удивительные» протоколы о явке 80-85-90-95%, в полупустых избиркомах. При реальной явке людей не более 30%, а бывает и при 10-15%.Как обычно, допущены в кандидаты в депутаты, только те люди (кроме нескольких редких независимых кандидатов), кто идет от четырех фракций партии власти жестко контролирующих саму власть и избиркомы.Плюс немного зеленых и патриотов. И – никаких кандидатов от демократических партий или движений, не допущены разными хитростями, выдуманными партиями узурпировавшими власть. Политическое поле давно зачищено уже на первом этапе отбора кандидатов.Главы 54 районов РБ и их замы, готовы к новым невыборам 2018, и как обычно и десятки раз ранее, обеспечат победу списку кандидатов четырех партий власти, при нарисованной явке в 75% и более.ЦИК РБ, гражданин Х.Валеев и администрация руководителя региона не подведут. Восемь лет при Р.З.Хамитове, - именно так и отвечает за соблюдение основ Конституции РФ и РБ (выборы – невыборы), лично гражданин Р.З.Хамитов.Да. Все будет как всегда, но – не совсем так. Изменилась ситуация. Комплексный кризис.Есть серьезные отличия невыборов 2018, от всех предыдущих невыборов в РБ и России.1. Невыборы 2018, будут проходить на фоне массового недовольства населения пенсионной реформой с увеличением возраста выхода на пенсию, на фоне интенсивного и непрерывного падения уровня жизни. И роста НДС до 20%, что скорее всего, ляжет на каждого гражданина и потребителя, ростом стоимости жизни на 10-15%. У каждого работника до пенсии будет отнято примерное от 600 тысяч до миллиона рублей. Это суммы неполученных людьми пенсий за пять лет.Отметим, есть в этом справедливость. Если население поддержало власть в учереждении Южной Осетии, присоединении Крыма с мостом, появление ДНР и ЛНР, войну в Сирии, то – само за это население и должно заплатить.Люди этого не понимают и не хотят принять. Более того, санкции Запада за эти свершения власти России, справедливо влияют на каждого голосовавшего, или чаще – равнодушного гражданина РФ.2. Невыборы пройдут на фоне нескольких волн жестких санкций Запада и США против России за Крым, за Украину, за вмешательство в выборы США, за химоружие и покушение на Скрипалей, за убийство Сергея Магнитского. Невыборы на фоне продолжающегося противостояния на Донбассе, в Грузии и в Сирии.3. Невыборы пройдут на фоне возможного наступления второго этапа санкций США (через 90 дней) против пяти крупных банков России (включая Сбербанк и ВТБ). И санкций по Северному потоку 2.Часть избирателей попытается при голосовании выразить свое недовольство ухудшением уровня жизни.Поэтому, членам 3 500 УИКов придется постараться «побольше, чем обычно», для успешного выполнения «заданных» сверху 75% и победы списка кандидатов от партий власти.Есть справедливость в том, что политическое и нравственное равнодушие населения Башкортостана, массовое неучастие в выборах и политической жизни региона, в сочетании с тотальным контролем власти за избиркомами и их протоколами привело регион к жизни без легитимного и неизбранного депутатского корпуса.Выборы в СССР вообще были полной имитацией с утверждением послушным населением одиночных кандидатов выбранных партией власти. Мы продвинулись вперед. Есть ряды кандидатов, хотя и они отобраны четырьмя партиями власти. Есть интернет и информация о мире и событиях в нашей и других странах.Не может развиваться страна, если население не борется за свою свободу и свои Конституционные права.Преступления и фальсификации на невыборах неизбежно ведут регион и страну к общему кризису и падению уровня свобод и уровня жизни. Точной оценкой высокому уровню фальши невыборов является лживая явка в 75%.И через десять дней, именно цифра ложной явки в 75%, укажет всем нам – избран новый (старый) нелегитимный и неизбранный депкорпус Башкортостана.Хотел бы я ошибиться! Но прогноз утвержден партией власти.