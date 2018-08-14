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Невыборы осени 2018. Курултай Башкортостана

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Невыборы осени 2018 в своей основе повторят все наши невыборы прошлого, за все 27 лет после развала СССР.

Невыборы осени 2018. Курултай Башкортостана


ЦИК РБ как и обычно, отчитается за рекордную явку в 75% по Башкортостану, а многие из 3 500 УИКов, «волшебным» образом заполнят «удивительные» протоколы о явке 80-85-90-95%, в полупустых избиркомах. При реальной явке людей не более 30%, а бывает и при 10-15%.

Как обычно, допущены в кандидаты в депутаты, только те люди (кроме нескольких редких независимых кандидатов), кто идет от четырех фракций партии власти жестко контролирующих саму власть и избиркомы.

Плюс немного зеленых и патриотов. И – никаких кандидатов от демократических партий или движений, не допущены разными хитростями, выдуманными партиями узурпировавшими власть. Политическое поле давно зачищено уже на первом этапе отбора кандидатов.

Главы 54 районов РБ и их замы, готовы к новым невыборам 2018, и как обычно и десятки раз ранее, обеспечат победу списку кандидатов четырех партий власти, при нарисованной явке в 75% и более.

ЦИК РБ, гражданин Х.Валеев и администрация руководителя региона не подведут. Восемь лет при Р.З.Хамитове, - именно так и отвечает за соблюдение основ Конституции РФ и РБ (выборы – невыборы), лично гражданин Р.З.Хамитов.

Да. Все будет как всегда, но – не совсем так. Изменилась ситуация. Комплексный кризис.

Есть серьезные отличия невыборов 2018, от всех предыдущих невыборов в РБ и России.

1. Невыборы 2018, будут проходить на фоне массового недовольства населения пенсионной реформой с увеличением возраста выхода на пенсию, на фоне интенсивного и непрерывного падения уровня жизни. И роста НДС до 20%, что скорее всего, ляжет на каждого гражданина и потребителя, ростом стоимости жизни на 10-15%. У каждого работника до пенсии будет отнято примерное от 600 тысяч до миллиона рублей. Это суммы неполученных людьми пенсий за пять лет.

Отметим, есть в этом справедливость. Если население поддержало власть в учереждении Южной Осетии, присоединении Крыма с мостом, появление ДНР и ЛНР, войну в Сирии, то – само за это население и должно заплатить.

Люди этого не понимают и не хотят принять. Более того, санкции Запада за эти свершения власти России, справедливо влияют на каждого голосовавшего, или чаще – равнодушного гражданина РФ.

2. Невыборы пройдут на фоне нескольких волн жестких санкций Запада и США против России за Крым, за Украину, за вмешательство в выборы США, за химоружие и покушение на Скрипалей, за убийство Сергея Магнитского. Невыборы на фоне продолжающегося противостояния на Донбассе, в Грузии и в Сирии.

3. Невыборы пройдут на фоне возможного наступления второго этапа санкций США (через 90 дней) против пяти крупных банков России (включая Сбербанк и ВТБ). И санкций по Северному потоку 2.

Часть избирателей попытается при голосовании выразить свое недовольство ухудшением уровня жизни.

Поэтому, членам 3 500 УИКов придется постараться «побольше, чем обычно», для успешного выполнения «заданных» сверху 75% и победы списка кандидатов от партий власти.

Есть справедливость в том, что политическое и нравственное равнодушие населения Башкортостана, массовое неучастие в выборах и политической жизни региона, в сочетании с тотальным контролем власти за избиркомами и их протоколами привело регион к жизни без легитимного и неизбранного депутатского корпуса.

Выборы в СССР вообще были полной имитацией с утверждением послушным населением одиночных кандидатов выбранных партией власти. Мы продвинулись вперед. Есть ряды кандидатов, хотя и они отобраны четырьмя партиями власти. Есть интернет и информация о мире и событиях в нашей и других странах.

Не может развиваться страна, если население не борется за свою свободу и свои Конституционные права.

Преступления и фальсификации на невыборах неизбежно ведут регион и страну к общему кризису и падению уровня свобод и уровня жизни. Точной оценкой высокому уровню фальши невыборов является лживая явка в 75%.

И через десять дней, именно цифра ложной явки в 75%, укажет всем нам – избран новый (старый) нелегитимный и неизбранный депкорпус Башкортостана.

Хотел бы я ошибиться! Но прогноз утвержден партией власти.

Виктор Золотарев, специально для сайта Уфимский Журнал






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  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 03.09.2018, 09:25 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 215 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: +474,2
Сайту - Спасибо за смелость.

Вы и мы, и есть настоящие патриоты, мы и пытаемся спасти Россию, и вернуться к жизни по Конституции России и Башкортостана,
вернуться к НАСТОЯЩИМ выборам, где народ будет выдвигать и выбирать СВОИХ представителей в депкорпус.

Это и есть единственный путь к мирному развитию, к уходу от войны и репрессий, к свободе и развитию. К достойной жизни для людей. К справедливости. К Свободе Слова и СМИ. К независимым судам.

Просто к росту доходов людей и их благосостояния.

Понимаю. Крик в никуда. Мало кто способен понять, услышать, поддержать. Это не случайность, а следствие оголтелой пропаганды ненависти по узурпации власти.

Будьте людьми и ГРАЖДАНАМИ России и Башкортостана. Каждый лично!



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  • Начинающий
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Лицемерит этот Виктор Золотарев, никаких демократов в России нет ,те ,кто ими себя называет ,такие же тоталитаристы ,как те ,кто во власти ,и все они люто ненавидят инакомыслящих .



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5

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  • Гость
  •  
  • 3 | 03.09.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.

Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 03.09.2018, 09:57 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 215 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: +474,2
Ирина Журавлева?

Как это? Во всех странах есть люди сторонники демократии, то есть - демократы,

да и в России - они тоже есть.

Просто режим сейчас таков, - веник единых прутиков, при таком типе режима демократы не на виду, но они есть.

Вот в депкорпусе их уже нет. Вывели, не допускают даже в кандидаты.

Это типично для таких режимов.

2. И непонятно, а в чем лицемерие?

У вас как то с терминами - путаница.

И я - не волшебник. Я описываю то, что вижу, пытаясь делать это правдиво.



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  • Участник
  •  
  • 5 | 03.09.2018, 11:55 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5795 | Рейтинг: -180,3
| 03.09.2018, 09:25 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 215 | Комментарии: 1649 | Рейтинг: +474,2
Сайту - Спасибо за смелость.

Вы и мы, и есть настоящие патриоты, мы и пытаемся спасти Россию, и вернуться к жизни по Конституции России и Башкортостана,
вернуться к НАСТОЯЩИМ выборам, где народ будет выдвигать и выбирать СВОИХ представителей в депкорпус.

Вы, просто люди, которые роют землю в надежде дорваться до кормушки.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.09.2018, 09:42 | Автор: Ирина Журавлева
Публикации: 0 | Комментарии: 7 | Рейтинг: -0,1
Лицемерит этот Виктор Золотарев, никаких демократов в России нет ,те ,кто ими себя называет ,такие же тоталитаристы ,как те ,кто во власти ,и все они люто ненавидят инакомыслящих .
______________________
Он не лицемерит. Он искренне верит в свои идеи. Он просто абсолютно не понимает происходящее, не знает законов развития человеческого общества. Он идеалист - живёт в придуманном им самим мире и постоянно фантазирует на тему, как осчастливить народ. А это очень страшно: именно из таких фанатиков идей и получались всякие Робеспьеры, отправлявшие несогласных на гильотину, и деятели русских революций, вроде Розалии Землячки, из восторженных идеалистов быстро ставшие палачами.
Не дай Бог, Виктор и иже с ними придут к власти: большевистский красный террор покажется свалкой детсадовцев на фоне их деяний.



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2

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  • Гость
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  • 7 | 03.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы у нас украл муртазел руками измогила габитова и физдеса ямалтдинова,нынешний их забыл вернуть.



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 03.09.2018, 12:19 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 215 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: +474,2
Ирина, ваши обвинения - полная глупость.

Я не стремлюсь во власть.



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  • Гость
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  • 9 | 03.09.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы у нас украл муртазел руками измогила габитова и физдеса ямалтдинова,нынешний их забыл вернуть.

****
более того из него у нас пенсионный возраст повысили



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