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Грядет новая движуха как в 2014?

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После убийства Александра Захарченко Украина усилила пограннаряды на линии разграничения в Донбассе. В Госпогранслужбе Украины утверждают, что на угрожающих направлениях задействованы все резервы. В свою очередь ДНР после покушения на главу самопровозглашенной республики полностью закрыла все границы, в том числе и с Россией. По сообщениям из Донецка, подразделения ДНР приведены в высшую степень боеготовности.

Грядет новая движуха как в 2014?


22:40 Прощание с Александром Захарченко состоится в Донецке 3 сентября. Об этом сообщил советник главы ДНР Александр Казаков.

22:09 По словам Путина, Россия всегда будет вместе с Донбассом, и подлое, как он выразился, убийство Захарченко не поставит на колени народ этой республики.

В ресторан «Сепар» Захарченко вместе с соратниками прибыл около пяти вечера, предположительно на поминки Иосифа Кобзона. Взрыв прогремел на входе, как только глава так называемой ДНР зашел внутрь. От полученной травмы головы он почти сразу скончался. Еще несколько человек, в том числе, министр финансов пострадали. По данным РБК, мощность бомбы составила почти килограмм в тротиловом эквиваленте.

Местная прокуратура начала расследование по статье теракт. Первых подозреваемых уже поймали. Это якобы украинские диверсанты. Их личности уже установлены. Подозрения пали и на одного из охранников Захарченко. Его сейчас ищут. В регионе введен режим ЧП. Граница с Россией и Украиной перекрыта.

Российский Следственный комитет завел дело по статье «акт международного терроризма». Представитель ведомства подчеркнула, что преступные действия могли быть направлены против России. Москва готова оказать донецким коллегам помощь в расследовании.

Замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил в организации убийства Захарченко Киев и его союзников.

В свою очередь, по мнению зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексея Гончаренко, смерть Захарченко никак не повлияет на разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Он назвал Захарченко несамостоятельной фигурой, которой легко найти замену.

Есть несколько версий, кому может быть выгодно убийство Захарченко, но в данном случае речь, скорее всего, идет об контроле над большими деньгами. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.

Обязанности главы ДНР возложены на зампреда совмина самопровозглашенной республики Дмитрия Трапезникова.

21:35 Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

21:05 На гибель лидера ДНР Александра Захарченко уже отреагировали в высшем руководстве России. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По его словам, это еще одно свидетельство нежелания искать мирное политическое решение конфликта и вести реальный диалог с юго-востоком Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассчитывает, что организаторы и исполнители убийства понесут заслуженное наказание.

По факту покушения на лидера самопровозглашенной ДНР Следственный комитет возбудил дело об акте международного терроризма.

Сепаратисты обвиняют в организации убийства Захарченко Киев и его союзников на Западе. Об этом вечером сказал замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Врио главы ДНР станет первый вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. Об этом Интерфаксу сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Сейчас совет министров ДНР проводит экстренное заседание.

20:35 В Москве и Киеве возлагают друг на друга ответственность за покушение в Донецке на Александра Захарченко.

«Смерть Захарченко ничего не изменит в решении конфликта между Россией и Украиной», — считает зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко. По его словам, Захарченко не являлся самостоятельной фигурой, и ему легко найдут замену.

В связи с убийством Захарченко прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье о терроризме. Совет министров ДНР в эти минуты проводит экстренное заседание.

19:40 Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, — сообщил представитель оперативного командования (РИА Новости). Прокуратура самопровозглашенной ДНО возбудила уголовное дело по статье «терроризм» в связи со взрывом в Донецке.

19:30 Причиной смерти главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стала черепно-мозговая травма в результате взрыва, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.

«Глава скончался на месте от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью», — сказал источник.

Еще двое его спутников получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Это вице-премьер — министр финансов ДНР Александр Тимофеев и неизвестная девушка.

19:20 Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной и назвал это очередной агрессией со стороны Украины.

19:19 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован спецслужбами РФ, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней», — сказал И.Гуськов в эфире телеканалу «112. Украина» в пятницу вечером.

19:05 В Москве подтверждают гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, считают, что за этим терактом стоит Киев, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко», — сообщила она журналистам. «Есть все основания полагать , что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — отметила она.

18:55 Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представителя администрации руководителя самопровозглашенной ДНР сообщает, что Захарченко погиб в результате теракта, — передает Интерфакс.

18:40 Власти самопровозглашенной ДНР официально подтвердили смерть главы республики Александра Захарченко после взрыва в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Подтверждена информация, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в Донецке», — сказал журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

18:35 Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Донецка.

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

«Подозреваемых задержали в автомобиле», — сказал источник.

18:30 Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах ДНР «Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен», — сообщил собеседник агентства.

18:20 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщил «Интерфаксу» источник в аппарате главы ДНР.

«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение. К сожалению, Александр Захарченко скончался. С ранением госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев», — сказал источник.

Ранее источник в силовых структурах ДНР сообщил «Интерфаксу», что один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. «Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется», — сказал он.

На месте взрыва работают оперативники и группа спасателей. На месте находится несколько карет «Скорой помощи».






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  • 1 | 01.09.2018, 09:51 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
спасибо,август



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  • 2 | 01.09.2018, 10:02 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Символ два порванных баяна,или три? Ну и пирамидки,куда без них



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  • 3 | 01.09.2018, 10:02 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1151 | Рейтинг: +326,8
Скорее всего провокация фсб. Ботексному выгодно свалить все на украинцев. Теперь на замену продавцу тухлой курятины подыщут такую же мерзопакостную кандидатуру.



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  • 4 | 01.09.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы отвлечь народ от "пенсионной реформы" власть пойдет на обострение отношений с Украиной вплоть до военного конфликта, и тут "как раз" и повод появился...



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  • 5 | 01.09.2018, 10:11 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5791 | Рейтинг: -179,9
Был сепаром, теперь стал мучеником за святое дело.



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  • 6 | 01.09.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Символ два порванных баяна,или три? Ну и пирамидки,куда без них...
А почему два баяна? Ах, да либерастые с УЖа порвали рояль и сломали курай за право гробик маккейны нести?
Странно, что с утра кухерка ПЭРЭМОХУ у хохлов не объявила, как в 2014 году!



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  • 7 | 01.09.2018, 13:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
спасибо,август
----------
Катюх, а еще кому бы смерти пожелала? Вали весь список, вмести будем радовацца.



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  • 8 | 01.09.2018, 13:11 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ты там про книги чой-то заикнулась. Назови любимые.

А то тебя читаешь, впечатление такое, что ты книжки тока по телику видела.



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  • 9 | 01.09.2018, 13:13 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
да чо там желать. Кабзон сам откинулся,шутка ли.рак. А Захарченку очередь дошла. прорчили давно после Гиви ,Моторлы и еще Плотницкий. Я то при чем
А смерти никому не желаю. Возмездия.да



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  • Эксперт
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  • 10 | 01.09.2018, 14:05 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35037 | Рейтинг: +5820,1
"удар по скрепам" ........

Ведь когда в 2014 затевалась "Новороссия", то в воспаленном мозгу "вождя" виделась половина Украины и Молдовы в составе России, от Харькова и до Тирасполя.
А вот того, что в 2018, не только они не будут входить в Россию, но и произойдет церковный раскол между Россией и Украиной(за Молдову не знаю), этого он уже предвидеть не мог.
Может многие еще не осознали, но церковный раскол - это не на день и не на два. Это на века, это то, что определяет судьбу страны на целое тысячелетие.
Как пример - Сербия, Хорватия и Босния
Религиозная конфессия сделала сыновей одной матери абсолютно чуждыми и враждебными друг другу.
Вот что натворил Путин между Украиной и Россией.
А то!!!

Неча майора-неудаху, в 36 выпертого со службы по достижению потолка возможностей, делать Главковерхом.



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  • 11 | 01.09.2018, 14:06 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Публицист и журналист Анна Долгарева, перефразировав старую военную песню, с камерой и микрофоном прошла донбасскими дорогами с самого 2014 года. В том числе, и плечом к плечу с Александром Захарченко.


Я как-то пристала к нему на пресс-конференции с вопросом о легализации оружия. Вроде бы, настойчиво спрашивала, почему в Донецке иметь оружие законно, а покупать незаконно и доколе. Он отшучивался, а в конце предложил подарить мне именной пистолет, раз я так переживаю по этому поводу. Я ответила, что ловлю на слове.

Мне потом сказали — точно подарит, он всегда свое слово держит.

В этот раз не сдержал, не успел, не тогда и не там встречались.

Первое, что вспоминается о Захарченко — это исходящее от него обаяние. Его многие не любили, многие критиковали, нередко — заслуженно. Но когда он говорил с тобой, то ты попадал в его мир, прекрасный и простой, с воинским братством, с прямой дорогой, автомат в руки и вперед. Понимаете, когда он говорил, что войска ДНР дойдут и до Киева, он говорил искренне. Он вообще был очень искренний, как мальчишка-подросток из советских рассказов.

Я его однажды спросила, чего вообще стоят Минские соглашения. Захарченко внимательно на меня посмотрел:

— А ты способна отдать приказ убивать людей, пока есть шанс договориться дипломатическим путем?

Я сказала, что нет, поэтому я журналист, а не глава республики.

Потом, по ходу разговора, он радостно и по секрету говорил: у нас уже есть точная информация, что через месяц ВСУ начнут наступление, и уж тогда-то мы как развернемся, как дадим ответку — пойдем до границ Донбасса, это уж точно. А первыми начать не можем, нет. Но через месяц — точно. Он был уверен в том, что через месяц ему дадут повод наступать, и радовался этому как ребенок. Это был август 2016-го, конечно, никакого наступления не было. Воюющие стороны продолжали вяло перестреливаться.



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  • 12 | 01.09.2018, 14:07 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Когда-то говорили с военными о том, что погибли или уехали почти все легендарные командиры 2014 года: Дремов, Беднов, Мозговой, Ищенко, Моторола, Гиви — погибли, Безлер, Стрелков — уехали.

— Нет, — вспомнил кто-то. — Один остался. Командир батальона «Оплот» Александр Захарченко. Ведь правда — легендарный командир 2014 года, лично в боях участвовал…

И как-то горько засмеялись, потому что глава республики Александр Захарченко отличался от легендарного командира Александра Захарченко.

А он отчаянно оборонялся жарким летом 2014 года, был ранен, когда шел в атаку на Кожевню. На него покушались, он был словно заговоренный. Он был бесстрашный воин и прекрасный командир, это правда. Когда начались бои за Дебальцево — уже был главой ДНР. И все равно участвовал в боях. На одной из улиц был ранен в ногу. Долго потом ходил на костылях сначала, потом с тростью.

Но та весна, за которую положили жизни сотни прекрасных ребят в 2014 и 2015 годах, постепенно поглощала сама себя. В республиках становилось все более тухло и гнилостно. И уходили на небо легендарные командиры — в другой, небесный батальон.

Сегодня с ними ушел Александр Захарченко. Легендарный командир «Оплота», герой 2014 года, теперь в этом небесном батальоне. Что будет с Донбассом теперь, непонятно. Может, перерождение, может, тихий слив Украине. Трудно об этом пока думать.

Пока больно — от того, что на Донбассе не осталось никого, о ком мы молились жарким летом 2014.

Анна Долгарева



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  • 13 | 01.09.2018, 14:10 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Сергей Шаргунов:

Смелый был мужик. И искренний. Говорил, что могут убить в любой момент. Ждал в гости в сентябре.

А в последнюю встречу он спросил:

— Сколько это всё может продолжаться? Поверь, мне этот вопрос хотелось бы задать не только тебе. Но и Госдуме, правительству, вообще России. Мы воюем тут третий год. Мы хотим на Родину, вернуться в Россию. Сколько ещё мы тут должны провоевать? Что мы должны ещё сделать?

Он сам был за рулем, надавил на газ и сделал песню громче.

Казачья песня летела из открытого окна. Черный джип мчал по пустой дороге навстречу солнцу. Вокруг лежали покошенные деревья.

Машина влетела под мост среди свиста и грохота. По нам долбили из всех орудий.

Мы общались в разных обстоятельствах, и в Донецке, и в Москве, но запомню я ту передовую, те бетонные сваи, те ящики из-под патронов и снарядов.

Он накинул на меня такую же, как у него, только старую куртку:

— Лучше не выделяться. Я в ней всю войну прошел. Видишь, прострелена.

Прощайте, Александр Владимирович.



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  • 14 | 01.09.2018, 14:11 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Захар Прилепин
сегодня в 0:07

Никакой паники. Никаких упадочнических настроений.
Никакого "возврата территорий".
Ничего этого не будет.
Горечь - это всего лишь форма злости.
Праздник тли закончится.
Наши павшие останутся нашими часовыми. А Донбасс - свободным.



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  • 15 | 01.09.2018, 14:15 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
А Йося говорил,что Данбас в Украину.только через мой труп



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  • 16 | 01.09.2018, 14:16 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Украинское издание "Деловой Киев".

Вот это уровень, вот это журналистика.

Цитата.

"Расторгуев, Михалков... Кто следующий за Кобзоном?
Кремлю нужен новый Кобзон, причем нужен обязательно и срочно. Кто-то же должен вдохновлять на бессмысленную и беспощадную борьбу Донбасских "ополченцев" и заблудившихся псковских десантников, а осчастливленному оккупацией русскоязычному населению внушать, что матушка-Россия их никогда не бросит.
Расторгуев тяжело болен и уже почти 10 лет живет с пересаженной почкой, и очень маловероятно, что надолго переживет Кобзона.
Остаются не совсем музыкальные кандидаты в новые кобзоны, вроде Никиты Михалкова или Захара Прилепина".

Учитесь, скоты. Так ведут себя свободные люди свободной страны.



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  • 17 | 01.09.2018, 14:29 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Нуу,Михалков генетически предрасположен к долгой жизни.папаша сколько прожил?
а вот Растогуеву здоровья не мешало бы пожелать.
ну Захар если не будет шлятся по данбасам.тоже проживет



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  • 18 | 01.09.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
спонсор сегодняшней движухи - ресторан СЕПАР и ресторан хороший и конкурсы загебись
турк



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  • 19 | 01.09.2018, 14:32 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Через рощи шумные.
И поля зеленые.
Вышел в степь донецкую
Парень молодой

Какую песню испохабили своими Дынырами



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  • 20 | 01.09.2018, 15:05 | Автор: Батыр
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сепар от украины - герой,
сепар от большевиков - валидовец.
логика ?



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