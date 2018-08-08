Грядет новая движуха как в 2014?

После убийства Александра Захарченко Украина усилила пограннаряды на линии разграничения в Донбассе. В Госпогранслужбе Украины утверждают, что на угрожающих направлениях задействованы все резервы. В свою очередь ДНР после покушения на главу самопровозглашенной республики полностью закрыла все границы, в том числе и с Россией. По сообщениям из Донецка, подразделения ДНР приведены в высшую степень боеготовности.22:40 Прощание с Александром Захарченко состоится в Донецке 3 сентября. Об этом сообщил советник главы ДНР Александр Казаков.22:09 По словам Путина, Россия всегда будет вместе с Донбассом, и подлое, как он выразился, убийство Захарченко не поставит на колени народ этой республики.В ресторан «Сепар» Захарченко вместе с соратниками прибыл около пяти вечера, предположительно на поминки Иосифа Кобзона. Взрыв прогремел на входе, как только глава так называемой ДНР зашел внутрь. От полученной травмы головы он почти сразу скончался. Еще несколько человек, в том числе, министр финансов пострадали. По данным РБК, мощность бомбы составила почти килограмм в тротиловом эквиваленте.Местная прокуратура начала расследование по статье теракт. Первых подозреваемых уже поймали. Это якобы украинские диверсанты. Их личности уже установлены. Подозрения пали и на одного из охранников Захарченко. Его сейчас ищут. В регионе введен режим ЧП. Граница с Россией и Украиной перекрыта.Российский Следственный комитет завел дело по статье «акт международного терроризма». Представитель ведомства подчеркнула, что преступные действия могли быть направлены против России. Москва готова оказать донецким коллегам помощь в расследовании.Замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил в организации убийства Захарченко Киев и его союзников.В свою очередь, по мнению зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексея Гончаренко, смерть Захарченко никак не повлияет на разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Он назвал Захарченко несамостоятельной фигурой, которой легко найти замену.Есть несколько версий, кому может быть выгодно убийство Захарченко, но в данном случае речь, скорее всего, идет об контроле над большими деньгами. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.Обязанности главы ДНР возложены на зампреда совмина самопровозглашенной республики Дмитрия Трапезникова.21:35 Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.21:05 На гибель лидера ДНР Александра Захарченко уже отреагировали в высшем руководстве России. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По его словам, это еще одно свидетельство нежелания искать мирное политическое решение конфликта и вести реальный диалог с юго-востоком Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассчитывает, что организаторы и исполнители убийства понесут заслуженное наказание.По факту покушения на лидера самопровозглашенной ДНР Следственный комитет возбудил дело об акте международного терроризма.Сепаратисты обвиняют в организации убийства Захарченко Киев и его союзников на Западе. Об этом вечером сказал замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.Врио главы ДНР станет первый вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. Об этом Интерфаксу сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Сейчас совет министров ДНР проводит экстренное заседание.20:35 В Москве и Киеве возлагают друг на друга ответственность за покушение в Донецке на Александра Захарченко.«Смерть Захарченко ничего не изменит в решении конфликта между Россией и Украиной», — считает зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко. По его словам, Захарченко не являлся самостоятельной фигурой, и ему легко найдут замену.В связи с убийством Захарченко прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье о терроризме. Совет министров ДНР в эти минуты проводит экстренное заседание.19:40 Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, — сообщил представитель оперативного командования (РИА Новости). Прокуратура самопровозглашенной ДНО возбудила уголовное дело по статье «терроризм» в связи со взрывом в Донецке.19:30 Причиной смерти главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стала черепно-мозговая травма в результате взрыва, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.«Глава скончался на месте от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью», — сказал источник.Еще двое его спутников получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Это вице-премьер — министр финансов ДНР Александр Тимофеев и неизвестная девушка.19:20 Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной и назвал это очередной агрессией со стороны Украины.19:19 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован спецслужбами РФ, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней», — сказал И.Гуськов в эфире телеканалу «112. Украина» в пятницу вечером.19:05 В Москве подтверждают гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, считают, что за этим терактом стоит Киев, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко», — сообщила она журналистам. «Есть все основания полагать , что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — отметила она.18:55 Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представителя администрации руководителя самопровозглашенной ДНР сообщает, что Захарченко погиб в результате теракта, — передает Интерфакс.18:40 Власти самопровозглашенной ДНР официально подтвердили смерть главы республики Александра Захарченко после взрыва в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Подтверждена информация, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в Донецке», — сказал журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.18:35 Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Донецка.«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — сказал собеседник агентства.Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.«Подозреваемых задержали в автомобиле», — сказал источник.18:30 Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах ДНР «Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен», — сообщил собеседник агентства.18:20 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщил «Интерфаксу» источник в аппарате главы ДНР.«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение. К сожалению, Александр Захарченко скончался. С ранением госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев», — сказал источник.Ранее источник в силовых структурах ДНР сообщил «Интерфаксу», что один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. «Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется», — сказал он.На месте взрыва работают оперативники и группа спасателей. На месте находится несколько карет «Скорой помощи».