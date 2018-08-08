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Страна оказалась в «мертвой точке»

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Это ситуация, которая известна в технике, спорте и психологии. Поршень застревает в цилиндре; спортсмен не может продолжать бег; сторона конфликта не имеет сил бороться, но и не может уступить. Это состояние возникает, когда ресурс его обладателя исчерпывается. Словом, заклинивает и «ни туда-ни сюда». Причем, чем больше жмешь на газ, тем больше пробуксовываешь. Чем сильнее хочешь вздохнуть, тем больше задыхаешься.

Страна оказалась в «мертвой точке»


Россия оказалась в «мертвой точке». Страна зависла в цивилизационном пространстве. Что власть ни делает, чтобы имитировать движение, она лишь ухудшает ситуацию. Судите сами.

С одной стороны, Кремль не может принять санкционные требования Запада, не теряя лица. Разве можно вернуть Украине Крым или уйти с Донбасса?

Либо перестать поддерживать Ассада? Или признаться, что отравили Скрипалей? Или же свернуть киберактивность? Но для чего тогда создавали кибервойска?

Нет-нет! Кремль не может отступить. Нельзя ни в чем признаваться. Нельзя никого сдавать. Нельзя обещать вести себя хорошо. Еще чего! Устоять под санкциями – это новая форма легитимации российской власти (скорее, в ее собственном понимании).

С другой стороны, Кремль не может больше двигаться в логике «А нам наплевать!» Санкционная удавка разрушает претензии России на роль великой державы. А без державности не может быть всевластия. Любые попытки продемонстрировать гонор будут вызывать затягивание удавки. Поэтому Кремль думает не о том, чтобы жестко ответить Западу. А о том, чтобы ответить так, чтобы не спровоцировать Запад на новые неприятности. Но не очень получается. В сентябре Россия проведет самые мощные военные маневры после падения СССР — «Восток-2018». А чем еще ответишь? Но это лишь даст НАТО повод развернуть новые батальоны в соседних государствах. И за что боролись?

Внешняя политика в России всегда была инструментом решения внутренних проблем, облегчая консолидацию вокруг власти и обеспечивая внешний ресурс. Сейчас внешняя политика стала бременем для бюджета и привела к формированию враждебного для России международного пространства.

Короче, внешняя политика стала работать в ущерб национальным интересам. Но и пересмотреть ее невозможно, не разрушая властную конструкцию.

Внутри страны власть создала политическую Сахару. Но задраивая щели, власть создает ситуацию кипящего чайника с запаянной крышкой.

Превращение всех институтов в пародию может внушать наверху иллюзию контроля за обществом. Но при отсутствии легальных каналов волеизъявления у людей остается одна возможность сказать то, что они думают — через улицу.

А как Кремль самозабвенно делает из Алексея Навального народного трибуна и повышает его популярность!

А как президента Путина угораздило из «пенсионной реформы» сделать детонатор, который может в любой момент разнести его опору – путинское большинство. Самое главное— безо всякой нужды!

Инструменты державничества стали противоречить своей задаче. Так, с одной стороны, Россия не может обойтись без милитаризма, который всегда была компенсацией экономического развития. С другой, Россия не может себе позволить милитаризацию (читай А. Гольца).

Произошла девальвация механизмов всевластия. Россия всегда себя объединяла не вокруг национального Интереса, а вокруг Идеи. И где же эта Идея сегодня? Между тем, не может быть сильной власти без мощной идеи. Эрзацы типа «крымнашизма» не способны заменить то, чего нет.

Еще больше девальвировался репрессивный механизм. В момент, когда силовые структуры начали дербанить собственность и полковник МВД Захарченко (который не может объяснить, откуда у него взялись 9 млрд руб) стал олицетворением силовика, силовые ведомства перестали гарантировать безопасность государства. Но они не способны и защитить власть. Теперь они служат личному интересу.

Россия не может больше обеспечить и имперскую составляющую – основу государственности. Конец «русского мира» и нежелание Казахстана, Беларуси и других союзников признать легитимной аннексию Крыма — это конец нашей евразийской галактики.

Самое интересное теперь-— это то, что теперь будет происходить в «мертвой точке» с правящим классом. Западные санкции неизбежно приведут к его расколу: на тех, кто будет вынужден отсиживаться в России, и тех, кто сможет интегрироваться «в Запад». Скажем, Роттенберги и Тимченко будут наслаждаться своим пребыванием на Родине. А вот Авен с Фридманом и Шуваловым, видимо, смогут оставаться гражданами мира. Сейчас мы видим, как Усманов с Абрамовичем пытаются найти для себя новую формулу жизни, распродаваясь в Великобритании. Посмотрим, смогут ли они найти модель «и тут— и там». Но в любом случае этот раскол раскалывает базу «вертикали» вне зависимости от того, кто будет ее возглавлять.

Когда и как мы выйдем из «мертвой точки»? Это будет зависеть не только от внешнего воздействия. Это будет зависеть в первую очередь от появления в России внутренней силы, которая позволит стране получить «второе дыхание». Прорыв в будущее всегда и везде обеспечивает интеллектуальное сословие. Самая оппозиционная по отношению к власти сила. Но глядя на «список Варфоломеева», который прославил творческую элиту, ставшую коллективным доверенным лицом Собянина, понимаешь: Нет, интеллигенция у нас выбрала иную функцию. Впрочем, остается молодежь, которая еще может нас приятно удивить.

История говорит, что общества не могут оставаться в «мертвой точке» бесконечно долго. Они либо делают прорыв либо…

Лилия Шевцова






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  • 1 | 01.09.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия всегда себя объединяла не вокруг национального Интереса, а вокруг Идеи.
==================================
Пьяный мужик проснувшись в переполненном автобусе кричит: "Идея! Идея! "
Пассажиры - Какая Идея?!
Мужик: Идея нахожусь?!
Вот так и Россия матушка, бай та Бог наконец проснется, и осознает ИДЕ она находится, а находится она в большой ж....



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  • Эксперт
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  • 2 | 01.09.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35037 | Рейтинг: +5820,1
o_smirnov
31 августа 2018 | 23:26
Эту российскую историю описал ещё Иван Крылов:

"Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь,
Тронулася лошадка с возом в путь;
Но только под-гору она перевалилась,
Воз начал напирать, телега раскатилась;
Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четырех ног
На-славу;
По камням, рытвинам, пошли толчки,
Скачки,
Левей, левей, и с возом — бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!"

---
= Скоро простимся с Россией, как и с её певцом.



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  • 3 | 01.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Писал же в конце декабря пр. года уфимским либерастам, что новый 2018 год будет для них тяжелым- он начинается в понедельник.
"Обидели" эксперты, пнемаш,минусами, а зря.
В Башкирии узе как четверть века ждать таки хорошего сверху категорически нельзя.
Правда бумажных планов наверху "громадье", но до реальных дел они почему-то не всегда доходят.
Юнг утверждает, что это особая форма чиновничьего склероза- пообещал и тут же забыл.
Жизнь у нас течет по схеме: деньги есть-Москва(Петербург )гуляем, денег нет- Уфа сидим.



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  • Участник
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  • 4 | 01.09.2018, 10:09 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5791 | Рейтинг: -179,9
Мир на пороге великих потрясений. И Россия в том числе. Скоро грохнет так, что мало не покажется. Будем вспоминать сегодняшние деньги с ностальгией.



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  • 5 | 01.09.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна шевцовых, веников, швондеровичей, оказалась в мертвой точке? После сентября окажется, что в Москве страна либероидов уже умерла?! И ее гробик карамурзилки снесли на кладбище!



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  • 6 | 01.09.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор, не внушайте нам свой бред, мы и сами в состоянии думать. Ваше субъективное мнение не имеет ничего общего с действительностью, у вас проблемы. Но у нас их нет. Таких недалёких критиканов развелось, как грязи и все претендуют на роль мессии, не осознавая, что место им на свалке.



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  • 7 | 01.09.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..."не осознавая, что место им на свалке"
***
Черт, забыл добавить: " ...рядом со мной"



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  • 8 | 01.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.09.2018, 10:09 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5791 | Рейтинг: -179,7

Мир на пороге великих потрясений.

--------------------

Спасибо, препод. Обожаю твои мысли.



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  • 9 | 01.09.2018, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по заданию власти идет дозвон жителям России "смотрят ли они телевизор и какие передачи на дачах, в селе и т.д., то есть не в городах.
Зомбоящик планирует по результатам опроса принять еще определенные меры по вдалбливанию в мозги жителей своей волчьей политики.



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  • 10 | 01.09.2018, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Но не очень получается. В сентябре Россия проведет самые мощные военные маневры после падения СССР — «Восток-2018». А чем еще ответишь? Но это лишь даст НАТО повод развернуть новые батальоны в соседних государствах. И за что боролись?.........."
==========================================================
Вот только не надо ***ЕТЬ !
НОВЫЕ БАТАЛЬОНЫ развернуть , для ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ Европейских стран ! Не знаю как Америке останется , но ух Европе по самое НЕ МОГУ , это благодаря наследству от СССР ОГРЕБУ по полной программе !



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  • 11 | 01.09.2018, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот только не надо ***ЕТЬ !
НОВЫЕ БАТАЛЬОНЫ развернуть , для ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ Европейских стран ! Не знаю как Америке останется , но ух Европе по самое НЕ МОГУ , это благодаря наследству от СССР ОГРЕБУ по полной программе !
===========================================================
Как говорится не КОРРЕКТНЫЙ комментарий ! Россия не такая уж безответная страна !
Это из за предателей Кремлевской Верхушки , все и вся СЕЙЧАС
на виду Мирового Сообщества !
Но страна БЛАГОДАРЯ , ушедшему в историю СССР стоит твердо на рубежах своих границ !
НИКОМУ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ , если что - то грянет !
И Я этому очень рад !



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  • 12 | 01.09.2018, 20:21 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1151 | Рейтинг: +326,8
Так в том то и дело что мотор одноцилиндровый. Причем поршень из ботекса китайского сплава.Поэтому всегда в мертвой точке. Только замена мотора на современный многопоршневой спасет страну. Ремонт тут бесполезен, только на свалку.



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  • Наблюдатель
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  • 13 | 01.09.2018, 20:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7599 | Рейтинг: +2018,3
11 | 01.09.2018, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот только не надо ***ЕТЬ !
НОВЫЕ БАТАЛЬОНЫ развернуть , для ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ Европейских стран ! Не знаю как Америке останется , но ух Европе по самое НЕ МОГУ , это благодаря наследству от СССР ОГРЕБУ по полной программе !
===========================================================
Как говорится не КОРРЕКТНЫЙ комментарий ! Россия не такая уж безответная страна !
Это из за предателей Кремлевской Верхушки , все и вся СЕЙЧАС
на виду Мирового Сообщества !
Но страна БЛАГОДАРЯ , ушедшему в историю СССР стоит твердо на рубежах своих границ !
НИКОМУ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ , если что - то грянет !
И Я этому очень рад !
________________________________
"С утра я рад, чего-то жду.
Ура-ура я в цирк иду..."

Сердюков с Васильевой тоже очень рады.
Что есть ещё на Руси покладистые и доверчивые ребята,
которые верят в сказки.



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  • Эксперт
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  • 14 | 01.09.2018, 20:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60606 | Рейтинг: +12253,7
НИКОМУ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ , если что - то грянет !
И Я этому очень рад !
__________________________________
Ватные пуйлососы напоминают мне персонажей из старого анекдота.
Сидят два сельских парня на завалинке, скучают. Один говорит:
— Вась, а давай пойдем в соседнюю деревню пацанам пи-здюлей дадим?
— А вдруг нам дадут?
— А нам то за что?!

Можно подумать, что остальные страны молча утрутся, будто у них нет оружия, в том числе ядерного...

А на счет нашего ядерного потанцеВала.... хочу спросить: а чего там наши кораблики в Баренцевом море ищут в радиусе 35км(22 мили) от стартовой площадки? Ась? Это не то, что пуйло в мультиках показывал, которое во ФлОриде хотело приземлиться?



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  • 15 | 01.09.2018, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 37 | Комментарии: 7597 |
Как говорится не КОРРЕКТНЫЙ комментарий ! Россия не такая уж безответная страна !
Это из за предателей Кремлевской Верхушки , все и вся СЕЙЧАС
на виду Мирового Сообщества !
Но страна БЛАГОДАРЯ , ушедшему в историю СССР стоит твердо на рубежах своих границ !
НИКОМУ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ , если что - то грянет !
И Я этому очень рад !
________________________________
"С утра я рад, чего-то жду.
Ура-ура я в цирк иду..."

Сердюков с Васильевой тоже очень рады.
Что есть ещё на Руси покладистые и доверчивые ребята,
которые верят в сказки.
================================================
Граф ! Я ОЧЕНЬ Уважаю Ваше МНЕНИЕ , но до такой степени , ЧТОБЫ ПРЕДАТЬ РОДИНУ!
Я верю придеть время ответственности СУКААМ !



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  • 16 | 01.09.2018, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , Я признаю страна находится в руках преступной группировки и поэтому руководство страной до ТАКОЙ СТЕПЕНИ ПРЕСТУПНО !
НО неужели бараны до такой степени безмозглы !?



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  • 17 | 01.09.2018, 21:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 01.09.2018, 21:13 | Автор:

Да , Я признаю страна находится в руках преступной группировки и поэтому руководство страной до ТАКОЙ СТЕПЕНИ ПРЕСТУПНО !
НО неужели бараны до такой степени безмозглы !?
===============================================

Я чуть не упал , от копирования стиля моей речи и прделожений !
От меня ВАМ ПРИВЕТ , за УМ и ВАШУ храбрость !



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  • 18 | 01.09.2018, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мужики , я спать Иду ! Пока всем Спокойной НОЧИ !



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  • 19 | 01.09.2018, 23:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.09.2018, 20:21 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1151 | Рейтинг: +326,8
Так в том то и дело что мотор одноцилиндровый. Причем поршень из ботекса китайского сплава.Поэтому всегда в мертвой точке. Только замена мотора на современный многопоршневой спасет страну. Ремонт тут бесполезен, только на свалку.
______________________
Резус!
Ответь: чей "поршень" застрял в твоей заднице в мёртвой точке, что ты так возбудился?
Или ты мечтаешь о "многопоршневой группе"? Да, уж, желание!
Но после "многопоршневой группы" тебя же только на свалку: ремонт будет бесполезен, макак!



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  • 20 | 01.09.2018, 23:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.09.2018, 09:58 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35037 | Рейтинг: +5820,1
o_smirnov
31 августа 2018 | 23:26
Эту российскую историю описал ещё Иван Крылов:

"Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь,
Тронулася лошадка с возом в путь;
Но только под-гору она перевалилась,
Воз начал напирать, телега раскатилась;
Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четырех ног
На-славу;
По камням, рытвинам, пошли толчки,
Скачки,
Левей, левей, и с возом — бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!"

---
= Скоро простимся с Россией, как и с её певцом.
____________________________
"Скоро простимся с Россией, как и с её певцом".
Не надо за всю Россию, а с тобой пора прощаться, надоел своей говнистостью!
Главное, всё дёшево и сердито: кирпич со стройки и твой лоб = аннигиляция!
Одним говняком меньше, и то хорошо!



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