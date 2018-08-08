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Националисты рвут глотки за гранты минкульта Башкирии

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Несколько лет назад начались судебные тяжбы между Министерством культуры Башкирии и боксером Хабиром Сулеймановым. Яблоком раздора стал грант главы Башкирии Рустэма Хамитова на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии.

Националисты рвут глотки за гранты минкульта Башкирии


Бездействие власти

В 2015 году Хабир Сулейманов подал заявку на грант, чтобы снять фильм о Салавате Юлаеве «БашГисХан», но денег он не получил. В 2017 году Хабир Сулейманов вновь подал заявку на грант – для съемок художественной картины «Нелегал», основанной на его бойцовской карьере, он попросил 13,5 млн рублей. Боксер предположил, что если Министерство культуры России выдало ему удостоверение национального фильма (Удостоверение национального фильма является основанием для предоставления господдержки, предусмотренной законодательством РФ, и предъявляется в любые организации за содействием производству, прокату и показу национального фильма – прим. ред), то в Башкирии проблем с финансированием точно не будет. Однако конкурсная комиссия отсекла кинопроект на первом же этапе.

Хабир Сулейманов, привыкший добиваться своих целей, решил выяснить, почему без объяснения причин фильм исключили из списка. Долгое время Минкульт РБ не давал никаких ответов, а потом «отшил» с очень странной формулировкой – Хабир Сулейманов недостаточно опытен для соискателя в сфере киноиндустрии.

Допустим, спортсмен далек от культуры и искусства, но народный артист Республики Башкортостан Роберт Юлдашев также не может получить грант. Или он тоже некомпетентен в этой области?

В 2017 году Хабир Сулейманов подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу РБ о нарушении порядка проведения конкурса на соискание грантов главы Башкирии со стороны Минкульта и Республиканской конкурсной комиссии. Ведомство выявило нарушения в работе данных органов, но они отрицали свою вину. Потом было еще одно определение ФАС, в котором эксперты пришли к выводу, что Минкульт не имеет отношения к заварушке с грантом, а виновата Республиканская комиссия.

В начале августа этого года по жалобе Хабира Сулейманова ФАС еще раз проанализировала документы и выявила, что Правительство Башкирии вынесло постановление о том, что на грант могут претендовать только республиканские и муниципальные бюджетные учреждения.

Это противоречит закону «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», подразумевающему выдачу грантов организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, что само по себе ущемляет интересы негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры. При этом федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Также ФАС вынесла предупреждение Правительству Башкирии о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Борьба за место под солнцем

Что касается распределения грантов Республиканской конкурсной комиссией, то тут начинается самое интересное.

В 2017 году председателем комиссии был заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов, который на заседание по распределению грантов не пришел, однако протокол им был утвержден.

Автоматически его функции перешли к заместителю председателя комиссии министру культуры Амине Шафиковой, подписавшей протоколы не как председательствовавшая, а как член Комиссии. Начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов Минкульта РБ Альфия Кульсарина, которая являлась секретарем заседания, также подписала протоколы как член Комиссии. Сведений о лицах, проводивших подсчет голосов, по словам общественников, пока нет.

В комиссию, помимо Шафиковой и Кульсариной, вошли:

первый замминистра культуры Валентина Латыпова,

замминистра Шамиль Абдраков и Ранис Алтынбаев,

депутат Госсобрания-Курултая РБ Кинья Кускильдин,

xyдрук Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева Леонора Куватова,

заслуженный деятель искусств РБ Ирина Оськина,

председатель правления Музыкального общества РБ Нур Даутов,

народная артистка СССР и артистка Башдрамтеатра Гюлли Мубарякова, а также

ректор УГАИ им. З. Исмагилова Амина Асфандиярова,

декан театрального факультета УГАИ им. З. Исмагилова Татьяна Хайбуллина и

профессор кафедры народных инструментов УГАИ им. З. Исмагилова Олег Мельников.

Все бы ничего, если бы некоторые из них не заявили о своей заинтересованности в участниках конкурса, то есть о том, что являются членами творческих коллективов, претендующих на грант. Но согласно постановлению, участники конкурса не могут входить в состав комиссии.

Так, Шафикова, Мельников, Асфандирова, Хайбуллина представляют интересы УГАИ им. З. Исмагилова с такими проектами, как Международный конкурс музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова, «100 башкирских народных песен», концерт «Симфоническая ночь – 2017». Даутов – РОО «Союз композиторов Республики Башкортостан» со Всероссийским фестивалем молодых композиторов. Куватова – Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева с детским балетом-сказкой «Снежная королева» и проектом «Русский дуэт – опера и балет», представленного Башгостеатром оперы и балета. Мубарякова – Башдрамтеатра с проектом «Уфа – театральная».

В начале заседания вышеуказанных лиц якобы отстранили от голосования по касавшимся их проектам. Но это является грубейшим нарушением, потому что их должны были отстранить от голосования по всем заявкам. Однако в протоколе указано, что в большинстве случаев в голосовании участвовали все члены комиссии.

Заседание по грантам шло два дня. В первый день выступили соискатели грантов, претендующие на 13,5 млн рублей, в числе которых были Хабир Сулейманов (фильм «Нелегал») и Роберт Юлдашев (музыкально-хореографическое шоу «Курай иле Башкортостан»). Грант выиграл проект «Русский дуэт – опера и балет», девять млн получил Башдрамтеатр.

На втором заседании 4,5 млн рублей было выдано на Международный конкурс музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова, 1,8 млн – проекту «100 башкирских народных песен» и детскому балету-сказке «Снежная королева», 900 тысяч – фестивалю молодых композиторов.

Отметим, что в конкурсе участвовали и более интересные заявки. Например, инклюзивный народный художественный театр, фильм «Кюнхылу» по мотивам повести З. Биишевой, детский приключенческий фильм-сказка «Сын Белой Волчицы» на башкирском языке.

В итоге шесть из восьми проектов членов конкурсной комиссии получили гранты. Можно сказать, что заинтересованные лица в составе комиссии распилили гранты между собой. Может быть, им напомнить, что это попахивает нарушением закона о противодействии коррупции, конфликтом интересов, что, в свою очередь, грозит увольнениями?

Напомним, что организатор конкурса (Минкульт) и конкурсная комиссия являются двумя обязательными, несовпадающими органами конкурса.

Организатор обеспечивает проведение конкурса, а конкурсная комиссия – независимый объективный отбор победителей. Эти органы разделены, чтобы избежать коррупции, ведь министерство распоряжается грантовыми – бюджетными средствам, а значит, должна быть исключена любая заинтересованность.

Недавно на сайте Минкульта появился список всех, кто получил гранты с 2013 по 2017 год. Когда только начали раздавать гранты, то они еще доставались различным мелким республиканским и районным организациям. С 2016 года средства в основном выделяли гостеатрам и фестивалям. Совпадение? Так, больше всего грантов получили:

Башгосфилармония им. Х. Ахметова – 8 грантов,

Башгостеатр оперы и балета – 5,

Киностудия «Башкортостан» – 5,

УГАИ им. З. Исмагилова, Русдрамтеатр, Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева – 4,

Национальный молодежный театр им. М. Карима, Башдрамтеатр – 3.

Правозащитница Рамиля Саитова:

– Это свидетельствует о том, что голосование могло проходить по договоренности между членами комиссии: вы голосуете за мою заявку, а я голосую за ваши заявки. Как следствие, из 16 победителей конкурса 11 – это государственные творческие коллективы, руководителей которых Шафикова сама назначает (подведомственные), и две победы у вуза, работником которого она является.

Хабир Сулейманов, боксер:

– Уже больше года идет неравная борьба за грант. За это время уже писали, что я экстремист (не признали), заявляли в полицию, что не имею права тренировать детей. И это еще даже не половина.

Вкратце чиновники в лице министра культуры Шафиковой незаконно поступают с распределением грантов. Можно сказать, что Шафикова организовала конкурс, председательствовала в комиссии и в качестве председательствовавшей на конкурсе признала победителями коллективы, участником которых она же и является.

Также заседание комиссии по заслушиванию проекта «Русский дуэт – опера и балет» неправомочно, решение комиссии по определению данного проекта победителем незаконно ввиду отсутствия кворума. Кроме того, Министерство культуры не имело права заключать договоры в связи со сроками обжалования.

Уважаемые башкортостанцы, я обращаюсь к вам! Есть поговорка: «Каждый народ заслуживает своего правителя». От себя еще добавлю, еще и заслуживает жизнь, которой этот народ, вы, живет. Нельзя допускать, чтоб чиновники распределяли гранты по своему усмотрению, это не их карманные деньги. Отстаивая законность распределения грантов, мы отстаиваем и ваши права!

Суд по грантам должен состояться 10 сентября. Хабир Сулейманов требует признать незаконным Протокол № 3 от 09.02.2017 заседания Республиканской комиссии по проведению конкурса, обязать Минкульт РБ и Республиканскую комиссию провести конкурс повторно.

В Минкульте комментировать ситуацию отказываются.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 01.09.2018, 09:57 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Это называется люди из сферы Культуры.? Если ТАм глотки рвут из за бабла,то что уж говорить об уровне культуры вообще башкир. Поубивают друг друга из за грантов ей богу



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2

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  • Участник
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  • 2 | 01.09.2018, 10:06 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5791 | Рейтинг: -179,9
А если бы получил, то сидел бы себе тихонечко и осваивал. И плевать ему было бы на своих собратьев неудачников.



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  • Гость
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  • 3 | 01.09.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то как то странно: некий боксер Сулейманов решил снять фильм....
Почему это желание не появляется у слесаря сантехника Каримовы или у повара Марии Ивановны.
Ну поему?! Не понимаю я чего то в этой жизни, отстал от времени...



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  • Участник
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  • 4 | 01.09.2018, 10:09 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11232 | Рейтинг: -1837,5
Я говорил, что это провластный сайт, что Орлов этим сайтом шестерит властям.
Вот и сейчас, нормальное требование к власти, назвали национализмом. Оказывается, борьба людей с коррупцией во властных структурах, по Орлову, это национализм.
Когда чиновников призывают к ответу, это, оказывается, националисты глотки рвут.
Ну, Орлов, он же мусор (ментом наазывать не буду, менты бывают настоящими). И ведет себя, соответственно как мусор.
Всегда шестерит чиновникам из власти.
PS. Кухарка, быстренько подотри за мной этот комментарий.



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  • 5 | 01.09.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и что. Пусть их. Нас не касается.



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  • 6 | 01.09.2018, 10:18 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Не к месту или именно по теме,вам решать.
За свою не совсем короткую жизнь в Башкирии,заметила. В башкирских домах,добротных, особенно снаружи любят украшать,молодцы,чо.
Но внутри нет .знаете чего? Совсем нет или мало,.Книг.
Поражало это,зажиточные.полон двор скота,птицы.красиво,но!
Книги лишние считают,наверное.
Сестра летала в Мексику. Рассказывала про житье бытье,и простых и не простых. Заметила ,что в бедных,сравнительно домах, много книг,и семья читает. Вечерами,после работы, В домах много книг.



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  • 7 | 01.09.2018, 10:19 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Мне еще мама говорила,если решишь выйти замуж,зайди в дом. Если книги в доме на почетном месте.то ради бога. Но если их нет или совсем не в почете..Беги



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  • 8 | 01.09.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наследие идеолога СБМ по военному обучению башкирской молодежи госпожи камили давлетовой?



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  • 9 | 01.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам всё равно, что баш-ры между собой перегрызутся, только лишний раз свои истинные цели проявят. А то : народ, народ... Теперь поняли, что только о своём благополучии думают?



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  • 10 | 01.09.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Камиля Давлетова-ничто и звать её никак.



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  • 11 | 01.09.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Потому что они животные, им только пожрать надо, им книги ни к чему. Непонятно, что там написано.



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  • 12 | 01.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 01.09.2018, 10:19 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5381 | Рейтинг: +1440,1
Мне еще мама говорила,если решишь выйти замуж,зайди в дом. Если книги в доме на почетном месте.то ради бога. Но если их нет или совсем не в почете..Беги
-------------------------------
И как сходила замуж? Успешно? А твоя мама успешно сходила замуж?



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  • 13 | 01.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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6-му
У них в деревнях нет ни яблонь, ни плодоносящих кустарников нет ничего, одни огороды...



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  • # 14 | 01.09.2018, 11:25 | Автор: кац
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  • 15 | 01.09.2018, 11:29 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15555 | Рейтинг: -2875,4
6-му
У них в деревнях нет ни яблонь, ни плодоносящих кустарников нет ничего, одни огороды...
----------------------
Ты что же любезный, не слышал, что лучшая овощ это мясо. Вон даже Катька говорит, что двор полон живности и красоты.



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  • 16 | 01.09.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15-му

То что лучшая овощ это мясо действительно не слышал, но слышал другое:
Лучшая рыба,- это колбаса, а лучшая колбаса,- это чулок набитый деньгами...



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  • 17 | 01.09.2018, 12:15 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35037 | Рейтинг: +5820,1
На заседании регионального политического совета местного отделения партии «Единая Россия», которое состоялось в Уфе 31 августа, спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказался о качестве будущего депутатского корпуса.

Он отметил, что непростыми решениями, которые приходится принимать сегодня партии власти на федеральном уровне, активно пользуются её оппоненты.

«При этом наши соперники, как правило, не предлагают никакой позитивной повестки, в том числе и по деятельности Госсобрания — Курултая РБ, — заметил политик. — Нельзя допускать присутствия в главном законодательном органе республики популистов, которые не способны внести вклад в законодательное обеспечение деятельности Башкортостана. Они стараются лишь расшатывать деятельность органов власти как на республиканском, так и на местном уровне».

===========================Почему не предлагают? Предлагают , и достаточно позитивные предложения= например, разогнать весь курультай на три буквы.



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  • Гость
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  • 18 | 01.09.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну говорил же, что у админа и у некоторых присосавшихся башкирофобов - маниакальное пристрастие к башкирам) Осеннее обостроение к тому же.
Что ж поделаешь - Башкортостан, башкиры здесь живут, понимаете! Естественно, и работают, и как другие башкортостанцы, чего-то пытаются добиться, бывают и проколы - все по-человечески.
Если башкир - то националист))) Если русский - тогда русский националист нужно писать, да? Особенно, если с башкирофобским душком.
Подлечитесь, УЖи, потом может стать поздно



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4

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  • Участник
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  • 19 | 01.09.2018, 13:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28517 | Рейтинг: -691,6
Националисты рвут глотки за гранты минкульта Башкирии
Опубликовано: Администратор
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Админобсиратор, боксеры вобщето рвут не глотки, такого не встречается.

А вот по твоей тыкве - не мешало бы. Или бесполезно? тыквой была, тыквой иостанется



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2

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  • Участник
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  • 20 | 01.09.2018, 13:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28517 | Рейтинг: -691,6
А вот герр Линдеманн никаких глоток не рвет, а сидит тихо-молча и содержит сайт ради чего.

И десятый год подряд рекламирует книжонку Орлова с его сомнительным содержанием.

И плотит денюшку содержанке Админисератору



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