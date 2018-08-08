Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память

Жители Киева принесли к посольству России игрушечные пирамидки в память об умершем 30 августа Иосифе Кобзоне. Пирамидки отсылаются к известному мему с эстрадным певцом, в котором тот дарит 8-летнему мальчику пирамидку.Подарок от Кобзона 8-летнему мальчику, больному раком:Фотографии, на которых у посольства России в Киеве расставлены несколько десятков игрушечных пирамидок (и не совсем пирамидок):