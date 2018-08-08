Подарок от Кобзона 8-летнему мальчику, больному раком:
Фотографии, на которых у посольства России в Киеве расставлены несколько десятков игрушечных пирамидок (и не совсем пирамидок):
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4 | 01.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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Несколько лет назад начались судебные тяжбы между Министерством культуры ...
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1.09.2018 775 20
После убийства Александра Захарченко Украина усилила пограннаряды на линии ...
1.09.2018 684 62
Жители Киева принесли к посольству России игрушечные пирамидки в память об ...
1.09.2018 819 39
Несколько лет назад начались судебные тяжбы между Министерством культуры ...
1.09.2018 973 30
Это ситуация, которая известна в технике, спорте и психологии. Поршень ...
1.09.2018 775 20
После убийства Александра Захарченко Украина усилила пограннаряды на линии ...
1.09.2018 684 62
Жители Киева принесли к посольству России игрушечные пирамидки в память об ...
1.09.2018 819 39
Несколько лет назад начались судебные тяжбы между Министерством культуры ...
1.09.2018 973 30
Это ситуация, которая известна в технике, спорте и психологии. Поршень ...
1.09.2018 775 20
После убийства Александра Захарченко Украина усилила пограннаряды на линии ...
1.09.2018 684 62
Жители Киева принесли к посольству России игрушечные пирамидки в память об ...
1.09.2018 819 39
Мы уже ко всему привыкли. К разнообразию пыток в отделах полиции и ФСБ, к ...
1.09.2018 703 13
Кобзон приезжал к нам в дзержинский ОМОН сразу после первых наших чеченских ...
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31.08.2018 51771 82
Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память
Раздел: Новости | Просмотры: 819 | Комментарии: 39