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Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память

  • Опубликовано: natall | 01.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 819 | Комментарии: 39
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Жители Киева принесли к посольству России игрушечные пирамидки в память об умершем 30 августа Иосифе Кобзоне. Пирамидки отсылаются к известному мему с эстрадным певцом, в котором тот дарит 8-летнему мальчику пирамидку.

Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память


Подарок от Кобзона 8-летнему мальчику, больному раком:

Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память


Фотографии, на которых у посольства России в Киеве расставлены несколько десятков игрушечных пирамидок (и не совсем пирамидок):

Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память


Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память


Кобзон: Любовь народная - пирамидки в память






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  • Гость
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  • 1 | 01.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж, мало радостных событий нынче у киевлян! Вот Кобзон помер, да Захарченко грохнули!
Можно ненадолго забыть про бардак в стране и позлорадствовать!
Сейчас Кухарка глазенки разлепит и начнется на УЖе праздник!



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  • 2 | 01.09.2018, 10:12 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5791 | Рейтинг: -179,9
Кабзону теперь на все глубоко плевать. Он свое место в истории оставил.



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4

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  • 3 | 01.09.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Натаня, ты на похороны Кобзона со своей стекловатой поедешь, или на месте брать будешь?



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  • 4 | 01.09.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кобзон проголосовал за множество антинародных законов в том числе за закон, запрещающий усыновлять российских сирот гражданами США, (так называемый «Закон Димы Яковлева»)
Вот лишь некоторые высказывания по этому поводу:
«Оппозиционер» Федор Крашенинников: «Какая же он мерзотная г…а,а! Когда он голосовал за закон подлецов и закрыл больным детям-сиротам единственный шанс на нормальную жизнь - рука у него не дрогнула. И президент этим детям ничем не помог. А как у самого стало припекать - так он готов хоть на брюхе ползти лечиться, и надеется на помощь Путина. Было бы очень честно, если бы это существо уехало лечиться в какую-нибудь провинциальную больницу России, облагороженной кобзоновым законотворчеством, и там бы и встретило свой последний миг…»

Карина Орлова: «Также нет ни одного упоминания в прессе о том, чтобы Иосиф Кобзон обратился к президенту с просьбой предпринять меры с обезболивающими лекарствами для онкобольных после нескольких самоубийств людей, не вынесших страдания.

Все эти мелочи, эти людишки и детишки, никогда Иосифа Давыдовича не волновали. И вот настал момент Х - надо спасать свою шкуру. И тут уже Кобзон не брезгует обращаться лично к президенту, чтобы тот посодействовал лично ему в лечении в прогнившей насквозь Европе.Не надо, Иосиф Давыдович, еще вас там геи заразят чем попало. Бездуховностью, например.

Покажите лучше всем своим примером, что отечественная медицина на высоте и не уступает европейской. А если нет, то будет еще лучший пример - того, что за все ваши законы и постановления и указы вам прилетит задолго до ада - уже здесь, на Земле. Самых настоящих земных мучений».



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  • 5 | 01.09.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько у хохлов ненужных игрушек, скоро вымрут, как приебалты!



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  • 6 | 01.09.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эдуард Хиль:

"Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

К четырём прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

Находить Восток и Юг,
Рисовать квадрат и круг
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

Про глагол и про тире
И про дождик на дворе
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе!"

ВСЕХ - И ПРАВЫХ, И ЛЕВЫХ - С ДНЁМ ЗНАНИЙ!



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  • 7 | 01.09.2018, 10:52 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Жители Киева принесли к посольству России игрушечные пирамидки
----------------------------

Ну это слишком пафосно, по-моему. Жители Киева разные, и по нескольким отморозкам судить всех киевлян неправильно.

Это все равно что по воплям Кухарки, Юнга и Катьки делать выводы: "уфимцы радуются смерти такого-то... а сегодня уфимцы еще больше радуются смерти такого-то".

Так я о чем. Вчера послал статью З.Прилепина о Кобзоне, так она вполне ожидаемо не вышла сегодня.

Я не в обиде - Админ либераст, да к тому же человек явно подневольный.

А нащет Прилепина у вас строго, мы ж понимаем.

Ничо, братишка, не елозь задом. Бывает.



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  • 8 | 01.09.2018, 10:53 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Кобзон приезжал к нам в дзержинский ОМОН сразу после первых наших чеченских командировок, жал нам руки, улыбался, вёл себя безупречно: видно было, что не в первый и даже не в сотый раз среди военных. Мы были свои для него, и он для нас сразу стал свой.

Потом поехал с нами на кладбище — на могилы погибших на чеченской и афганской.

Я там искоса поглядывал на Кобзона — мне было, не скрою, любопытно. И мне показалось, что он по-настоящему скорбит. Он стоял, опустив голову, и тяжело смотрел прямо в землю — в ноги нашему недавно погибшему и похороненному бойцу.

Другому бы, наверное, я не поверил, а Кобзону поверил. Хотя, казалось бы, он же его не знал, этого бойца, чего ему? И всех остальных, рядом похороненных, тоже не знал.

С кладбища Кобзон снова вернулся к нам в подразделение, посидел с отцами-командирами. Меня не звали — не знаю, о чём они говорили. Вышли все трезвые. На входе в расположение мы сфотографировались. Где-то есть фотография, где я, юный — 21 год — командир отделения ОМОН, стою с краю, и Кобзон среди бойцов, тоже почти ещё молодой, сильный, статный.

Тогда, слышал я, шёпотом говорили, что Кобзон приехал на какой-то передел дзержинских химических предприятий, а к нам просто заскочил: он военных любит, вот и заехал.



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  • 9 | 01.09.2018, 10:53 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Я пожал плечами, мне было всё равно. Предприятия всё равно кто-то делит: Кобзон или кто — тогда уже неважно было. Другие заезжавшие делить нас не навещали и на могилы с нами не ездили. Они просто пилили.

Однако после имя Кобзона в дзержинских наших делах так и не проявилось ни разу, так что, может, и наврали шептавшие по углам.

Зато он точно пел в Афганистане, пел в Чернобыле, пел для всех бойцов всех — и удачных, и неудачных, и самых грязных — войн, потому что на любой войне людям тяжело, люди ползают в грязи и тем становятся чище.

Ему было несложно петь для нас: он считал это своим долгом. Таких мало, как он. Он за нас заступался, когда все норовили плюнуть в служивого.

А то, что его за что-то не пускали в Америку и его имя мелькало в каких-то крупных околокриминальных хрониках, — ну, господа, вы же так любите классические фильмы с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, вот оно и на нашей почве, пожалуйста. Чего вы лица воротите? Или вам только американская и итальянская мафия нравятся?

Его только они и могут сыграть, причём желательно сразу оба — Де Ниро и Пачино — или кто-то третий, похожий и на них, и на него, — я пока подходящего артиста не нахожу, потому что такая фактура, да? Такую фактуру надо выращивать в специальных оранжереях.

Он заслуживает отличное кино. Это будет мощнейший фильм.



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  • 10 | 01.09.2018, 10:54 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Иосиф Кобзон — стопроцентный, без малейших скидок герой эпической саги о явлении и становлении титана.

Из донецкого ребёнка и советского срочника он стал всем — главным голосом советского пространства, космического и подземного, человеком, по одному звонку которого Высоцкого хоронят ровно там, где сказал Кобзон, собратом, сотоварищем и застольным собеседником всех генсеков, всех президентов, всех маршалов, а заодно и всех воров в законе, и всех прочих великих мира всего, и всех, самое главное, малых мира сего — тоже.

Кобзон — среди тех гениальных советских евреев, что вдруг пропели о самом главном в русской душе, коснулись самых тихих её струн. Наряду с Бернесом, Утёсовым и всё тем же Высоцким он стал тем кодом, что расшифровал нас и заставил страну любить себя и плакать о себе.

Кобзон обрусел и сам стал Россией. Он спел самое большое количество русских советских песен, и, когда я года четыре назад, вдохновлённый тем, как Иосиф Давыдович поддерживает воюющий Донбасс, начал делать сборку из его лучших песен себе в машину, чтоб колесить в ней по донецким дорогам под Кобзона, мне пришлось загнать на один диск добрую сотню классических композиций.

И как хорошо было колесить под него!

Он здорово пел. Он был ещё одним бойцом в нашей машине.

И ещё он был прирождённый огромный мастер, не потерявший лица за целую эпоху. Это так сложно!



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  • 11 | 01.09.2018, 10:54 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Он — из тех времён, где жили Синатра и Дассен, и он был им ровня. Но только на нём стоял советский знак качества: с этим знаком взлетали в космос и вгрызались во льды — его голос символизировал всё это, наряду с радиосводками Левитана и чарующими интонациями и переливами Шульженко, Кристалинской и Зыкиной.

Кобзон оказался не меньше своего Отечества: он высоко и без пафоса нёс своё достоинство, и потому мы неизбежно увидели и услышали его в Донецке, куда он на свои деньги загонял фуры дорогущих лекарств и где он пел, обколотый обезболивающими, по пять, шесть, семь часов подряд.

«Человек! Сейчас таких не делают», — сказал о нём Захарченко, который всяких людей повидал, причём в самых страшных ситуациях.

Сейчас таких не делают.

На одном из московских концертов Кобзон посвятил песню Арсену Мотороле Павлову, только что погибшему, — и я снова увидел те самые глаза, что заметил тогда, молодым омоновцем, на свежей бойцовской могиле, и в этот раз поверил Иосифу Давыдовичу окончательно и на всю жизнь.

Иосиф Давыдович, спасибо тебе, русский человек.

Поклон тебе от бойцов, от людей Донбасса, выстоявшего под твой голос, и от всего русского века, пронумерованного цифрой XX, будто крестами или офицерскими ремнями.

Захар Прилепин



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  • 12 | 01.09.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.09.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 ВСЕХ - И ПРАВЫХ, И ЛЕВЫХ - С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______ Вот спасибо тебе, добрый человек, знания никогда лишними не бывают! Очень Опытный



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  • 13 | 01.09.2018, 12:06 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35037 | Рейтинг: +5820,1
7 | 01.09.2018, 10:52 | Автор: Harrison

Это все равно что по воплям Кухарки, Юнга и Катьки делать выводы: "уфимцы радуются смерти такого-то... а сегодня уфимцы еще больше радуются смерти такого-то".

Так я о чем.... Я не в обиде - Админ либераст, да к тому же человек явно подневольный.
А нащет Прилепина у вас строго, мы ж понимаем.
Ничо, братишка, не елозь задом. Бывает.

============================================================
==========Ничо, братишка. не елозь задом. Здесь по-прежнему интересно тебя читать. И Захарка твой вовремя прилепился.

===========А смертям я никогда не радовался, не надо письдеть!



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  • 14 | 01.09.2018, 12:16 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
А чо,война,грязь,наркотрафик,смерть.А Кабзон приехал и стало так чисто,И мертвые с косами стоят и тишина.
Гореть в аду кабзону. Взял бы своего Андрюшеньку отправил на праведный бой.А ?



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  • 15 | 01.09.2018, 12:19 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Иосиф Давыдович,русский ты человек. ? Если бы позволили давно бы в израиле или где то в гнилой Европе бы жил .Тока не пускали. НИКУДА! потому что был падлой и мафиози. И памятником ему в сердцах ЛЮДЕЙ будет и есть пирамидка



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  • 16 | 01.09.2018, 12:25 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
За служивых заступился,да.
А вот онкобольные дети от него не дождались заступничества. А ведь мог.Действительно его просьбы выполнялись на раз.и ни один из дитев Оси,не живет в россии ни внуки,ни правнуки .Австралия.Великобритания.



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  • 17 | 01.09.2018, 12:56 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
О секундах спел гениально, остальное официоз партейный и камсамольский. Фуфло. Мгновения,это Роберт рождественский и таривердиев,не было бы этих гениев, и не было бы Лиозновой и Семенова,,то и Иосиф бы был так себе .
Как говорили в нашу молодость,Кобзон об Израиле не мечтает,там своего гавна хватает.
Прости господи.И упокой душу раба твоего Иосифа.
Все.



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  • 18 | 01.09.2018, 12:56 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
Да еще Тихонов Штирлиц



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0

  • # 19 | 01.09.2018, 13:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15555 | Рейтинг: -2875,4

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 20 | 01.09.2018, 13:45 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5394 | Рейтинг: +1441,8
С какой такой Люсей?



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