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Учителям морали

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Нет и не может быть единой «правильной» реакции на смерть, будь то смерть Кобзона, МакКейна, Захарченко или дяди Васи. Нет единого «правильного» алгоритма – вспоминать о хорошем, не думая о плохом, или, наоборот, перечислять преступления и подлости и говорить, что своими добрыми делами покойный ничего этого не искупил.

Учителям морали


Вспоминать, как Кобзон, например, поддержал Закон Подлецов и дружил с бандитами, или прямо противоположное – как пошел в Норд-Ост, помогал детским домам и был чуть ли не единственным, кто, когда снимали Лужкова, публично демонстрировал верность ему. Каждый реагирует так, как для него естественно.

И меня раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет? Дорогие друзья, а шли бы вы лесом. Я, например, в ваших советах не нуждаюсь. Другие, думаю, тоже.

Те, кто отреагировали на смерть Кобзона или Захарченко не так, как я, не становятся от этого моими врагами. Я говорю сейчас не о государственной пропаганде с ее обязательными к исполнению правилами скорби, а о навязчивой позиции частных граждан, нередко, к моему сожалению, принадлежащих к демократическому сегменту общества. Понимаю, что чтение морали – вещь приятная, ибо автоматически ставит тебя выше того, кому ты эту мораль читаешь. В случае ФБ – «неопределенному кругу лиц», т.е. всем. Хочу напомнить, что попытка предписывания правильных эмоций – черта тоталитарных обществ. Вы именно такой видите демократию?

Сказанное касается реакций не только на смерть, но и на все остальное!

Леонид Гозман






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  • 1 | 02.09.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для тех кто не в теме почему пирамидки:
В сети есть фото где депутат и певец кобзон (с маленькой буквы), дарит 8 -летнему онкобольному пацану пирамидку (явно не по возрасту), при этом ехидно лыбится. Сопровождающие, тоже откровенно смеются над пацаном. Дружок пацана в полном о*ние, но сам пацан четко просек ситуацию, в его взгляде читается классический вопрос: Дядя йося, ты дурак?
Ну а по поводу фаллоимитаторов, я думаю объяснять ничего не нужно..



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  • 2 | 02.09.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прекрасный проект памятника для кобзона изображен на картинке!
Лучшего не придумаешь!



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  • 3 | 02.09.2018, 10:59 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
И меня раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет? Дорогие друзья, а шли бы вы лесом. Я, например, в ваших советах не нуждаюсь. Другие, думаю, тоже.
____________________
Именно так!



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  • 4 | 02.09.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И меня раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет? Дорогие друзья, а шли бы вы лесом. Я, например, в ваших советах не нуждаюсь. Другие, думаю, тоже.
____________________
Именно так
------------------------------------------------------------
-------------------------------
Неужели кюхерке СБУ все таки организовало поездку на похороны маккейны? Или с ней "гозман" поделился гонораром за репост его "моральной" брехни?



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  • 5 | 02.09.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно так!
---------
Кухарка, ты что думаешь, кто-то здесь сомневается в твоей реакции на то или иное событие?
Кому-то важна твоя реакция?
Ты что о себе возомнила, злыдня?
Все знают что бешенство и злоба это конкретно твое, поэтому не ищи оправданий и будь собой.
Наглядное пособие из тебя просто незаменимое.



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  • 6 | 02.09.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабке лучше подумать сколько людей она оскорбила и обидела только на этом сайте, самое время о душе подумать.



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  • 7 | 02.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Гозйьман решил на похоронах попиариться?



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  • 8 | 02.09.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормальные люди, если вы будете читать комментарии в уж, помните всегда, что здесь их пишут не совсем нормальные, пишут за деньги, и делайте скидку на это. Помните, что реальная жизнь и комментарии на уж - это понятия несовместимые.



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  • 9 | 02.09.2018, 12:03 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
8 | 02.09.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован

Спасибо, что рассказали. Учтём!
Что среди вас не совсем нормальные и совсем ненормальные - мы и так это видели, но об оплате... сомневались.
И сколько вам платят, если не секрет? Так же по 11:80 за коммент?



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  • 10 | 02.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот фаллос на всех ветках для Кухарки чтоли? Вспомнить молодость?



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  • 11 | 02.09.2018, 12:50 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
10 | 02.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован

И где ты видишь фаллос?
Как в том анекдоте:
"Офицер:
"Товарищи солдаты, какие мысли у вас возникают при виде кирпича, который я держу в руках?"
Первый солдат: "Я вспоминаю дом".
Второй солдат: "А я думаю о строительном вузе".
Третий солдат: "А я - о половом акте..."
Все в недоумении.
Офицер: "Но почему?!"
Третий солдат: "А я всегда о нем думаю!"."
______________
Вообще-то это анальный плаг... гуглом нужно уметь пользоваться, анашка!



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2

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  • 12 | 02.09.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще-то это анальный плаг...
---------------------
Молодец, знает. Понимаем, вещь в твоем случае незаменимая.
Какая же ты глупая, ужась.



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3

  • # 13 | 02.09.2018, 13:02 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6

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  • 14 | 02.09.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...не может быть единой «правильной» реакции на смерть, будь то смерть Кобзона, МакКейна,..
=== Кобзон великолепный певец, это так! Как человек, это другое,.. Павлов проводил опыты не только над собачками, но и над людьми тоже, - на беззащитных беспризорниках, и выяснил, приобретённые рефлексы такие же как и у собачек! Насееление России это потомки рабов, - будем честными перед собой, забудьте о каком то русском духе! Тотже Кобзон здраво рассудил, я могу сёдня хорошо иметь, а путь оппозиции мне нужен??? Если самому народу дух свободы ненавистен! А борцов всегда было единицы! Единицы на сотни тысяч! Помните "народ трава правитель ветер" Конфуция!
=+= 0 Маккейне, боец сбивший самолёт Маккейна заболел и умер, а Маккейн заболевший той же болезнью стал сенатором и долго жил! Это к особому русскому духу! Нужно строить свою страну для каждого её гражданина, а не делить её на куски! С Чечнёй жили одной семьёй, склоки были, но решаемые, что сегодня? С Грузнёй жили одной семьёй, что сегодня? С хохлами жили одной семьёй, что сегодня? Угомонитесь, созидайте, творите!!!!!!!!! Это главное!



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  • 15 | 02.09.2018, 13:23 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5396 | Рейтинг: +1442,1
странно что Кобзон не смог при жизни купить себе и выбить место на Ваганьково.или в Новодевичье .



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1

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  • 16 | 02.09.2018, 13:26 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6
9 | 02.09.2018, 12:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1860 | Комментарии: 60617 | Рейтинг: +12253,8

Спасибо, что рассказали. Учтём!
Что среди вас не совсем нормальные и совсем ненормальные - мы и так это видели, но об оплате... сомневались.
И сколько вам платят, если не секрет? Так же по 11:80 за коммент?
____________________________________________________
Самое интересное, Кухарка, ты не можешь сказать - про вас.
Не можешь сказать "Мы".
Тебя все бросили.
Даже на этом сайте.
Один Юнг ещё что-то по накатанной шестерит и то реже стал, изредка Комрад(ка?) появляется. И всё.
Вот ты и считаешь, кому сколько платят, подозреваешь, что тебя твои хозяева не доплачивают. Правильно, кстати говоря, подозреваешь. Вы же такие, друг другу за копейку глотки порвёте.



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  • 17 | 02.09.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
странно что Кобзон не смог при жизни купить себе и выбить место на Ваганьково.или в Новодевичье .
----------------------------------
Он просто завещал похоронить себя рядом с мамой, на Востряковском.
Почему что ни либераст, то обязательно идиот?



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  • # 18 | 02.09.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 19 | 02.09.2018, 13:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6

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  • 20 | 02.09.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.09.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Нормальные люди, если вы будете читать комментарии в уж, помните всегда, что здесь их пишут не совсем нормальные, пишут за деньги, и делайте скидку на это. Помните, что реальная жизнь и комментарии на уж - это понятия несовместимые.
=== у вас имеется ксива, позволяющая, по комментам, определять нормальность человека?????????? А равнодушно наблюдать как дербанят народ и страну это нормально???????????



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