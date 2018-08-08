Вспоминать, как Кобзон, например, поддержал Закон Подлецов и дружил с бандитами, или прямо противоположное – как пошел в Норд-Ост, помогал детским домам и был чуть ли не единственным, кто, когда снимали Лужкова, публично демонстрировал верность ему. Каждый реагирует так, как для него естественно.
И меня раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет? Дорогие друзья, а шли бы вы лесом. Я, например, в ваших советах не нуждаюсь. Другие, думаю, тоже.
Те, кто отреагировали на смерть Кобзона или Захарченко не так, как я, не становятся от этого моими врагами. Я говорю сейчас не о государственной пропаганде с ее обязательными к исполнению правилами скорби, а о навязчивой позиции частных граждан, нередко, к моему сожалению, принадлежащих к демократическому сегменту общества. Понимаю, что чтение морали – вещь приятная, ибо автоматически ставит тебя выше того, кому ты эту мораль читаешь. В случае ФБ – «неопределенному кругу лиц», т.е. всем. Хочу напомнить, что попытка предписывания правильных эмоций – черта тоталитарных обществ. Вы именно такой видите демократию?
Сказанное касается реакций не только на смерть, но и на все остальное!
Леонид Гозман
Учителям морали
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