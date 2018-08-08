Учителям морали ...

Нет и не может быть единой «правильной» реакции на смерть, будь то смерть Кобзона, МакКейна, Захарченко или дяди Васи. Нет единого «правильного» алгоритма – вспоминать о хорошем, не думая о плохом, или, наоборот, перечислять преступления и подлости и говорить, что своими добрыми делами покойный ничего этого не искупил.Вспоминать, как Кобзон, например, поддержал Закон Подлецов и дружил с бандитами, или прямо противоположное – как пошел в Норд-Ост, помогал детским домам и был чуть ли не единственным, кто, когда снимали Лужкова, публично демонстрировал верность ему. Каждый реагирует так, как для него естественно.И меня раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет? Дорогие друзья, а шли бы вы лесом. Я, например, в ваших советах не нуждаюсь. Другие, думаю, тоже.Те, кто отреагировали на смерть Кобзона или Захарченко не так, как я, не становятся от этого моими врагами. Я говорю сейчас не о государственной пропаганде с ее обязательными к исполнению правилами скорби, а о навязчивой позиции частных граждан, нередко, к моему сожалению, принадлежащих к демократическому сегменту общества. Понимаю, что чтение морали – вещь приятная, ибо автоматически ставит тебя выше того, кому ты эту мораль читаешь. В случае ФБ – «неопределенному кругу лиц», т.е. всем. Хочу напомнить, что попытка предписывания правильных эмоций – черта тоталитарных обществ. Вы именно такой видите демократию?Сказанное касается реакций не только на смерть, но и на все остальное!