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Орешкин: У Путина уйти не получится

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В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень задалось начало нового президентского срока Владимира Владимировича. Как-то много проблем сразу буквально после инаугурации. Помимо пенсий сколько там уже всего было вот буквально за несколько месяцев. Готов Дмитрий прогнозировать дальнейшее развитие событий вот в этом смысле?

Орешкин: У Путина уйти не получится


Не помешает ли это Путину каким-то образом продлить свою власть в той или иной форме после 24-го года? Не придется ли ему все-таки власть в 24-м году сдать? И то, что он сейчас делает, включая вот это обращение, не означает ли это, что он уже начал сдавать свою власть?

Дмитрий Орешкин, политолог: Я не думаю, что он готов сдавать свою власть, потому что он построил такую модель, когда ты наверху, ты выше суда, ты выше парламента, ты выше прессы, ты выше бизнеса, ты выше всех и твоя воля – она есть самый правильный и единственный закон. Это значит, что когда ты уходишь с пика власти и на него взбирается кто-то другой, ты становишься жалким и беззащитным, потому что тебя не защищают ни конституционные, ни судебные, ни парламентские договоренности. И отсюда довольно прямой шаг к постпрезидентским преследованиям и расследованиям. Ну, как мы видели, например, в Южной Корее.

Поэтому Владимиру Владимировичу Путину уходить нельзя. Вот другой вопрос, как он себя будет сохранять при власти. Теперь к вопросу о том, новый срок почему плохо начался. На мой взгляд, идеальный, и гениальный, и правильный был бы вариант для Путина уйти после двух первых сроков. Тогда он остался бы в памяти народа как, может быть, лучший политический менеджер вообще за всю истории. Потому что при нем росла экономика, при нем поднимались доходы населения, при нем повышался статус России. Все было хорошо.

И даже, например, такие люди как Михаил Борисович Ходорковский эту идею высказывали, что ушел бы после двух сроков – был бы молодцом, несмотря на то, что значительную часть этого времени Ходорковский сидел в тюрьме. Ну просто объективно видно, что это было красиво для Путина.

Третий срок был уже, на мой взгляд, на падающем флажке. А четвертый – это вообще ошибка. И было понятно, что вот сейчас-то его догонит эта волна и санкций, и отношений к нему как к человеку, с которым надо не то что держать ухо востро, а которому просто нельзя верить. Который берет и нарушает тот же самый Будапештский меморандум. Который может вполне вести себя не так, как принято в той же самой «восьмерке».

И мне кажется, что в этом нет ничего удивительного. Вопрос в другом: как наши люди будут это осознавать, как они будут переживать этот мучительный когнитивный диссонанс. Потому что им-то кажется, что он молодец, он все правильно делает, он возвращает нашу великую и могучую державу. А потом их что-то удивляет, что за это им приходится платить. И вот сейчас, мне кажется, начинается срок, когда люди начинают понимать, что Владимир Владимирович Путин – это не орел гордый, а политический менеджер, который часто делает очень рискованные ставки, которые не всегда выигрывают.

Поэтому, к вопросу о 24-м годе. Я не удивлюсь, если логичным завершением вот этого 4-х кратного срока Владимира Путина будет переход власти к какому-нибудь режиму типа «черных полковников» в Греции или «военной хунты» в Аргентине. Потерять власть нельзя. С помощью выборов продлить ее нельзя. Договориться о каких-то гарантиях практически невероятно, потому что для этого надо верить своим партнерам, а Путин никому не верит, в отличие от Ельцина. Ельцин Путину поверил, и Путин его не обманул, надо отдать ему должное.






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  • Гость
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  • 1 | 02.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орешкин: У Путина уйти не получится
==============================
Путину надо уйти так,как уходили в таких случаях Русские офицеры. Другого варианта я не вижу.



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"Тогда он остался бы в памяти народа как, может быть, лучший политический менеджер вообще за всю истории. Потому что при нем росла экономика, при нем поднимались доходы населения, при нем повышался статус России. Все было хорошо."
Какой бред . Рост экономики и доходов народа ,и их падение -прямо пропорционально росту и падению мировых цен на экспорт продукции советского сырьевого и промышленного секторов ., а Путин и путиноиды тупо прожрали эти триллионы халявных долларов .



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  • Гость
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  • 3 | 02.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орешкин: У Путина уйти не получится
==============================
Путину надо уйти так,как уходили в таких случаях Русские офицеры. Другого варианта я не вижу.
============================================================

Тебя и оешкина обманули! Ну откуда ты знаешь, как уходили "Русские офицеры"? Из эха госдепа или дилетанта от самого веника или его сына? А орешкин откуда знает, как будет уходить Путин? А вот, как выперли орешкина это всем легко узнать!



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  • 4 | 02.09.2018, 11:32 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Ельцин Путину поверил, и Путин его не обманул, надо отдать ему должное.
________________
Какая наглая, бесстыжая ЛОЖЬ!



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3

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  • 5 | 02.09.2018, 11:33 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Впрочем - Орешкин лжет в каждом слове.



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0

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  •  
  • 6 | 02.09.2018, 12:07 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Если завтра были бы выборы Президента Российской Федерации, то вы проголосовали бы за Владимира Путина?
Нет – 1180 - 95%
Да – 67 - 5%
1247 people voted so far.
(Телеграм-канал "Кремлевский мамковед")



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  • 7 | 02.09.2018, 12:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Охранник Гудяева начал раздавать чаёк, глава РПЦ потянулся за стаканом, когда другой ФСОшник перенаправил его руку к "правильному стакану".
После этого все иерархи Константинополя во главе с Варфоломеем отказались от угощений из рук сатанистов.

Видео:
https://twitter.com/DuncanUA68/status/1035881805801562112



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  • 8 | 02.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Орешкин: У Путина уйти не получится
==============================
Путину надо уйти так,как уходили в таких случаях Русские офицеры. Другого варианта я не вижу.
=== это обман! Вы, надеюсь, не будете оспаривать что Кутузов офицер, крякнул погнавшись за 17-летней полячкой да сердчишко не выдержало,.. Суворов 7 тыс солдат бросив драпанул и стал непобедимым, ну как: "Кто его посадит, он же каменный!"; Гречко издохший на нимфетке;..
как то у нас не сложилсь с понятием репутация, точнее сложилось, но не так как "когда сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим души прекрасные позывы!" словами гения позволившего себя убить каким то никем и звать никак, а где были офицерьё не перехватившие дуэль, промолчали, позорно промолчали, никто не перебил дуэль с риском для своей никчемной жизни!



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  • 9 | 02.09.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.09.2018, 11:32 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1860 | Комментарии: 60614 | Рейтинг: +12253,8
Ельцин Путину поверил, и Путин его не обманул, надо отдать ему должное.
_________ Какая наглая, бесстыжая ЛОЖЬ!
=== доктор экономнаук Хазин интерпретировал т.о.: когда у олигархов случались свары они обращались к народному мнению: Стучание шахтёров касками (один штрейкбрехер комментировал так: Я в это время загорал, а им квартиры в Москве дали и они успокоились!), перекрытие Транссиба, подсчитали, дорого обходится и решили назначить арбитра (неформальный арбитр надо понимать это вop в 3aконе?), на эту роль подошёл В В Путин, а впоследствии узаконили при помощи выборов!
=+= кстати о 4-ом сроке, по моему мнению, не бьётся, считаю что Ме имел ксиву, но презиком не был, помните его афоризмы: "Я проконсультируюсь с Пу", это далеко не изречения пpeзидeнтa!



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  • 10 | 02.09.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.09.2018, 12:07 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1860 | Комментарии: 60614 | Рейтинг: +12253,8
Если завтра были бы выборы Президента Российской Федерации, то вы проголосовали бы за Владимира Путина?
Нет – 1180 - 95%
Да – 67 - 5%
1247 people voted so far.
(Телеграм-канал "Кремлевский мамковед")
=== до выборов 18.03.18 редко кто высказывался за Путина, как минимум из пары-трёх сотен только один человек "3а"! Я этому больше верю, чем всем этим рейтингам, думаю, и другие люди со мною согласны!



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3

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  • 11 | 02.09.2018, 14:11 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35045 | Рейтинг: +5821,1
33 | 01.09.2018, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
________________________
"А смертям я никогда не радовался, не надо письдеть!"
Вот ты, Юнг, и не 3,14-зди: чуть не каждый день ты 3,14-здишь про табакерку и птичку в двигатель самолёта президента. И из тебя просто прёт радость от предвкушения возможных последствий.

==================Радость не прёт, но маломерного и амбициозного убийцу, за которым тянутся кучи кровавых следов, рано или поздно сметут.
Последствия не могут быть ужасными. Когда гнойник вскрывают и ампутируют гангрену. организм выздоравливает. Россия- здоровый и сильный организм. И россияне достойны жить счастливо. Как, например, немцы, которые после полной разрухи сумели обеспечить старикам 1200 евро ежемесячно.



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  • 12 | 02.09.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 02.09.2018, 14:11 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 35041 | Рейтинг: +5820,2
33 | 01.09.2018, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
________________________
"А смертям я никогда не радовался, ..
=====Радость не прёт, но маломерного и амбициозного убийцу, за которым тянутся кучи кровавых следов, рано или поздно сметут.
..ампутируют гангрену. организм выздоравливает. ., немцы, которые после полной разрухи сумели обеспечить старикам 1200 евро ежемесячно.
=== от 2 000 евро в месяц!



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  • 13 | 02.09.2018, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Орешкин: У Путина уйти не получится
==============================
Путину надо уйти так,как уходили в таких случаях Русские офицеры. Другого варианта я не вижу.
=== это обман! Вы, надеюсь, не будете оспаривать что Кутузов офицер, крякнул погнавшись за 17-летней полячкой да сердчишко не выдержало,.. Суворов 7 тыс солдат бросив драпанул и стал непобедимым, ну как: "Кто его посадит, он же каменный!"; Гречко издохший на нимфетке;..
как то у нас не сложилсь с понятием репутация, точнее сложилось, но не так как "когда сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим души прекрасные позывы!" словами гения позволившего себя убить каким то никем и звать никак, а где были офицерьё не перехватившие дуэль, промолчали, позорно промолчали, никто не перебил дуэль с риском для своей никчемной жизни!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ой, опять про Суворова и 7 тыс. солдат вывалил! Я же уже один раз загонял тебя с этой информацией "за Можай", забыл что ли? Остальное такое же враньё похоже, лень проверять! Очень Опытный



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  • 14 | 02.09.2018, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не получится уйти - пусть уплывает. По Москва-реке. Кверху жопой



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  • 15 | 02.09.2018, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Орешкин: У Путина уйти не получится
==============================
Путину надо уйти так,как уходили в таких случаях Русские офицеры. Другого варианта я не вижу.
=== это обман! Вы, надеюсь, не будете оспаривать что Кутузов офицер, крякнул погнавшись за 17-летней полячкой да сердчишко не выдержало,.. Суворов 7 тыс солдат бросив драпанул и стал непобедимым, ну как: "Кто его посадит, он же каменный!"; Гречко издохший на нимфетке;..
как то у нас не сложилсь с понятием репутация, точнее сложилось, но не так как "когда сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим души прекрасные позывы!" словами гения позволившего себя убить каким то никем и звать никак, а где были офицерьё не перехватившие дуэль, промолчали, позорно промолчали, никто не перебил дуэль с риском для своей никчемной жизни!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сразу не заметил! "...души прекрасные позывы!" Позывы - это когда в туалет хочется или тошнит! Очень Опытный



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  • 16 | 02.09.2018, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чем смысл Верховной власти любого государства - набить личный карман или превратить его в высокоразвитую в политическом, экономическом, социальном и правовом плане державу? Для решения первого вопроса (низменного) Путину достаточно было и одного срока, с огромным запасом для своих потомков. Для ответа на второй вопрос - нет слов. За 18 лет в других странах добиваются колоссальных изменений. А у нас? Правительство за это время хоть раз отчиталось, что сделано и чего мы достигли? Если не поднимем пенсионный возраст, то через 5-7 лет нам всем "труба"!!! Зачем еще 6 лет мучиться с таким руководством?



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  • 17 | 02.09.2018, 20:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин никуда не уйдёт Будет сидеть до самой смерти На следующих выборах сами же и выберете его У холопов память коротка к 24 году вы всё забудете



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