Орешкин: У Путина уйти не получится

В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень задалось начало нового президентского срока Владимира Владимировича. Как-то много проблем сразу буквально после инаугурации. Помимо пенсий сколько там уже всего было вот буквально за несколько месяцев. Готов Дмитрий прогнозировать дальнейшее развитие событий вот в этом смысле?Не помешает ли это Путину каким-то образом продлить свою власть в той или иной форме после 24-го года? Не придется ли ему все-таки власть в 24-м году сдать? И то, что он сейчас делает, включая вот это обращение, не означает ли это, что он уже начал сдавать свою власть?Дмитрий Орешкин, политолог: Я не думаю, что он готов сдавать свою власть, потому что он построил такую модель, когда ты наверху, ты выше суда, ты выше парламента, ты выше прессы, ты выше бизнеса, ты выше всех и твоя воля – она есть самый правильный и единственный закон. Это значит, что когда ты уходишь с пика власти и на него взбирается кто-то другой, ты становишься жалким и беззащитным, потому что тебя не защищают ни конституционные, ни судебные, ни парламентские договоренности. И отсюда довольно прямой шаг к постпрезидентским преследованиям и расследованиям. Ну, как мы видели, например, в Южной Корее.Поэтому Владимиру Владимировичу Путину уходить нельзя. Вот другой вопрос, как он себя будет сохранять при власти. Теперь к вопросу о том, новый срок почему плохо начался. На мой взгляд, идеальный, и гениальный, и правильный был бы вариант для Путина уйти после двух первых сроков. Тогда он остался бы в памяти народа как, может быть, лучший политический менеджер вообще за всю истории. Потому что при нем росла экономика, при нем поднимались доходы населения, при нем повышался статус России. Все было хорошо.И даже, например, такие люди как Михаил Борисович Ходорковский эту идею высказывали, что ушел бы после двух сроков – был бы молодцом, несмотря на то, что значительную часть этого времени Ходорковский сидел в тюрьме. Ну просто объективно видно, что это было красиво для Путина.Третий срок был уже, на мой взгляд, на падающем флажке. А четвертый – это вообще ошибка. И было понятно, что вот сейчас-то его догонит эта волна и санкций, и отношений к нему как к человеку, с которым надо не то что держать ухо востро, а которому просто нельзя верить. Который берет и нарушает тот же самый Будапештский меморандум. Который может вполне вести себя не так, как принято в той же самой «восьмерке».И мне кажется, что в этом нет ничего удивительного. Вопрос в другом: как наши люди будут это осознавать, как они будут переживать этот мучительный когнитивный диссонанс. Потому что им-то кажется, что он молодец, он все правильно делает, он возвращает нашу великую и могучую державу. А потом их что-то удивляет, что за это им приходится платить. И вот сейчас, мне кажется, начинается срок, когда люди начинают понимать, что Владимир Владимирович Путин – это не орел гордый, а политический менеджер, который часто делает очень рискованные ставки, которые не всегда выигрывают.Поэтому, к вопросу о 24-м годе. Я не удивлюсь, если логичным завершением вот этого 4-х кратного срока Владимира Путина будет переход власти к какому-нибудь режиму типа «черных полковников» в Греции или «военной хунты» в Аргентине. Потерять власть нельзя. С помощью выборов продлить ее нельзя. Договориться о каких-то гарантиях практически невероятно, потому что для этого надо верить своим партнерам, а Путин никому не верит, в отличие от Ельцина. Ельцин Путину поверил, и Путин его не обманул, надо отдать ему должное.