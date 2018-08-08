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Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет

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А ведь всё. Всё… «Тихих» похорон больше не будет. Нравится вам это или нет — лично мне не очень нравится — такого больше не будет. Нет, плачущие дети, внуки, старый и чуть пьяный, школьный ещё товарищ, что всегда в тёмных очках, подруги вдовы, все, как одна, в платочках… Это всё останется, конечно.

Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет


А вот этого, многим кажущимся ханжеским кастрированного выражения: «О мёртвом либо хорошо, либо ничего…», этого уже не будет. Впрочем, этого уже нет. За всеми этими случаями «отсутствия должной скорби» трудно не увидеть тенденцию. Вернее, даже не тренд, а уже свершившийся факт.

Люди считают не только уместным, но и должным сказать всё, что они думают об умершем. И тому есть две причины. Одна — абсолютно универсальная, всемирная и связанная с научно-техническим прогрессом, уж простите за слог. Это интернет. Что, как уже давно достаточно известно, дозволяет быть людям более свободными в общении. Вторая причина — это наше, домотканое и суконное. Это — гибридная война. Вернее, «гибридность» во всём. В том числе и в размывании ценностей, института репутаций, в размывании неких моральных и этических критериев. Повторюсь, я не говорю, что это хорошо.

Я говорю, что это уже случилось. И у громадной массы людей появилась возможность высказать об усопшем всё, что они думают. И техническая возможность. И нравственная, ибо рамки сдвинуты. И серьёзно сдвинуты. Да, можно говорить и о живом. Так ведь и говорят же! Но, смерть, это — другое. Смерть — это очень удобный, отчаянно удобный повод. И это уже состоялось, да.

Есть ли в этом какой-нибудь здравый смысл, некий потенциально целебный для общества эффект? Как ни странно, мне кажется, что — да. Такой эффект есть. Конечно, я бы вовсе не возражал, чтобы всех подписантов «закона Димы Яковлева» «там» уже встречали дети. Те дети, что умерли благодаря подписанным «подлецами» законам. Но, я не верующий человек. И я знаю, что этого не будет. А вот все эти слова, жёсткие и подчас жестокие даже слова нужны живым. Прежде всего тем живым, что под защитой «законности» творят произвол. Подсылают провокаторов. Сажают. Ломают судьбы и жизни российских детей. И не только детей. Они должны знать — «тихих» похорон больше не будет. Вне зависимости от того, каким бы ты не был в прошлом гениальным артистом, певцом, фигуристом, стрелком из лука, врачом даже… Это — новая реальность. Это уже свершилось. И о том, что многие считают тебя подлецом и даже сволочью, узнают и плачущие дети, и внуки, и старый и чуть пьяный, школьный ещё товарищ, что завсегда в тёмных очках, и подруги вдовы, что все, как одна, в платочках… Узнают все! Так как о мёртвых либо хорошо, либо ничего… Ничего, кроме правды. А говорить правду у людей появилось и желание. И возможность.

Так что всё. Всё… «Тихих» похорон больше не будет. Привыкайте.

Андрей Волна, врач-травмотолог

***

Подарок от Кобзона 8-летнему мальчику, больному раком:

Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет


Фотографии, на которых у посольства России в Киеве расставлены несколько десятков игрушечных пирамидок (и не совсем пирамидок):

Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет


Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет


Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет


Задумайтесь, кто еще тут: «Тихих» похорон больше не будет






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  • Гость
  •  
  • 1 | 02.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы представляете уровень "авторитета" в криминальной среде кобзона", если все СМИ только о нем и говорят. Да самого Деда Хасана так не чествовали!
И вот такие, с позволения сказать, "депутаты" пишут законы. Одним из них является закон Димы Яковлева, обрекший на смерть тысячи детишек, другой закон о Пенсионной реформе, обрекший почти все мужское население некогда великой страны на пожизненный рабский труд, и полуголодное существование, так как фактически средняя продолжительность жизни мужчин менее 65 лет!



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  • 2 | 02.09.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вы представляете уровень авторитета в международном преступном синдикате Маккейна если мировые СМИ об этом столько свистели? Сколько он детишек и их родителей убил своими руками.



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  • 3 | 02.09.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы представляете уровень авторитета в международном преступном синдикате Маккейна если мировые СМИ об этом столько свистели? Сколько он детишек и их родителей убил своими руками.
------------------------------------------------------------
--------------------------------
УЖастные попали в "мировые" СМИ?



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4

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  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 02.09.2018, 11:18 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10852 | Рейтинг: -1766,4
Дааа, это уже даже не смешно. Который день ужовские либерасты топчут покойника? Третий? Четвертый?

И как эта ваша болезнь называется, не подскажете?

Спрашиваю, чтобы поискать, погуглить.

Редкая болезнь, явно.



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  • 5 | 02.09.2018, 11:38 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Так как о мёртвых либо хорошо, либо ничего… Ничего, кроме правды. А говорить правду у людей появилось и желание. И возможность.



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  • 6 | 02.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Так как о мёртвых либо хорошо, либо ничего… Ничего, кроме правды. А говорить правду у людей появилось и желание. И возможность.
------------------------
Порядочные люди просто промолчат. Но ты к таковым не относишься, у тебя ведь зуд на гадости, вот Харисон и спрашивает, как болезнь называется.



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  • 7 | 02.09.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Депутат Рады призвал Киев признаться в убийстве Захарченко.

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко, об этом он заявил в эфире телеканала "112".

Надо открыто сказать, что террористов ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете не ведут переговоров с террористами. И мы тоже не будем этого делать. Его ликвидировали наши спецслужбы.

— Игорь Мосийчук, украинский депутат



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  • 8 | 02.09.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Людей только сегодня хоронят, а эта еще до конца гавномет не расстреляла.



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  • 9 | 02.09.2018, 12:56 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6
5 | 02.09.2018, 11:38 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1860 | Комментарии: 60615 | Рейтинг: +12253,8

Так как о мёртвых либо хорошо, либо ничего… Ничего, кроме правды. А говорить правду у людей появилось и желание. И возможность.
___________________________________________________
Ничего, кроме правды.
О тебе, Кухарка, нечего сказать будет.
Некому и нечего.
Вот это правда.
А Кобзон с ваших ртов уже третий день не сходит.
О нём есть что сказать. И хорошее и, наверное, плохое.
Значит человек жизнь прожил не зря.
А если либерасты с шелухой визжат не прекращая, значит жизнь прожил с пользой для людей.



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  • 10 | 02.09.2018, 13:01 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Сергей Лавров считает убийство главы ДНР Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв минских договоренностей:

Лавров объяснил зачем они убили Захарченко



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  • 11 | 02.09.2018, 13:03 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
9 | 02.09.2018, 12:56 | Автор: Корней | На сайте

А как некоторые любили Гитлера! Как благодарили!



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  • 12 | 02.09.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Так как о мёртвых либо хорошо, либо ничего… Ничего, кроме правды. А говорить правду у людей появилось и желание. И возможность.
---------
Порядочные люди просто промолчат. Но ты к таковым не относишься, у тебя ведь зуд на гадости, вот Харисон и спрашивает, как болезнь называется.
=== Промолчи - попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Промолчи - попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!.. \ / Галич А



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  • 13 | 02.09.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Германии начались массовые волнения после убийства мигрантами 35-ти летнего местного жителя.
Бикфордов шнур толерантности горит со все возрастающей скоростью.



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  • 14 | 02.09.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...О нём есть что сказать. И хорошее и, наверное, плохое.
Значит человек жизнь прожил не зря...
=== этот, автор, "Священная война" когда немцы вошли в "Сокол" что в первопристольной, грузовик с скарбом подогнал для эвакуации!



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1

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  • 15 | 02.09.2018, 13:20 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну какие уж тут тихие похороны.
Кто говорит о тихих похоронах?
Более 120 тысяч человек пришли почтить память и попрощаться с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко.
В настоящее время людьми заполнена практически вся площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка. Очереди людей стекаются к главному входу с трех направлений. Центральная улица Донецка перекрыта, люди продолжают подходить с цветами. Также цветы несут и к месту гибели Александра Захарченко, к кафе "Сепар", которое находится в одном квартале от театра оперы и балета.
Думаю отдать дань памяти Кобзону не меньше людей прийдёт.
Вот шелуха местная уже третий день успокоиться не может. Поминают.



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  • 16 | 02.09.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухарка фуле ты галичем оправдываешься, молчание разное бывает.
Ты открываешь рот только чтобы выдать гадость. Так что стишки не к месту.



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  • 17 | 02.09.2018, 13:29 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6
11 | 02.09.2018, 13:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1860 | Комментарии: 60617 | Рейтинг: +12253,8
9 | 02.09.2018, 12:56 | Автор: Корней | На сайте

А как некоторые любили Гитлера! Как благодарили!
________________________________________________
Ага. Теперь они Маккейна любят. Точнее уже тоже любили. Любят Мадлен Олбрайт, которую девочкой спасли в Югославии и которая отплатила тем, кто её спас бомбёжками их домов.



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  • 18 | 02.09.2018, 13:41 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1860 | Комментарии: 60626 | Рейтинг: +12257,2
Число специальных репортажей о Захарченко на канале "Россия-24" за вчера и сегодня - 18.
Число специальных репортажей о годовщине Беслана на канале "Россия-24" за вчера и сегодня - 0.



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  • 19 | 02.09.2018, 14:04 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11249 | Рейтинг: -1840,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухарка! Я сказал - Кухарка!
Подотри тут за мной.
А то комментарии мои остались.



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  • 20 | 02.09.2018, 14:22 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35045 | Рейтинг: +5821,1
18 | 02.09.2018, 13:41 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1860 | Комментарии: 60618 | Рейтинг: +12255,7
Число специальных репортажей о Захарченко на канале "Россия-24" за вчера и сегодня - 18.
Число специальных репортажей о годовщине Беслана на канале "Россия-24" за вчера и сегодня - 0.

=================Вождь у нас хороший! Как быстро прореагировал на смерть донецкого ставленника. Аж слезу выдавил. А когда у его ворот убили Немцова- воды в рот набрал, Скотина продажная.



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