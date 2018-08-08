Исторические картинки. Благовар литературный

Благодатна история земли Благоварской, благоприятна она людям творческим. К прославившим русскую литературу именам Аксаковых, Языковых, Толстых надо добавить ещё одну фамилию.Но вернёмся в самое начало XIX столетия. Три симбирянина задумали купить пустынные земли, звали их Михаил Петрович Языков, известный Читателю по предыдущим историческим картинкам, Пётр Александрович Бабкин и прапорщик Ефрем Михайлович Бедрин.Оформлением покупки 24 460 десятин у башкир Каршинской волости занимались как раз Бабкин и Бедрин. Чтобы избежать бюрократической проволочки, купчую крепость, так назывался документ на право собственности, в 1808 году оформили на одного П.А. Бабкина.В этом году, между прочим, юбилей – 210 лет с начала основания многочисленных селений Благоварского района, включая само Языково.Потом трое друзей без всяких споров, по справедливости, кто сколько денег и трудов положил, поделили землю. Языкову досталось 13 061 дес., Бабкину – 6791 дес. и Бедрину – 4608 десятин.Сразу возникают первые деревни – Коран, Тукмак и Горново, куда были переведены крестьяне из сёл Папуз и знаменитого аксаковского Куроедово Симбирской губернии.Симбирянин Пётр Александрович Бабкин северо-западнее современного райцентра основал селение Бабкино, в народе также именовавшееся Тукмак. Карта начала XIX века:В 1884 году летописец земли благоварской Пётр Григорьевич Резанцев сообщал: «Тукмак (Бабкино). Сельцо на р. Тукмаке. Названо по фамилии первого владельца П.А. Бабкина. Населено крестьянами из Симбирской и Пензенской губерний. Дворов 54. 3 ветреных мельницы».Пётр Александрович происходил из дворянского рода Бабкиных, истоки которого уходят в ряды новгородских бояр XV века. Фёдор Гаврилович Бабкин погиб при взятии Казани 2 октября 1552 года и его имя внесли в синодик (поминальную книгу) знаменитого московского Успенского собора на вечное поминовение. А вообще Бабкиных не счесть в российской нашей славной истории (см. Википедию).На пустынных брегах речки Тукмак заколосились тучные нивы, рожь тогда сеяли в основном, возвращались к вечеру многочисленные стада, пасеки радовали янтарным мёдом.Судя по отрывочным сведениям, Бабкины также жили на два дома – в чудесном Симбирске и здесь. Летом, представим, Пётр Александрович приказывал закладывать экипаж и под тёплыми лучами солнца карета с откидным верхом катилась в сторону Новосёлово. Там сосед Языков уже торопил поваров, рассматривая в подзорную трубу – где же дружище?Большие дворянские семьи создавали проблемы при разделе наследства. После кончины П.А. Бабкина землю получили вдова Екатерина Алексеевна и братья Александр и Василий Александровичи Бабкины. Но вскоре сын основателя – Пётр Петрович Бабкин выкупил их доли и вновь собрал имение в одни руки.Вот он точно жил здесь, прославился как рачительный хозяин, большое поместье украшал знаменитый на всю Оренбургскую губернию (так именовался наш край в те времена) конный завод.Славилось Бабкино (Тукмак) рысаками. Николай Языков, «Конь»:Жадно, весело он дышетСвежим воздухом полей,Сизый пар кипит и пышетИз пылающих ноздрей;Полон сил, удал на воле,Громким голосом заржал,Встрепенулся конь – и в полеБурноногий поскакал!После смерти Петра Петровича Бабкина в 1843 году имение снова было разделено между наследниками. Часть, видимо, согласилась только на деньги.В Уфе проживала незамужняя дочь Прасковья Петровна Бабкина, скончалась 12 октября 1882 года в возрасте 67 лет. Также в Уфе обитала семья, видимо, брата помещика – коллежского секретаря Ивана Петровича Бабкина (умер в Уфе 9 декабря 1892 года в возрасте 89 лет). Жили они где-то в районе улицы Коммунистической, отпевали в Успенском храме. Не на много пережила мужа супруга Мария Никитична Бабкина, скончалась 12 октября 1895 года в возрасте 87 лет.А благоварское поместье П.П. Бабкина поделили на троих. Земля досталась сыну Александру Петровичу Бабкину и двум уже замужним дочерям Елизавете Петровне Дворниковой и Анне Петровне Добротворской. Ещё 15 десятин земли по завещанию были пожертвованы в пользу выстроенной в Языково церкви.Само сельцо Тукмак (Бабкино) и 2228 десятин отошли губернскому секретарю Александру Петровичу Бабкину, мелкий чиновник серьёзной карьеры не сделал. Барин здесь не жил, стояла махонькая усадебка (трое дворовых).Когда в 1861 году отменили крепостное право, к зиме 1866 года «помещичья усадьба, находящаяся ныне в средине крестьянского поселения, назначается к переносу на другое место, в пятилетний срок». Крестьян (142 ревизских души) перевели на выкуп в 1870 году за 17 040 руб.И как раз в 1870 году по раздельному акту имение унаследовал сын, Пётр Александрович Бабкин. В 1881 году за ним числилось 2673 дес. 1471 саж. в Новосёловской и соседней Шарыповской волостях (прикупил ненаселённые земли князя Хованского).Притягивала Благоварская земля родовитую российскую аристократию. При сельце Марьино из бывших земель Бедриных в 1872 году большой участок купил князь Сергей Сергеевич Хованский.Видимо, это внук симбирского губернатора Сергея Николаевича Хованского (1767–1817) и сын Сергея Сергеевича Хованского (1813–1853). Снова литературные параллели, кто не знает оперу Модеста Мусоргского «Хованщина», впервые поставленную в 1886 году в Петербурге.Правда, благоварский князь С.С. Хованский землицу «с усадьбою» сразу заложил в Нижегородско-Самарском земельном банке (557 десятин на 43,5 года за 3300 рублей), в 1873 году 300 десятин он продаёт крестьянам деревни Топорниной Дмитрию Староверову с сыном Михаилом и Ивану Архипову, а по купчей крепости 21 августа 1879 года последняя 501 десятина ушла П.А. Бабкину. На этом присутствие князей Хованских в Благоварском районе закончилось. Одно слово, хованщина.В 1887 году имение при селениях Тукмак и Бедриновка губернского секретаря Петра Александровича Бабкина (жена – Анна Матвеевна) занимало площадь в 2129 дес. 1396,5 саж., в том числе усадьба – 4 дес. 512 саж. Стояли застрахованные постройки, водяная мукомольная мельница, кузница.Дела шли туго. В июне 1887 года владелец просил в Дворянском банке ссуду под имение. А ещё в 1879 году губернский секретарь П.А. Бабкин под залог 1562 дес. при сельце Тукмак взял в долг 4 тыс. руб. на год у коллежского советника Ф.О. Бочкова.И в 1887 году П.А. Бабкин продаёт часть земли в Шарыповской волости при деревне Асаново уфимскому купцу Алексею Кирилловичу Прокофьеву. Тем временем, потомственный дворянин Пётр Александрович Бабкин умер 8 февраля 1892 года в Уфе в возрасте 46 лет. Оставшиеся 600 десятин в 1896 году перешли по наследству к вдове Анне Матвеевне, детям Наталье и Николаю Петровичам Бабкиным.В середине 1890-х годов прошла в Уфимской губернии перепись. По исследованию 1895 года за дворянкой А.М. (Анной Матвеевной) Бабкиной состояли два участка в Новосёловской волости в 501,54 дес. и 1572,07 дес. Во втором располагалась усадьба площадью 10 дес.Деревня Тукмак (Бабкино) при одноимённой речке включала 50 дворов, проживало 437 человек, имелся хлебозапасный магазин (склад зерна на случай неурожая). Бабкиным также именовался Старый Каран, а при речке Бизергане стоял хутор Бабкиной в один двор (27 жителей) с водяной мельницей.Как сложились судьбы последних Бабкиных? Девица Наталья Петровна Бабкина (примерно 31–34 лет) 8 января 1910 года в Уфе вышла замуж за дворянина Симбирской губернии 33-летнего Владимира Александровича Языкова. Среди поручителей были симбирский дворянин Николай Алексеевич Языков и граф Александр Петрович Толстой. 25 октября 1910 года родился сын Николай, крёстные дворяне Николай Петрович Бабкин и Валентина Алексеевна Шишкина. Симбирские связи сохранялись.Была ещё одна дочь, Анна Петровна, замужем за титулярным советником, затем коллежским ассесором Фёдором Тимофеевичем Смирновым. 5 апреля 1899 года у них родилась дочь Мария. Крёстными стали дворяне Николай и Наталья Петровичи Бабкины. 15 сентября 1903 года появилась на свет дочь Вера, в крёстных старший брат Николай.Эти владельцы в октябре 1900 года продали землю купцу Прокофьеву. Усадьбы не имелось, по сведениям оценщика Дворянского банка «в имении нет никаких построек».Кроме того, при содействии Крестьянского поземельного банка сельчане 18 мая 1906 года купили у А.М. Бабкиной 557,5 дес. за 44 600 руб. (земля перешла от мужа 23 марта 1892 года). Таким образом, к началу XX века все угодья были распроданы.Потомки жили в нашей губернии. В 1903 году земским начальником в Бирском уезде служил губернский секретарь Николай Петрович Бабкин. Судьба его брата, сына вдовы А. Бабкиной сложилась трагически. Воспитанник Императорского училища правоведения Михаил Петрович Бабкин 4 августа 1892 года покончил жизнь самоубийством, похоронен при Пантелеймоновской церкви села Симбугино.Карта 1910-х годов (в левой стороне хутор наследников Бабкиных):Вернёмся в прошлое, в 1843 год. Пётр Петрович Бабкин сельцо Богородское и 2503 десятины с крепостными и всем хозяйством завещал своей дочери Аннушке. Её земли лежали к северу от современного Языково.Слово благоварскому летописцу Петру Григорьевичу Резанцеву: «Богородское, (Добротворское, Аминево). Сельцо на р. Кармасане. Название Богородское получило от праздника Казанской Божией Матери; Добротворское от фамилии помещицы А.П. Добротворской; Аминево от бывшей близ того места башкирской деревни Мухаметь-Аминевой. Населено крестьянами переведёнными из д. Тукмак. Дворов 42. Господская усадьба П.И. Добротворского, где ныне помещается камера мирового судьи 5-го участка. 1 водян. мельница, 1 обдирка». Камера в 1884 году = офис в 2018 году.Жившая в Симбирске Анна Петровна Бабкина являлась нежным, возвышенным, избалованным и болезненным созданием. Сын вспоминал, что матушка была образованная, «писала стихи, играла на клавикордах и хорошо владела французским языком, – была доброты непомерной, но болезненна и нервна, что заставило её провести почти половину своей жизни в постеле».Найдите рассказ П.И. Добротворского «Сны». Там показан образ матери. Источник: Добротворский П.И. Рассказы, очерки и наброски (мысли в картинах и образах). Кн. 3. М., 1892.Ну кто такую возьмёт замуж? Разве только лечащий врач и, действительно, Анна Петровна соединила свою судьбу с симбирском доктором Иваном Никифоровичем Добротворским, происходившим из семьи священника Владимирской губернии. Родня не возражала, хоть такой согласился.В качестве приданого жена штабс-лекаря А.П. Добротворская унаследовала землю при сельце Богородском «по раздельному акту, совершённому в Симбирской Палате Гражданского Суда 24 Декабря 1841 года». Угодья были замежёваны по двум межевым книгам (два участка – пустошь Петровская и сельцо Богородское, Бабкино тож), утверждённым в мае 1864 года Межевой канцелярией. Карта начала XIX столетия:Небольшую усадьбу в 1861 году обслуживали 7 дворовых (3 мужчин, 4 женщины). Всех дворовых (3 ревизских души) уволили от исполнения обязанностей без земли. Уставную грамоту в январе 1862 года подписал сын помещицы прапорщик артиллерии Пётр Иванович Добротворский. Управлял поместьем симбирский мещанин Павел Харитонов. На выкуп крестьян сельца Богородского перевели в 1863 году за 11 760 руб. Поместье затем унаследовал сын.Пётр Иванович Добротворский (1839–1908) родился в Симбирске, там же окончил гимназию, затем обучался в Михайловском артиллерийском училище. По просьбе матери приехал в Уфимскую губернию для устройства хозяйства после отмены крепостного права. В 1861 году вышел в отставку и стал служить здесь мировым посредником, писатель, публицист, автор многих книг и рассказов.О Петре Ивановиче Добротворском (портрет в самом начале) много материалов в интернете, в Уфе в советское время опубликовали несколько его книг. Это известная историческая личность.Именно П.И. Добротворский поселяется в благоварской усадьбе, родительница здесь точно не проживала. Пётр Иванович фактически строит усадьбу заново.Имение Добротворских в сельце Богородском («где я жил») входило в участок мирового посредника В.П. Фомичёва, кандидатом (заместителем) к которому П.И. Добротворский поступил на службу. После роспуска мировых посредников в 1874 году, оставшийся без работы, «целый год после этого Пётр Иванович прожил у себя в деревне, занимаясь хозяйством, садоводством и цветоводством». Вспоминал позднее, что «в свободное же время я занимался цветоводством, которое, изучивши порядочно, полюбил, так что оно и в последующие годы было немалым утешением для меня».В 1878 году П.И. Добротворского избрали мировым судьёй, а «камера [канцелярия] его находилась в его же именьи». Он прослужил на этом посту шесть лет, то есть до 1884 года писатель постоянно проживал в Богородском. Потом «он покидает деревню и уже окончательно поселяется в Уфе». В его литературном наследии дворянская тема встречается редко (смотри рассказ «Сумасшедшая»), хотя он достаточно много лет прожил в своей сельской усадьбе.Чем же знаменит благоварский обитатель? Во-первых, во второй половине XIX века это самый крупный и известный на всю Россию литератор из Уфимского края. Печатался в самых разных газетах и журналах по всей стране. В оценке литературоведов – П.И. Добротворский писатель «средней руки». С моей точки зрения, всем любителям старины надо обязательно прочитать Добротворского, чтобы понять ту далёкую эпоху.Полузабытый литератор позапрошлого века – это ещё можно принять, но почему Петра Ивановича редко вспоминают как общественного деятеля?Сотни профессиональных хисторикусов вещают в вузах студиозусам, тысячи учителей в школах школярам о, так называемом, расхищении башкирских земель в 1860–1870-е годы. А ведь всё началось именно с Петра Ивановича.Именно с благоварской земли начал раскручиваться скандал, о котором говорила вся Россия! Подробности через неделю.