Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Задумайтесь, кто еще тут: ...

Число специальных репортажей о Захарченко на канале Россия-24 за вчера ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Задумайтесь, кто еще тут: ...

18 | 02.09.2018, 13:41 | Автор: Кухарка | На сайте Публикации: 1860 | ...
  Рейтинг: +3  юнг

Учителям морали

ипатманагэн, корней... ну что такого великого как певец сделал кабздох ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
«Отряды Путина» ответили ...

РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит сан ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Грядет новая движуха как ...

ну, граждане тунеядцы, хулиганы , алкоголики... кто еще хочет поработа ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Познер: Маккейн не был «р ...

Цитаты Джона Маккейна: - Мы имеем дело с головорезом, которого зовут В ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Курултай превращают в ...

9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, ...
  3.09.2018   501   21

Невыборы осени 2018. ...

Невыборы осени 2018 в своей основе повторят все наши невыборы прошлого, за все ...
  3.09.2018   286   9

Явлинский о первых ста ...

У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, ...
  3.09.2018   215   16

Золотая путинская осень. ...

Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом ...
  3.09.2018   232   15

Исторические картинки. ...

Благодатна история земли Благоварской, благоприятна она людям творческим. К ...
  2.09.2018   1067   8

Обсуждаемое за месяц
Курултай превращают в ...

9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, ...
  3.09.2018   501   21

Невыборы осени 2018. ...

Невыборы осени 2018 в своей основе повторят все наши невыборы прошлого, за все ...
  3.09.2018   286   9

Явлинский о первых ста ...

У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, ...
  3.09.2018   215   16

Золотая путинская осень. ...

Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом ...
  3.09.2018   232   15

Исторические картинки. ...

Благодатна история земли Благоварской, благоприятна она людям творческим. К ...
  2.09.2018   1067   8

Последние публикации
Курултай превращают в ...

9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, ...
  3.09.2018   501   21

Невыборы осени 2018. ...

Невыборы осени 2018 в своей основе повторят все наши невыборы прошлого, за все ...
  3.09.2018   286   9

Явлинский о первых ста ...

У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, ...
  3.09.2018   215   16

Золотая путинская осень. ...

Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом ...
  3.09.2018   232   15

Исторические картинки. ...

Благодатна история земли Благоварской, благоприятна она людям творческим. К ...
  2.09.2018   1067   8

Задумайтесь, кто еще ...

А ведь всё. Всё… «Тихих» похорон больше не будет. Нравится вам это или нет — ...
  2.09.2018   2852   34

Орешкин: У Путина уйти ...

В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень ...
  2.09.2018   7317   19

Учителям морали ...

Нет и не может быть единой «правильной» реакции на смерть, будь то смерть ...
  2.09.2018   739   95

Националисты рвут глотки ...

Несколько лет назад начались судебные тяжбы между Министерством культуры ...
  1.09.2018   1273   39

Страна оказалась в ...

Это ситуация, которая известна в технике, спорте и психологии. Поршень ...
  1.09.2018   1625   24

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (14)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   60419   95

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52763   52

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   50637   34

Изя — все. Земля ему ...

Певец Иосиф Кобзон опроверг информацию, о том, что он планировал просить ...
  31.08.2018   16452   82

Гудков: Россия как ...

Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, ...
  29.08.2018   12638   118

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   222953   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115447   50

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   60419   95

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52763   52

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   50637   34


Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя

Оценили
0



Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом несколько слов скажу. Но в целом вы спрашиваете, с чем подходим?

Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя


Ну, мы вступили, как мне кажется (и не только мне: это, по-моему, довольно очевидно) в пору такого, зрелого ядреного застоя. Вот, осень Патриарха. Путинская осень. Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя. Стагнация в экономике, социальная стагнация, когда все лифты обесточены и застряли, и в этих лифтах поднимаются только дети Патрушевых, Ивановых и прочих, и прочих. Такая, очевидная стагнация.

О.Пашина
― Ну, это ж не вчера произошло, это всё длилось годами.

Л.Радзиховский
― Накопилось-накопилось. Пришло.

О.Пашина
― Накопилось.

Л.Радзиховский
― Вот, сейчас это пришло. Главное, конечно, не это, вы абсолютно правы. Главное – это полное такое, вот, абсолютное отсутствие любого чего угодно, что можно было бы назвать проектом, планом, целью. Этого вообще нет. Этого давно нет, но, вот, до такой степени, до такой абсолютной звенящей пустоты, до такого вакуума, полного отсутствия любых проектов, любых целей, любых образов будущего мы двигались-двигались и пришли. Всё. Абсолютный ноль.

Вот это вот полная изба Свидригайлова, по углам пауки и ничего. И мертвые с косами стоят, и тишина.

Более того, не только нет проекта для страны – нет никакого личного проекта для Путина Владимира Владимировича, потому что он очень любит… Он плейбой, он очень любит играть. А, вот, играть-то ему, похоже, стало совершенно не во что. Все фишки он сам себе раздал, все фишки он сдал. Ничего. И пустота, и тишина.

Причем, этот застой отличается от советского застоя очень сильно. Советский застой – это, значит, такой, зрелый, ядреный застой. Это 80-е, 81-й, 82-й. Он был характерен несколькими вещами, которых сейчас абсолютно нет. Да, чувствовалось, что остановились…

О.Пашина
― Но была стабильность, как у нас сейчас любят говорить.

Л.Радзиховский
― Ну, стабильность у нас сейчас тоже есть, макроэкономическая стабильность есть. Сейчас, я потом об этом, как я понимаю эту стабильность, я скажу.

Ну вот, тогда был снят такой фильм неплохой «Остановился поезд» Абдрашитова. Вот, поезд остановился – это все чувствуют.

Но была интеллектуальная энергетика. Это был набатный Солженицын, это был, значит, харизматический Сахаров – это для одной категории людей. Была энергетика и драйв в обществе. Да, они не имели отношения к официальной власти, но они были (высокая энергетика, высокий драйв). Гениальный Высоцкий, гениальный Тарковский. Совсем другая Пугачева. Не нынешние, значит, певуны, а совсем другая Пугачева.

Был накал каких-то… Ну, не накал, но какой-то градус интеллектуальных дискуссий в обществе о том, что будет после того, как это закончится. У многих людей была ясность, что это (Советский Союз, государственная экономика, Госплан, отсутствие частной собственности, закрытая страна), это а) ненормально и б) понятно, что нормально и что надо сделать хотя бы в общих чертах для того, чтобы стало нормально. Надо с головы, то есть государственного плана, отсутствия частной собственности и так далее встать на ноги – дать частную собственность, открыть страну, сломать эти идиотские барьеры, то, о чем со свойственной ему страстью кричал Солженицын: «Сорвите, сорвите эту грязную рубаху, которая вся запотела от лжи и крови!» и так далее.

Вот, сейчас застой есть, но никаких абсолютно ни планов, ни сил (хотя бы интеллектуальных сил) по его преодолению близко нет.

О.Пашина
― Ну, откуда возьмутся у нас интеллектуальные силы, когда у нас есть дело «Седьмой студии», например?

Л.Радзиховский
― В советское время людей сажали тысячами. Ты-ся-ча-ми. Сейчас посадили, там, 10, 20, 30 человек…

О.Пашина
― Мало сажают?

Л.Радзиховский
― Это вообще не связанные вещи. Можно мало сажать и при этом не будет идей, можно много сажать и не будет идей. Можно никого не сажать и будут идеи. Можно много сажать и будут идеи. Это не связанные вещи.

О.Пашина
― Мне кажется, связанные, потому что идей нет из-за того, что выхолащивается пространство. А кто будет выдвигать идеи, когда одни сидят, другие уехали от греха подальше? Ну, остались безыдейные, но спокойные.

Л.Радзиховский
― Во-первых, в советское время масса народу уехала и высказывали идеи, эти идеи имели резонанс. Тот же Солженицын был давно выслан и высказывал оттуда идеи. Кто мешает огромной партии лучших людей России, которые получают гранты в США, высказывать ценные идеи, а не просто тупо брюзжать на Путина? Вот, всё нынешнее, так сказать, интеллектуальное движение – это бессильное и смешное брюзжание на Путина, вот, личное брюзжание. Это стариковское брюзжание на Путина.

Какой может быть трамвай без плашек, без пропитанных плашек? Это я цитирую «12 стульев», «Союз меча и орала», Виктор Михайлович Полесов. Вот эти Викторы Михайловичи Полесовы, которые бегают и кричат «У них будет не трамвай, а одно горе», они есть. «Союз меча и орала есть». Сажают очень немногих, и можно, сидя в этой студии, ругать кого угодно, даже Путина можно ругать – никто тебя не посадит, никто тебя пальцем не тронет.

Не в этом дело. Не в том, что сажают, или не в том, что не сажают. Поэт такой был Олейников, написал (чего-то не помню начало, дальше): «Как что-то из меня ушло. Душою было это что-то». Вот, что-то из этого общества ушло. Душою было это что-то.

Вот, в советском застое эта самая душа была, и она не сводилась к бессмысленному брюзжанию в адрес большого начальника. Было что-то другое. Был интеллектуальный драйв, были какие-то планы, были какие-то идеи. Это ушло.

Отчасти это ушло по той причине, что это всё реализовалось. А дальше чего предложить, не понятно. Хотели рыночную экономику – вы ее имеете. Хотели открытую страну – у нас открытая страна. Хотели отсутствия цензуры – у нас нет цензуры.

О.Пашина
― Так, подождите минуточку. Нет-нет. Чего-то мы как-то с вами сейчас, вот, про разные миры говорим. Рыночная экономика – у нас полно государственных монополий. Нет цензуры – да полно ее.

Л.Радзиховский
― Это как же?

О.Пашина
― Это на «Эхе Москвы» только нет цензуры. Вон, телевизор включите – там посмотрите.

Л.Радзиховский
― А причем тут телевизор?

О.Пашина
― Свободный выезд из страны? Вот, Госдеп, США говорят, что перестали выдавать нам визы.

Л.Радзиховский
― А это претензия к Госдепу. Вы бросили зерна.

О.Пашина
― Так?

Л.Радзиховский
― Вырастает то, что из этой почвы может вырасти. Вы хотели рыночную экономику, мы хотели рыночную экономику, мы хотим рыночную экономику – она и выросла. Но в стране, которая живет на сырьевую ренту (а по-другому она жить не умеет, тем более нефть у нас есть), в стране, которая живет на сырьевую ренту, в стране, где огромный ВПК, который на Луну не улетел, в стране, где население очень привыкло к очень большим социальным гарантиям и совсем не привыкло ни к какой конкуренции, в этой стране закономерно вырастает та форма рыночной экономики, которая выросла. Ее же не с Марса спустили.

Вы хотели открытую страну? Мы хотели открытую страну, мы хотим открытую страну. Она открыта. Но другие страны (совсем не Россия, а другие страны) говорят, что это плохая страна, что это полуоткрытая страна. Претензии к Госдепу. Вот и всё.

Цензура? Да. На телевизоре стоит несколько мерзавцев и врут 24 часа в сутки. Ну и что? А причем тут телевизор? Не забудьте выключить телевизор – у вас есть интернет. У вас есть «Эхо», у вас есть другие радиостанции, у вас есть «Дождь», у вас есть… Да всё у вас есть! Какие проблемы?

О.Пашина
― Пока это всё у нас есть, поэтому никуда не уходите, пока оно еще продолжается. Мы прервемся на несколько минут, а затем продолжим.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.09.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
золотая путинская осень
================================
Что такое осень - это ветер
Вновь играет рваными цепями.
Осень, доползем ли, долетим ли до ответа
Что же будет с родиной и с нами?
Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета,
Осень, что же будет завтра с нами?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 03.09.2018, 09:35 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя

"Очень человечный человек". На российском ТВ появилась еженедельная программа о Путине

Госканал "Россия-1" запустил передачу "Москва. Кремль. Путин", которая полностью посвящена работе и досугу президента России. В первом выпуске, который вышел вечером в воскресенье, 2 сентября, президента хвалили за хорошую физическую форму, напряженный график работы, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы.

По словам экспертов, появление такой программы может объясняться недавним падением рейтингов Путина.

Новую передачу канал "Россия-1" анонсировал лишь накануне премьеры. Никаких данных о содержании, периодичности и даже ведущем программы "Москва. Кремль. Путин" не было до выхода первого выпуска.

Оказалось, новый формат предполагает, что каждую неделю Владимир Соловьев и его гости будут рассказывать о работе и досуге Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который появился в студии в первом выпуске, описал программу как попытку показать неделю главы государства.

Первый выпуск программы был сосредоточен на четырех темах - это рабочая поездка Путина в Сибирь, объявление о смягчении пенсионной реформы, посещение сочинского центра "Сириус" (Песков называл его детищем президента) и отдых в Туве.
________________________________________
Ну вот вам и СССР-2.0... Хотели совок - нате!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 03.09.2018, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35050 | Рейтинг: +5821,1
Я душевно вполне здоров!
Но шалею, ловя удачу…
Из наломанных мною дров,
Я легко бы построил дачу!
Люблю людей и, по наивности,
Открыто с ними говорю,
И жду распахнутой взаимности,
А после горестно курю.
Бывает — проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.
Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 03.09.2018, 10:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
В России ожидают резкого (10-20%) подорожания муки и хлеба благодаря доллару, за который теперь можно получить еще больше рублей, и повышению НДС, которое не повлияет на малоимущие слои населения РФ. - Известия



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 03.09.2018, 10:20 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
УТРО ДЕПУТАТА.
Умеют итальяшки делать. Весь день бы не вставать с такой кровати. Но дела, дела. Труба, как говорится, зовёт.
Быстренько на горшочек, затем вентильки душа повернул, кругом фаянс белоснежный - вот когда финны научились всё это делать? Ведь, казалось бы, вчера ещё у нас в чухонцах ходили. Ладно, чего-то отвлёкся...
В столовочку, быстренько в себя побросал со стола, подумал и где она эту санкционку достаёт, вроде же запретили давно и тракторами подавили. Ладно, опять отвлёкся, есть о чём поважней думать...
В гардеробе подвигал вешалки туда-сюда, в обуви покопался, галстук выбрал - красавЕц! Может зря мы так на этих дольчезагабанновцев наезжаем? Нравится им и пусть используют, как хотят. Всё пользы больше, чем когда, как у наших, оттуда руки растут. Ладно, опять чего-то отвлёкся...
За ухо одеколончиком французским пшикнул, жену в щёчку чмокнул и в "мерс" у подъезда.
По ходу айфон завибрировал. Высветился компаньон из Лондона. На английском быстренько перетёрли по бизнесу, всё нормалёк. Сам набрал номерок в Испании, с тёщей как здоровье, погода, дети. Тоже нормалёк. А вот и Г/Дума...
Кругом свои, отечественные, патриотические лица. Рабочий день в Думе начался. Утреннюю песню поют. Чутка опоздал, но в припев сразу включился:
"Опа-опа
Воткнём мы гейевропе"...

Николай Травкин



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 03.09.2018, 10:40 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
Илья Барабанов
‏Подлинная учетная запись
@barabanch

Посмотрел этот новый формат «желудочного баллона» на «России 1». «Москва. Кремль. Путин». Ну, это было ожидаемо, конечно, но надо как-то зафиксировать, что в сентябре 2018-го мы вернулись к культу личности



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 03.09.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот вам и СССР-2.0... Хотели совок - нате!

---------------------------------

Ты серьёзно? Когда ты видела, чтобы советские СМИ рассказывали о работе и досуге первых лиц СССР? Мы знали, что наверху идёт работа, принимаются решения - и нас не интересовала их личная жизнь.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 03.09.2018, 11:40 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
Так никто про личную рассказывать не будет))))

При Лёньке - были передачки "И это всё о нём"(забыл, что программу "Время" так называли?) - про "его" книжки, про его заслуги в ВОВ... о любви к охоте... о поцелуях с Хонекером...
И сейчас будут рассказывать о том, что "наверху идёт работа, принимаются решения", но промеж - игра в хоккей, гульбе по горам с Шойгу, катании на горных лыжах, плавании в бассейне, занятиях на тренажёрах, ну и т.д....



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 03.09.2018, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35050 | Рейтинг: +5821,1
8 | 03.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
..... сейчас время военное, кроме Путина никто нас не спасёт.



=========Так-то оно так.....А вдруг на вову раньше подвесят люстру?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 03.09.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.09.2018, 11:40 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,8
Так никто про личную рассказывать не будет))))

При Лёньке - были передачки "И это всё о нём"(забыл, что программу "Время" так называли?) - про "его" книжки, про его заслуги в ВОВ... о любви к охоте... о поцелуях с Хонекером...

-----------------------------------------------

Это уже резвились агенты влияния, возбуждая в советском народе неприязнь к верхам. Параллельно запускался конвейер анекдотов.

Если хошь знать, Л.И.Б. просился в отставку ещё в конце 70-х. Но кому-то было на руку иметь во власти больных генсеков. (Именно агентам влияния).

Вот так, Леночка, развязывается любая информационная война. "Кто владеет СМИ - тот владеет миром".



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 03.09.2018, 12:37 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35050 | Рейтинг: +5821,1
prostovanya
03 сентября 2018 | 10:32
Просверлили дырку в борту космического корабля - халатность. И расследование... М-да, интересная страна.
10:34
Охренеть. Завтра найдут заложенную мину в корабле, и тоже, типа, "халатность".... Слов нет.
Очевидно, что это не халатность, а диверсия и вредительство.
Чекистам предстоят бессонные ночи, чтобы выявить и обезвредить банду вражеских диверсантов и вредителей!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 03.09.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так армяне захватили все сми и устраивают в России балаган. На юге России занимают должности, увольняют русских и своих назначают. Потом организуют армянскую республику.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 03.09.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очевидно, что это не халатность, а диверсия и вредительство.

---------------

Вот почему Сталин создавал т.н. "шарашки" - закрытые от постороннего глаза КБ. "Учись, студент!.."



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 03.09.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если статью немного профильтровать, то станет понятно - Радзиховский фактически признал, что в СССР жить было лучше.

"― Вырастает то, что из этой почвы может вырасти. Вы хотели рыночную экономику, мы хотели рыночную экономику, мы хотим рыночную экономику – она и выросла. Но в стране, которая живет на сырьевую ренту (а по-другому она жить не умеет, тем более нефть у нас есть), в стране, которая живет на сырьевую ренту, в стране, где огромный ВПК, который на Луну не улетел, в стране, где население очень привыкло к очень большим социальным гарантиям и совсем не привыкло ни к какой конкуренции, в этой стране закономерно вырастает та форма рыночной экономики, которая выросла. Ее же не с Марса спустили.

Вы хотели открытую страну? Мы хотели открытую страну, мы хотим открытую страну. Она открыта. Но другие страны (совсем не Россия, а другие страны) говорят, что это плохая страна, что это полуоткрытая страна. Претензии к Госдепу. Вот и всё.

Цензура? Да. На телевизоре стоит несколько мерзавцев и врут 24 часа в сутки. Ну и что? А причем тут телевизор? Не забудьте выключить телевизор – у вас есть интернет. У вас есть «Эхо», у вас есть другие радиостанции, у вас есть «Дождь», у вас есть… Да всё у вас есть! Какие проблемы?"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 03.09.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Петросян, Симонян, Кеосаян, Габриэлян, "Магнитом" владеет армян, и т.д., и т.п.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com