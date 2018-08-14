Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом несколько слов скажу. Но в целом вы спрашиваете, с чем подходим?Ну, мы вступили, как мне кажется (и не только мне: это, по-моему, довольно очевидно) в пору такого, зрелого ядреного застоя. Вот, осень Патриарха. Путинская осень. Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя. Стагнация в экономике, социальная стагнация, когда все лифты обесточены и застряли, и в этих лифтах поднимаются только дети Патрушевых, Ивановых и прочих, и прочих. Такая, очевидная стагнация.О.Пашина― Ну, это ж не вчера произошло, это всё длилось годами.Л.Радзиховский― Накопилось-накопилось. Пришло.О.Пашина― Накопилось.Л.Радзиховский― Вот, сейчас это пришло. Главное, конечно, не это, вы абсолютно правы. Главное – это полное такое, вот, абсолютное отсутствие любого чего угодно, что можно было бы назвать проектом, планом, целью. Этого вообще нет. Этого давно нет, но, вот, до такой степени, до такой абсолютной звенящей пустоты, до такого вакуума, полного отсутствия любых проектов, любых целей, любых образов будущего мы двигались-двигались и пришли. Всё. Абсолютный ноль.Вот это вот полная изба Свидригайлова, по углам пауки и ничего. И мертвые с косами стоят, и тишина.Более того, не только нет проекта для страны – нет никакого личного проекта для Путина Владимира Владимировича, потому что он очень любит… Он плейбой, он очень любит играть. А, вот, играть-то ему, похоже, стало совершенно не во что. Все фишки он сам себе раздал, все фишки он сдал. Ничего. И пустота, и тишина.Причем, этот застой отличается от советского застоя очень сильно. Советский застой – это, значит, такой, зрелый, ядреный застой. Это 80-е, 81-й, 82-й. Он был характерен несколькими вещами, которых сейчас абсолютно нет. Да, чувствовалось, что остановились…О.Пашина― Но была стабильность, как у нас сейчас любят говорить.Л.Радзиховский― Ну, стабильность у нас сейчас тоже есть, макроэкономическая стабильность есть. Сейчас, я потом об этом, как я понимаю эту стабильность, я скажу.Ну вот, тогда был снят такой фильм неплохой «Остановился поезд» Абдрашитова. Вот, поезд остановился – это все чувствуют.Но была интеллектуальная энергетика. Это был набатный Солженицын, это был, значит, харизматический Сахаров – это для одной категории людей. Была энергетика и драйв в обществе. Да, они не имели отношения к официальной власти, но они были (высокая энергетика, высокий драйв). Гениальный Высоцкий, гениальный Тарковский. Совсем другая Пугачева. Не нынешние, значит, певуны, а совсем другая Пугачева.Был накал каких-то… Ну, не накал, но какой-то градус интеллектуальных дискуссий в обществе о том, что будет после того, как это закончится. У многих людей была ясность, что это (Советский Союз, государственная экономика, Госплан, отсутствие частной собственности, закрытая страна), это а) ненормально и б) понятно, что нормально и что надо сделать хотя бы в общих чертах для того, чтобы стало нормально. Надо с головы, то есть государственного плана, отсутствия частной собственности и так далее встать на ноги – дать частную собственность, открыть страну, сломать эти идиотские барьеры, то, о чем со свойственной ему страстью кричал Солженицын: «Сорвите, сорвите эту грязную рубаху, которая вся запотела от лжи и крови!» и так далее.Вот, сейчас застой есть, но никаких абсолютно ни планов, ни сил (хотя бы интеллектуальных сил) по его преодолению близко нет.О.Пашина― Ну, откуда возьмутся у нас интеллектуальные силы, когда у нас есть дело «Седьмой студии», например?Л.Радзиховский― В советское время людей сажали тысячами. Ты-ся-ча-ми. Сейчас посадили, там, 10, 20, 30 человек…О.Пашина― Мало сажают?Л.Радзиховский― Это вообще не связанные вещи. Можно мало сажать и при этом не будет идей, можно много сажать и не будет идей. Можно никого не сажать и будут идеи. Можно много сажать и будут идеи. Это не связанные вещи.О.Пашина― Мне кажется, связанные, потому что идей нет из-за того, что выхолащивается пространство. А кто будет выдвигать идеи, когда одни сидят, другие уехали от греха подальше? Ну, остались безыдейные, но спокойные.Л.Радзиховский― Во-первых, в советское время масса народу уехала и высказывали идеи, эти идеи имели резонанс. Тот же Солженицын был давно выслан и высказывал оттуда идеи. Кто мешает огромной партии лучших людей России, которые получают гранты в США, высказывать ценные идеи, а не просто тупо брюзжать на Путина? Вот, всё нынешнее, так сказать, интеллектуальное движение – это бессильное и смешное брюзжание на Путина, вот, личное брюзжание. Это стариковское брюзжание на Путина.Какой может быть трамвай без плашек, без пропитанных плашек? Это я цитирую «12 стульев», «Союз меча и орала», Виктор Михайлович Полесов. Вот эти Викторы Михайловичи Полесовы, которые бегают и кричат «У них будет не трамвай, а одно горе», они есть. «Союз меча и орала есть». Сажают очень немногих, и можно, сидя в этой студии, ругать кого угодно, даже Путина можно ругать – никто тебя не посадит, никто тебя пальцем не тронет.Не в этом дело. Не в том, что сажают, или не в том, что не сажают. Поэт такой был Олейников, написал (чего-то не помню начало, дальше): «Как что-то из меня ушло. Душою было это что-то». Вот, что-то из этого общества ушло. Душою было это что-то.Вот, в советском застое эта самая душа была, и она не сводилась к бессмысленному брюзжанию в адрес большого начальника. Было что-то другое. Был интеллектуальный драйв, были какие-то планы, были какие-то идеи. Это ушло.Отчасти это ушло по той причине, что это всё реализовалось. А дальше чего предложить, не понятно. Хотели рыночную экономику – вы ее имеете. Хотели открытую страну – у нас открытая страна. Хотели отсутствия цензуры – у нас нет цензуры.О.Пашина― Так, подождите минуточку. Нет-нет. Чего-то мы как-то с вами сейчас, вот, про разные миры говорим. Рыночная экономика – у нас полно государственных монополий. Нет цензуры – да полно ее.Л.Радзиховский― Это как же?О.Пашина― Это на «Эхе Москвы» только нет цензуры. Вон, телевизор включите – там посмотрите.Л.Радзиховский― А причем тут телевизор?О.Пашина― Свободный выезд из страны? Вот, Госдеп, США говорят, что перестали выдавать нам визы.Л.Радзиховский― А это претензия к Госдепу. Вы бросили зерна.О.Пашина― Так?Л.Радзиховский― Вырастает то, что из этой почвы может вырасти. Вы хотели рыночную экономику, мы хотели рыночную экономику, мы хотим рыночную экономику – она и выросла. Но в стране, которая живет на сырьевую ренту (а по-другому она жить не умеет, тем более нефть у нас есть), в стране, которая живет на сырьевую ренту, в стране, где огромный ВПК, который на Луну не улетел, в стране, где население очень привыкло к очень большим социальным гарантиям и совсем не привыкло ни к какой конкуренции, в этой стране закономерно вырастает та форма рыночной экономики, которая выросла. Ее же не с Марса спустили.Вы хотели открытую страну? Мы хотели открытую страну, мы хотим открытую страну. Она открыта. Но другие страны (совсем не Россия, а другие страны) говорят, что это плохая страна, что это полуоткрытая страна. Претензии к Госдепу. Вот и всё.Цензура? Да. На телевизоре стоит несколько мерзавцев и врут 24 часа в сутки. Ну и что? А причем тут телевизор? Не забудьте выключить телевизор – у вас есть интернет. У вас есть «Эхо», у вас есть другие радиостанции, у вас есть «Дождь», у вас есть… Да всё у вас есть! Какие проблемы?О.Пашина― Пока это всё у нас есть, поэтому никуда не уходите, пока оно еще продолжается. Мы прервемся на несколько минут, а затем продолжим.