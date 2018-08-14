Не было дебатов – ему нечего было ответить на сложные и острые вопросы. Но 18 марта 2018 года Путин стал снова президентом, возглавив страну в пятый раз подряд.
В августе исполнилось сто дней со дня его очередного вступления в новую старую должность. Чем запомнились первые сто дней нового президентства Путина?
Повышением пенсионного возраста, увеличением НДС, новыми антироссийскими санкциями и падением рубля, нарастающей изоляцией и усугубившимся конфликтом с Западом, а также голодовкой Олега Сенцова, пытками в колониях, уголовными делами за публикации в соцсетях… И даже чемпионат мира не помог, про футбол уже все забыли.
Все это политика победившего меньшинства, подавляющего меньшинства — тех, кому выгодно бессрочное сохранение системы Путина в неизменном виде.
Подробнее том, что сделал президент России за три месяца после инаугурации и что следовало сделать главе государства в первые сто дней для вывода страны из кризиса и изоляции, – в статье «Сто дней президента».
Григорий Явлинский
Явлинский о первых ста днях нового президентства Путина
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