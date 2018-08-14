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Явлинский о первых ста днях нового президентства Путина

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У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, никакой. Не было и нормальной президентской кампании – он не встречался с простыми избирателями, не ездил по обнищавшим российским городам.

Явлинский о первых ста днях нового президентства Путина


Не было дебатов – ему нечего было ответить на сложные и острые вопросы. Но 18 марта 2018 года Путин стал снова президентом, возглавив страну в пятый раз подряд.

В августе исполнилось сто дней со дня его очередного вступления в новую старую должность. Чем запомнились первые сто дней нового президентства Путина?

Повышением пенсионного возраста, увеличением НДС, новыми антироссийскими санкциями и падением рубля, нарастающей изоляцией и усугубившимся конфликтом с Западом, а также голодовкой Олега Сенцова, пытками в колониях, уголовными делами за публикации в соцсетях… И даже чемпионат мира не помог, про футбол уже все забыли.

Все это политика победившего меньшинства, подавляющего меньшинства — тех, кому выгодно бессрочное сохранение системы Путина в неизменном виде.

Подробнее том, что сделал президент России за три месяца после инаугурации и что следовало сделать главе государства в первые сто дней для вывода страны из кризиса и изоляции, – в статье «Сто дней президента».

Григорий Явлинский






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 03.09.2018, 09:32 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 215 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: +474,2
Вот, вроде бы, - молодец Явлинский, говорит почти верно.

Но потому Явлинский и набрал 1-3-5% весной 2018,

что он не говорит ПРЯМО и о ГЛАВНОМ. Долой войны и репрессии!

Долой узурпацию власти кучкой людишек.

Идет пять войн (Украина, Грузия, Сирия, против запада, Европы и США - гибриная, шпионская, компьютерная, пропагандистская), Растоптаны, нарушены основы Конституции России и основы Прав Человека!

А он про НДС и пенсии! Это следствие, а не причина.

И так и не называет войны прямо.



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  • 2 | 03.09.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одна ошибка у Явлинского, это неиполитика "победившего меньшинства", это политика победевшего большинства. Когда-то наступает время расчета за идиотизм. Как можно выбрать президентом человека, который презирает население страны и даже отказывается от участия в дебатах, вытерая об население страны ноги и говоря тем самым что население страны просто быдло и от него ничеготне зависит.



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  • Гость
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  • 3 | 03.09.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, никакой.
=================================
Была у него программа, это дальнейшее разграбление страны.
Путинская Россия мне представляется пирамидой на вершине которой путин со своими подельниками, затем идет толстый слой силовых структур стоящих на страже этой банды, а уж затем неорганизованный, зомбированный, нищий народ.



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  • Начинающий
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Как у Путина либерасты все 18 лет во власти ,в СМИ ,так и путиноиды перед последними "выборами Путина " доказали ,что они за либерастов . Они бесновались не против Явлинского и других "демократов ", а против кандидата от объединенной "левой " оппозиции ,единственной настоящей оппозиции в России ,потому что понимают ,что и при Путине ,и при либерастах , есть и будет одинаково выгодная только им Система .



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  • Эксперт
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  • 5 | 03.09.2018, 09:55 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
Кажется, кто-то считать не умеет. Или просто лжет
АВТОР
СерпомПо
Telegram-канал

Силуанов оценил предложения Путина в 0,5 трлн руб. И пообещал изыскать эти средства в >бюджете...

Сильно напрягаться ему не придется. Профицит федерального бюджета за 7 месяцев этого года 1,4 трлн руб. А вместе со спрятанным профицитом — 3,8 трлн руб. Подробнее — здесь:
t.me/SerpomPo/1235

Правда, вслед за ним выступила Голикова и назвала совсем другие цифры. Если оставить в стороне расходы 2029-2034 годов, то на ближайшие 6 лет это 0,8 трлн руб.

Удивительное расхождение в цифрах, больше чем в 1,5 раза…

Как там говорил Путин? «Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны». А вот именно его предложения правительство как-то не удосужилось «тщательно изучить и просчитать»...

И вообще, где все эти «тщательные подсчеты»? Почему их так и не предъявили обществу? Согласитесь было бы полезно их обсудить… А может их и нет вообще? Все «от балды» и «на коленке»?

А пока от цифр, которые называет президент волосы дыбом встают.

Он делит синее на круглое, экономические категории на демографические, используя двойной счет в свою пользу. И у него получаются уникальные цифры: «Смотрите, ещё в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7:1. А в 2019-м оно составит уже 1,2:1. То есть практически 1:1»

Ну нельзя же так… Это — лживая статистика.

Когда президент говорит, что у нас самая низкая безработица, он в число работающих зачисляет и работающих пенсионеров, и самозанятых. А тут для обоснования повышения пенсионного возраста:
— раз! — и самозанятых просто исключает из числа занятых,
— два! — и работающих пенсионеров зачисляет не в работающие, а в пенсионеры.

Отсюда и эти фантастические цифры, которые он еще и очень вольно округляет: «1,2:1, т.е. практически 1:1».

Для любого честного экономиста это все настолько шито белыми нитками, что даже неприлично. А президент пользуется этими статфокусами, причем, похоже, даже не отдавая себе отчета, насколько это фальшиво…

Вот честные цифры, г-н президент, для 2018 года:

Демография:
45 чел. в возрасте старше трудоспособного к 100 трудоспособным.
Никакого 1:1. Тут 2,2:1.

Экономика:
Численность населения страны с 2000 года немного падает, зато его занятость быстро растет: с 63,5 млн чел в 2000 до 72,1 млн чел в 2016.

Прирост занятых без малого 9 млн чел.
А прирост пенсионеров (вкл.работающих) — только 7,5 млн чел.

Это все — официальные данные Росстата.

Нет в экономике страны никакого «демографического удара», «серьезных демографических проблем» и т. п. Они вполне эффективно решаются экономическими методами.

И нечего выдумывать абсурдные цифры типа «практически 1:1» и рассказывать о «тяжелейших демографических потерях» 90-х годов.. Все нормально у нас с трудовыми ресурсами.

Другое дело, что правительство не может настроить экономику на рост, остановить неэффективные расходы и коррупцию. И тяжелый труд людей пропадает зря… Вот с чем надо бороться.

График по ссылке:
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2268548-echo/

А вот расчеты Райфайзенбанка. Тут цифры вдвое меньше, чем назвала Голикова.

Как можно принимать хоть какие-то ответственные решения, когда даже близко не договорились, что сколько стоит…

График по ссылке:
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2268548-echo/



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  • Гость
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  • 6 | 03.09.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Все это политика победившего меньшинства, ..."

------------------------

По переписи 2010 года численность евреев в России составляла 156 801 человек или 0,11 % от общей численности населения России. (Википедия).



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  • Участник
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  • 7 | 03.09.2018, 11:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15560 | Рейтинг: -2875,9
Идет пять войн (Украина, Грузия, Сирия, против запада, Европы и США -
----------------
Достал ты укроп! Какая война с укропией? Если бы хотели укроп давно бы обработали гербицидом. Захотел убогий войну с Россией! Что, российские войска вошли в Украину? За три дня взяли Киев? Порошок в США спрятался? Запад ушел на запад, восток на восток, а как Украина осталось две области?
Проблемы народа России в другом, такие как ты отвлекают только от настоящих проблем. Они у населения внутрение, укроп тут не при делах.



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  • Гость
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  • 8 | 03.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Была бы обстановка в стране нормальная, была бы возможна нормальная жизнь. Но сейчас без диктата начнётся вакханалия - страна развалится, русских выгонят из нац-х республик, сейчас время военное, кроме Путина никто нас не спасёт. Либерастов тоже выгонят или оставят рабами. Не забывайте об этом.



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  • Участник
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  • 9 | 03.09.2018, 11:48 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 693 | Рейтинг: +92,4
7 | 03.09.2018, 11:36 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15560 | Рейтинг: -2875,9
Идет пять войн (Украина, Грузия, Сирия, против запада, Европы и США -
----------------
Достал ты укроп! Какая война с укропией? Если бы хотели укроп давно бы обработали гербицидом. Захотел убогий войну с Россией! Что, российские войска вошли в Украину? За три дня взяли Киев? Порошок в США спрятался? Запад ушел на запад, восток на восток, а как Украина осталось две области?
Проблемы народа России в другом
..................................
Этот перерос курайный укроп, занялся проблемами России, глядишь скоро станет советником верховного.



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  • Участник
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  • 10 | 03.09.2018, 11:56 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5795 | Рейтинг: -180,3
Пятый срок подряд??? Автор что курил???



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  • Эксперт
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  • 11 | 03.09.2018, 12:18 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35050 | Рейтинг: +5821,1
8 | 03.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Была бы обстановка в стране нормальная, была бы возможна нормальная жизнь. Но сейчас без диктата начнётся вакханалия - страна развалится, русских выгонят из нац-х республик, сейчас время военное, кроме Путина никто нас не спасёт. Либерастов тоже выгонят или оставят рабами. Не забывайте об этом.
========================================================
А что? М.б. действительно, никто, кроме путина?
Беда в том, что бедного Вову самого сковырнут вскорости........



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  • 12 | 03.09.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Была бы обстановка в стране нормальная, была бы возможна нормальная жизнь.

Но сейчас без диктата начнётся вакханалия - страна развалится, русских выгонят из нац-х республик, сейчас время военное, кроме Путина никто нас не спасёт. ...

==========

Не заводи за корягу.

Сталинский диктат был направлен на индустриализацию, на создание десятков тысяч производств.

Куда направится диктат Путина? На спортивные мегапроекты разового использования? Уже сейчас в них вынуждены сдавать помещения в аренду под ТЦ. Ещё в какую сторону? Ведь нет же у него пошагового плана развития!.. Ну нет!.. Этак и диктат не спасёт страну.



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  • 13 | 03.09.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.09.2018, 11:56 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5795 | Рейтинг: -180,3
Пятый срок подряд??? Автор что курил???

****
про рокировку забыл видимо



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  • 14 | 03.09.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
План есть,прекрасный, укрупнение регионов, разделят по линеечке, красота будет, занимайся экономикой, развивай страну. Немаловажно то, что грядёт цифровизация тотальная, как Ленин говорил, полный учёт и никаких теневых доходов. А то ишь ты, чего удумали, государство в государстве организовали и живут отдельно от нас, берут и не отдают.



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  • 15 | 03.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто его не сковырнёт, если бы могли, давно бы сделали. Ничего не могут! Он умный!



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  • 16 | 03.09.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 03.09.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

План есть,прекрасный, укрупнение регионов, разделят по линеечке, красота будет, ...

--------------------------------

Про мем "драки на меже" не слыхал? Есть такая расейская забава, пришедшая из глубины веков.



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