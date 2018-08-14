Один из таких мужей, имеющий спорный опыт в организации всякого рода шоу и концертов, Урманцев Искандер Наилевич идет в народные депутаты через «Башкортостанское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (есть и такая партия!).
Искандер Наилевич, будучи патриотом, оказался среди них не случайно.
Как сообщает сайт патриотического регионального отделения: «После прошедшего в январе 2018 года Республиканского патриотического собрания партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» объявляла «Патриотический призыв», благодаря чему к нам пришло множество неравнодушных людей».
А Урманцев не только не равнодушен, но и давно мечтал о политической карьере башкирского депутата.
Среди всех этих серых и скучных «государственных мужей и жен», он может оказаться единственным, кто имеет большой опыт участия во всякого рода соревнований бодибилдингистов и (что особенно важно!) – опыт участия в телевизионном шоу Дом-2, включая драки и кулаки.
Самого Искандера редакторы Дом-2 несколько раз уговаривали не устраивать драку с другими участниками проекта.
Представляете – он сможет оживить заседания Курултая не какой-то там речью, а демонстрацией голого тела и, благодаря опыту из Дом-2, оживить женскую, а судя по фото - и некоторую часть мужской депутатской аудитории. Лепота, как сказал герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Виктор Хузин
Курултай превращают в ДОМ-2: Сомнительный патриот штурмует депутатское кресло
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