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Курултай превращают в ДОМ-2: Сомнительный патриот штурмует депутатское кресло

  • Опубликовано: natall | 03.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 501 | Комментарии: 21
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9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, носящее название «Выборы депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан шестого созыва». В результате, народ республики должен обогатиться государственными мужами и женами, которые будут принимать законы на благо этого же народа.

Курултай превращают в ДОМ-2: Сомнительный патриот штурмует депутатское кресло


Один из таких мужей, имеющий спорный опыт в организации всякого рода шоу и концертов, Урманцев Искандер Наилевич идет в народные депутаты через «Башкортостанское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (есть и такая партия!).

Искандер Наилевич, будучи патриотом, оказался среди них не случайно.

Как сообщает сайт патриотического регионального отделения: «После прошедшего в январе 2018 года Республиканского патриотического собрания партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» объявляла «Патриотический призыв», благодаря чему к нам пришло множество неравнодушных людей».

А Урманцев не только не равнодушен, но и давно мечтал о политической карьере башкирского депутата.

Среди всех этих серых и скучных «государственных мужей и жен», он может оказаться единственным, кто имеет большой опыт участия во всякого рода соревнований бодибилдингистов и (что особенно важно!) – опыт участия в телевизионном шоу Дом-2, включая драки и кулаки.

Самого Искандера редакторы Дом-2 несколько раз уговаривали не устраивать драку с другими участниками проекта.

Представляете – он сможет оживить заседания Курултая не какой-то там речью, а демонстрацией голого тела и, благодаря опыту из Дом-2, оживить женскую, а судя по фото - и некоторую часть мужской депутатской аудитории. Лепота, как сказал герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Курултай превращают в ДОМ-2: Сомнительный патриот штурмует депутатское кресло


Виктор Хузин






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  • 1 | 03.09.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, одним гомосеком в Курултае больше. Нормальная практика после Урала Рахимова



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  • 2 | 03.09.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно, а этот ***идор актив или пассив?



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  • 3 | 03.09.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Ух ты! Дааа, вот как раз такие патриоты нам нужны, отличный довесок ко всей курултаевской шушере, как винешка на торте!



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  • 4 | 03.09.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Бросьте бросаться говном, зато человек честный и ничего не скрывает. Считаю что представители ЛГБТ имеют полное право на определенное количество мест в Госсобрании Башкортостана



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  • 5 | 03.09.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Что за дурацкие вопросы, сразу же видно что пассив. Сережки в ушах, бабочка, блестяжки на пузе, на каждой руке кольца



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  • 6 | 03.09.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие времена такие и депутаты...



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  • 7 | 03.09.2018, 10:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
Глава управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы помещен под домашний арест
Глава управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы помещен под домашний арест
Сентябрь 03
08:27
2018
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Как сообщает портал «Башмедиа», в последние дни Раиль Еникеев находился в больнице, но уже выписался.

Напомним, главе управления предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, чиновник в 2017 году необоснованно снизил задолженность за аренду земли под торговым центром “Планета” с 70 до 3,3 млн рублей.

Ранее Раиля Еникеева обвиняли в превышении полномочий при реализации программы расселения ветхого фонда, ущерб бюджету тогда оценивался в 1 млрд рублей.
___________________________________
Ну не лайкал и не репостил всякие мемы - за что в СИЗО-то помещать? Подумаешь 66,5 лямов... мелочи!



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  • 8 | 03.09.2018, 10:39 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
И, наверняка, бескорыстно - от щедрости души, а не за взятку...



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  • 9 | 03.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, не интересен этот персонаж из отделения, как его председатель - Хакимов Загир. Был татарским националистом, потом членом политсовета одной из мусульманских партий РФ (ныне закрыта), а теперь вот полноценный российский патриот! Ну, самый настоящий и около него такие же.



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  • 10 | 03.09.2018, 11:19 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 693 | Рейтинг: +92,4
9 | 03.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, не интересен этот персонаж из отделения, как его председатель - Хакимов Загир. Был татарским националистом, потом членом политсовета одной из мусульманских партий РФ (ныне закрыта), а теперь вот полноценный российский патриот! Ну, самый настоящий и около него такие же.
......................................
Каждая божья тварь сама творит свою судьбу. Этот тоже старается использовать все, что у него под рукой есть. Возле императорского корыта именно такие треба. К чему тут удивляться?



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  • 11 | 03.09.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Кончайте тут гадать: пассивный он или активный. Как человек, прошедший мощную школу Дом-2, он скорее всего двусторонне развитый. В общем - современный человек. А вот его председатель, судя по всему, ....



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  • 12 | 03.09.2018, 11:35 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1861 | Комментарии: 60635 | Рейтинг: +12256,9
В Уфе 2 августа прошел митинг коммунистов против пенсионной реформы

Как сообщает «Идель.Реалии», на площади перед Дворцом спорта собралось около 400 человек. Изначально КПРФ планировала собрать на акцию 1500 участников.

В ходе митинга люди требовали отправить Владимира Путина в отставку, называя его главным инициатором пенсионной реформы. Также участники акции призвали не голосовать за партию «Единая Россия» на выборах в Курултай, которые пойдут в Башкирии 9 сентября.



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  • 13 | 03.09.2018, 11:49 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1141 | Рейтинг: +88,3
“7 | 03.09.18: Кухарка | На сайте Рейтинг: +12256,4
Глава УЗИО Уфы помещен под домашний арест.., в последние дни Раиль Еникеев находился в больнице, но уже выписался.
…злоупотреблении полномочиями.
…снизил аренду земли ..“Планета” с 70 до 3,3 млн рублей.
…АМИРЫЧа обвиняли в ..ущербе бюджету …за 1 млрд рублей.
___________________________________
Ну не лайкал и не репостил всякие мемы - за что в СИЗО-то помещать? Подумаешь 66,5 лямов... мелочи!”

66 лямов для его поста - мелочь! Да он же должен отрабатывать филевским, его "назначившим"
КАк предыдущие отГребали клещнями от уФФимского пирога!!!

Решили продемонстрировать законность на бедном АМИРЫЧе?
На выделении земельного участка под МКЖД застройщики БАШляют от 30 до 95 лямов! А ещё всякие присоединения (в реале не бесплатные, если не откатишь – мощности не найдутся) и экспертиза сколько требуют?

Сколько домов сегодня строится в Уфе…арифметируйте сумму с Валидолом под рукой.
А сколько выделяется земли другого назначения – ЭТО просто ZОЛОТОЕ ДНО, потому решили зачистить городских и прибрать к рукам “Rеспубликанские”. Правильно - как можно долго наблюдать мимо рта проносящиеся столичные куски! Кто стоит за раскладом, афишировать уже опасно, за ними криминалитет и ментовские. ЛЕВ Прыгнул, господа башкирийцы, и вас спсёт только грядущее расформирование.

Сегодня рынок уфы “держат” 6 крупных застройщиков, награбленное которых засветилось в оФФшорах США, Испании, Италии и т.д. Знай наших, Европа и помни Париж наши стрелы в вашей Ратуши!

А по нас - Аптыраган, может тикать надоть из СЮстана.
С перспективой продления башлыковских ловить тут нечего.
На место АМИРЫЧа готовят вроде Чебакова, так гуревские утверждают.



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  • 14 | 03.09.2018, 11:53 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5795 | Рейтинг: -180,3
Клоунами земля наша богата...



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  • 15 | 03.09.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно:

Загир Хакимов берет в рот у этого Урманцева, взял его в патриоты для утех, как личного протеже?

Или наоборот, Урманцев любит подставить свой шоколадный глаз патриоту Загиру?

Но скерее всего они оба полноприводные, для разнообразия

Мельчают патриоты, Загирка хоть и сволочь, но раньше вроде гомосексуалистом не был



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  • # 16 | 03.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 03.09.2018, 12:34 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35050 | Рейтинг: +5821,1
Рэпер из Уфы Face побрил голову из-за того, что задержал выпуск нового альбома 11:10 03 Сентября 2018 | 564
Автор: Валерия ПАНАЕВА
Все материалы автора Популярный рэпер Face (Иван Дремин) записал видео, на котором сбривает свои длинные волосы.

=================А ведь если бы не закосил от армии, мог стать нормальным мужиком!



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  • 18 | 03.09.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на сайте их больше



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  • 19 | 03.09.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ведь если бы не закосил от армии, мог стать нормальным мужиком!
------------------Юнг! Руки прочь от Тимони!



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  • 20 | 03.09.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какая разница? Тот или этот либераст сидит в курултае.



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