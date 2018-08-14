Курултай превращают в ДОМ-2: Сомнительный патриот штурмует депутатское кресло

9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, носящее название «Выборы депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан шестого созыва». В результате, народ республики должен обогатиться государственными мужами и женами, которые будут принимать законы на благо этого же народа.Один из таких мужей, имеющий спорный опыт в организации всякого рода шоу и концертов, Урманцев Искандер Наилевич идет в народные депутаты через «Башкортостанское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (есть и такая партия!).Искандер Наилевич, будучи патриотом, оказался среди них не случайно.Как сообщает сайт патриотического регионального отделения: «После прошедшего в январе 2018 года Республиканского патриотического собрания партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» объявляла «Патриотический призыв», благодаря чему к нам пришло множество неравнодушных людей».А Урманцев не только не равнодушен, но и давно мечтал о политической карьере башкирского депутата.Среди всех этих серых и скучных «государственных мужей и жен», он может оказаться единственным, кто имеет большой опыт участия во всякого рода соревнований бодибилдингистов и (что особенно важно!) – опыт участия в телевизионном шоу Дом-2, включая драки и кулаки.Самого Искандера редакторы Дом-2 несколько раз уговаривали не устраивать драку с другими участниками проекта.Представляете – он сможет оживить заседания Курултая не какой-то там речью, а демонстрацией голого тела и, благодаря опыту из Дом-2, оживить женскую, а судя по фото - и некоторую часть мужской депутатской аудитории. Лепота, как сказал герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию».