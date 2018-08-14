Антон Орехъ: Новости Путина. О Путине. Про Путина. За Путина. Для Путина

А мне нравится идея! Какого черта ее не реализовали до сих пор! По телевизору идут всякие полудебильные передачи для людей с пониженной интеллектуальной активностью. В квартиры пенсионеров, домохозяек, алкоголиков и бездельников через экран впихивают разных дегенератов или звезд минувшего, которые на старости лет начинают полоскать грязное и вонючее белье. А еще Диану Шурыгину и развод Джигарханяна и Петросяна.Вымученные реалити-шоу с картонными героями и прочая лабудистика. А в это время в стране есть человек, который действительно интересен всем. Человек, которого все знают, большинство любит, многие обожают, а некоторые считают богом. Невзирая на его преклонный и пенсионный даже по новым правилам возраст, за него хотят выйти замуж — даже те женщины, которые уже замужем. Это человек, о котором мы хотим знать как можно больше, а еще лучше – знать всё. Его зовут Владимир Путин.И вот только теперь, на 20-м году правления эти дураки с телевидения наконец-то сообразили сделать из Путина настоящего телегероя. И то! Вместо, чтобы заранее разрекламировать передачу о его жизни и творчестве, чтобы дать несколько повторов, они до сих пор мямлят, и я не понимаю, будет ли передача еженедельной или нет.Видео:И почему нельзя показывать про жизнь Путина каждый день. Начав ну хотя бы с 15 минут. Чтобы был отдельный выпуск новостей. Идут просто новости – ну, всё как обычно: Украина, Трамп, Сирия, крах Евросоюза – а потом еще один специальный выпуск «Новости Путина». Как он проснулся, что поел на завтрак, прислал ли ему Патриарх творожку или сметанки, как президент примерил американскую куртку с российским флагом, как поехал на работу, как уехал.В конце концов – раскройте уже секрет и ответьте на вопрос, как ему удается поддерживать такую отличную форму?! Как залез на гору, как нырнул на глубину, как бросал через бедро, как играл на пианине – тем и сюжетов миллион! И гоняйте круглые сутки по всем каналам. И рейтинги будут и народу радость и Соловьеву профессиональное бессмертие.Если Путин – это Россия, то кого же еще непрерывно показывать по одноименному телеканалу – и по всем остальным каналам тоже? Так что у меня одно слово – дождались!