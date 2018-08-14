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Антон Орехъ: Новости Путина. О Путине. Про Путина. За Путина. Для Путина

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А мне нравится идея! Какого черта ее не реализовали до сих пор! По телевизору идут всякие полудебильные передачи для людей с пониженной интеллектуальной активностью. В квартиры пенсионеров, домохозяек, алкоголиков и бездельников через экран впихивают разных дегенератов или звезд минувшего, которые на старости лет начинают полоскать грязное и вонючее белье. А еще Диану Шурыгину и развод Джигарханяна и Петросяна.

Антон Орехъ: Новости Путина. О Путине. Про Путина. За Путина. Для Путина


Вымученные реалити-шоу с картонными героями и прочая лабудистика. А в это время в стране есть человек, который действительно интересен всем. Человек, которого все знают, большинство любит, многие обожают, а некоторые считают богом. Невзирая на его преклонный и пенсионный даже по новым правилам возраст, за него хотят выйти замуж — даже те женщины, которые уже замужем. Это человек, о котором мы хотим знать как можно больше, а еще лучше – знать всё. Его зовут Владимир Путин.

Антон Орехъ: Новости Путина. О Путине. Про Путина. За Путина. Для Путина


И вот только теперь, на 20-м году правления эти дураки с телевидения наконец-то сообразили сделать из Путина настоящего телегероя. И то! Вместо, чтобы заранее разрекламировать передачу о его жизни и творчестве, чтобы дать несколько повторов, они до сих пор мямлят, и я не понимаю, будет ли передача еженедельной или нет.

Видео:



И почему нельзя показывать про жизнь Путина каждый день. Начав ну хотя бы с 15 минут. Чтобы был отдельный выпуск новостей. Идут просто новости – ну, всё как обычно: Украина, Трамп, Сирия, крах Евросоюза – а потом еще один специальный выпуск «Новости Путина». Как он проснулся, что поел на завтрак, прислал ли ему Патриарх творожку или сметанки, как президент примерил американскую куртку с российским флагом, как поехал на работу, как уехал.

В конце концов – раскройте уже секрет и ответьте на вопрос, как ему удается поддерживать такую отличную форму?! Как залез на гору, как нырнул на глубину, как бросал через бедро, как играл на пианине – тем и сюжетов миллион! И гоняйте круглые сутки по всем каналам. И рейтинги будут и народу радость и Соловьеву профессиональное бессмертие.

Если Путин – это Россия, то кого же еще непрерывно показывать по одноименному телеканалу – и по всем остальным каналам тоже? Так что у меня одно слово – дождались!

Антон Орехъ






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  • 1 | 04.09.2018, 09:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Л. Баттерс Стотч@L_Stotch

У нас тут вот что произошло: к новому учебному году наш любимый мэр повелел напечатать охулиард дневников с собственным ликом, а сам подвёл школоту и за неделю до 1 сентября сел за взятки.

Теперь крамольные дневники изымают и уничтожают. Как при товарище Сталине



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  • 2 | 04.09.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин говорил что «услужливый мерзавец — хуже врага», а вот до путина это не доходит.



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  • 3 | 04.09.2018, 10:04 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35058 | Рейтинг: +5821,4
В марте 53-го вся страна билась в истерике и слезах. Очень хотелось бы посмотреть на крокодиловые слезы некоторых... в т.ч. и тов. Соловьева В., отказавшегося в прошлом от фамилии отца.



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  • 4 | 04.09.2018, 10:06 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35058 | Рейтинг: +5821,4
Шапиро Рудик! Потомственный "шахтер". Шутка.



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  • 5 | 04.09.2018, 11:06 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
История повторяется. По спирали



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  • 6 | 04.09.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В марте 53-го вся страна билась в истерике и слезах. Очень хотелось бы посмотреть на крокодиловые слезы некоторых... в т.ч. и тов. Соловьева В., отказавшегося в прошлом от фамилии отца.
=======================================================
Вот повезло-то Соловьеву! Он позже марта 53-го родился, чем очень насрал карьере юнги! Жаль , что Соловьев о существовании республикообразущих "юнг" не знает.



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  • 7 | 04.09.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- В марте 53-го вся страна билась в истерике и слезах. Очень хотелось бы посмотреть на крокодиловые слезы некоторых... в т.ч. и тов. Соловьева В., отказавшегося в прошлом от фамилии отца.

- Шапиро Рудик! Потомственный "шахтер". Шутка.
------------------------------

Юнг, если суммировать твой поток сознания, то получится "кровожадный идиот"
Ты в кого такой дурак, сам-то как думаешь?



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  • 8 | 04.09.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...за него хотят выйти замуж — даже те женщины, которые уже замужем." ...

----------------------

Если уже замужем, то это называется "сбледануть".



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  • 9 | 04.09.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 04.09.2018, 11:06 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
История повторяется. По спирали

------------------------------------------------

Умный вещь. Давай ишо.



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  • 10 | 04.09.2018, 12:48 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
Соловьёв - завербованных ЦРУ шпион, стопудово.



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  • 11 | 04.09.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.09.2018, 11:06 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
История повторяется. По спирали
***
В смысле, вначале башкой о пень, а потом пнем по башке



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  • 12 | 04.09.2018, 14:39 | Автор: Виктор
    Публикации: 215 | Комментарии: 1651 | Рейтинг: +474,2
"Большой Брат любит тебя."

Помни о нем каждый день и час.



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  • 13 | 04.09.2018, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Не кино,а бредоносина какая -то на государственном уровне млять.И люди верят всему этому мракобесию.



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  • 14 | 04.09.2018, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 04.09.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 04.09.2018, 11:06 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
История повторяется. По спирали
***
В смысле, вначале башкой о пень, а потом пнем по башке
--------------------------

ЯСЕН, как они тя!..



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  • 15 | 04.09.2018, 18:40 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.09.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин говорил что «услужливый мерзавец — хуже врага», а вот до путина это не доходит. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Хотя услуга нам при ну́жде дорога́,
Но за нее не всяк умеет взяться:
Не дай бог с дураком связаться!
Услужливый дурак опаснее врага. (И.А.Крылов "Пустынник и медведь" Басня) Очень Опытный



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