Карманный «патриот» Загир получил карт-бланш на карманный митинг

Кабмин Башкирии согласовал партии «Патриоты России» митинг 5 сентября на площади у Дворца спорта, сообщил “Ъ-Уфа” глава регионального отделения партии Загир Хакимов. Акция направлена против планов пенсионной реформы, платных парковок в Уфе, а также сокращения госгарантий в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ, отметил он.Заявка подана на участие в митинге более 1 тыс. участников.Ранее, как сообщал “Ъ-Уфа”, выступления против пенсионной реформы проводили коммунисты, собравшие на митинг около тысячи участников (по оценке организаторов), Федерация профсоюзов (более 5 тыс. участников, по оценке организаторов).9 сентября, в день выборов депутатов Курултая, акцию в виде шествия и митинга против повышения пенсионного возраста планируют провести местные активисты штаба оппозиционера Алексея Навального.Согласовать эту акцию власти Башкирии и мэрия Уфы отказались, сославшись на занятость площадок.***В конце сентября 2013 года некоторые СМИ опубликовали информацию о скандале на собрании партии 14 сентября. По итогам избирательной кампании и прошедших выборов актив партии, в котором состоит немало уважаемых в республике людей, выразил свое недоверие к руководителю местного отделения Загиру Хакимову.Главный лейтмотив собрания содержался во фразе: «Интересы «ПАТРИОТОВ» в Госсобрании представлять некому, господин Хакимов представляет только свои личные интересы». Однопартийцы обвинили Загира Хакимова в предательстве интересов партии в пользу Администрации Президента РБ и партии «Единая Россия» в обмен на кресло депутата по одномандатному округу.«…Загир Хакимов, исполняя волю Администрации Президента Башкортостана, не только не работал на партию, но и сознательно вредил партии, требуя от некоторых наших одномандатников (в частности, от М. Ахунова и К. Сиразетдинова) прекратить активную агитацию в своих округах…, З. Хакимов, заранее знал, что «ПАТРИОТОВ РОССИИ» завалят на выборах, поэтому и согласился за свою работу получить мандат одномандатника по Родниковскому одномандатному избирательному округу № 53 (Чишминский район республики Башкортостан). Это полная чушь, что доселе никому не известный человек из чужого района, не обладающий авторитетом и харизмой, ораторское искусство которого ограничивается только одним «как бы», стал бы вдруг интересен населению…» – говорится в письме на имя председателя «ПАТРИОТОВ РОССИИ» Геннадия Семигина.До дня голосования 8 сентября региональное отделение этой политической партии не встречало особых препон со стороны башкирских властей. Это дало повод называть эту партию спойлером. Сам господин Хакимов, представляя непарламентскую партию, тем не менее неоднократно получал площадку для выступлений в Госсобрании и ИА «Башинформ». Разгоревшийся внутрипартийный скандал может свидетельствовать о том, что Администрация Президента РБ использовала эту партию на выборах, чтобы аккумулировать протестные настроения, имея договоренность лишь с не очень чистоплотным лидером.Региональный актив партии также в письме потребовал проведения в октябре конференции, смены руководства и изгнания Загира Хакимова из своих рядов.Среди подписантов фигурируют фамилии пяти человек: Мансура Аюпова, Мансура Ахунова, Владимира Чурилкина, Виктора Федорова и Руслана Тимирова. Все они провели довольно мощные избирательные кампании, но столкнулись с тем, что в районах актив партии и члены избирательных комиссии, как следует из письма, по указанию Хакимова фактически саботировали их работу.Загир Хакимов заработал 280 000 рублей, его супруга 730 тысяч рублей. У семьи есть два садовых участка и одна дача, записанные на мужа. В пользовании находится квартира в 77 квадратов. На супругу записан автомобиль Ford Explorer.