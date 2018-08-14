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Карманный «патриот» Загир получил карт-бланш на карманный митинг

  • Опубликовано: natall | 04.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 388 | Комментарии: 8
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Кабмин Башкирии согласовал партии «Патриоты России» митинг 5 сентября на площади у Дворца спорта, сообщил “Ъ-Уфа” глава регионального отделения партии Загир Хакимов. Акция направлена против планов пенсионной реформы, платных парковок в Уфе, а также сокращения госгарантий в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ, отметил он.

Карманный «патриот» Загир получил карт-бланш на карманный митинг


Заявка подана на участие в митинге более 1 тыс. участников.

Ранее, как сообщал “Ъ-Уфа”, выступления против пенсионной реформы проводили коммунисты, собравшие на митинг около тысячи участников (по оценке организаторов), Федерация профсоюзов (более 5 тыс. участников, по оценке организаторов).

9 сентября, в день выборов депутатов Курултая, акцию в виде шествия и митинга против повышения пенсионного возраста планируют провести местные активисты штаба оппозиционера Алексея Навального.

Согласовать эту акцию власти Башкирии и мэрия Уфы отказались, сославшись на занятость площадок.

***

Руководителя регионального отделения обвинили в предательстве

В конце сентября 2013 года некоторые СМИ опубликовали информацию о скандале на собрании партии 14 сентября. По итогам избирательной кампании и прошедших выборов актив партии, в котором состоит немало уважаемых в республике людей, выразил свое недоверие к руководителю местного отделения Загиру Хакимову.

Главный лейтмотив собрания содержался во фразе: «Интересы «ПАТРИОТОВ» в Госсобрании представлять некому, господин Хакимов представляет только свои личные интересы». Однопартийцы обвинили Загира Хакимова в предательстве интересов партии в пользу Администрации Президента РБ и партии «Единая Россия» в обмен на кресло депутата по одномандатному округу.

«…Загир Хакимов, исполняя волю Администрации Президента Башкортостана, не только не работал на партию, но и сознательно вредил партии, требуя от некоторых наших одномандатников (в частности, от М. Ахунова и К. Сиразетдинова) прекратить активную агитацию в своих округах…, З. Хакимов, заранее знал, что «ПАТРИОТОВ РОССИИ» завалят на выборах, поэтому и согласился за свою работу получить мандат одномандатника по Родниковскому одномандатному избирательному округу № 53 (Чишминский район республики Башкортостан). Это полная чушь, что доселе никому не известный человек из чужого района, не обладающий авторитетом и харизмой, ораторское искусство которого ограничивается только одним «как бы», стал бы вдруг интересен населению…» – говорится в письме на имя председателя «ПАТРИОТОВ РОССИИ» Геннадия Семигина.

До дня голосования 8 сентября региональное отделение этой политической партии не встречало особых препон со стороны башкирских властей. Это дало повод называть эту партию спойлером. Сам господин Хакимов, представляя непарламентскую партию, тем не менее неоднократно получал площадку для выступлений в Госсобрании и ИА «Башинформ». Разгоревшийся внутрипартийный скандал может свидетельствовать о том, что Администрация Президента РБ использовала эту партию на выборах, чтобы аккумулировать протестные настроения, имея договоренность лишь с не очень чистоплотным лидером.

Региональный актив партии также в письме потребовал проведения в октябре конференции, смены руководства и изгнания Загира Хакимова из своих рядов.

Среди подписантов фигурируют фамилии пяти человек: Мансура Аюпова, Мансура Ахунова, Владимира Чурилкина, Виктора Федорова и Руслана Тимирова. Все они провели довольно мощные избирательные кампании, но столкнулись с тем, что в районах актив партии и члены избирательных комиссии, как следует из письма, по указанию Хакимова фактически саботировали их работу.

Загир Хакимов заработал 280 000 рублей, его супруга 730 тысяч рублей. У семьи есть два садовых участка и одна дача, записанные на мужа. В пользовании находится квартира в 77 квадратов. На супругу записан автомобиль Ford Explorer.

Замполит.Ком
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  • 1 | 04.09.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...доселе никому не известный человек из чужого района, не обладающий авторитетом и харизмой...
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КАК он "вдруг" стал главой регионального отделения партии ?!
ДЫК, какого хрена вы его избирали?!



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  • 2 | 04.09.2018, 09:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Всем согласуют митинги против пенс-реформы - только не Навальному!

Ну и? Кого же боится пуйло? Кто на самом деле оппозиция, а кого пар выпускать назначают?
А, хрюшка?



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  • Гость
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  • 3 | 04.09.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как показали события последних лет, в Республике Башкортостан создана значительная база исламского экстремизма. Спецслужбами выявлены многочисленные ячейки запрещенных исламских организаций типа "Хизб-ут-Тахрир" и др. Однако, как показали предвыборные события, экстремизм религиозного толка наряжается не только в чалмы, черные знамена, а имеет вполне респектабельный облик правозащитника, политического деятеля.
Загир Хакимов, в отличие от И.Исангулова более скрыт и свои истинные намерения так открыто не пропагандирует. И название партии, региональным отделением которой он командует, звучит так, что сразу хочется встать при ее упоминании – партия "Патриоты России"! Так кто же оказался у регионального руля партии с таким громким названием? Простой деревенский парень из Чекмагушевского района после окончания Уфимского авиационного института очень короткое время проработал на заводе. И все. После этого он ни дня не работал на производстве. В начале 90-х он был во главе татарской националистической организации "Азатлык" (Свобода). Потом сблизился с небезызвестным Абдул-Вахедом Ниязовым, депутатом Госдумы. Стал его помощником и религиозным последователем.

Участвовал во всех исламистских начинаниях этого депутата в чалме. Кем только не был этот Ниязов? И заместителем председателя исполкома Высшего координационного центра Духовных управлений мусульман России (ВКЦ ДУМР), и сопредседателем Союза мусульман России (СМР). Осенью 1998 стал председателем Совета Общероссийского политического общественного движения "Рефах" (Благоденствие). Наладил связи с арабскими странами... 19 декабря 1999 года в составе избирательного блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь")" избран депутатом Государственной Думы ФС РФ третьего созыва. Работал заместителем председателя Комитета ГД РФ по регламенту и организации работы Государственной Думы.



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  • Гость
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  • 4 | 04.09.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В мае 2001 года Абдул-Вахед Ниязов во главе "Евразийской партии". А Загир Хакимов становится члeном Политсовета этой мусульманской партии.

Потом Абдул-Вахед Ниязов как-то сумел сблизиться с организаторами партии "Патриоты России", а Загир Хакимов стал во главе республиканского отделения этой партии. Вот так – из исламской партии в Патриоты России! Удачный ход.

Как работает и куда стремится хакимовская партия, можно узнать из письма заместителя председателя комитета реготделения "Патриотов", ветерана боевой службы Александра Навозова в ЦИК РБ. В нем истинный патриот обвиняет действующего руководителя партии в не патриотизме.

Вот строки из его письма:

"... Из 55 одномандатников - 41 и из первых лиц по списку в избирательных округах - 42 неруских фамилий, так что русскоязычному населению и истинным патриотам России за "хакимовских патриотов" я бы голосовать не советовал. Есть основания полагать, что среди них много ярых татарских и башкирских националистов. Хакимов З.А. сам является одним из лидеров татарских националистов Башкирии (ранее руководил Союзом татарской молодежи "Азатлык", а теперь руководит "Конгрессом татар РБ"). К тому же на предстоящие выборы он взял к себе в политтехнологи одного из создателей Союза башкирской молодежи, видного башкирского националиста и сепаратиста Артура Идельбаева, который лично встречался с Басаевым и дарил ему флаг РБ и курай..."



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  • Участник
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  • 5 | 04.09.2018, 11:03 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
Спойлеры. Их удел результат в пределах статистической погрешности. Шуму много, а дел нет.



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  • 6 | 04.09.2018, 12:16 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1861 | Комментарии: 60657 | Рейтинг: +12257,6
Всем согласуют митинги против пенс-реформы - только не Навальному!

Ну и? Кого же боится пуйло? Кто на самом деле оппозиция, а кого пар выпускать назначают?
А, хрюшка?
-------------------
Сейчас не время меряться пиписьками. Надо поддерживать все здоровые, патриотические силы, готовые сменить вектор развития страны, расчистить авгиевы конюшни.

Всем найдётся работа в новой России, из Навального получился бы хороший глава СКР, для начала.



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  • Эксперт
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  • 7 | 04.09.2018, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Иди, хрюша, на соседнюю ветку, посмотри, как твои коммуняки взятки дают... при чем в пользу едорастов!!! Продажные вы твари!



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  • # 8 | 04.09.2018, 13:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11252 | Рейтинг: -1841

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