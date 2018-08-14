Панчихинская, необщественная палата: Встреча с Хамитовым

Игра в имитацию. Рустэм Хамитов провел встречу с председателем Общественной палаты РБ. В ходе беседы обсуждались вопросы предстоящих выборов и работы ОП РБ.«Пятый состав работает уже второй год. Конечно же, за последнее время произошло очень много изменений в различных федеральных законах с точки зрения полномочий общественных палат регионов. Только за последние два года принято шесть документов, расширяющих наши полномочия. Основными из них являются законы об общественных наблюдателях. Так, 5 декабря вступил в силу закон об участии общественных наблюдателей на выборах Президента России. В июне к нему добавился закон по выборам депутатов Государственной Думы. А в июле принят новый закон по назначению общественных наблюдателей на выборах республиканского и местного значения.Конечно же, палата очень активно занимается этой работой. Но сейчас мы не можем выставлять наблюдателей, потому что соответствующий закон на региональном уровне ещё не принят, а Государственное Собрание – Курултай республики переизбирается», - сообщила главе региона Ольга Панчихина, отметив, что 9 сентября в ОП РБ будет работать пресс-центр.После прошедших в марте выборов Президента РФ мы спросили и у госпожи Панчихиной и руководителя группы наблюдателей от ОП РБ Олега Галина, сколько заявлений и жалоб в вышестоящие комиссии или правоохранительные органы было направлено их представителями.В итоге как оказалось корпус наблюдателей от Общественной палаты РБ, который перекрывал все участки республики не написал ни одной жалобы или заявления.Кроме этого, более чем полгода назад, когда возникла идея формирования корпуса наблюдателей от Общественной палаты мы также поинтересовались у господина Галина не его ли участие в выборах это происходит. Сегодня мы видим, что Олег Галин участвует в выборах от партии власти. Все это позволяет нам думать, что участие в выборном процессе представителей ОП РБ – не более чем имитация гражданского общества и честных выборов.А вот тема получения грантов некоммерческими организациями нашей республики представляется нам более актуальной.- Мы надеемся, что от республики будут представлены межрегиональные проекты, они всегда привлекают больше средств. Заявка, направленная только на один муниципалитет, позволяет получить около 1 млн рублей. При этом есть регионы, которые подают меньше заявок, но привлекают больше средств – это происходит как раз за счёт межрегиональных проектов. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы на конкурсе были представлены крупные мероприятия, которые делаются сейчас некоммерческим сектором, чтобы они смогли привлечь больше ресурсов, - сообщила Панчихина.Всего за последние полтора года некоммерческим сектором привлечено 106 млн рублей – это достаточно существенная сумма. В этом году сумма уже составила 31 млн рублей. Самое главное здесь, чтобы заявки были проработаны. Это серьёзная задача.