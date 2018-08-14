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Панчихинская, необщественная палата: Встреча с Хамитовым

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Игра в имитацию. Рустэм Хамитов провел встречу с председателем Общественной палаты РБ. В ходе беседы обсуждались вопросы предстоящих выборов и работы ОП РБ.

Панчихинская, необщественная палата: Встреча с Хамитовым


«Пятый состав работает уже второй год. Конечно же, за последнее время произошло очень много изменений в различных федеральных законах с точки зрения полномочий общественных палат регионов. Только за последние два года принято шесть документов, расширяющих наши полномочия. Основными из них являются законы об общественных наблюдателях. Так, 5 декабря вступил в силу закон об участии общественных наблюдателей на выборах Президента России. В июне к нему добавился закон по выборам депутатов Государственной Думы. А в июле принят новый закон по назначению общественных наблюдателей на выборах республиканского и местного значения.

Конечно же, палата очень активно занимается этой работой. Но сейчас мы не можем выставлять наблюдателей, потому что соответствующий закон на региональном уровне ещё не принят, а Государственное Собрание – Курултай республики переизбирается», - сообщила главе региона Ольга Панчихина, отметив, что 9 сентября в ОП РБ будет работать пресс-центр.

После прошедших в марте выборов Президента РФ мы спросили и у госпожи Панчихиной и руководителя группы наблюдателей от ОП РБ Олега Галина, сколько заявлений и жалоб в вышестоящие комиссии или правоохранительные органы было направлено их представителями.
В итоге как оказалось корпус наблюдателей от Общественной палаты РБ, который перекрывал все участки республики не написал ни одной жалобы или заявления.

Кроме этого, более чем полгода назад, когда возникла идея формирования корпуса наблюдателей от Общественной палаты мы также поинтересовались у господина Галина не его ли участие в выборах это происходит. Сегодня мы видим, что Олег Галин участвует в выборах от партии власти. Все это позволяет нам думать, что участие в выборном процессе представителей ОП РБ – не более чем имитация гражданского общества и честных выборов.

А вот тема получения грантов некоммерческими организациями нашей республики представляется нам более актуальной.

- Мы надеемся, что от республики будут представлены межрегиональные проекты, они всегда привлекают больше средств. Заявка, направленная только на один муниципалитет, позволяет получить около 1 млн рублей. При этом есть регионы, которые подают меньше заявок, но привлекают больше средств – это происходит как раз за счёт межрегиональных проектов. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы на конкурсе были представлены крупные мероприятия, которые делаются сейчас некоммерческим сектором, чтобы они смогли привлечь больше ресурсов, - сообщила Панчихина.

Всего за последние полтора года некоммерческим сектором привлечено 106 млн рублей – это достаточно существенная сумма. В этом году сумма уже составила 31 млн рублей. Самое главное здесь, чтобы заявки были проработаны. Это серьёзная задача.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 04.09.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ходе беседы обсуждались вопросы предстоящих выборов и работы ОП РБ.
===============================
ОП РБ,- это Аббревиатура организованная преступность республики башкортостан? Айбит?



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  • 2 | 04.09.2018, 10:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
У меня о них одно слово - пуйлососки.



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  • 3 | 04.09.2018, 11:05 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
Ну не Идельбаева же в ОП ставить в конце концов. Тот кумысом занят. И туризмом. Пути господни неисповедимы.



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  • 4 | 04.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у авто есть паркетники, ну типа джип , но тока по асфальту, а эти - общественники и типа оппозиционные партии - "карманники", ну потому, что их при кармане , кормушке держат
турк



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  • 5 | 04.09.2018, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Член Центризбиркома республики от КПРФ задержан на взятке

По сообщению «ПроУфу», член ЦИК Башкирии Вадим Садыков предложил одному из членов БРО КПРФ Яну Двинскому около 100 тыс. рублей за помощь в замене реальных наблюдателей от партии в Калининском районе Уфы на подконтрольных местным властям.

Двинский руководит избирательным штабом кандидата в депутаты Курултая Рустама Хафизова. По его информации, деньги предлагались за организацию наблюдения на участках в пользу конкурирующего кандидата от «Единой России».

Вадим Садыков был задержан с поличным в ходе операции, организованной правоохранительными органами. После составления протокола, Садыков был отпущен, в связи с тем, что является спецсубьектом. По данным издания, решение о его мере пресечения будет согласовываться на уровне Генпрокуратуры РФ.

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко пообещал «Эху» изучить информацию и прокомментировать в ближайшее время.

В Следкоме и региональном МВД заявили, что комментировать задержание Вадима Садыкова пока не готовы.



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  • 6 | 04.09.2018, 12:44 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
Двинский то честным оказался, нейтрализовал предателя.

Поэтому твоя тёплая кучка говна оказалась неуместной, Куха.



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  • 7 | 04.09.2018, 12:46 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
Ну не Идельбаева же в ОП ставить в конце концов. Тот кумысом занят. И туризмом. Пути господни неисповедимы.
----------------------
Дильмухаметова слабо поставить ?



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3

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  • 8 | 04.09.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.09.2018, 12:44 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2737 | Рейтинг: -264,5
Двинский то честным оказался, нейтрализовал предателя.
___________________________
ох и наивный ты Хруль...ну одному дорогу перекрыли, а сколько их еще таких сидит, начиная с Зю и Кутулгужина...
кстати поглядел я Романчикова (кандидат от КПРФ в курултай по Лен району)...так ни одной встречи и не было , хотя я обращался в его штаб, дабы провел хоть какую-нить встречу с нами.. ну что бы в глаза ему глянуть. Тишина.
залез в егрюлы - 4 строительных фирмы с нулевым доходом , с нулевым оборотом , с нулевой движухой. одна из фирм в Крыму - тож полный ноль. парню 32 года. из этого делаю вывод , либо скрывает доход, либо бездельник...
турк



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  • 9 | 04.09.2018, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Лилия Чанышева — координатор уфимского штаба Навального

Из facebook

Уйдя в отпуск, Ирек Ялалов, глава Администрации Уфы и кандидат в депутаты Курултая РБ от партии «Единая Россия», нагло использует преимущества своего должностного и служебного положения вопреки избирательному законодательству.

А именно, на официальном сайте http://www.ufacity.info/ и в аккаунте Администрации Уфы в Инстаграм @ufacityadm с 13,2 тыс. подписчиков регулярно публикуются фотографии Ирека Ялалова с мероприятий, который тот посетил, будучи в отпуске. Так, в частности, были опубликованы фотографии Ирека Ишмухаметовича с одной из крупнейших стройплощадок, со строящегося бассейна по бульвару Тухвата Янаби, с торжественной линейки в школе №114 с осмотром кабинетов, с праздничного концерта в ГКЗ «Башкортостан», посвящённого Дню нефтяника, а также текст поздравления работникам нефтяной и газовой промышленности, с посещения реконструируемого лицея №1, с открытия памятной мемориальной доски ко Дню нефтяника, с посещения Уфимского международного марафона и другие.

Кроме того, Ирек Ялалов нарушил законодательство об образовании и ФЗ-67, поскольку, будучи в отпуске и являясь кандидатом в депутаты Курултая РБ, 1 сентября 2018 года посетил школу №114, осуществляя таким образом политическую деятельность, способствующую формированию положительного отношения избирателей к кандидату в рамках своей избирательной кампании в учебном заведении, в том числе среди несовершеннолетних.

Согласно ст. 39 1. ФЗ-67 все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных ФЗ-67.

В связи с неоднократным использованием Иреком Ялаловым преимуществ своего должностного или служебного положения во время избирательной кампании, а также ведения политической деятельности и предвыборной агитации в учебном заведении, в том числе среди несовершеннолетних, в то время как он находится в отпуске и является кандидатом в депутаты Курултая РБ, прошу провести проверку и привлечь его к административной ответственности по ст. 5.45 КоАП РФ, а также отменить его регистрацию как кандидата в депутаты от партии «Единая Россия».

Соответствующая жалоба направлена в Прокуратуру РБ и будет направлена в ЦИК РБ сегодня.

На заметку другим кандидатам, которые могут подать на Ялалова в суд – пользуйтесь.



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  • 10 | 04.09.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На заметку другим кандидатам, которые могут подать на Ялалова в суд – пользуйтесь.
***
Двор моих родителей среди проспектовских хрущоб Ялалов обещал отремонтировать еще будучи министром ЖКХ.
Стал мэром- обещания участились, но дальше планов дела не пошли- нет денег.
Зато в банках власти догадались занять деньги под торговые площадки для чужеземцев на набережной Валиди.
При том, что Нижегородка с царских времен нуждается в противопаводковой дамбе.
Да и Сипайловская пародия на дамбу не выдерживает никакой критики.
Когда я вижу, что "понаехавшие" Рахимов, Качкаев и Ялалов в бездумном джентрификационном раже сделали с Уфой, то замечания архитектора Варламова мне кажутся сугубо детсадовскими.

порой бывает так паршиво
что даже чай не лезет в глотку
а лезет в глотку только пиво
которым заливаю водку



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  • 11 | 04.09.2018, 14:10 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
кстати поглядел я Романчикова (кандидат от КПРФ в курултай по Лен району)...так ни одной встречи и не было , хотя я обращался в его штаб, дабы провел хоть какую-нить встречу с нами.. ну что бы в глаза ему глянуть. Тишина.
залез в егрюлы - 4 строительных фирмы с нулевым доходом , с нулевым оборотом , с нулевой движухой. одна из фирм в Крыму - тож полный ноль. парню 32 года. из этого делаю вывод , либо скрывает доход, либо бездельник...
турк
-----------------------
Ок. Не хочешь за Романчикова, голосуй за другого, главное - не позволить украсть свой голос.



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  • 12 | 04.09.2018, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
голосуй за другого, главное - не позволить украсть свой голос.
***
Хруль, какие к черту голоса избирателей, если с 2003 года результаты "считаются" на уровне протоколов.
Так что не пудрь здесь мозги людЯм в пользу человеческой непорядочности.



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  • 13 | 04.09.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабка спрашивает членшу ИК - дед то мой проголосовал?
Та отвечает- конечно, бабушка, еще три часа назад.
Старушка задумчиво говорит- почитай уж как 15 лет помер коммунистом.
На выборы вот ходить, а меня старую совсем забыл.



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  • 14 | 04.09.2018, 18:21 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
Хруль, какие к черту голоса избирателей, если с 2003 года результаты "считаются" на уровне протоколов.
Так что не пудрь здесь мозги людЯм в пользу человеческой непорядочности.
------------
Я не понимаю, откуда такой пессимизм и обреченность ?

Ну ложитесь тогда в гроб и померайте.

Сами не ходят на выборы, ни в чем не участвуют и все при этом знают и всех учат, как бабки на лавке.

Вас послушаешь, так все вокруг негодяи один ты хороший.
А на самом деле, ты самый никчемный лузер: на выборы и митинги не ходишь, агитацией не занимаешься, никакой пользы нет от тебя для общества.

Если хотите перемен, надо быть активнее, дорогие товарищи, никто за нас наши проблемы не решит.



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