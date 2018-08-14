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И снова пошлые выборы: Член ЦИК Башкирии был пойман на взятке

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В башкортостанском отделении КПРФ разгорается скандал. Сегодня, со слов некоторых членов партии, стало известно, что 3 сентября в Уфе сотрудниками СКР и ОБЭП МВД по Башкортостану был задержан за покушение на дачу взятки член ЦИК республики от КПРФ Вадим Садыков. "Idel.Реалии" об этом сообщил первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе Альберт Рахматуллин.

И снова пошлые выборы: Член ЦИК Башкирии был пойман на взятке


По словам Рахматуллина, член ЦИК пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей первому секретарю Калининского райкома КПРФ в Уфе Яну Двинскому, который возглавляет предвыборный штаб кандидата в депутаты Госсобрания Рустама Хафизова.

— Садыков добивался от Двинского, чтобы тот выставил 9 сентября на избирательные участки не своих наблюдателей, а людей, подконтрольных местной власти, чтобы те закрыли глаза на фальсификации и другие нарушения в день голосования, — рассказал Рахматуллин. — Наши товарищи обратились в правоохранительные органы, которые провели оперативные мероприятия. В понедельник Садыков встретился с Двинским в кафе для переговоров. Во время разговора Садыков обнаружил у Двинского замаскированный микрофон и кинулся бежать, но был пойман полицейскими. В объяснении он написал, что сделал это из личной неприязни к Рустаму Хафизову. В портфеле у Садыкова обнаружили довольно крупную сумму — около 23 тысяч рублей. После дачи объяснения он был отпущен под подписку о невыезде, поскольку пока он защищен своим статусом члена ЦИК с правом решающего голоса.

В чью пользу пытался сработать Садыков, по словам коммуниста, пока неизвестно. В Черниковском одномандатном округе № 4, где от КПРФ баллотируется Рустам Хафизов, зарегистрированы еще три кандидата: главный врач городской клинической больницы № 13 Эльза Сыртланова, выдвинутая "Единой Россией", наладчик Уфимского моторостроительного объединения Иван Голубь, выдвинутый ЛДПР, и методист Уфимского детского морского центра Марина Белкина, выдвинутая партией "Патриоты России".

Альберт Рахматуллин добавил, что в партии будут добиваться замены Садыкова на посту члена ЦИК от КПРФ.

— К его деятельности и раньше были серьезные нарекания, — заявил коммунист. — Так, все знают, какие массовые фальсификации были на мартовских президентских выборах в республике, тем не менее, Садыков 20 марта, будучи членом ЦИК от нашей партии, без малейших замечаний подписал протокол об итогах голосования. В день голосования и в ночь, когда подсчитывались голоса, люди жаловались, что до Садыкова невозможно было дозвониться. Вся работа наблюдателей и членов УИК, все нервы и переживания пошли тогда коту под хвост. Теперь партия, хоть и с запозданием, очищается от таких предателей.

Сам Вадим Садыков в комментарии "Idel.Реалии" заявил, что в отношении него "имела место быть провокация со стороны кандидата Хафизова".

— С Двинским, которого послал Хафизов, мы, разумеется, знакомы по совместной работе в партии, — сказал Садыков. — Встреча в кафе с ним 3 сентября у меня, действительно, была, мы обсуждали текущие дела, детали будущих выборов. Обвинения Двинского в мой адрес в даче взятки голословны, никакой передачи денег не было. Меня никто не задерживал, просто пригласили для дачи объяснения. Сейчас я готовлю иски к господину Двинскому за клевету. Полагаю, что инициаторы всего этого хотят дестабилизировать работу ЦИК, убрать меня оттуда.

Вадим Садыков был назначен компартией в состав ЦИК Башкортостана в 2017 году. До этого Садыков состоял в ЛДПР, занимал должность заместителя координатора регионального отделения партии и выдвигался от либерал-демократов кандидатом в депутаты Госдумы в 2007 году и кандидатом в депутаты Госсобрания в 2008 году.

В 2008 году Вадим Садыков уже обвинялся правоохранительными органами в даче взятки. Как писали республиканские СМИ, Садыков тогда обратился с заявлением в Генпрокуратуру России, что сотрудники башкирского МВД при помощи физического насилия выбивали у него показания о том, что он, якобы, передал взятку в размере один миллион рублей (по другим данным — три миллиона) Радию Хабирову, который тогда занимал должность главы администрации президента республики (ныне Радий Хабиров — глава города Красногорск Московской области. - прим. ред.) — за содействие в продвижении некоторых кандидатов в депутаты Госсобрания. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда направил в Генпрокуратуру гневное обращение в защиту своего активиста; уголовное дело по этому поводу, по словам Вадима Садыкова, было закрыто.

В Следственном управлении СКР по Башкортостану новость о вчерашнем задержании Вадима Садыкова комментировать отказались.

Идель.Реалии
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Накануне сотрудники Следственного комитета по РБ и УЭБиПК МВД по городу Уфе задержали члена Центральной избирательной комиссии РБ от КПРФ Вадима Садыкова. Он подозревается в попытке дать взятку.

В операции участвовали члены самой компартии, которым Садыков предложил значительную сумму денег для организации фиктивного наблюдения на предстоящих выборах в Госсобрание РБ.

В этой ситуации Садыков выступал в роли взяткодателя: он предложил Яну Двинскому, одному из членов БРО КПРФ, около 100 тыс. рублей. По его планам, Двинский должен был помочь ему заменить реальных наблюдателей от партии и кандидата в Калининском районе Уфы на подконтрольных местным властям. Молодой коммунист для вида согласился, а после обратился в правоохранительные органы. В итоге была организована операция, в ходе которой Вадим Садыков был задержан с поличным.

После того как все мероприятие было запротоколировано, Садыкова отпустили в связи с тем, что он является спецсубъектом. Решение о мере пресечения для него будет согласовываться на уровне Генпрокуратуры РФ.

– Действия Садыкова были предельно наглыми. Он открытым текстом предложил мне как секретарю Калининского райкома КПРФ в этом районе на участке поставить людей от администрации. Кроме этого, он просил, чтобы члены избирательных комиссий от КПРФ не писали особых мнений и жалоб. По его словам, действовал он от имени председателя ТИК Калининского района Александра Старочкина, так как тут активно работает наш кандидат Хафизов.

Однако я склонен думать, что речь идет о масштабах всей Уфы. Садыков сказал мне, что на данном этапе речь идет о 100 тыс. рублей, остальная часть будет якобы в день голосования. 100 тыс. было предложено разделить с ним – по 50 тыс. рублей. Однако при задержании у него оказалась большая сумма. Боюсь ошибиться, что-то близкое к 230 тыс. рублей, – рассказал Двинский.

Напомним, в марте разгорелся скандал, когда на выборах президента России в Уфе наблюдался целый поток фиктивных наблюдателей от штаба КПРФ. Мы писали тогда, что утечка и предательство произошли в самом штабе БРО КПРФ. Вчерашний инцидент с Садыковым подтвердил нашу версию.

ПроУфу
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«Мандат так дорого стоит, чтобы идти по головам?» Член Центризбиркома Башкирии отрицает дачу взятки

ProUfu.ru удалось получить оперативный комментарий Вадима Садыкова.

Напомним, вчера сотрудники Следственного комитета по РБ и УЭБиПК МВД по Уфе задержали члена Центральной избирательной комиссии РБ от КПРФ Вадима Садыкова. Его подозревают в даче взятки.

Член БРО КПРФ Ян Двинский утверждал, что Вадим Садыков предложил ему 100 тысяч рублей за организацию фиктивного наблюдения на предстоящих выборах в Курултай Башкирии. За эти деньги Ян должен был посодействовать в замене реальных наблюдателей от партии и кандидата в Калининском районе Уфы на подконтрольных местным властям лиц, а также закрыть глаза на какие-либо нарушения.

– Садыков сказал мне, что на данном этапе речь идет о 100 тыс. рублей, остальная часть якобы будет в день голосования. 100 тысяч было предложено разделить с ним – по 50 тысяч рублей.
Однако при задержании у него оказалась большая сумма. Боюсь ошибиться, что-то близкое к 230 тысяч рублей, – сообщил Двинский.

Однако сам Вадим Садыков слова Яна Двинского категорически отрицает. Он рассказал, что накануне тот пришел к нему с полицейскими, но у него никаких денег не обнаружили. Полицейские зафиксировали, что дачи взятки не было, и потому протокол не составили.

– Я не был задержан. Никаких денег я не давал. Ян Двинский вообще не является должностным лицом, он общественный деятель. Соответственно, дать какие-либо взятки я в принципе не мог. Тем более у него нет никаких возможностей повлиять на что-либо. Это все политическая провокация, какие-то непонятные игры. Кто-то хочет очернить КПРФ – это большой удар по республиканскому комитету, политическая борьба. За Яном кто-то стоит. Возможно, это кандидат Рустам Хафизов, с которым у меня плохие отношения, я был против его кандидатуры.

Неужели мандат так дорого стоит, чтобы идти по человеческим головам? – прокомментировал господин Садыков. – До вчерашнего дня мы с Яном были в хороших отношениях. Меня обвинили в преступлении, которого не совершал. Я остаюсь при своей должности, потому что не нарушал закон.

Вадим Садыков в скором времени планирует подать в суд на Яна Двинского за клевету и иск о защите чести и достоинства. Его, безусловно, расстраивает вся эта ситуация, но он намерен до конца бороться за свое честное имя.

ПроУфу
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В ЦК КПРФ прокомментировали задержание члена Центризбиркома Башкирии

Депутат Госдумы РФ Юрий Афонин сообщил, что попросил взять расследование под личный контроль руководства МВД и Генпрокуратуры РФ.

Член ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ Юрий Афонин прокомментировал информацию о задержании члена ЦИК РБ от КПРФ Вадима Садыкова. Он отметил, что ранее к нему как юристу не было замечаний, но тревожные звонки зазвучали в ходе избирательной кампании.

– Для нас эта история больше со знаком плюс, чем минус. Мы рады, что смогли выявить человека со вторым дном. Статус спецсубъекта с него будет снят, но остатки совести должны ему подсказать сложить с себя полномочия уже сейчас. Ян Двинский оказался достойным членом партии, и мы рекомендуем именно его в состав ЦИК РБ.

Однако, как мне кажется, история тут гораздо глубже личности Садыкова.

На прошедших в марте выборах все мы стали свидетелями подменя реальных наблюдателей в Уфе. Подделанные подписи, выкраденные бланки направлений – все это было в Башкирии. Обкатывалась новая технология контроля над выборами. Мы понимали, что без участия «своих» это не могло произойти. Понятен был и заказчик, но доказать это было сложно. Теперь правоохранительные органы должны в первую очередь озаботиться вопросами, откуда у Садыкова были деньги и кто заказчик.

У нас есть сигналы, что подобные предложения поступали во всех районах республики. Поэтому я уже написал обращения к Колокольцеву (МВД РФ) и Чайке (генпрокурор РФ) с просьбой взять дело на контроль и найти ответы именно на эти вопросы, – сообщил парламентарий.

Юрий Афонин также заметил, что странное поведение Садыкова стало проявляться с началом текущей избирательной кампании. Во время судебных процессов по снятию кандидатов КПРФ с предвыборной гонки и борьбе в ЦИК РБ господин Садыков предпочел уйти в отпуск. Депутат подчеркнул, что самоочищение рядов партии имеет больший приоритет над имиджем, поэтому произошедшее оценивает в позитивном ключе.

ПроУфу
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  • 1 | 05.09.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не выборы, это драка пауков в банке.



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  • 2 | 05.09.2018, 10:10 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,9
Мутное дело. Вполне возможна и провокация. Ставки велики.



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  • 3 | 05.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...31 августа 2018 года председатель Центральной избирательной комиссии РБ Х. А. Валеев проводит с 10 до 11 часов телефонную «прямую линию» по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая РБ шестого созыва.
Звоните по многоканальному телефону 8-800-347-54-54, звонок бесплатный...
===
31.08.2018 в 10ч.03мин.я позвонил по приведённому № тел., но мне не ответили! Вскоре с другого тел мне перезвонила неизвестная женщина которой я пояснил, что партия "ЯБЛОКО" в установленные законодательством сроки представила полный комплект документов на назначение двух членов УИК г. Сибай, но им, по умолчанию, отказали. При этом под видом "собрания избирателей" были назначены члены УИК с решающим голосом от организаций бюджетной сферы зарплаты!
ЦИК РБ молчит! Вывод, ЦИК РБ ВЫБОРЫ НЕ ПРОВОДИТ, А ЗАНИМАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕМ!



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  • 4 | 05.09.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что это перепалка торговок семечками

в борьбе за власть и деньги прием разложения оппонентов -засланный казачок стал данностью еще с допотопных времен

башкирия узе как 27 лет с ельцинским берите сколько сможете проглотить превратилась в асоциальный дурдом

все башкирские конторы на фоне полной разрухи радостно рапортуют о своих достижениях но мы продолжаем верить

придет в башкирию пора
покоя радости достатка
но к той загадочной поре
на наших пятках
напишут синим номера

против всех



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  • 5 | 05.09.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль, меня сетаки удивляет позиция кандидата от КПРФ по Лен району...вот где он был в течение последних пары -тройки лет, где он щас? почему я должен за него голосовать? это касается и остальных кандидатов. их (всех их) позиция такова - ну выберете меня, ну выберете... да кто ты такой йоптвою ж меть , что бы тебя выбирать? однозначно - против всех
турк



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  • 6 | 05.09.2018, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1863 | Комментарии: 60679 | Рейтинг: +12257,1
1,2 тысячи кандидатов из 52,2 тысячи, выдвинувшихся на выборы 9 сентября, проходящие в разных регионах России, имеют судимость:

21,7% — кражи
9,6% — побои и умышленное причинение вреда здоровью
8,7% — хулиганство
8,3% — нарушение ПДД



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  • 7 | 05.09.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что, но вот землетрясение... в любой момент можем оказаться под завалинами...



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  • 8 | 05.09.2018, 13:39 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2748 | Рейтинг: -265,2
Турка

ты хочешь отдать свой голос ЕР штоле ?



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  • 9 | 05.09.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо помню как т.н. депутаты курултая благостно обещали комфорт, чистоту и порядок поселений при 100% оплате населением "услуг" ЖКХ.
Когда получилось то, что получилось, все эти "депутаты" вину за бардак стали перекладывать на самих жильцов.
Помните знаменитое" Не бросайте сами и приучите детей не бросать мимо урн фантики от конфет" и будет вам счастье.
400 тысяч цветов на клумбах Уфы нет потому что "их украли... молодые люди"
А как командой поклонника чубайса -хамитова устанавливались за счет жителей китайские теплосчетчики- это коррупционная история потянет лет на 200 заключения.
Не голосовал за человеческую непорядочность и не собираюсь.



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  • 10 | 05.09.2018, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.09.2018, 13:39 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2743 | Рейтинг: -265,1
Турка

ты хочешь отдать свой голос ЕР штоле ?
______________________
а какая нахрен разница?
турк



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  • 11 | 05.09.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жительница башкирской деревни рассказала, почему в её деревне нет централизованного водоснабжения?
Обращались за помощью к кандидату в депутаты от КПРФ.
Последний объяснил, что для восстановления совхозного водопровода сельской администрации нужно составить проект, утвердить и согласовать смету, всем селом взять кредит,найти по конкурсу подрядчиков и тд.и т.п. потом передать на баланс районой ЖКХ, платить налоги за пользование недрами, отдельно за эксплуатацию и расходование.
А на селе выживают,все мужики занимаются отхожим промыслом- кто на северах, кто в соседней республике, кто в Стерлитамаке.
Бабы работающие- одни бюджетники.
Больных больше половины.
До планируемой правительством пенсии может быть доживут несколько старушек.
Вот такая у нас экономически сильная и социально стабильная "страна башкир"?
При совковой бедности набережной не было, но вода в деревнях была, при богатом капитализме - "думайте сами, решайте сами- жить вам или не жить"



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  • 12 | 05.09.2018, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня утром осчастливил свой избирательный участок личным посещением! Нигде не вывешены материалы о кандидатах-одномандатниках! Спросил об этом у члена ИК, получил ответ, что у них только один плакат и они его вывесят в день выборов! Мне дали ознакомится с этим плакатом! Пять кандидатов! Один от ЕР, зам директора какого-то научного института! Этот для меня не подходит! Из ЕР - это для меня уже чёрная метка, о народе эта ЕР совершенно не думает! Второй от ЛДПР, ИП, для меня ЛДПР точно также, как и ЕР не подходит из-за их лидера! Третий от "Патриотов России", директор какого-то предприятия с доходом за 2017 год в 276 т.р., т.е. менее 25 т.р. в месяц! Если столько у директора, то сколько у него работяги получают? Явно работать не умеет! Не подходит! Четвёртый от СР, генеральный директор аж двух предприятий с доходом за 2017 год 0 рублей! Без комментариев и так всё ясно с ним, либо скрывает доходы, либо работать не умеет! Не устраивает! Пятый от "Зелёных", безработный, доход за 2017 год 117 т.р., меньше чем у меня пенсионера! Явно не трудяга, а тунеядец! Не устраивает! Трём последним на паперти впору стоять или по пятницам возле мечети, а не в Курултай лезть! Что осталось? Никого для меня подходящего, чтобы я отдал ему свой голос, нет! Против всех, но такую графу предусмотрительно запретили! Вечный вопрос, что делать? Очень Опытный



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  • 13 | 05.09.2018, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бум продолжать ругаться с Хрулем )))) у меня Нагорный, Романчиков (0) и ЛДПР, 2х не знаю. Романчиков обещал по телефону помочь со спортзалом и по ЖКХ !!! типа у него фед деньги от грудинина есть (доверенное лицо паши)...а где ты был когда тебя не было? чё тока за 3 дня до выборов объявился????????
щас сухареву позвоню - вот тот наобещает , так наобещает... да , где то еще телефончик патриота россии завалялся . тож звякнуть что ли?
ни один из них не показывался в городке послед нескока лет и на тебе, Хруль, юрьев день (выборы)
турк



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  • 14 | 05.09.2018, 16:58 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2748 | Рейтинг: -265,2
Романчиков обещал по телефону помочь со спортзалом и по ЖКХ
-------------
Раз обещал, пусть выполняет, за базар отвечает. А если обманет, пойдешь и рыло начистишь ему.



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  • 15 | 05.09.2018, 17:08 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2748 | Рейтинг: -265,2
Против всех, но такую графу предусмотрительно запретили! Вечный вопрос, что делать? Очень Опытный
---------
Вы что как дети малые ?

Мы выбираем не между хорошим и прекрасным, а между плохим и отвратительным, в основном. В такой жопе мы все оказались, к сожалению, до этого довела нас власть и ЕР.

Выбирайте кого хотите, только не дайте украсть свой голос. ЕР не должна получить ваш голос. Вот и всё.

Я лично буду голосовать за КПРФ, за коммунистическую идею, а не за конкретного человека.



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  • 16 | 05.09.2018, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Я лично буду голосовать за КПРФ, за коммунистическую идею, а не за конкретного человека.
***
О, да ты оказывается горбиперестройщик.
Откуда у поступившихся принципами предателей коммунистических идей в 80-90-ые вновь появились "коммунистические идеи".
У зюгановцев, кажется, все идеи основаны не на материализме бытия, а на оцерквленной духовности жажды власти и денег.
Посмотри внимательно на лидера зюкоммунистов в РБ.
Его ж назначили политические коммерсы, что убить в людях последнюю надежду на справедливость.
Да ты из этих... из прокладочников...вон оно что... бездельник-неудачник значит?
Ну-ну.
Мне жалко бедного Грудинина.
Его апологеты в Башкирии- романтичные и социально опасные безумцы



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  • 17 | 05.09.2018, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я лично буду голосовать за КПРФ, за коммунистическую идею, а не за конкретного человека.
_______________________
Хруль. еще раз - где были эти кандидаты со своими идеями и помощью, когда их не было...Н Е Б Ы Л О их и тока перед самыми выборами засуетились. делаю вывод - пофик им на нас , им главное свою задницу пристроить
турк



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  • 18 | 05.09.2018, 20:16 | Автор: VIVAT
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Дочь депутата Госдумы, от партии Единая Россия, от Республики Татарстан Рината Хайрова, 29-летняя Эльсина, купила элитное поместье в южной части английского графства Суррей, сообщает Daily Mail. Его стоимость составила 22 миллиона фунтов, или 1,9 млрд рублей.
Как отмечается, такие дома приобретают знаменитости и звёзды спорта. В особняке 10 спален, 15 ванных комнат, большой бассейн, два лифта, спа-салон, винный погреб, кинотеатр, гараж на шесть автомобилей и сад на 1,2 гектара. Всего же дом находится на площади три гектара.
...............................
Слов нет, во как жируют сливки народа.



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  • 19 | 05.09.2018, 20:26 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2748 | Рейтинг: -265,2
да ты оказывается горбиперестройщик.
Откуда у поступившихся принципами предателей коммунистических идей в 80-90-ые вновь появились "коммунистические идеи".
У зюгановцев, кажется, все идеи основаны не на материализме бытия, а на оцерквленной духовности жажды власти и денег.
---------------
Ну ты расскажи за кого надо голосовать, обозначь своё мнение.



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  • 20 | 05.09.2018, 22:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.09.2018, 17:08 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2746 | Рейтинг: -265,2 Я лично буду голосовать за КПРФ, за коммунистическую идею, а не за конкретного человека.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___ А за одномандатников голосовать не будешь? В моём избирательном округе баллотируется одно дерьмо, я уже описал их! Не хочу я за дерьмо голос свой отдавать и подарить фальсификаторам его тоже не хочу! Так что делать? Испортить бюллетень? Очень Опытный



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