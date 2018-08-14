И снова пошлые выборы: Член ЦИК Башкирии был пойман на взятке

В башкортостанском отделении КПРФ разгорается скандал. Сегодня, со слов некоторых членов партии, стало известно, что 3 сентября в Уфе сотрудниками СКР и ОБЭП МВД по Башкортостану был задержан за покушение на дачу взятки член ЦИК республики от КПРФ Вадим Садыков. "Idel.Реалии" об этом сообщил первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе Альберт Рахматуллин.По словам Рахматуллина, член ЦИК пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей первому секретарю Калининского райкома КПРФ в Уфе Яну Двинскому, который возглавляет предвыборный штаб кандидата в депутаты Госсобрания Рустама Хафизова.— Садыков добивался от Двинского, чтобы тот выставил 9 сентября на избирательные участки не своих наблюдателей, а людей, подконтрольных местной власти, чтобы те закрыли глаза на фальсификации и другие нарушения в день голосования, — рассказал Рахматуллин. — Наши товарищи обратились в правоохранительные органы, которые провели оперативные мероприятия. В понедельник Садыков встретился с Двинским в кафе для переговоров. Во время разговора Садыков обнаружил у Двинского замаскированный микрофон и кинулся бежать, но был пойман полицейскими. В объяснении он написал, что сделал это из личной неприязни к Рустаму Хафизову. В портфеле у Садыкова обнаружили довольно крупную сумму — около 23 тысяч рублей. После дачи объяснения он был отпущен под подписку о невыезде, поскольку пока он защищен своим статусом члена ЦИК с правом решающего голоса.В чью пользу пытался сработать Садыков, по словам коммуниста, пока неизвестно. В Черниковском одномандатном округе № 4, где от КПРФ баллотируется Рустам Хафизов, зарегистрированы еще три кандидата: главный врач городской клинической больницы № 13 Эльза Сыртланова, выдвинутая "Единой Россией", наладчик Уфимского моторостроительного объединения Иван Голубь, выдвинутый ЛДПР, и методист Уфимского детского морского центра Марина Белкина, выдвинутая партией "Патриоты России".Альберт Рахматуллин добавил, что в партии будут добиваться замены Садыкова на посту члена ЦИК от КПРФ.— К его деятельности и раньше были серьезные нарекания, — заявил коммунист. — Так, все знают, какие массовые фальсификации были на мартовских президентских выборах в республике, тем не менее, Садыков 20 марта, будучи членом ЦИК от нашей партии, без малейших замечаний подписал протокол об итогах голосования. В день голосования и в ночь, когда подсчитывались голоса, люди жаловались, что до Садыкова невозможно было дозвониться. Вся работа наблюдателей и членов УИК, все нервы и переживания пошли тогда коту под хвост. Теперь партия, хоть и с запозданием, очищается от таких предателей.Сам Вадим Садыков в комментарии "Idel.Реалии" заявил, что в отношении него "имела место быть провокация со стороны кандидата Хафизова".— С Двинским, которого послал Хафизов, мы, разумеется, знакомы по совместной работе в партии, — сказал Садыков. — Встреча в кафе с ним 3 сентября у меня, действительно, была, мы обсуждали текущие дела, детали будущих выборов. Обвинения Двинского в мой адрес в даче взятки голословны, никакой передачи денег не было. Меня никто не задерживал, просто пригласили для дачи объяснения. Сейчас я готовлю иски к господину Двинскому за клевету. Полагаю, что инициаторы всего этого хотят дестабилизировать работу ЦИК, убрать меня оттуда.Вадим Садыков был назначен компартией в состав ЦИК Башкортостана в 2017 году. До этого Садыков состоял в ЛДПР, занимал должность заместителя координатора регионального отделения партии и выдвигался от либерал-демократов кандидатом в депутаты Госдумы в 2007 году и кандидатом в депутаты Госсобрания в 2008 году.В 2008 году Вадим Садыков уже обвинялся правоохранительными органами в даче взятки. Как писали республиканские СМИ, Садыков тогда обратился с заявлением в Генпрокуратуру России, что сотрудники башкирского МВД при помощи физического насилия выбивали у него показания о том, что он, якобы, передал взятку в размере один миллион рублей (по другим данным — три миллиона) Радию Хабирову, который тогда занимал должность главы администрации президента республики (ныне Радий Хабиров — глава города Красногорск Московской области. - прим. ред.) — за содействие в продвижении некоторых кандидатов в депутаты Госсобрания. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда направил в Генпрокуратуру гневное обращение в защиту своего активиста; уголовное дело по этому поводу, по словам Вадима Садыкова, было закрыто.В Следственном управлении СКР по Башкортостану новость о вчерашнем задержании Вадима Садыкова комментировать отказались.***Накануне сотрудники Следственного комитета по РБ и УЭБиПК МВД по городу Уфе задержали члена Центральной избирательной комиссии РБ от КПРФ Вадима Садыкова. Он подозревается в попытке дать взятку.В операции участвовали члены самой компартии, которым Садыков предложил значительную сумму денег для организации фиктивного наблюдения на предстоящих выборах в Госсобрание РБ.В этой ситуации Садыков выступал в роли взяткодателя: он предложил Яну Двинскому, одному из членов БРО КПРФ, около 100 тыс. рублей. По его планам, Двинский должен был помочь ему заменить реальных наблюдателей от партии и кандидата в Калининском районе Уфы на подконтрольных местным властям. Молодой коммунист для вида согласился, а после обратился в правоохранительные органы. В итоге была организована операция, в ходе которой Вадим Садыков был задержан с поличным.После того как все мероприятие было запротоколировано, Садыкова отпустили в связи с тем, что он является спецсубъектом. Решение о мере пресечения для него будет согласовываться на уровне Генпрокуратуры РФ.– Действия Садыкова были предельно наглыми. Он открытым текстом предложил мне как секретарю Калининского райкома КПРФ в этом районе на участке поставить людей от администрации. Кроме этого, он просил, чтобы члены избирательных комиссий от КПРФ не писали особых мнений и жалоб. По его словам, действовал он от имени председателя ТИК Калининского района Александра Старочкина, так как тут активно работает наш кандидат Хафизов.Однако я склонен думать, что речь идет о масштабах всей Уфы. Садыков сказал мне, что на данном этапе речь идет о 100 тыс. рублей, остальная часть будет якобы в день голосования. 100 тыс. было предложено разделить с ним – по 50 тыс. рублей. Однако при задержании у него оказалась большая сумма. Боюсь ошибиться, что-то близкое к 230 тыс. рублей, – рассказал Двинский.Напомним, в марте разгорелся скандал, когда на выборах президента России в Уфе наблюдался целый поток фиктивных наблюдателей от штаба КПРФ. Мы писали тогда, что утечка и предательство произошли в самом штабе БРО КПРФ. Вчерашний инцидент с Садыковым подтвердил нашу версию.***ProUfu.ru удалось получить оперативный комментарий Вадима Садыкова.Напомним, вчера сотрудники Следственного комитета по РБ и УЭБиПК МВД по Уфе задержали члена Центральной избирательной комиссии РБ от КПРФ Вадима Садыкова. Его подозревают в даче взятки.Член БРО КПРФ Ян Двинский утверждал, что Вадим Садыков предложил ему 100 тысяч рублей за организацию фиктивного наблюдения на предстоящих выборах в Курултай Башкирии. За эти деньги Ян должен был посодействовать в замене реальных наблюдателей от партии и кандидата в Калининском районе Уфы на подконтрольных местным властям лиц, а также закрыть глаза на какие-либо нарушения.– Садыков сказал мне, что на данном этапе речь идет о 100 тыс. рублей, остальная часть якобы будет в день голосования. 100 тысяч было предложено разделить с ним – по 50 тысяч рублей.Однако при задержании у него оказалась большая сумма. Боюсь ошибиться, что-то близкое к 230 тысяч рублей, – сообщил Двинский.Однако сам Вадим Садыков слова Яна Двинского категорически отрицает. Он рассказал, что накануне тот пришел к нему с полицейскими, но у него никаких денег не обнаружили. Полицейские зафиксировали, что дачи взятки не было, и потому протокол не составили.– Я не был задержан. Никаких денег я не давал. Ян Двинский вообще не является должностным лицом, он общественный деятель. Соответственно, дать какие-либо взятки я в принципе не мог. Тем более у него нет никаких возможностей повлиять на что-либо. Это все политическая провокация, какие-то непонятные игры. Кто-то хочет очернить КПРФ – это большой удар по республиканскому комитету, политическая борьба. За Яном кто-то стоит. Возможно, это кандидат Рустам Хафизов, с которым у меня плохие отношения, я был против его кандидатуры.Неужели мандат так дорого стоит, чтобы идти по человеческим головам? – прокомментировал господин Садыков. – До вчерашнего дня мы с Яном были в хороших отношениях. Меня обвинили в преступлении, которого не совершал. Я остаюсь при своей должности, потому что не нарушал закон.Вадим Садыков в скором времени планирует подать в суд на Яна Двинского за клевету и иск о защите чести и достоинства. Его, безусловно, расстраивает вся эта ситуация, но он намерен до конца бороться за свое честное имя.***Депутат Госдумы РФ Юрий Афонин сообщил, что попросил взять расследование под личный контроль руководства МВД и Генпрокуратуры РФ.Член ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ Юрий Афонин прокомментировал информацию о задержании члена ЦИК РБ от КПРФ Вадима Садыкова. Он отметил, что ранее к нему как юристу не было замечаний, но тревожные звонки зазвучали в ходе избирательной кампании.– Для нас эта история больше со знаком плюс, чем минус. Мы рады, что смогли выявить человека со вторым дном. Статус спецсубъекта с него будет снят, но остатки совести должны ему подсказать сложить с себя полномочия уже сейчас. Ян Двинский оказался достойным членом партии, и мы рекомендуем именно его в состав ЦИК РБ.Однако, как мне кажется, история тут гораздо глубже личности Садыкова.На прошедших в марте выборах все мы стали свидетелями подменя реальных наблюдателей в Уфе. Подделанные подписи, выкраденные бланки направлений – все это было в Башкирии. Обкатывалась новая технология контроля над выборами. Мы понимали, что без участия «своих» это не могло произойти. Понятен был и заказчик, но доказать это было сложно. Теперь правоохранительные органы должны в первую очередь озаботиться вопросами, откуда у Садыкова были деньги и кто заказчик.У нас есть сигналы, что подобные предложения поступали во всех районах республики. Поэтому я уже написал обращения к Колокольцеву (МВД РФ) и Чайке (генпрокурор РФ) с просьбой взять дело на контроль и найти ответы именно на эти вопросы, – сообщил парламентарий.Юрий Афонин также заметил, что странное поведение Садыкова стало проявляться с началом текущей избирательной кампании. Во время судебных процессов по снятию кандидатов КПРФ с предвыборной гонки и борьбе в ЦИК РБ господин Садыков предпочел уйти в отпуск. Депутат подчеркнул, что самоочищение рядов партии имеет больший приоритет над имиджем, поэтому произошедшее оценивает в позитивном ключе.