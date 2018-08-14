Уничтожена особо опасная группировка свежих яблок

Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 кг яблок. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе территориального управления ведомства.По данным ведомства, яблоки были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга. Какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ. В ТУ Россельхознадзора сказали, что «в ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения».Яблоки были изъяты из продажи. Их срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода «Интер» в Верх-Нейвинске и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.Отметим, что вся спецоперация была проведена в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановлением правительства РФ от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и княжество Лихтенштейн».