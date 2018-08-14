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4 | 05.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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Уничтожена особо опасная группировка свежих яблок

  • Опубликовано: natall | 05.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 457 | Комментарии: 19
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Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 кг яблок. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе территориального управления ведомства.

Уничтожена особо опасная группировка свежих яблок


По данным ведомства, яблоки были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга. Какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ. В ТУ Россельхознадзора сказали, что «в ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения».

Яблоки были изъяты из продажи. Их срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода «Интер» в Верх-Нейвинске и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.

Отметим, что вся спецоперация была проведена в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановлением правительства РФ от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и княжество Лихтенштейн».







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  • 1 | 05.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только,НУ очень богатая страна может позволить себе уничтожать продукты питания в количестве 77 кг. при содействии Управление Россельхознадзора и оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ( уверен что в операции использовался и специальный бронемобиль «Каратель»), затем везти их за 70 км.и давить многотонной техникой.
Вот где наши пенсионные денюшки !



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  • 2 | 05.09.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения... уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей."

----------------------

Не могли сразу засыпать? Теперь надо дезинфицировать и ковш, и колёса. "Белокасочники" нашлись какие.



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  • 3 | 05.09.2018, 10:21 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,9
Как г-н Лавров правильно сказал. Дебилы.



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  • 4 | 05.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
только вчера написал

порой бывает так паршиво
что даже чай не лезет в глотку
а лезет в глотку только пиво
которым запиваю водку


как тут же узнал, что правительство планирует поднять цены на пиво.

напомню неделю назад оно узе "выровняло" цены на водку.



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  • 5 | 05.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 05.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
только вчера написал

порой бывает так паршиво
что даже чай не лезет в глотку
а лезет в глотку только пиво
которым запиваю водку


как тут же узнал, что правительство планирует поднять цены на пиво.

напомню неделю назад оно узе "выровняло" цены на водку.

=================

"Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и червонец по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится, как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!"

Прошло немало лет...…

Вот она уже и двести - Зимний все ещё на месте...



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  • Эксперт
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  • 6 | 05.09.2018, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1863 | Комментарии: 60679 | Рейтинг: +12257,1
На Камчатке уничтожают красную рыбу, чтобы не снижать цену – Рекордный урожай лосося на Дальнем Востоке;

– Рыбу вывозят в лес и уничтожают, чтобы не было переизбытка товара и, как следствие, падения цен;



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  • 7 | 05.09.2018, 12:17 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7606 | Рейтинг: +2019,1
3 | 05.09.2018, 10:21 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,7
Как г-н Лавров правильно сказал. Дебилы.
_________________________________
И ничо и не дебилы!

И не так всё было. По секретной инфе эти яблоки радиоактивные были.
Вот сегодня ночью их в шахте на глубине 10 км. и рванули.

Долой вражеский продукт! Следующий шаг-уничтожаем американские авто.
Враг не пройдёт!

Молодцы ФСБшники, Путин красава!



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  • 8 | 05.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Долой вражеский продукт! Следующий шаг-уничтожаем американские авто.
Враг не пройдёт!
____________________
но начнем с СОЮЗА, насверлим дырок и залепим жвачкой... гы-гы , дебилы тлять (в смысле рогозин и там еще какой то мутак в думе из бывших космиков)
турк



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  • 9 | 05.09.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.09.2018, 12:16 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1862 | Комментарии: 60675 | Рейтинг: +12256,9
...
– Рыбу вывозят в лес и уничтожают, чтобы не было переизбытка товара и, как следствие, падения цен;

======================

При плановой экономике расстреляли бы. Поэтому сельдь "Иваси" была народным блюдом.

При рыночной-то подобное "вредительство" - метод конкуренции. На то и напоролись.



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  • 10 | 05.09.2018, 12:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7606 | Рейтинг: +2019,1
8 | 05.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Долой вражеский продукт! Следующий шаг-уничтожаем американские авто.
Враг не пройдёт!
____________________
но начнем с СОЮЗА, насверлим дырок и залепим жвачкой... гы-гы , дебилы тлять (в смысле рогозин и там еще какой то мутак в думе из бывших космиков)
турк
_________________________________________
Согласен.
Уровень государственного и идеологического дебилизма зашкаливает.
А Госдума окончательно и бесповоротно слилась в одну большую палату под нумером шесть.



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  • 11 | 05.09.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Австрия выдала России осетина- организатора заказных убийств. Наверное, деньги кончились?
А вот другого организатора мошенничества в особо крупных размерах -башкира у "страны башкир" почему-то - нет, не выдает.
Видать, еще не все башкирские деньги "на лечение "великого сына великого народа и депутата" закончились



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  • 12 | 05.09.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 05.09.2018, 12:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60677 | Рейтинг: +12257
На Камчатке уничтожают красную рыбу, чтобы не снижать цену – Рекордный урожай лосося на Дальнем Востоке;

– Рыбу вывозят в лес и уничтожают, чтобы не было переизбытка товара и, как следствие, падения цен;
_________________________
И что?
Обычное явление для любимого тобой капитализма.
Вот тут о боготворимых либерастами США:
"То, над чем трудились корни виноградных лоз и деревьев, надо уничтожать, чтобы цены не падали, — и это грустнее и горше всего. Апельсины целыми вагонами ссыпают на землю. Люди едут за несколько миль, чтобы подобрать выброшенные фрукты, но это совершенно недопустимо! Кто же будет платить за апельсины по двадцать центов дюжина, если можно съездить за город и получить их даром? И апельсинные горы заливают керосином из шланга, а те, кто это делает, ненавидят самих себя за такое преступление, ненавидят людей, которые приезжают подбирать фрукты. Миллионы голодных нуждаются во фруктах, а золотистые горы поливают керосином. И над страной встает запах гниения.

Жгите кофе в пароходных топках. Жгите кукурузу вместо дров — она горит жарко. Сбрасывайте картофель в реки и ставьте охрану вдоль берега, не то голодные все выловят. Режьте свиней и зарывайте туши в землю, и пусть земля пропитается гнилью.

Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от пеллагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. И следователи должны выдавать справки: смерть в результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому что её гноят намеренно.

Люди приходят с сетями вылавливать картофель из реки, но охрана гонит их прочь; они приезжают в дребезжащих автомобилях за выброшенными апельсинами, но керосин уже сделал своё дело. И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо картофель, слышат визг свиней, которых режут и засыпают известью в канавах, смотрят на апельсинные горы, по которым съезжают вниз оползни зловонной жижи; и в глазах людей поражение; в глазах голодных зреет гнев".

— Джон Стейнбек. «Гроздья гнева». Глава XXV


Толпы перед зданием биржи на Уолл-стрит
Полномасштабная рецессия в США началась в августе 1929 года, за два месяца до биржевого краха (объём строительства начал сокращаться ещё в 1926 году). В феврале 1930 года на начало кризиса отреагировала ФРС, снизив ставку прайм-рейт с 6 до 4 %. Кроме того, был осуществлён выкуп государственных облигаций с рынка для поддержания ликвидности. В следующие два года ФРС не делала почти ничего. Секретарь казначейства Эндрю Меллон считал, что необходимо дать возможность рынку самостоятельно произвести необходимые корректировки пропорций и цен.

В июне 1930 года в США был принят так называемый тариф Смута — Хоули, вводящий пошлину в 40 % на импорт в целях защиты внутреннего рынка. Эта мера стала одним из основных каналов передачи кризиса в Европу, так как сбыт продукции европейских производителей в США был затруднён.

В конце 1930 года вкладчики банков начали массовое изъятие вкладов, что привело к волне банкротств банков. В результате началось абсолютное сжатие денежной массы. Вторая банковская паника происходит весной 1931 года. Все эти месяцы власти никак не реагируют на набирающее обороты экономическое цунами. ВВП в 1930—1931 годы падает соответственно на 9,4 и 8,5 %, а уровень безработицы поднимается с 3,2 % на начало 1930 года до 15,9 % к концу 1931 года.

В 1932 году ВВП сократился на 13,4 %, а всего с 1929 года — на 31 %. Уровень безработицы в 1932 году увеличился до 23,6 %. За три с небольшим года с начала кризиса лишились работы более 13 млн американцев. Сельскохозяйственные цены упали на 53 % с 1929 года. За три года обанкротились два из каждых пяти банков, их вкладчики потеряли 2 млрд долларов депозитов. Денежная масса с 1929 года сократилась по номиналу на 31 %.


Марш безработных в Торонто, Канада
На фоне небольшого расширения денежной базы (с 6,05 млрд долларов в 1929 году до 7,02 млрд долларов в 1933 году) денежная масса резко упала — с 26,6 млрд до 19,9 млрд долларов. Волны банковских банкротств подорвали доверие населения к финансовым институтам, сбережения лихорадочно изымались с депозитов и переводились в наличную форму. Выжившие банки, в свою очередь, избегали выдачи новых кредитов, предпочитая хранить деньги в максимально ликвидной форме. Таким образом, банковский мультипликатор резко снизился и кредитно-депозитная эмиссия банков была фактически парализована. Желание и банков, и населения держать деньги в наличном виде, несомненно, резко усилило рецессию.

Естественный прирост населения в США в период Великой депрессии резко снизился.


Безработные мужчины у бесплатной столовой, открытой Аль Капоне в эпоху депрессии в Чикаго, Иллинойс, США, 1931
В 1930-х годах по всей Америке разразился массовый голод, который привёл к массовым маршам и забастовкам.

В 1932 году толпы голодающих ветеранов «Бонусной Армии» со всей Америки прибыли в Вашингтон. Правительство США подавило марш танками и террором.

В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш. Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям.



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  • 13 | 05.09.2018, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 05.09.2018, 12:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60677 | Рейтинг: +12257
На Камчатке уничтожают красную рыбу, чтобы не снижать цену – Рекордный урожай лосося на Дальнем Востоке;

– Рыбу вывозят в лес и уничтожают, чтобы не было переизбытка товара и, как следствие, падения цен;
____________________________
Капитализм, однако!
Теперь в России всё, как у них!
Вот тут из истории "самой либеральной" страны в мире - США:
"То, над чем трудились корни виноградных лоз и деревьев, надо уничтожать, чтобы цены не падали, — и это грустнее и горше всего. Апельсины целыми вагонами ссыпают на землю. Люди едут за несколько миль, чтобы подобрать выброшенные фрукты, но это совершенно недопустимо! Кто же будет платить за апельсины по двадцать центов дюжина, если можно съездить за город и получить их даром? И апельсинные горы заливают керосином из шланга, а те, кто это делает, ненавидят самих себя за такое преступление, ненавидят людей, которые приезжают подбирать фрукты. Миллионы голодных нуждаются во фруктах, а золотистые горы поливают керосином. И над страной встает запах гниения.

Жгите кофе в пароходных топках. Жгите кукурузу вместо дров — она горит жарко. Сбрасывайте картофель в реки и ставьте охрану вдоль берега, не то голодные все выловят. Режьте свиней и зарывайте туши в землю, и пусть земля пропитается гнилью.

Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от пеллагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. И следователи должны выдавать справки: смерть в результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому что её гноят намеренно.

Люди приходят с сетями вылавливать картофель из реки, но охрана гонит их прочь; они приезжают в дребезжащих автомобилях за выброшенными апельсинами, но керосин уже сделал своё дело. И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо картофель, слышат визг свиней, которых режут и засыпают известью в канавах, смотрят на апельсинные горы, по которым съезжают вниз оползни зловонной жижи; и в глазах людей поражение; в глазах голодных зреет гнев.

Джон Стейнбек. «Гроздья гнева».



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  • 14 | 05.09.2018, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.09.2018, 12:17 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 37 | Комментарии: 7606 | Рейтинг: +2019
3 | 05.09.2018, 10:21 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,7
Как г-н Лавров правильно сказал. Дебилы.
_________________________________
И ничо и не дебилы!

И не так всё было. По секретной инфе эти яблоки радиоактивные были.
Вот сегодня ночью их в шахте на глубине 10 км. и рванули.

Долой вражеский продукт! Следующий шаг-уничтожаем американские авто.
Враг не пройдёт!

Молодцы ФСБшники, Путин красава!
________________
Пенёк ты наш ясеневый!
Пой лучше частушки:

Меня милый не узнал,
Пень березовый обнял.
Думал, в кофте розовой,
А это пень березовый.



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  • Гость
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  • 15 | 05.09.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привёл цитату из книги Стейнбека "Гроздья гнева" о том, как в США в годы Великой депрессии уничтожали продукты на глазах у голодных людей.
Не пропустили.



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  • Гость
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  • 16 | 05.09.2018, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.09.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привёл цитату из книги Стейнбека "Гроздья гнева" о том, как в США в годы Великой депрессии уничтожали продукты на глазах у голодных людей.
Не пропустили.
____________________
пропустили уже... а вывод какой из твоего поста? у меня тока 1 вывод . в америке были хреновые правители до 30х годов прошлого столетия, потом рузвельт и далее не допускали такого. в РФ живем так, как жили пиндосы 100 лет назад, у нас такие правители!!!!
а по Кингдому что скажешь? а по Германии? с кем сравнить наших правителей???
турк



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  • Гость
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  • 17 | 05.09.2018, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 05.09.2018, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.09.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привёл цитату из книги Стейнбека "Гроздья гнева" о том, как в США в годы Великой депрессии уничтожали продукты на глазах у голодных людей.
Не пропустили.
____________________
пропустили уже... а вывод какой из твоего поста? у меня тока 1 вывод . в америке были хреновые правители до 30х годов прошлого столетия, потом рузвельт и далее не допускали такого. в РФ живем так, как жили пиндосы 100 лет назад, у нас такие правители!!!!
а по Кингдому что скажешь? а по Германии? с кем сравнить наших правителей???
турк
__________________________
Скажу, что у меня тока 1 вывод: дураков можно называть турками - синоним, однако!



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3

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  • Эксперт
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  • 18 | 05.09.2018, 17:43 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35064 | Рейтинг: +5821,5
..Вчера яблоки уничтожили, а сегодня МЧС послала гумпомощь "бедным " сирийцам. Всего-то 34 т. тушёнки.
=====В интересное время живём!



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  • Начинающий
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6 | 05.09.2018, 12:16 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1862 | Комментарии: 60678 | Рейтинг: +12257
На Камчатке уничтожают красную рыбу

– Рыбу вывозят в лес и уничтожают
=============================
расстреливают и зарывают в специально вырытые ямищи!!!!



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