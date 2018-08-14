Нас всех ждет Пу-Тьюб ...

Говорить обо всем этом всерьез невозможно, а хохотать больше нет сил. Этих ребят все равно уже не перешутишь. Избирком пишет письма Ларри Пейджу о недопустимости использования рекламных инструментов Гугла. И вот откроет господин Пейдж утром конверт от памфиловцев и лишит Навального инструментов. Или пошлет наших с письмом? А Роскомнадзор закроет Youtube.И попутно заблокирует фейсбук, твиттер и другие инструменты, где тоже про митинги 9 числа. Жили же мы без этих инструментов как-то еще лет 15 назад? Мы лучше врубим телевизор, и посмотрим, как Собянин открывает концертный зал «Зарядье». А рядом с ним Путин и даже, говорят, Медведев.Такой вот «день тишины». Ведь нельзя же открыть концертный зал ни в какой другой день? И без президента никак не открыть тоже? Это абсолютно случайно так совпадет. И это не будет агитацией и тем более инструментом.Иное дело митинг про пенсии. Еще чуток и это мероприятие назовут мятежом, а рекламу в Youtube – иностранной интервенцией.Но у меня все-таки есть пара вопросов. Они что, действительно так боятся Навального? Постоянно подчеркивают, что за ним идут только жалкие маргиналы, бездельники и хипстеры, что он никого не представляет. Но перед выборами взяли и посадили в клетку. Если зверь не опасен, его в клетку сажать не станут. Если никто Навального не поддерживает, то чего переживать из-за рекламы митинга. Вокруг полно всякой рекламы, мимо которой мы просто проходим, не глядя, потому что она нам не интересна. В Youtube перед каждым вторым видео прилеплена какая-нибудь реклама – ткнули на кнопку «пропустить» не вникая, и дальше смотрим котиков, Дудя или Монеточку. Чего всполошились-то?Но самое забавное, что Избирком и Роскомнадзор отлично понимают, что не смогут выполнить свои угрозы. Потому что блокировка Youtube – это бомба помощнее всех митингов Навального за все годы. Потому что митинги интересны одной тысячной процента и против пенсий протестовать все равно будут единицы. А блокировка главного сайта человечества – это плевок в миллионы пользователей, которые живут в Youtube и соцсетях. Молодые в политику не лезут, но если политика полезет к ним, то могут и ответить. Лучше пойти другим путем. Уже запустили еженедельную передачу про жизнь Путина.Запустите в Youtube канал про президента, возьмите у Ларри Пейджа соответствующие инструменты и посмотрим, чья возьмет. Вдруг Пу-тьюб окажется интереснее клеветы смутьяна, чье имя даже назвать-то брезгливо?***Роскомнадзор и другие ведомства предупредили Google о недопустимости нарушения российского законодательства о выборахОни пройдут в воскресенье в разных регионах страны. Претензии связаны с протестной акцией политика Алексея Навального против пенсионной реформы. Деятельность американского интернет-гиганта сегодня обсудили в Совете федерации.Сразу несколько российских ведомств обрушились сегодня с критикой на Google. Интернет-гиганта на заседании в Совете Федерации заподозрили в возможном нарушении законодательства нашей страны. Из-за распространения информации о протестных акциях в день выборов в это воскресенье. Речь, как поясняли участники заседания, идёт главным образом о видеороликах Алексея Навального, который призвал выходить на митинги против повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что в большинстве регионов, включая Москву, акции запрещают. Во власти считают, что призывы могут повлиять на результаты выборов в Единый день голосования. Заседание провела временная комиссия верхней палаты по защите госсуверенитета. На нём ругали и YouTube – сервис, который принадлежит корпорациии. Роскомнадзор уже предупредил Google о недопустимости размещения противоправной информации, заявил на совещании замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.Один из руководителей Роскомнадзора уверял: речи о блокировки портала youtube, на котором размещены ролики, не идёт. Предупредили Google прокуратура Центрального округа Москвы, Федеральная антимонопольная служба. Письмо главе корпорации направил и Центризбирком, рассказал в ходе заседания член ЦИК Александр Клюкин.Если Google продолжит вмешиваться в избирательный процесс в России это может считаться вмешательством в суверенные дела, которое будет носить политический характер, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.Сенаторы в итоге решили, что до так называемого «дня тишины» в субботу глава комиссии при необходимости может выступить с заявлением с предостережением Google от вмешательства в избирательный процесс в России. И предупредить интернет-гиганта о последствиях таких действий.В Google сообщили, что рассматривают все обращения от госорганов, но не стали комментировать претензии.Власти опасаются массового выхода людей на протестные акции 9-го сентября, — считает сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Тимур Шавединов.В России не существует закона, запрещающего проводить митинги в день выборов и накануне, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Андрей Бузин.Акции Алексея Навального, запланированные на 9 сентября, не являются вмешательством в выборы, есть гораздо более значимые нарушения, на которые следует обратить внимание. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренняя политика московского центра Карнеги Андрей Колесников.Предвыборная кампания Сергея Собянина строится по принципу маркетинга, это не соответствует идее выборов, — считает Андрей Колесников.