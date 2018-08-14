Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами

На фото - «Патриот России» Загир Хакимов (комментарии излишни) и его новый протеже - молодой актер ДОМ-2 с весьма спорной внешностью Искандер Урманцев, они проводили митинг вместе.
Одной из тем митинга должны были стать платные парковки, но акцент, исходя из собравшихся участников, сместили на пенсионную реформу.
Председатель регионального отделения партии Загир Хакимов, в первую очередь, заговорил о необходимости не отменить, а пересмотреть нововведение:
- Из года в год мы голосуем за одни и те же партии. Нам говорят: «У нас есть стабильность, устойчивость», но все это приводит к тому, что мы получаем стабильное и устойчивое повышение цен на коммунальные услуги и все остальное. К сожалению, наше правительство уже приняло в первом чтении пенсионную реформу. Но нужно повышать пенсии, а не пенсионный возраст. Мы за то, чтобы пенсионные накопления переходили семье в случае смерти пенсионера. Ведь эти деньги заработал конкретный человек, почему их нужно отдавать?
О парковках все-таки было сказано несколько слов. Представители партии выражают категорическое «против» как организованным парковочным местам за дополнительную плату, так и платному въезду в центр города.
- Хотите ли вы ставить машины на свои места, как делали уже десятки лет? - звучит вопрос с трибуны.
В толпе слышится робкое: «Да». Как мы уже упоминали, большая часть пришедших на митинг - пенсионеры и, как ни странно, молодые люди - две полярные возрастные группы, водителей среди которых не так уж и много.
Кульминацией мероприятия стало выступление представителей Народно-освободительного движения. Состоялся такой диалог:
- Сам я татарин, ты друг кто?
- Башкир.
- А ты?
- Русский.
- Все мы русские! Захарченко убили те же самые враги, которые борются с тем же государством. Мы понимаем, что за переворотом стоят наши заокеанские партнеры. Возвращаясь к памяти героя Захарченко, я прошу и объявляю минуту молчания. Просьба снять головные уборы, - обратился к людям один из НОДовцев.
Минута молчания и впрямь была неловкой: большинство пришли митинговать против повышения пенсионного возраста и платных парковок, но 20 минут из часового митинга были посвящены украинско-российскому противостоянию. Наверное, не стоило смешивать представителей разных организаций.
Самая интересная часть программы по скромному журналистскому мнению - это увидеть воочию того самого Герасимова, который обещал избирателям расшибиться об асфальт. Конечно, этого он делать не стал, а просто зачитал резолюцию по митингу - так что никаких «горячих» фактов на сегодня.
Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами
Раздел: Новости | Просмотры: 988 | Комментарии: 28