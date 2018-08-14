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Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами

  • Опубликовано: natall | 06.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 988 | Комментарии: 28
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Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар рабочего дня на площади перед Дворцом Спорта в Уфе «Патриоты России» провели митинг. Собралось - чуть более двухсот человек, большинство - студенты и пенсионеры. Между выступлениями каждого из спикеров - народные песни: о России, дружбе Башкирии и России и о родном крае. Песен было много, и длились они дольше речей представителей партии. Намного дольше.

Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами


На фото - «Патриот России» Загир Хакимов (комментарии излишни) и его новый протеже - молодой актер ДОМ-2 с весьма спорной внешностью Искандер Урманцев, они проводили митинг вместе.

Одной из тем митинга должны были стать платные парковки, но акцент, исходя из собравшихся участников, сместили на пенсионную реформу.

Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами


Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами


Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами


Пара лживых «патриотов»? С духовностью и бесноватыми НОДовцами


Председатель регионального отделения партии Загир Хакимов, в первую очередь, заговорил о необходимости не отменить, а пересмотреть нововведение:

- Из года в год мы голосуем за одни и те же партии. Нам говорят: «У нас есть стабильность, устойчивость», но все это приводит к тому, что мы получаем стабильное и устойчивое повышение цен на коммунальные услуги и все остальное. К сожалению, наше правительство уже приняло в первом чтении пенсионную реформу. Но нужно повышать пенсии, а не пенсионный возраст. Мы за то, чтобы пенсионные накопления переходили семье в случае смерти пенсионера. Ведь эти деньги заработал конкретный человек, почему их нужно отдавать?

О парковках все-таки было сказано несколько слов. Представители партии выражают категорическое «против» как организованным парковочным местам за дополнительную плату, так и платному въезду в центр города.

- Хотите ли вы ставить машины на свои места, как делали уже десятки лет? - звучит вопрос с трибуны.

В толпе слышится робкое: «Да». Как мы уже упоминали, большая часть пришедших на митинг - пенсионеры и, как ни странно, молодые люди - две полярные возрастные группы, водителей среди которых не так уж и много.

Кульминацией мероприятия стало выступление представителей Народно-освободительного движения. Состоялся такой диалог:

- Сам я татарин, ты друг кто?

- Башкир.

- А ты?

- Русский.

- Все мы русские! Захарченко убили те же самые враги, которые борются с тем же государством. Мы понимаем, что за переворотом стоят наши заокеанские партнеры. Возвращаясь к памяти героя Захарченко, я прошу и объявляю минуту молчания. Просьба снять головные уборы, - обратился к людям один из НОДовцев.

Минута молчания и впрямь была неловкой: большинство пришли митинговать против повышения пенсионного возраста и платных парковок, но 20 минут из часового митинга были посвящены украинско-российскому противостоянию. Наверное, не стоило смешивать представителей разных организаций.

Самая интересная часть программы по скромному журналистскому мнению - это увидеть воочию того самого Герасимова, который обещал избирателям расшибиться об асфальт. Конечно, этого он делать не стал, а просто зачитал резолюцию по митингу - так что никаких «горячих» фактов на сегодня.






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  • # 1 | 06.09.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 2 | 06.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...народные песни: о ... дружбе Башкирии и России..."

--------------------------

О дружбе Башкирии с Башкирией? О дружбе России с Россией?

Петь нужно о дружбе башкир с народами России - тогда сохраняется смысл.



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  • 3 | 06.09.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возвращаясь к памяти героя Захарченко, я прошу и объявляю минуту молчания.
================================
Вот лишь часть из "героических" поступков захарченко:

В последнее время контролировал большую часть ликвидных активов родного города и примыкающих территорий. Его армия боевиков крышевала супермаркеты, торговые центры, рестораны и кафе.
Террорист лихо захватил сеть супермаркетов АТБ, переименовал их на “Первый республиканский супермаркет”. И вместе с гражданской супругой Натальей стал их полновластным хозяином. Аналогичным образом глава ДНР поступил с гипермаркетом «Метро» и супермаркетом «Амстор».
Откуда брал товар? На реализацию в теперь уже реквизированные супермаркеты поставлял ворованные продукты из гуманитарной помощи, оказываемой Российской Федерацией.
У главы ДНР была ещё одна ниша: он контролировал контрабанду продовольствия с территории Украины.
Взялся и за рынок нефтепродуктов. Получал прибыль путём контроля АЗС его ближайшим окружением. Они формировали ценовую политику на топливо, имея при этом свою выгоду.



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  • Эксперт
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  • 4 | 06.09.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35072 | Рейтинг: +5821,7
Не может быть! Тут один музыкант- друган Захарки Прилепина, как раз наоборот, восхвалял покойника. Кому верить?



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  • Эксперт
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  • 5 | 06.09.2018, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
Его армия боевиков крышевала
_________________________
ОТ КОГО?! От самих себя? То есть - тупо собирала дань. Рэкет.



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  • Участник
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  • 6 | 06.09.2018, 10:41 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,1
Обратите внимание на лозунги на заднике баннера. Ни слова про экономику и пенсионеров. Одни духовные скрепы. Вот в ближайшие надцать лет и будем ими питаться.



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6

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  • Гость
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  • 7 | 06.09.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нууу, ПРЕПОД!!!!! можешь ведь, тут я с тобой прав!!!!
турк



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4

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  • Гость
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  • 8 | 06.09.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 06.09.2018, 10:41 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5807 | Рейтинг: -181,1

Обратите внимание на лозунги на заднике баннера. Ни слова про экономику и пенсионеров. Одни духовные скрепы. Вот в ближайшие надцать лет и будем ими питаться.

----------------------------

Ничо. Мусорных баков хватит всем. Вчера цельный арбуз какой-то буржуй выкинул.



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1

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  • Участник
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  • 9 | 06.09.2018, 11:09 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1143 | Рейтинг: +88,3
“2 | 06.09.18: Не зарегистрирован …на никому не нужную, окромя чиновников и торговцев, понтовую набережную деньги нашлись, а на построение нормального гражданского общества в башкирии у г-на хамитова денег не нашлось
БОЛЬШОЙ оригиНАЛ наш БАШлыг, Однако”

Какая же она понтовая, Х..ная набережная? Сплошная ж\бетонная безвкусица, удобная исключительно для распила бюджета.
Посмотрите в инэте, как строят набережную в Анталии и в 10 раз дешевле!!

Место СЮстана теперь исключително в таких “тройках” с хвоста. На восхваление всяких мутных башавторов, памятники, переименования в честь их геогр.объектов и пр. малахаи деньги есть, а на защиту конституционных прав башкирийцев 50 млн деревянных не нашлось.
Видать берегут многодесятковые миллиардные профициты для обетонирования всей набережной, по речке которой только лодки и могут ходить!
Вот лучше башкир переводом в малые народности занимались – ведь таким оставляют начисление пенсси по старому со всеми льготами!!!! Да ещё новые льготы по налогообложению Агромадные! А снегоходы, квадроциклы с лимитом бензина?
Не спите, курултаевцы, защищайте народ, вас “выбравших БЕЗ видеонаблюдения” и перестаньте заниматься строительством домов, подземных/наземных гаражей в центре исторической Уфы!
Вас же выбирают не для оквартирования ваших потомков уже в 3 колене по 15 000 руб за квадрат да в расрочку!



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  • 10 | 06.09.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Существуют такие люди как Солнцееды, — утверждающие, что способны длительное время обходиться без физической пищи и воды, или только без физической пищи.
Похоже в россии скоро появятся патриотоеды, срепаеды, духовноеды...



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  • 11 | 06.09.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.09.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
****
ну ты и пробендеровский подонок

лживая подстилочная мразь и скотина

вот за такие инсинуации порядочные люди в башкирии презирают валидовцев



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 06.09.2018, 13:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10864 | Рейтинг: -1767,5
Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ.

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий после отдыха в Крыму осознал причины возвращения полуострова в Россию.

В эфире одного из местных телеканалов парламентарий рассказал о причинах, которые побудили местных жителей проголосовать за присоединение к РФ на референдуме в марте 2014 года. В ходе своего отдыха он пообщался с крымчанами, от которых узнал, что они не хотят возвращаться на Украину.

По словам депутата, когда он говорил о возвращении Крыма на Украину, большинство собеседников "крутило пальцем у виска". Люди напоминали ему про бандеровщину, сожженных в Одессе и государственный переворот в стране.

"Наша задача сегодня - осознать, почему мы потеряли 2,5 миллиона человек, почему у нас эта ситуация на Донбассе. Мы внутри себя не можем найти примирение. У меня на округе люди до сих пор не понимают этой войны", - заявил Балицкий.

Украинская сторона, добавил депутат, должна создать условия для возвращения Крыма. "После того, что рассказали, крымчане не пойдут к нам назад. Мы должны здесь создать условия. Мы должны перестать отключать им свет, перестать отключать газ, пугать их "бандеровщиной". Обязательно необходимо расследовать, кто убивал людей (на Майдане - прим. "РГ"), потому что до сих пор не понятно. Мы же до сих пор не знаем этого. Мы только друг друга обвиняем", - подытожил законодатель.



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  • 13 | 06.09.2018, 13:25 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 699 | Рейтинг: +92,7
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий после отдыха в Крыму осознал причины возвращения полуострова в Россию.
......................................

Сканируют новости, выуживают, кто чего приемлемого выскажет о Крыме, тут же тиражируют так, будто вся Земля против Украины.
Однако, одна ворона весну не делает.



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  • 14 | 06.09.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 06.09.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.09.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
****
ну ты и пробендеровский подонок

лживая подстилочная мразь и скотина

вот за такие инсинуации порядочные люди в башкирии презирают валидовцев

****
с какого х ты мразь решил что люди презерают валидовцев?



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  • 15 | 06.09.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 06.09.2018, 10:41 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,2
Обратите внимание на лозунги на заднике баннера. Ни слова про экономику и пенсионеров. Одни духовные скрепы. Вот в ближайшие надцать лет и будем ими питаться.

****
вот даже такие после пенсионной реформы меняют свои взгляды на власть.
препод теперь оппозиционер.



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  • 16 | 06.09.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
холопы заёрзали



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  • 17 | 06.09.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"....Какая же она понтовая..."

******
Имелись ввиду те заказчики из дома отдыха ветеранов партии, ленинского комсомола и совестких профсоюзов у которых от всевластия до сих пор пальцы веером, а сопли пузырями до колен.



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  • 18 | 06.09.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насчет 3-го коммента:

Сканируют новости, выуживают, кто чего приемлемого выскажет о Донецке, тут же тиражируют так, будто вся Земля против Донбасса.
Однако, одна ворона весну не делает.



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3

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  • 19 | 06.09.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чойто Вдуб заговорил человеческим голосом? Неуж отечественная медицина одержала очередную победу?



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  • 20 | 06.09.2018, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 06.09.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

..почему..
********
Потому что валидвцы, как и бендеровцы не любят никого кроме самих себя и былого величия своих народов.
Они ничего не умеют делать, не обучаемы и отстали в цивилизационном развитии.
Рассуждения заменяют полуфа.кими придирками и матом.
Даже воду в дом своим сельским предкам не могут провести- все силы тратят на принуждение людей к изучению своего якобы родного языка.
Главная цель жизни валидовцев и их молодежного звена- эсбеэмовцев не желаниеблагоустроить мир вокруг себя, но власть над другими и богатство.
И тд и т.п.



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