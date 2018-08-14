Руслан Белый объяснил реплику о Салавате Юлаеве как о бандите ======== ...

Стендап-комик прокомментировал ситуацию с претензиями к нему со стороны башкир после того, как он назвал Салавата Юлаева бандитом.5 сентября, в интернете опубликовано видеоинтервью популярного блогера Юрия Дудя со стендап-комиком Русланом Белым. Помимо прочих тем для разговора, собеседники затронули также резонансную ситуацию вокруг выступления Руслана Белого в Уфе в рамках проекта «Комик в городе», после которого в адрес юмориста было высказано множество претензий со стороны башкир.Напомним, недовольство жителей Башкирии вызвала реплика Белого, в которой он назвал национального героя башкирского народа бандитом». После этого жалобы на Белого подавались и в адрес главы Башкирии, и в адрес президента России, и в Генпрокуртуру, и в Роскомнадзор. Впрочем, ни одно из контрольных ведомств признаков нарушений в выступлении артиста не выявило.Сам Руслан Белый долго воздерживался от комментариев по поводу данного кофликта и вот только теперь он высказал свое мнение о происшедшем (в записи обсуждение этой темы начинается с временной отметки 1.00.08).Примечательно, что ведущий Юрий Дудь в своих вопросах также склонился к тому, что со стороны Белого реплика о Салавате Юлаеве прозвучала весьма оскорбительно. Однако комик заявил, что его просто неправильно поняли. По его словам, реплику вырвали из контекста.- Это не была шутка. Это было размышление, троллинг властей, которые используют образы героев для пропаганды и т.д., и т.д., - пояснил Руслан Белый. – К сожалению, у комиков так бывает, что ты хочешь сказать одно, а слушатели понимают совсем другое.Данная запись в соцсетях уже вызвала бурю негодования со стороны башкир. Кстати, интервью изобилует нецензурными выражениями, что стало дополнительным контраргументом против скандального комика.