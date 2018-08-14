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Руслан Белый объяснил реплику о Салавате Юлаеве как о бандите

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Стендап-комик прокомментировал ситуацию с претензиями к нему со стороны башкир после того, как он назвал Салавата Юлаева бандитом.

Руслан Белый объяснил реплику о Салавате Юлаеве как о бандите


5 сентября, в интернете опубликовано видеоинтервью популярного блогера Юрия Дудя со стендап-комиком Русланом Белым. Помимо прочих тем для разговора, собеседники затронули также резонансную ситуацию вокруг выступления Руслана Белого в Уфе в рамках проекта «Комик в городе», после которого в адрес юмориста было высказано множество претензий со стороны башкир.

Напомним, недовольство жителей Башкирии вызвала реплика Белого, в которой он назвал национального героя башкирского народа бандитом». После этого жалобы на Белого подавались и в адрес главы Башкирии, и в адрес президента России, и в Генпрокуртуру, и в Роскомнадзор. Впрочем, ни одно из контрольных ведомств признаков нарушений в выступлении артиста не выявило.

Сам Руслан Белый долго воздерживался от комментариев по поводу данного кофликта и вот только теперь он высказал свое мнение о происшедшем (в записи обсуждение этой темы начинается с временной отметки 1.00.08).



Примечательно, что ведущий Юрий Дудь в своих вопросах также склонился к тому, что со стороны Белого реплика о Салавате Юлаеве прозвучала весьма оскорбительно. Однако комик заявил, что его просто неправильно поняли. По его словам, реплику вырвали из контекста.

- Это не была шутка. Это было размышление, троллинг властей, которые используют образы героев для пропаганды и т.д., и т.д., - пояснил Руслан Белый. – К сожалению, у комиков так бывает, что ты хочешь сказать одно, а слушатели понимают совсем другое.

Данная запись в соцсетях уже вызвала бурю негодования со стороны башкир. Кстати, интервью изобилует нецензурными выражениями, что стало дополнительным контраргументом против скандального комика.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 06.09.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан Белый объяснил реплику о Салавате Юлаеве как о бандите
================================
Это была не реплика, а констатация факта.



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  • 2 | 06.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"недовольство жителей Башкирии вызвала реплика Белого" огласите пожалуйста фамилии этих гламурных жителей Башкирии, у которых есть возможность посещать выступления залетных знаменитостей. Кто то ведь подписал эти жалобы. Хотелось бы знать кто решил пиарнуться на защите так называемых нац чувств. И сколько жителей Башкирии реально волнует трескотня Руслана Белого?



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  • 3 | 06.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Заднеприводной включил задний ход? Ну пожить то еще охота.6



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  • 4 | 06.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта трескотня реально волнует кухарку с катькой, возбуждаются они при упоминании Салавата, его коня, ну еще ужоаских админов конечно.



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  • 5 | 06.09.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русланчик понял что за Тригубчак вся хоккейная команда врубиться может, вот очко и задрожало.



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  • 6 | 06.09.2018, 10:43 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,1
Труханул наш товарищ клоун. Ну он же не железный Феликс)



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  • 7 | 06.09.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
забудьте этого моську, которая протявкала на СЛОНА. грош ему цена, не заслуживает он НАШЕГО внимания.

у этого прыща дуща ушла в пятки от одного презрительного взгляда ПРЕКРАСНОЙ УЛЬЯНЫ ТРИГУБЧАК!



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  • 8 | 06.09.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие все нервные стали. Это же так просто: если наш - то разведчик, если не наш - то шпион. Сейчас даже УЖ - не что иное, как баррикада. Целюсь со своей стороны из трубочки с горохом - аккурат в лобешник оппоненту. Он мне парирует: типа, ваш Ленин - немецкий шпион, предатель, детей кушал и всё такое.

Всё зависит, с какой стороны даётся характеристика. Общество расколото. Поберегите нервы.



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  • 9 | 06.09.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие все нервные стали. Это же так просто: если наш - то разведчик, если не наш - то шпион. Сейчас даже УЖ - не что иное, как баррикада. Целюсь со своей стороны из трубочки с горохом - аккурат в лобешник оппоненту. Он мне парирует: типа, ваш Ленин - немецкий шпион, предатель, детей кушал и всё такое.

Всё зависит, с какой стороны даётся характеристика. Общество расколото. Поберегите нервы.
__________________________________________________

Правильно! Засунь свою башку в задницу и не вякай!



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  • 10 | 06.09.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно! Засунь свою башку в задницу и не вякай!

----------------

Это уже истерика. Надо ложкой язык придержать, чтоб не запал. Нето задохнёсси .



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  • 11 | 06.09.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это уже истерика. Надо ложкой язык придержать, чтоб не запал. Нето задохнёсси .
______________________________________________

Совсем крыша поехала от страха - ложку проглотишь вместе с языком!



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  • 12 | 06.09.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно! Засунь свою башку в задницу и не вякай!

ххх

Медики все так делают?



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  • 13 | 06.09.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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ну и кто же крышует Руслана Белого?
не та ли самая организация крышующая Швецова,Серегину,Орлова,Щеглова и иже с ними?



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  • 14 | 06.09.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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НиктО пиарится на имени Салавата, потому что он - ЛИЧНОСТЬ, как бы его ни называли башкирофобы-маньяки, в частности УЖастики.
А так, кто был бы Орлёффф?! деБилый?!
Так, черви навозные, никому неизвестные...



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  • 15 | 06.09.2018, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Если сегодня кто-то нападет и сожжет заводы и фабрики, разгонит рабочих завода, нападет на солдат национальной гвардии, будет призывать к свержению государственного строя, признает Навального Президентом России и даст присягу к верности ему- как будут квалифицированы его действия- все в совокупности это и терроризм и диверсии, покушение на насильственный захват власти и госизмена- эти признаки преступлений усматриваются.
Кем был Салават решайте сами.



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  • 16 | 06.09.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Говнов и другие против России



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  • 17 | 06.09.2018, 15:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28528 | Рейтинг: -691,6
13 | 06.09.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну и кто же крышует Руслана Белого?
не та ли самая организация крышующая Швецова,Серегину,Орлова,Щеглова и иже с ними?
----------------------
Ткнешь пальцем в небо - не прогадаешь



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  • 18 | 06.09.2018, 15:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28528 | Рейтинг: -691,6
"комик заявил, что его просто неправильно поняли. По его словам, реплику вырвали из контекста."
---------------------
Его реплику цитировали буква в букву. Пусть сам пробежится, привожу буквально без вырывания из контекста

"Я не хочу сейчас разрушить вашего героя. Не знаю, задумывались вы об этом или нет, но по факту ну он же бандит.

Я имею ввиду – он разбойник. Да, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины Второй, правление которой считается вообще расцветом российской империи, это она Крым присоединила"



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  • 19 | 06.09.2018, 16:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28528 | Рейтинг: -691,6
"комик заявил, что его просто неправильно поняли. По его словам, реплику вырвали из контекста."
------------------
Какой значит контекст

Белый имел ввиду, что при разных политических строях один и тот же чел может считаться либо героем, либо бандитом.

Пользуясь методой Белого, можно дорассуждаться до абсурда, а дальше и до оправдания терроризма можно докатиться.

Джохар Дудаев либо герой, либо террорист - грозит статьей, не?

А партизаны ВОВ - бандиты, террористы и диверсанты. А нацисты - патриоты Великой Германии. Смотря при каком режиме и при каком политическом строе

Ах какие элегантные формы носили офицеры СС! (Это из Белого Руслана!)
Продолжим - А выправка! А манеры!
Это вам не наши партизаны в телогрейках, подбитых ватой. Ушанки, вещмешки, кирзачи, цигарки-самокрутки.
Эсэсовцы не сплевывали, у них все - битте, данке шён. Без никакого без мата.

Европа!! Класс!

Впрочем, 20 апреля - День рождения Гитлера отмечается не иначе как в России.
Поэтому, как говорит Белый - "может не будем так быстро ставить героям памятники"?
А? Что скажут черносотенцы?



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  • 20 | 06.09.2018, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирские народности присоединились к Московскому государству в 1552-57. Процес присоединения проходил постепенно.
Первыми (зимой 1554 г.) русское подданство приняли западные и северо-западные башкиры, после жесточайшего разгрома Казани. Победа была обеспечена наличием пороха у войск Ивана Грозного, а у всех народов от Казани до Тихого океана – только лук и стрелы.
Вслед за ними присоединились (в 1554—1557 гг.) башкиры центральной, южной и юго-восточной Башкирии, которые подчинялись тогда Ногайской Орде.
Зауральские башкиры приняли русское подданство в 80-90-х годах, после разгрома русскими войсками Сибирского ханства.
Иван Грозный обратился к башкирскому народу с призывом добровольно прийти под его высочайшую руку. Башкиры решили на народных собраниях родов перейти под вассалитет России на основе РАВНОПРАВНОГО соглашения с царским правительством. В соглашении чётко были оговорены условия. Русское государство сохраняло за башкирами ВСЕ их земли и признало ВОТЧИННОЕ ПРАВО на них (примечательно: кроме башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел вотчинного права на землю).
Московское правительство ОБЕЩАЛО:
- сохранять местное самоуправление
- не притеснять мусульманскую религию («…дали слово и поклялись башкирам, исповедующих ислам, никогда не насиловать в другую религию…»).
Москва пошла на серьёзные уступки башкирам, что, естественно, отвечало её глобальным интересам. Башкиры, в свою очередь, обязались нести военную службу ЗА СВОЙ счёт и платить казне ясак — поземельную подать.
Прошли годы. В нарушении договорённостей царское правительство разрешило
Указом 11 февр.1736 г.: постройку заводов на вотчинных землях башкир.
Указы 1744 г., 1753, 1754 – «О безвозмездном изъятии башкирских земель под заводы».
Т.е. в 1736 разрешили строить заводы, а в 1754 - эти земли изъяли.
Всего на башкирских землях за XVIII в. построено 102 завода на 4 млн. десятин захваченной земли.
Пугачев издал указ башкирам от 2 мая 1774 года с повелением башкирам сжечь заводы, наказать заводских крестьян за поддержку правительственных войск, выслать русских крестьян. Так что все согласно указу русского лжецаря Пугачева.



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