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Экономист: Пенсии посмертно. Хорошо это или плохо?

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Экономисты РАНХиГС утверждают, что если не повышать пенсионный возраст, то нагрузка на экономику будет расти, а реальные пенсии будут сокращаться. А так как население страны стареет, и численность пенсионеров к середине 2030-х годов сравняется с числом работающих россиян, то кормить пожилых людей будет просто некому. Если не повышать пенсионный возраст, придется повысить ставку страховых пенсионных взносов или увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета.

Экономист: Пенсии посмертно. Хорошо это или плохо?


Увеличение расходов на пенсии и старение населения – общеевропейская проблема. Обычно решают ее тремя способами: снижают пенсии, повышают налоги или повышают пенсионный возраст. Обычно предпочитают последний вариант: он кажется более приемлемым на фоне первых двух, абсолютно непопулярных и неприемлемым.

Поскольку структура занятости меняется, и идут сложные демографические сдвиги, во всем мире пенсионные системы находятся под давлением. Люди живут дольше, проводят на пенсии больше времени, а молодых, которые платили бы взносы, становится все меньше. Государство через распределительную систему не даст пенсионеру умереть с голоду, но он вряд ли сможет в старости чувствовать себя финансово состоятельным. Для этого необходимы современные финансовые рынки и институты, которые при этом могли бы еще и защитить накопления людей. Кроме того, это предполагает и повышенную личную ответственность за свое будущее. Во многих странах с высокоразвитой экономикой такие системы работают – они дают экономике длинные деньги, а пенсионерам – дополнительный доход. В этой небольшой заметке я, изучив самые важные мнения экспертов, постараюсь задать правительству вопросы, как именно они собираются реформировать пенсионную систему (и собираются ли на самом деле).

Самая очевидная и масштабная проблема пенсионной реформы в разрушении доверия между властью и народом. Представители власти твердили, что пока они занимают свои посты, повышения пенсионного возраста никогда не случится, что они будут изыскивать любые другие способы для оптимизации бюджета. Строго говоря, это не реформа, а обычный перерасчет, равно как и планы властей по повышению ставки НДС. И смех про Искандеры и раздавленный бульдозерами пармезан обернулся для миллионов людей ощущением неопределенности, которая будет преследовать их десятилетиями. А вдруг в Кремле еще что-то решат поменять? И сколько бы Путин не «брал на себя ответственность», люди чувствуют, что их обманули — залезли к ним в карман. Это разрушение общественного договора.

Так вот. Первый вопрос. Что же такое вдруг случилось, что власть пошла на крайнюю меру? Может, санкции все-таки действуют? Может, ежегодный вывод десятков миллиардов долларов из России в офшоры все-таки сказывается на экономике? Может, не все так радужно, как сообщает нам Дмитрий Киселев?

Второе. В развитых странах о повышении возраста выхода на пенсию граждан принято предупреждать заранее. В Германии сейчас известно о том, что очередное повышение пенсионного возраста состоится в 2030 году. Это делается потому, что люди должны иметь возможность адаптироваться к новой ситуации. В особенности это актуально для России, где пенсионный возраст не менялся с 1930-х годов, а теперь население ставят перед фактом за полгода до начала повышения. Почему такое важное для каждого гражданина нашей страны решение было принято в такой спешке и в обстановке тотальной и навязчивой пропаганды, в которой обязали принимать участие прикормленных руководителей профсоюзов, школьных учителей и так далее? Почему не пошли по пути референдума, как, например, в Швейцарии?

Третье. Сегодня многие российские пенсионеры продолжают работать. Уровень занятости людей в пенсионном возрасте у нас довольно высок. Однако не все люди в трудоспособном возрасте находятся на рынке труда, а многие, достигшие пенсионного возраста, наоборот, работают. Значит, большого притока на рынок труда после повышения пенсионного возраста быть не может. Те, кто хочет работать, уже делают это. На что тут рассчитывает власть?

Четвертый вопрос касается демографии. Общая численность занятых в нашей экономике к 2030 году может сократиться примерно на 8% по сравнению с 2015-м, а численность занятых в возрасте до 40 лет – на все 20–25%. Молодых работников с каждым годом будет становиться все меньше, но люди пожилого возраста не смогут их заменить – эти группы заняты в разных профессиях и обладают разными возможностями. Кроме того, усилится поляризация рабочих мест: пожилые люди будут вынуждены занимать самые низкооплачиваемые должности, поскольку им не будет хватать компетенций для всего остального. Правительство учитывало это при разработке реформы?

Пятое. Опыт других стран подсказывает, что если нет согласования демографической политики и повышения пенсионного возраста, то позитивный эффект быстро исчерпывается. Количество плательщиков и количество получателей пенсии будет сходиться. И вскоре потребуются новая реформа и повышение пенсионного возраста. Заявленный властью подход позволяет временно сохранить размер выплат для действующих пенсионеров на текущем уровне, но не делает пенсионную систему более сбалансированной в долгосрочном периоде. На первых порах экономия превысит 200 млрд рублей в год, но фискальный эффект довольно быстро сойдет на нет, поскольку рано или поздно люди, затронутые реформой, смогут выйти на пенсию. Дмитрий Медведев пообещал, что за счет отсрочки выхода на пенсию для 10 млн человек ежемесячные выплаты оставшимся пенсионеров вырастут на 1000 рублей. Но половина этой суммы — это естественная индексация, предусмотренная законом, а другая часть в значительной степени будет съедена инфляцией. Может ли правительство гарантировать, что через 5-10 лет пенсионный возраст вновь не повысят?

Шестое. Как, помимо страшилки об уголовном наказании, правительство будет препятствовать дискриминации работников предпенсионного возраста? И если будет обеспечено отсутствие дискриминации для людей пожилого возраста, что случится с безработицей среди молодежи?

Седьмое – это вопрос переквалификации. Повышать пенсионный возраст, не выстроив в стране систему непрерывного образования, невозможно. Люди раз в пять лет должны обновлять свою квалификацию. Сегодня лишь 17% трудоспособного населения охвачены программой переквалификации, а это очень мало. Можно ожидать, что государство создаст программу переобучения для учителей и врачей, которые в основном работают в государственной системе. Но для частного сектора это крайне сложно. Как государство собирается это решить и каковы будут затраты? Сколько работающих необходимо на одного пенсионера для обеспечения сбалансированности пенсионного фонда?

Восьмое. Как показывает практика, чем жестче регулирование, тем хуже ситуация на рынке труда. Особенно для молодежи и уязвимых групп. Специалисты хорошо знают, что если издержки увольнения лишних работников слишком большие, то работодатели просто перестают нанимать людей. В итоге уровень занятости оказывается ниже возможного и растет безработица. Сегодня многие страны стремятся к модели «флексикьюрити», распространенной в Дании. Она сочетает в себе гибкость (flexibility) и защиту работников (security). С одной стороны, при необходимости работодатели могут легко уволить работника, но потерявшие таким образом работу попадают в эффективную систему социальной защиты. В Германии, где раньше были очень жесткие трудовые законы, в нулевые годы прошла реформа рынка труда, в результате безработица быстро снизилась. То же самое со Швецией. Понимает ли это правительство? Изучило ли оно международный опыт?

Девятое. Специалисты приходят к выводу, что сегодня одна из основных проблем рынка труда в России – ограниченный спрос на труд. Сегодня в России уровень безработицы в группе 50–59 лет очень низкий – он составляет менее 4%. Люди, при желании, находят работу, но часто с низкой зарплатой и в профессиях, которые не требуют особых навыков. Кто-то остается на том же рабочем месте, но потихоньку теряет в зарплате, кто-то переходит на менее квалифицированную работу, а кто-то добровольно переходит на полставки. В год в организациях создается примерно 6–7% новых рабочих мест и чуть больше ликвидируется. В развитых экономиках этот показатель вдвое выше, а в быстрорастущих – в 2,5–3 раза выше. Если бы в корпоративном секторе создавались в должном объеме рабочие места приличного качества, то они не только предъявляли бы спрос на работников старших возрастов, но и вытягивали бы людей, которые раньше были в тени. Это означает, что в России неблагоприятный бизнес-климат, и никакая «палочная система» тут не поможет. Тут мы приходим к выводу, что повышение пенсионного возраста – это скорее косметическая мера, а речь должна идти о комплексной институциональной реформе. Готова ли власть к такой реформе и почему ничего не говорит о ней?

Десятое. Правительство утверждает, что главная проблема рынка труда – это большой теневой сектор, из-за которого бюджет и внебюджетные фонды (в том числе ПФР) недополучают значительные деньги. Чтобы корректно оценить величину «теневого сектора», нужно сопоставить данные из трех источников – из налоговой инспекции, Пенсионного фонда и Росстата. Такой возможности нет, есть только данные Росстата. Но если кого-то не видит статистика, то это не означает, что у этого человека есть теневые доходы. Да, есть люди, которые имеют доходы, невидимые для государства. Но часто это небольшие суммы, а чтобы их выявить и заставить человека платить, нужно потратить больше денег, чем потенциальный выигрыш от сбора налогов. Сейчас средний заработок у тех, кто занят вне корпоративного сектора, на 20% ниже, чем в корпоративном. Рациональнее всего в то, что называют «теневым сектором» – вообще не лезть, а создавать условия для нормального роста «белого сектора». Почему у правительства нет этого понимания?

Одиннадцатое. Заявленная «реформа» — это способ найти дополнительные деньги для исполнения «майского указа» президента и сбалансировать доходы и расходы казны. А почему же практически ничего не выполнено в ходе реализации стратегии долгосрочного пенсионного развития 2012 года?

Двенадцатое. Какие иные источники компенсации дефицита бюджета пенсионного фонда, кроме повышения пенсионного возраста, рассматривало Правительство? Правильно ли я понимаю, что цель реформы только в банальном уменьшении трансферта в Пенсионный фонд из федерального бюджета? И почему мы, например, никогда публично не обсуждаем вопрос с введением прогрессивного налога?

И, наконец, тринадцатое. Сейчас почти 30% граждан, то есть около 14 млн человек, выходят на пенсию раньше срока – это неоправданно высокий процент, который не встречается нигде в мире. Именно досрочные пенсии, за которые платят все граждане, обеспечивают существенную часть нагрузки на Пенсионный фонд. В эту категорию входит большое количество «опричных людей». Речь идет о сотнях тысяч сотрудников органов власти и правоохранительных органов – прокурорах, военнослужащих, полицейских, гражданских госслужащих, – которые выходят на пенсию в 40 с небольшим лет и получают различные надбавки. В отличие от шахтеров или инвалидов, эти люди обычно не имеют хронических проблем со здоровьем и сохраняют возможность работать – например, военнослужащие после армии выходят на рынок труда и устраиваются охранниками или менеджерами. Многие из этих людей получают пенсии не через Пенсионный фонд, а напрямую из федерального бюджета – по статьям соответствующих ведомств. Они никоим образом не будут затронуты фальшивой «реформой». Получается, что интересы «опричных людей» учитываются гораздо больше, чем интересы большинства населения. Минфин недавно предлагал повысить для силовиков стаж выслуги до 25–30 лет. Однако Татьяна Голикова ранее заявила, что льготы для военнослужащих и сотрудников силовых структур сохранятся в полном объеме. Справедливо ли это? Вопрос скорее риторический.

Люся Штейн, муниципальный депутат






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  • 1 | 06.09.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 пункт посвящён всем моим сослуживцам , которые в сетях орут - нас не касается... касается , да еще как коснется. тока опричный режим будет сменен - абзац, как бы еще неустойку не заставили выплачивать за ранее полученные деньги
турк



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  • 2 | 06.09.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Все до банальности просто: путин и его подельники расписались в своей некомпетентности и по сути объявили дефолт.



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.09.2018, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
В развитых странах о повышении возраста выхода на пенсию граждан принято предупреждать заранее. В Германии сейчас известно о том, что очередное повышение пенсионного возраста состоится в 2030 году.
______________________________________
Вот именно ОБ ЭТОМ я и говорила, а не то как интерпретируют мои слова херней и ананьи, мол Куха ЗА повышение пенс-возраста.

На самом деле, как я это и говорила ранее - я готова выслушать ЭКОНОМИЧЕСКИЕ(и многие другие) обоснования для повышения возраста выхода на пенсию, включая льготников-опричников, с использованием доходов от добычи и продажи природных ресурсов, принадлежащих ВСЕМУ российскому народу, а не пуйлу с его кликой, и, если, они будут обоснованы, то возраст можно поднять - но в отдаленном будущем, "потому, что люди должны иметь возможность адаптироваться к новой ситуации."



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  • 4 | 06.09.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Бывший юрист ПФР доказал неквалифицированность и лживость речи Путина по пенсионной реформе
Младшие поколения оплачивает пенсии старших» (один из аргументов повышения пенсионного возраста). Это прозвучавшая в речи президента фраза напрямую означает, что никаких считавшихся гордостью новой России индивидуальных пенсионных счетов в ПФ у россиян фактически нет (в лучшем случае, они существуют только виртуально), а «младшие» до сих пор продолжают на 100% «кормить» старших, как это было в СССР. «Пенсионный возраст нужно увеличить, чтобы повысить пенсии». Существенного (в 1,5 – 2 раза) увеличения пенсий всё равно не произойдёт, утверждает А. Сорвачёв; зато такой лживой декларацией «президентская рать» намеревается заручиться поддержкой нынешних пенсионеров (самой активной части электората!), «натравив» их на работающих сограждан. «Если ничего не менять, то через 10 лет не будет средств на пенсии». Во 1-х это совсем не так, уверенно утверждает Сорвачёв (подразумевая экспертные оценки независимых экономистов); во 2-х, 10 лет – это огромный срок, за который ЭФФЕКТИВНАЯ власть должна быть способна совершить экономический прорыв и изменить положение дел, если оно столь плачевно. – А если нынешние власти на это не способны, им следует освободить свои руководящие кресла для тех, кому доступно решить данную задачу. «Другие варианты (кроме повышения пенсионного возраста) не решают проблему» — Да, резонно замечает, А.С., ПООДИНОЧКЕ эти меры не помогут. Но если их принимать КОМПЛЕКСНО (о чём президент стыдливо умолчал), то эффект будет достигнут, и средства для 2-кратного повышения пенсий сразу появятся. То есть надо и налоги для богатых повышать (вводить прогрессивную шкалу налогообложения доходов), и помпезные дорогостоящие здания Пенсионного фонда продавать, и повысить налоги нефтегазовым компаниям, параллельно урезав заоблачные зарплатные нормативы их топ-менеджерам, и снизить зарплаты/пенсии депутатам и министрам (если понадобиться – то до прожиточного минимума!) и пр. «Особое отношение к женщинам» (как аргумент льгот женщинам при повышении пенсионного возраста). – В юридическом смысле, отмечает юрист Сорвачёв, нет и не может быть преимуществ одних граждан перед другими по половому признаку. – Такой тезис не соответствует Конституции РФ и не может применяться в виде аргумента чего бы то ни было президентом как высшим должностным лицом страны (с юридическим, кстати, образованием), а не просто галантным в быту мужчиной!
Источник: http://opensii.info/novosti/protiv-pensionnoj-reformy-2018/



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  • 5 | 06.09.2018, 10:57 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,1
Грамотный анализ. Аплодирую.



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  • 6 | 06.09.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот именно ОБ ЭТОМ я и говорила, а не то как интерпретируют мои слова херней и ананьи, мол Куха ЗА повышение пенс-возраста.
______________________________
а ты внимательно прочитала статью? большинство пунктов в ней говорит о том, что поднятие пенс возраста ЭКОНОМИЧЕСКИ не эффективно при любом раскладе. почитай еще раз п.п. 3.4.9. , там прямо в лоб - а смысл поднимать пенс возраст????????
я еще раз говорю - твои экономисты дерьмо.
а теперь слушай турка - всё что написал данный товарищ . можно свести к одному постулату, вернее к двум. 1. денег нет 2. экономически эффект от поднятия возраста может быть тока при условии востребованности труда пенсов. а это - не сторож и не рытьё канав в ручную , не уборщица со шваброй - это как минимум вместо лопаты - эксковаторщик. вместо уборщицы со шваброй - оператор уборки помещений с бошевским пылесосом. это не токарь-фрезеровщик на допотопном станке, а оператор программ на 3-Дпринтер.... понимаешь о чём я? сможет щас 60 летний мужик выучиться на 3-Д? мож и сможет , а зачем? когда есть молодой и уже готовый 3-Дэшник. а сможет 60 летний мужик работать на Экскаваторе ? да, наверняка сможет , тока болеть будет часто. а вот молодой будет в 2 раза меньше болеть и при одинаковой ( условно, что думаю молодой и дневную выработку может больше.. это просто физиология) дневной выработке . за год накопает больше. а 3- дэшник еще больше накопает... так нахрена козе баян????? имитировать производительность труда или заниматься созданием производительных мест, производительных орудий труда... на хрена держать 100 шахтеров с киркой , если запускаешь в 6 проходов роботов и 1 оператор выдает за всю шахту НАГОРА? при этом 100 шахтеров ничего не производят , но казна ничего не теряет и шахтер спокойно идет на пенсию . а оператор получает двойную по сравнению с шахтером ЗП не напрягаясь и не горбатясь в лаве...

турк



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  • 7 | 06.09.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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админ . не жми мой комент
турк



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  • 8 | 06.09.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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спасибо, админ
турк



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  • 9 | 06.09.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Понимает ли это правительство? Изучило ли оно международный опыт?
-------------------
Ничего не понимает, про международный опыт прогрессивной шкалы налогообложения доходов, госмонополии на алкоголь (за чёт чего наполняются бюджеты процветающих стран, где с народа не дерут три шкуры) и пр. и слышать не хочет наша клептократия! У насна это должен быть один ответ - "Долой!"



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  • 10 | 06.09.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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"Минфин недавно предлагал повысить для силовиков стаж выслуги до 25–30 лет. Однако Татьяна Голикова ранее заявила, что льготы для военнослужащих и сотрудников силовых структур сохранятся в полном объеме. Справедливо ли это? Вопрос скорее риторический."

Гарант конституции и отец демократии нам сказал, что основной причиной повышения пенсионного возраста является значительное увеличение продолжительности жизни в нашей любимой отчизне. И если это так, то разве силовики, по статистике, живут меньше остальных?



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  • Эксперт
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  • 11 | 06.09.2018, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
турк

Читай внимательно:

"я готова выслушать ЭКОНОМИЧЕСКИЕ(и многие другие) обоснования для повышения возраста"

В том числе и по рабочим местам. Но у меня вопрос: в США, Германии выходят на пенсию в 67 лет и эм и жо - как у них с рабочими местами для людей "преклонного" возраста?
А в Японии?



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  • 12 | 06.09.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В том числе и по рабочим местам. Но у меня вопрос: в США, Германии выходят на пенсию в 67 лет и эм и жо - как у них с рабочими местами для людей "преклонного" возраста?
А в Японии?
______________________
отвечаю .. работа для работы никому не нужна. нужна тока эффективная работа... далее , в развитых странах ЕС и пиндосии не та проблема как поднять пенс возраст и за счет этого выиграть в бюджет (иначе там бы не было таких социальных выплат безработным). там проблема другого характера, а именно - это организация массы свободных людей (безработные, пенсы, хиппи . студенты..) , когда массе бойцов нехреном заняться - они начинают страдать хренью. + у них нормальная продлждительность и норм тенологичные раб места. а про японию - там менталитет совсем другой. это как в швеции - тюрьма санаторий, но попадать в неё - западло. так и в японии - западло не работать
турк



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  • 13 | 06.09.2018, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
Не знаю - правда или нет, я телек не смотрю, вот ссылка:

http://bsk-news.ru/4742-german-gref-prizval-rossiyan-massovo
-otdavat-svoih-roditeley-v-doma-prestarelyh.html

Герман Греф призвал россиян массово отдавать своих родителей в Дома престарелых
03/09/2018 12:45

31 августа в интервью России 24, Герман Греф заявил: «Во всем мире отдать родителей в дом престарелых – это достойно, а у нас – нет». Также он подчеркнул, что Сбербанк с правительством уже два года работают «над проектом по созданию сети государственно – частных домов для пожилых людей»... Это заявление банкира вызвало бурю негативных эмоций в интернете в его адрес
______________________________
Интересно, сколько времени осталось до того момента, когда грефы, кудрины и медведевы скажут, что принудительная эвтаназия для людей после 65 лет - это достойно, и правильно?



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  • 14 | 06.09.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще перестал понимать современных экономистов, никогда не изучавших критику капитализма К.Маркса, но сумевших доказать министру Зурабову, что гл. бухгалтер при медицине должен получать намного больше, чем участковый врач высшей категории.
Только потому, что она же ГЛАВНЫЙ, правда с профессиональным курсовым образованием колхозных счетоводов при юматовском сельхозтехникуме и с 3-х летним опытом работы кассиром в одной из ЖЭУ Орджоникидзевского р-на.



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  • 15 | 06.09.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 06.09.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще перестал понимать современных экономистов, никогда не изучавших критику капитализма К.Маркса, но сумевших доказать министру Зурабову, что гл. бухгалтер при медицине должен получать намного больше, чем участковый врач высшей категории.
Только потому, что она же ГЛАВНЫЙ, правда с профессиональным курсовым образованием колхозных счетоводов при юматовском сельхозтехникуме и с 3-х летним опытом работы кассиром в одной из ЖЭУ Орджоникидзевского р-на.

+++++++++++++++++++++++++++++

зато глав. медсестра ворует и имеет больше обеих



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  • 16 | 06.09.2018, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зато глав. медсестра ворует и имеет больше обеих
****
не всегда

ст. м/с входит в ОПГ главного и просто обязана делиться...



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  • 17 | 06.09.2018, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые экономисты разных шарашкиных контор Вы со всех дыр орёте что повышение возраста необходимо У меня есть вопрос Для чего нам миллионная полиция с немалыми доходами и баснословными расходами на технику и вооружение И почему эти дармоеды могут выходить на пенсию в 45 лет?6



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  • 18 | 06.09.2018, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сука Путин , загоняет российских БЕЗМОЗГЛЫХ БАРАНОВ а вечное
рабство !
Вообще РОССИЙСКИЕ БАРАНЫ достойны своего угла !



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  • 19 | 06.09.2018, 22:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакого повышения пенсионного возраста, не только на 5 лет, а даже на минуту, допустить нельзя! Денег в стране полно, только надо ими правильно распорядиться! Путина и К в отставку! Очень Опытный



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  • 20 | 06.09.2018, 22:19 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2758 | Рейтинг: -266,2
03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сука Путин , загоняет российских БЕЗМОЗГЛЫХ БАРАНОВ а вечное
рабство !
Вообще РОССИЙСКИЕ БАРАНЫ достойны своего угла !
----------------------
На самом деле Путин великий патриот и мученик. Он делает всё, чтобы пробудить в стаде баранов людей, сделать их настоящими, ответственными гражданами. Для этого он даже готов принести себя в жертву.

Именно так следует понимать его политику: "Я вас буду гнобить, пока вы не очнетесь, сукины дети".



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