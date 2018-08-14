А где моя часть природной ренты?

Почему несметные природные богатства России не доходят до ее простых граждан?Позвольте напомнить: Россия занимает первое место в мире по запасам газа. И по углю первое место. По запасам нефти идем вторыми. Леса покрывают почти половину российской территории, на каждого жителя — 3 лесных гектара. Плодородной земли тоже хватает: на душу населения — 0,8 гектара, это очень много. С избытком и гидроресурсов, и минерального сырья. Не меньше, чем у жителей других стран, запасы золота, серебра, молибдена и других полезных и очень полезных ископаемых.Теперь зайду с другой стороны. Реальные денежные доходы россиян продолжают снижаться. Опросы показали, что почти половина работающих отмечают ухудшение ситуации в экономике. Тревогу забили торговые сети: число покупателей падает, сумма средней покупки сокращается. Базовый сценарий Минэкономразвития, на основе которого готовится бюджет, предполагает, что и пенсии в реальном выражении в нынешнем, 2018 году пойдут вниз на 0,7%, не предвидится их роста и в 2019-2020-х.Между тем под разговоры о необходимости пенсионной реформы правительство с легкой руки Думы увеличило налог на добавленную стоимость до 20%.Что это значит для нас, потребителей? А вот что: автоматический рост всех цен на все товары. Подорожает все, а стало быть, наши доходы снизятся еще больше.А тем временем глава Счетной палаты и авторитетный экономист Алексей Кудрин сообщил, что «Резервного фонда сегодня уже нет — остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит лишь на один кризис для латания дыр. Но сколько таких кризисов уже выпало на нашем веку — и чем прикажете латать следующие дыры? А еще тот же Кудрин назвал уровень российской бедности «позором» для страны...Так что происходит? Мы обленились? Ничего подобного. Процитирую любимый «Труд»: россияне в среднем проводят на рабочих местах на 20-25% больше времени, чем жители Германии, Франции, Италии, Швейцарии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в прошлом году каждый россиянин провел на работе в среднем 1980 часов — на шесть часов больше, чем годом раньше. Получается, чем больше мы работаем, тем хуже живем? Именно так!Экономисты давно разобрались в ситуации и объясняют ее несправедливой системой распределения доходов от сырьевых отраслей российской экономики. Другими словами, мы живем в стране, обладающей несметными природными богатствами, но эти богатства до нас, не олигархов и не чиновников, а обычных, рядовых граждан практически не доходят. Почему?Поговорим о природной ренте, о той части дохода, которая не зависит от деятельности добывающих отраслей. Ее можно назвать и сверхприбылью, смысл которой точнее всего, мне кажется, сформулировал знаменитый российский экономист Дмитрий Львов: «Это то, что не заработано ни трудом, ни капиталом, а дано России и россиянам от Бога». Увы, в начале 90-х Божий дар, вопреки Конституции, которая недра относит к всенародной собственности, попал в руки группы «деловых людей». И те с большой пользой для себя и с минимальной для остальных этим обстоятельством воспользовались. А многие и продолжают пользоваться.Мне скажут, что сегодня значительная часть природной ренты находится под контролем государства. И пусть не напрямую, а через бюджет некоторая доля дохода от ренты идет в «пользу бедных» — нас с вами. Правда, большинство граждан России на это пожмут плечами: мол, не знаем никакой ренты, в глаза ее не видывали. Не ощущаем! А вот жители, скажем, Кувейта, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива ощущают, да еще как! Там правительства перечисляют на личные счета граждан (начиная с рождения гражданина) солидные суммы — порой до 3 тысяч долларов ежемесячно. Или в Норвегии, где каждый пенсионер имеет прибавку от сырьевых сверхдоходов.Эка хватил, скажет ушлый читатель, там же народу куда меньше, а нефти поболе нашего будет! И я соглашусь, хотя могу и сослаться на некоторых экономистов, утверждающих, что благодаря распределению природной ренты с учетом процентных накоплений каждый гражданин России к моменту выхода на пенсию смог бы получить до 100 тысяч долларов. И почему бы этот аргумент не использовать в разговоре о реформировании нашей пенсионной системы?Кстати, тут не только материальная сторона дела важна. Не менее, а может, и более ценно то обстоятельство, что мы наконец почувствуем себя по-настоящему хозяевами своей страны.