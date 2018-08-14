Красивая жизнь Пенсионного фонда на наши деньги

Мы в ФБК продолжаем изучать деятельность Пенсионного фонда, и сегодня у нас есть для вас новая история. Она простая и очень показательная — прекрасно иллюстрирует всю суть и самого фонда, и пенсионной «реформы», и вообще того, как власть обращается с деньгами, которые мы ей доверили.На прошлой неделе Георгий Албуров рассказал о миллиардном личном состоянии главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова.Обязательно посмотрите это видео, если вы еще этого не сделали. Мы неслучайно упоминаем там про служебный автомобиль марки БМВ, на котором ездит Дроздов. Именно об этом сегодня и пойдет речь.Совсем недавно, 26 июня, Пенсионный фонд выбросил почти сто миллионов рублей на аренду машин. Контракт был заключен через 10 дней после внесения Дмитрием Медведевым законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму. То есть в самый разгар дискуссии и заявлений того же Антона Дроздова, что только повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии.Из документации заключенного контракта мы узнали, что одна только Исполнительная дирекция ПФР — ее главный орган — никак не может собирать ваши пенсионные отчисления без— 6 черных БМВ 5-й серии 2018 года выпуска,— 22 черных Тойота Камри, 4 из которых тоже выпущены в этом году,— и 14 машин классом пониже.Еще 51 автомобиль арендовали для региональных отделений.Подробнее поговорим, конечно, о БМВ. За аренду только одной такой машины Пенсионный фонд платит 560 тысяч рублей в месяц. А за полгода на аренду одной машины запланировано потратить 3 миллиона 360 тысяч — это больше, чем стоимость нового автомобиля и салона.Почему так дорого, спросите вы? Во-первых, потому что автомобили предоставляются с водителями и их режим работы по контракту практически круглосуточный — 7 дней в неделю по 17 часов в сутки. И если верить акту о приемке оказанных услуг за июль, именно столько им и пришлось работать на 5 автомобилях. Совсем не щадит себя руководство Пенсионного Фонда! Даже на выходных не перестают о нас думать. Только представьте: гостит Антон Дроздов у тещи на даче на Рублевке в субботу, а потом как вспомнит о бедных пенсионерах, и срочно мчит обратно в офис. Пока едет, думает, откинувшись на заднем сидении кожаного салона БМВ, на чем бы таком совсем необзязательном сэкономить, чтобы россиянам пенсии увеличить.А еще мы посмотрели семь последних аукционов Пенсионного фонда на аренду автомобилей, и что бы вы думали? Там буквально все указывает на картельный сговор.По необъяснимым причинам в торгах много лет подряд участвуют только три фирмы: ООО «Транспортные Решения», ООО «Букет» и ООО «Комфорт и Безопасность». Никому другому щедрые контракты Пенсионного фонда почему-то не нужны — остальные даже не пытаются принять участие. При этом учредителей многое объединяет.Во-первых, у них у всех очень плохо с фантазией — разные люди, а свои фирмы назвали одинаково: у одного ООО «Букет», у другого ООО «БУКЕТ». У одного ООО «ЦБЗТ», и у другого тоже ООО «ЦБЗТ», зарегистрированные по одним и тем же адресам.Во-вторых, учредитель «Транспортных решений» (победитель последнего аукциона) 2 года назад продал учредителю «Букета» свое другое юридическое лицо (все тоже самое ООО «ЦБЗТ»).В-третьих, цена на всех аукционах снижалась символически — как это обычно и бывает при сговоре, не более, чем на 1%.В интернете нельзя найти даже сайта фирмы-победителя последнего аукциона. Более того — согласно налоговой отчетности за 2017 год, в ней работает всего 1 человек! И при этом Пенсионный фонд заключил с этой фирмой контрактов уже на 350 миллионов рублей.По указанным фактам мы обратились в Федеральную антимонопольную службу. Будем добиваться признания нарушения антимонопольного законодательства и передачи материалов в МВД для возбуждения уголовного дела.А помимо расходов на аренду автомобилей есть еще огромные траты на техническое обслуживание принадлежащего ПФР автопарка — 24 миллиона рублей только за последний год. Из этих контрактов мы узнаем, что на балансе Пенсионного фонда стоят не менее шикарные пара БМВ 7 серии, один Ауди А8 и 3 Ауди А6. Обслуживание в ВИП-залах аэропортов по всей стране и ежемесячная подписка на журналы Forbes и Esquire тоже оплачивается из кармана россиян.Чиновники уверяют, что невозможно найти средства для спасения пенсионной системы, и одновременно транжирят огромные деньги на собственный комфорт. Не на какие-то необходимые вещи, а именно на комфорт и престиж. Члены правления Пенсионного Фонда искренне считают, что им ПОЛОЖЕНО такое. Это не может не возмущать, но еще хуже, что бюджет годами теряет десятки миллионов из-за картельных сговоров. Это преступление и оно совершается при полном попустительстве или участии Пенсионного фонда.Когда они выплачивают обычным людям их же деньги — в виде унизительных по размеру пенсий или пособий по инвалидности, то счет идет на копейки.А когда речь заходит про расходы на самих себя — тут они ни в чем себе не отказывают.