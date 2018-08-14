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Красивая жизнь Пенсионного фонда на наши деньги

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Мы в ФБК продолжаем изучать деятельность Пенсионного фонда, и сегодня у нас есть для вас новая история. Она простая и очень показательная — прекрасно иллюстрирует всю суть и самого фонда, и пенсионной «реформы», и вообще того, как власть обращается с деньгами, которые мы ей доверили.

Красивая жизнь Пенсионного фонда на наши деньги


На прошлой неделе Георгий Албуров рассказал о миллиардном личном состоянии главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова.

Обязательно посмотрите это видео, если вы еще этого не сделали. Мы неслучайно упоминаем там про служебный автомобиль марки БМВ, на котором ездит Дроздов. Именно об этом сегодня и пойдет речь.

Совсем недавно, 26 июня, Пенсионный фонд выбросил почти сто миллионов рублей на аренду машин. Контракт был заключен через 10 дней после внесения Дмитрием Медведевым законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму. То есть в самый разгар дискуссии и заявлений того же Антона Дроздова, что только повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии.

Из документации заключенного контракта мы узнали, что одна только Исполнительная дирекция ПФР — ее главный орган — никак не может собирать ваши пенсионные отчисления без

— 6 черных БМВ 5-й серии 2018 года выпуска,

— 22 черных Тойота Камри, 4 из которых тоже выпущены в этом году,

— и 14 машин классом пониже.

Еще 51 автомобиль арендовали для региональных отделений.

Подробнее поговорим, конечно, о БМВ. За аренду только одной такой машины Пенсионный фонд платит 560 тысяч рублей в месяц. А за полгода на аренду одной машины запланировано потратить 3 миллиона 360 тысяч — это больше, чем стоимость нового автомобиля и салона.

Почему так дорого, спросите вы? Во-первых, потому что автомобили предоставляются с водителями и их режим работы по контракту практически круглосуточный — 7 дней в неделю по 17 часов в сутки. И если верить акту о приемке оказанных услуг за июль, именно столько им и пришлось работать на 5 автомобилях. Совсем не щадит себя руководство Пенсионного Фонда! Даже на выходных не перестают о нас думать. Только представьте: гостит Антон Дроздов у тещи на даче на Рублевке в субботу, а потом как вспомнит о бедных пенсионерах, и срочно мчит обратно в офис. Пока едет, думает, откинувшись на заднем сидении кожаного салона БМВ, на чем бы таком совсем необзязательном сэкономить, чтобы россиянам пенсии увеличить.

А еще мы посмотрели семь последних аукционов Пенсионного фонда на аренду автомобилей, и что бы вы думали? Там буквально все указывает на картельный сговор.

По необъяснимым причинам в торгах много лет подряд участвуют только три фирмы: ООО «Транспортные Решения», ООО «Букет» и ООО «Комфорт и Безопасность». Никому другому щедрые контракты Пенсионного фонда почему-то не нужны — остальные даже не пытаются принять участие. При этом учредителей многое объединяет.

Во-первых, у них у всех очень плохо с фантазией — разные люди, а свои фирмы назвали одинаково: у одного ООО «Букет», у другого ООО «БУКЕТ». У одного ООО «ЦБЗТ», и у другого тоже ООО «ЦБЗТ», зарегистрированные по одним и тем же адресам.

Во-вторых, учредитель «Транспортных решений» (победитель последнего аукциона) 2 года назад продал учредителю «Букета» свое другое юридическое лицо (все тоже самое ООО «ЦБЗТ»).

В-третьих, цена на всех аукционах снижалась символически — как это обычно и бывает при сговоре, не более, чем на 1%.

В интернете нельзя найти даже сайта фирмы-победителя последнего аукциона. Более того — согласно налоговой отчетности за 2017 год, в ней работает всего 1 человек! И при этом Пенсионный фонд заключил с этой фирмой контрактов уже на 350 миллионов рублей.

По указанным фактам мы обратились в Федеральную антимонопольную службу. Будем добиваться признания нарушения антимонопольного законодательства и передачи материалов в МВД для возбуждения уголовного дела.

А помимо расходов на аренду автомобилей есть еще огромные траты на техническое обслуживание принадлежащего ПФР автопарка — 24 миллиона рублей только за последний год. Из этих контрактов мы узнаем, что на балансе Пенсионного фонда стоят не менее шикарные пара БМВ 7 серии, один Ауди А8 и 3 Ауди А6. Обслуживание в ВИП-залах аэропортов по всей стране и ежемесячная подписка на журналы Forbes и Esquire тоже оплачивается из кармана россиян.

Чиновники уверяют, что невозможно найти средства для спасения пенсионной системы, и одновременно транжирят огромные деньги на собственный комфорт. Не на какие-то необходимые вещи, а именно на комфорт и престиж. Члены правления Пенсионного Фонда искренне считают, что им ПОЛОЖЕНО такое. Это не может не возмущать, но еще хуже, что бюджет годами теряет десятки миллионов из-за картельных сговоров. Это преступление и оно совершается при полном попустительстве или участии Пенсионного фонда.

Когда они выплачивают обычным людям их же деньги — в виде унизительных по размеру пенсий или пособий по инвалидности, то счет идет на копейки.

А когда речь заходит про расходы на самих себя — тут они ни в чем себе не отказывают.

Алексей Навальный






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  • 1 | 08.09.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не являюсь поклонником Навального, но в РФ должны быть не зависимые от власти структуры, которые могут доводить до населения всю правду о выкрутасах власти, а власть должна на это адекватно реагировать! Если сообщённое ими правда, то заводить дела на любого и судить гласно и по закону! Контроль над судами должен быть не у их сородичей по профессии, а у независимых структур! Где только взять таких независимых? Но при большом желании найти можно, но это только при желании! К сожалению, сами либерасты ведут себя по отношению к не согласным с их мнением ещё хуже, чем власти! Неугодные комменты, например, на этом сайте просто удаляют или не выкладывают! А что будет, если они к власти придут, то представить даже страшно! Этим они отталкивают от себя всех по настоящему порядочных и честных граждан! Очень Опытный



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  • 2 | 08.09.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Логика у этих нуворишей проста: Обесценивание вкладов в 1992 проглотили, вот и пенсионную реформу проглотят.
Бараны на то и бараны чтобы их стричь как баранов.



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  • 3 | 08.09.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению, сами либерасты ведут себя по отношению к не согласным с их мнением ещё хуже, чем власти! Неугодные комменты, например, на этом сайте просто удаляют или не выкладывают! А что будет, если они к власти придут, то представить даже страшно! Этим они отталкивают от себя всех по настоящему порядочных и честных граждан! Очень Опытный
----------------------------
Пиночет по сравнению с Кухаркой ярый анархист. Она на самом деле ведь работает на СОХРАНЕНИЕ власти.
После общения с ней любой скажет, что лучше жить так, чем под управлением таких Кухарок.
Вот и думай, ООООООО.



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  • 4 | 08.09.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Рахимове башкирский пенсионный фонд заказал на деньги пенсионеров аж в японии поект и построил себе никчемное с точки зрения архитектуры понтовое здание, которое в условиях среднего Урала требует значительных средств на его содержание.
Зато на валиди напротив большой белой юрты
Ни х.. рахимовские чиновники головой работать не умели.
Одни аульные понты и провинциальное позерство.



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  • 5 | 08.09.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А не хилый в Уфе дворец у пенсионного фонда! И место престижное!



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  • 6 | 08.09.2018, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
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А зам главы пенсионного фонда РФ Минс выехал в Лондон со своей семьей и 335 млрд рубликов из средств пенсионного фонда.
О нем никто ни слова.
Информация просочилась в СМИ только потом, видать, что он кинул ФСБэшников, выпустивших его из России.
Но что-то опять молчок - видать он по-тихому им вернул оговоренную для них часть .
Вот и пенсионные средства у таких минсов и ФСБэшников и других силовиков.
Олигархи и путинские чиновники, ЕР наелись, то сейчас богатеют ФСБ и силовики



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  • 7 | 08.09.2018, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2.А нам ,баранам, нечего расстраиваться . Не больно же , безболезненно все это . Не кормят , не дают пастись- ну и черт с ними , хозяевами.



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