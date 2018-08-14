Ожидаемый одобрямс: Хамитов призвал поддержать пенсионную реформу

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Сверхъдержавненько: В ...

В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Сваливаемся в эпоху брежн ...

Мне ужасно стыдно за мою Родину. На мгновение представил себе что я ка ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Руслан Белый объяснил реп ...

20 | 06.09.2018, 16:37 | Автор: ketrin_2 Поэтому, чтоб совсем не сви ...
  Рейтинг: +1  Зулия

О тех, кто отравил Скрипа ...

Быстро и четко англичане раскрыли террористический акт. Всё логично и ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Грядет новая движуха как ...

ну, граждане тунеядцы, хулиганы , алкоголики... кто еще хочет поработа ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Илья Варламов: Карательна ...

4 | 01.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Грядет новая движуха как ...

удар по скрепам ........ Ведь когда в 2014 затевалась Новоросси ...
  Рейтинг: +4  юнг

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Ожидаемый одобрямс: ...

Глава Башкортостана провел рабочую встречу с активом регионального отделения ...
  7.09.2018   422   16

Попестревший Курултай ...

До выборов в Госсобрание (Курултай) Башкортостана шестого созыва, которые ...
  7.09.2018   352   16

Сваливаемся в эпоху ...

Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в ...
  7.09.2018   1664   27

Привет, Леонид Ильич! ...

«Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо ...
  7.09.2018   270   15

Пара лживых «патриотов»? ...

Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар ...
  6.09.2018   1158   31

Обсуждаемое за месяц
Ожидаемый одобрямс: ...

Глава Башкортостана провел рабочую встречу с активом регионального отделения ...
  7.09.2018   422   16

Попестревший Курултай ...

До выборов в Госсобрание (Курултай) Башкортостана шестого созыва, которые ...
  7.09.2018   352   16

Сваливаемся в эпоху ...

Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в ...
  7.09.2018   1664   27

Привет, Леонид Ильич! ...

«Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо ...
  7.09.2018   270   15

Пара лживых «патриотов»? ...

Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар ...
  6.09.2018   1158   31

Последние публикации
Ожидаемый одобрямс: ...

Глава Башкортостана провел рабочую встречу с активом регионального отделения ...
  7.09.2018   422   16

Попестревший Курултай ...

До выборов в Госсобрание (Курултай) Башкортостана шестого созыва, которые ...
  7.09.2018   352   16

Сваливаемся в эпоху ...

Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в ...
  7.09.2018   1664   27

Привет, Леонид Ильич! ...

«Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо ...
  7.09.2018   270   15

Пара лживых «патриотов»? ...

Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар ...
  6.09.2018   1158   31

Руслан Белый объяснил ...

Стендап-комик прокомментировал ситуацию с претензиями к нему со стороны башкир ...
  6.09.2018   751   44

И правда, ну зачем? В ...

Республика стала одним из трех регионов, где не будет видеонаблюдения на ...
  6.09.2018   579   12

О тех, кто отравил ...

От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется ...
  6.09.2018   710   50

Экономист: Пенсии ...

Экономисты РАНХиГС утверждают, что если не повышать пенсионный возраст, то ...
  6.09.2018   1135   32

И снова пошлые выборы: ...

В башкортостанском отделении КПРФ разгорается скандал. Сегодня, со слов ...
  5.09.2018   1543   24

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (36)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Орешкин: У Путина уйти ...

В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень ...
  2.09.2018   29661   27

Золотая путинская осень. ...

Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом ...
  3.09.2018   19121   44

А здоров ли наш ...

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про ...
  5.09.2018   12407   51

Культ личности ...

На государственном телеканале «Россия 24» вышла новая программа Владимира ...
  4.09.2018   9347   54

Геннадий Гудков: ...

Самая изощренная ложь, как известно, это статистика. По крайней мере в тех ...
  5.09.2018   5529   10

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   223214   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115613   50

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   87119   55

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   80727   112

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52988   52


Ожидаемый одобрямс: Хамитов призвал поддержать пенсионную реформу

Оценили
0



Глава Башкортостана провел рабочую встречу с активом регионального отделения «Единой России».

Ожидаемый одобрямс: Хамитов призвал поддержать пенсионную реформу


В рамках сегодняшней встречи Рустэм Хамитов выступил перед активистами регионального отделения «Единой России».

Свое выступление глава региона начал с темы о пенсионной реформе. Он не только высказался положительно о новом законопроекте, но и призвал других поддержать реформу.

- Мы нашли полное понимание, в том числе понимание пенсионной реформы. Мы должны поддержать позицию Путина, который подчеркнул, что реформа необходима и имеет важнейшее значение для развития страны, - отметил он.

Также Рустэм Хамитов акцентировал внимание на существующих некоторых льготах для пенсионеров: «Глава нашего государства выступил за сохранение всех федеральных льгот, предоставляемых людям с выходом на пенсию. И они будут установлены в пределах наименьшего пенсионного возраста».

После Глава Республики перешел к освещению других сфер жизни. Он также затронул систему здравоохранения в регионе, отметив, что в республике имеются все необходимые ресурсы, «есть возможности для организации системы здравоохранения в республике».






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.09.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что реформа необходима и имеет важнейшее значение для развития страны,
=================================
Не знаю как для страны, но для населения этой самой страны, реформа это пожизненная, безпросветная кабала.
Такое впечатление что пытаются воссоздать крепостное право в новом качестве.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 07.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его одобрямс не созвучно с глубинным пониманием сути.Он хоть и не какой как руководитель-но уверен-чел не плохой



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 07.09.2018, 10:24 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,5
Пробовал бы не изображать "одобрямс", он прекрасно представляет что будет с ним после такого демарша.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 07.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поживём-увидим!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 07.09.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«есть возможности для организации системы здравоохранения в республике».
****
?????????????????????????????????????????????????????
ух!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 07.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шавки из ЕР и предыдущий проект взахлёб расхваливали, теперь расхваливают Путинские поправки! Они всегда всё "одобрямс", если это исходит из вышестоящих кабинетов! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 07.09.2018, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60701 | Рейтинг: +12255,9
Хамитов призвал поддержать пенсионную реформу
___________________________
У него нет НИКАКОГО морального права - они оба с Гульшаткой уже на пенсии!
Вот, если бы им светил пятерик в плюс - то тогда он мог бы поддерживать и призывать.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 07.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.09.2018, 10:24 | Автор: Гунн | На сайте
Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,1
Пробовал бы не изображать ...
****
Мы все вынуждены делать приседания и выдыхать "ку"

Вождь башкирских племен из большой белой юрты не исключение.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 07.09.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.09.2018, 10:24 | Автор: Гунн | На сайте
Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,1
Пробовал бы не изображать ...
****
Мы все вынуждены делать приседания и выдыхать "ку"

Вождь башкирских племен из большой белой юрты не исключение.
+++++++++++++++++
Не-а, только Пацаки должны изображать "ку". Даже вождь всех башкир обязан. Если станет Чатланином, его примут в высшую касту, то другой вопрос..



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 07.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из жалости к собаке отрезаем хвост по кусочкам, так и посредством пенсионной "реформы" оттягиваем крах государства. А он неизбежен при нынешнем положении дел в Гондурасе



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 07.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 07.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его одобрямс не созвучно с глубинным пониманием сути.Он хоть и не какой как руководитель-но уверен-чел не плохой.

****
Трусливость, пассивность к народу - эти качества не плохого человека?
За его качества и поставили на эту должность.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 07.09.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.09.2018, 10:24 | Автор: Гунн | На сайте
Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,1
Пробовал бы не изображать ...
****
Мы все вынуждены делать приседания и выдыхать "ку"

Вождь башкирских племен из большой белой юрты не исключение.

****
"Ку"***баш - это твой удел. Вождей выбирают а того поставили балаболить и вешать лапшу на уши таких как ты холопам.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 07.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 07.09.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.09.2018, 10:24 | Автор: Гунн | На сайте
Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,1
Пробовал бы не изображать ...
****
Мы все вынуждены делать приседания и выдыхать "ку"

Вождь башкирских племен из большой белой юрты не исключение.
+++++++++++++++++
Не-а, только Пацаки должны изображать "ку". Даже вождь всех башкир обязан. Если станет Чатланином, его примут в высшую касту, то другой вопрос..

****
он нефтянку пацанам подогнал, приблизился к стопам высшей касты.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 07.09.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ку"***баш - это твой удел. Вождей выбирают а того поставили балаболить и вешать лапшу на уши таких как ты холопам.
***
Я то холоп, а ты, смотрю, английский лорд из Балтачевского р-на "страны башкир"?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 07.09.2018, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Утром на работу приходит начальник цеха.
Мимоходом спрашивает охранника:
- Всё спокойно?
Охранник в ужасе:
- Да что вы! В полночь в цехе включился свет, заработали станки. И так до рассвета.
Начальник улыбаясь:
- Успокойся, это наш токарь Петрович.
- Так он же год как умер.
- Ну и что? Ему ещё 2 года до пенсии работать! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 07.09.2018, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии наиболее яркий след оставили в царское время губернатор юрист Ключарев, в советское- 1ый секретарь ОК КПСС авиационный инженер Игнатьев.
Остальные были и есть явные неудачники.
Кстати, историки отмечают, что Ключарев и Игнатьев в одинаковой мере обладали управленческим даром, были легко обучаемы, мало говорили, но зато умели слушать людей и доводить дело до ума.
Дела Ключарева и Игнатьева высоко ценили такие легендарные властные личности, как граф Столыпин и т. Сталин.
При этом и губернатор и первый секретарь ОК КПСС имели смелость и мудрость не соглашаться с некоторыми установками Петербурга и Москвы.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com