В рамках сегодняшней встречи Рустэм Хамитов выступил перед активистами регионального отделения «Единой России».
Свое выступление глава региона начал с темы о пенсионной реформе. Он не только высказался положительно о новом законопроекте, но и призвал других поддержать реформу.
- Мы нашли полное понимание, в том числе понимание пенсионной реформы. Мы должны поддержать позицию Путина, который подчеркнул, что реформа необходима и имеет важнейшее значение для развития страны, - отметил он.
Также Рустэм Хамитов акцентировал внимание на существующих некоторых льготах для пенсионеров: «Глава нашего государства выступил за сохранение всех федеральных льгот, предоставляемых людям с выходом на пенсию. И они будут установлены в пределах наименьшего пенсионного возраста».
После Глава Республики перешел к освещению других сфер жизни. Он также затронул систему здравоохранения в регионе, отметив, что в республике имеются все необходимые ресурсы, «есть возможности для организации системы здравоохранения в республике».
Ожидаемый одобрямс: Хамитов призвал поддержать пенсионную реформу
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