Ожидаемый одобрямс: Хамитов призвал поддержать пенсионную реформу

Глава Башкортостана провел рабочую встречу с активом регионального отделения «Единой России».В рамках сегодняшней встречи Рустэм Хамитов выступил перед активистами регионального отделения «Единой России».Свое выступление глава региона начал с темы о пенсионной реформе. Он не только высказался положительно о новом законопроекте, но и призвал других поддержать реформу.- Мы нашли полное понимание, в том числе понимание пенсионной реформы. Мы должны поддержать позицию Путина, который подчеркнул, что реформа необходима и имеет важнейшее значение для развития страны, - отметил он.Также Рустэм Хамитов акцентировал внимание на существующих некоторых льготах для пенсионеров: «Глава нашего государства выступил за сохранение всех федеральных льгот, предоставляемых людям с выходом на пенсию. И они будут установлены в пределах наименьшего пенсионного возраста».После Глава Республики перешел к освещению других сфер жизни. Он также затронул систему здравоохранения в регионе, отметив, что в республике имеются все необходимые ресурсы, «есть возможности для организации системы здравоохранения в республике».