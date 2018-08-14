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Привет, Леонид Ильич!

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«Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна… Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!» (Евгений Шварц, «Голый король», 1934 г.)

Привет, Леонид Ильич!


Он так любит Владимира Путина, искренне любит. Не по разнарядке, не по приказу. Это настоящая мужская любовь, как говорил Борис Николаевич.

Любви все возрасты покорны.

А на лице такое восхищение! Такая преданность! В новой программе канала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» Владимир Соловьёв перепрыгнул сам себя. Ему доверили этот формат, и он был просто счастлив от гордости. Ему, лучшему журналисту Москвы и Московской области. Ему, придворному журналисту всея Руси.

Вторым влюблённым оказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Двое в комнате: я и Ленин…» Я и Путин. Но меня там почему-то не было.

Ленин тут вовсе не случайно. «Путин любит детей, это просто нельзя передать. Не только детей, он вообще любит людей. Он самый человечный человек», — говорит Песков. Даже не улыбаясь, не подмигивая, без всякой иронии. «Где-то я это уже слышал», — парировал всезнающий Владимир Соловьёв. Да, лёгким движением языка Владимир Владимирович превращается во Владимира Ильича. Недурно.

Что-то случилось в нашем королевстве, раз понадобилась такая дорогая передача. Важная передача во всех смыслах. А, может, они и правы. Ведь если бы в какие-нибудь милые спокойные 70-е о Леониде Ильиче (ещё один Ленин времён благословенного застоя) давали сюжеты в программе «Время» не про сиськи-масиськи и не про то, как он целуется с Эрихом Хонеккером после очередной медальки на грудь, а уже тогда бы сделали сериал «Брежнев», в котором генсека сыграл Сергей Шакуров, а жену его Викторию Петровну Светлана Крючкова, то, может, и не было бы никаких анекдотов.

Потому что в том сериале, снятом уже после распада Союза, первый человек страны тоже самый человечный, и самый влюбчивый, и вообще добрейшая душа. Но мы тогда видели только тупой официоз, не более.

Это всё о нём и немножко о погоде, шутили остряки ещё в то блаженное время. Ровно так сейчас говорят о новостных форматах с Владимиром Путиным.

Теперь погоду можно будет убрать?

Путина хотят очеловечить. Куда уж более! Мы и так знаем, что он просто замечательный, мачо, друг тигров, стерхов и породистых собак. Но тут зачем-то понадобился совсем уж интим.

Соловьёв с Песковым обсуждают путинский деловой отдых в тувинских горах. «Он любит нашу природу российскую. А козероги, увидев Путина, не стали убегать…» Действительно, козероги так полюбили Путина, что тут же вступили в «Единую Россию» и проголосовали за увеличение пенсионного возраста.

«Однако, дикая природа», — посетовал благостный Соловьёв. — «Путин в надёжных руках. Что, медведь, дурак что ли. Если он Путина увидит, то будет вести себя правильно». Медведь? Кто бы сомневался! Медведи они такие, вся правящая партия из них состоит.

Хотя, вы будете смеяться, но я почти уверен, что и в роли козерогов, и в роли медведей, и в роли деревьев в «сказочном лесу» снялись блестящие артисты из театра ФСО. Так что, действительно, президент в надёжных руках.

Что это было, зачем они всё это придумали? Если так дальше пойдёт то нам, не дай Бог, ещё расскажут про личную жизнь президента. Чур, меня, чур!

Это уже против всяких правил королевского этикета.

Они так решили поднять его рейтинг. Ещё немного и они скажут, что он — Лучший Друг Физкультурников и вообще победитель всего и вся. Они думают, что если каждую неделю нам подробно рассказывать о телодвижениях президента, то это вызовет у народа небывалое умиление, ласку и опять воздвигнет путинский рейтинг до небывалых крымских высот.

Он взял на себя эту чёртову пенсионную реформу, молодец. Мужик сказал — мужик сделал. Но народу такой мужик не мил уже, народ привык исключительно к халяве. А затягивать пояса… Пусть сами затягивают те, у кого дворцы, яхты и всё такое прочее.

«Рейтинг, вставай!» — колдуют кремлевские политтехнологи-сексопатологи. Рейтинг Путина — это единственное, на чем держится наша многострадальная Россия. Но все почему-то смеются после первого выхода в эфир и уже начинают сочинять анекдоты, ну, очень смешные. Здравствуй, Леонид Ильич!

Хотели как лучше… — говорил один знаменитый российский мастер афоризмов. Только зачем поднимать президента на смех. Эх, обидели такого хорошего человека.

Александр Мельман






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  • 1 | 07.09.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соловьёв с Песковым обсуждают путинский деловой отдых в тувинских горах. «Он любит нашу природу российскую. А козероги, увидев Путина, не стали убегать…» Действительно, козероги так полюбили Путина, что тут же вступили в «Единую Россию» и проголосовали за увеличение пенсионного возраста.
______________________________________
!!!!!!!!!!!!!
турк



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  • 2 | 07.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это настоящая мужская любовь, как говорил Борис Николаевич.
================================
- Пап, а пап! А может быть среди двух мужчин настоящая мужская любовь?
- Может сынок, может. Природа свое берет....



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  • 3 | 07.09.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Деградация власти налицо!



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  • 4 | 07.09.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... а уже тогда бы сделали сериал «Брежнев», в котором генсека сыграл Сергей Шакуров, а жену его Викторию Петровну Светлана Крючкова, то, может, и не было бы никаких анекдотов.

Потому что в том сериале, снятом уже после распада Союза, первый человек страны тоже самый человечный, и самый влюбчивый, и вообще добрейшая душа."

------------------------

Омерзительная пародия Шакурова на Брежнева. Дальше пошли сериалы про Сталина - такие же издевательски гротесковые. Свержение советских памятников пошло полным ходом. Трёхцветный флаг вам в руки.



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  • 5 | 07.09.2018, 10:27 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,5
«Рейтинг, вставай!» — колдуют кремлевские политтехнологи-сексопатологи. Рейтинг Путина — это единственное, на чем держится наша многострадальная Россия.
=================
Скоро и "виагра" кончится. Тогда на чем будет держаться Россия?



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  • 6 | 07.09.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Налицо только ваша деградация!



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  • 7 | 07.09.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин помаленьку начал отступать от обещаний, данных в телеобращении по пенсионному возрасту, что и ожидалось! В Госдуму внесён законопроект о сохранении льгот для людей, достигших 60\55, что и обещал Путин! Только в законопроекте есть маленькая такая оговорочка, что такие льготы сохраняются только на время переходного периода, т.е. до 2028 года! А такой оговорочки в телеобращении Путина не было, если я правильно помню! Так что обманывает Путин народ в очередной раз! У меня такое впечатление, что Путин спать спокойно не может, если не обманет кого-нибудь! Путина и К в отставку! Очень Опытный



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  • 8 | 07.09.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деградация власти налицо!
==============================================
А Мельман разве власть? Обычный завистливый либероид!



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  • 9 | 07.09.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро и "виагра" кончится. Тогда на чем будет держаться Россия?
=========================================================
Будет держаться исключительно на ненависти провинциальных "либерастых"гуннов, юнг и кюхерок! Разуж они провинциальных нациков одолели!



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  • 10 | 07.09.2018, 11:07 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,5
9 | 07.09.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро и "виагра" кончится. Тогда на чем будет держаться Россия?
=========================================================




Будет держаться исключительно на ненависти
=================

Представляю, как ты этот ненависть будешь мазать на ржаной хлеб и уплетать за обе щеки.



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  • 11 | 07.09.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представляю, как ты этот ненависть будешь мазать на ржаной хлеб и уплетать за обе щеки.
------------------------------------------------------------
------------------------------------
Представляй! Быстрей от зависти загнешься, как Мельман!



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  •  
  • 12 | 07.09.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.09.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представляю, как ты этот ненависть будешь мазать на ржаной хлеб и уплетать за обе щеки.
------------------------------------------------------------

------------------------------------
Представляй! Быстрей от зависти загнешься, как Мельман!
++++++++++++++++++++++++
Ты рассчитываешь миновать загнивание? Путин тебе вручил личную гарантию от всего тленного?



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  • 13 | 07.09.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты рассчитываешь миновать загнивание? Путин тебе вручил личную гарантию от всего тленного?
------------------------------------------------------------
-----------------------
А как же! Да я еще и от маккейна такую же получу!((((
А ты уже не решишься!



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  • 14 | 07.09.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто так, а я помню как провластные журналисты, отрабатывая 30 серебренников, пускали слюни ярко жизнеописуя скромность,"мудрость" и "государственный" ум ЕБН, Гайдара,Чубайса,Шохина.
Даже еб..тый и жуликоватый десантник Паша Грачев был назван самым лучшим министром всех времен и народов.
В 97 году перед дефолтом тот же соловьев верещал с утра до вечера, что если ельцин что сказал, то это "железно" так и будет.
На рельсы, мы знаем никто не лег. Банально, но продажные журналисты продолжают зарабатывать на ошибках властей.
Еще помню,как Рахимов за пару месяцев до пинковой отставки купил Соловьева для слюнявой передачи о нем, любимом.
Запомнилось: из села, демократ, высокий, что для башкир редкость, заботливый муж муж и отец



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  • 15 | 07.09.2018, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соловьёв и Киселёв превзошли сами себя.У Соловьёва на лице умиление ,а Киселёв чуть из штанов не выпрыгнул восхваляя Путина. В застой такого не припомню. Тошнит от этих опусов. Отвратили совсем ,не видеть ,не слышать не хочу.Как говорят: От любви до ненависти один шаг !



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