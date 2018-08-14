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Сваливаемся в эпоху брежневского застоя

  • Опубликовано: natall | 07.09.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 1664 | Комментарии: 27
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Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Она действительно стоит внимания журналистов, потому что в ней российская телевизионная пропаганда превзошла саму себя — хотя могло показаться, что дальше уже некуда. В этой программе прекрасно все, ну буквально все: от угодливости на лицах ведущего и гостей эфира до тщательно подобранного видеоряда, призванного продемонстрировать мужественность и человечность обожествляемого объекта не только в контакте с чиновниками и охранниками, но даже в соприкосновении с козерогами.

Сваливаемся в эпоху брежневского застоя


Для человека, не впавшего в кремлевскую прелесть, эта программа должна быть в первую очередь смешной, забавной в своем неуклюжем подобострастии. Но западным журналистам хочется не смеяться, а анализировать, анализировать всерьез — и в этом состоит их главная ошибка по отношению к Путину и кремлевскому режиму в целом. Хочется думать, что все это рационально. Что российский президент на фоне пенсионной реформы так озабочен снижением своего рейтинга, что решил запустить в эфир специальную телевизионную программу о себе любимом. Что задача Соловьева с компанией — этот рейтинг поднять.

Рационально мыслящему человеку трудно сказать себе, что он наблюдает самый обыкновенный маразм — естественную стадию развития любого авторитарного режима. Никто не знал, упал или поднялся рейтинг дорогого Леонида Ильича, когда на генсека стали навешивать одну звезду героя за другой, а написанные группой спичрайтеров «мемуары» издавались миллионными тиражами и были отмечены Ленинской премией. Никто не думал о рейтинге дорогого Никиты Сергеевича, когда его награждали похожими звездами — только за более короткий срок — и издавали толстенную книженцию «Лицом к лицу с Америкой», в которой безразмерный репортаж об американских приключениях первого секретаря завершался стихотворным письмом простого гражданина со строчками «пред вами падаю ниц».

Все эти оды, фильмы и программы — они не для народа, а для одного-единственного потребителя, как и секс в публичном доме не для публики, а для клиента. И то, и другое по обыкновению хорошо оплачивается. Раньше — Переделкином и поездками за шмотками в Югославию, а теперь вообще озером Комо. Есть за что лизать.

Так что дело вовсе не в пенсионной реформе и упавшем рейтинге. Дело в том, что дорогому Владимиру Владимировичу давно уже недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою. Он хочет, чтобы пред ним падали ниц. И они падают.






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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне ужасно стыдно за мою Родину.
На мгновение представил себе что я какой, нибудь среднестатистический житель одной из европейских стран, и узнаю что в россии идут такого рода передачи....
Что я буду думать об этой стране?!
Что я буду думать о людях живущих в этой стране?!!!!
Стыдно, очень стыдно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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14

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  • Гость
  •  
  • 2 | 07.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да это у вас маразм! Любой, кто не хочет, не будет смотреть. Вот и всё. А вы развели тут! За каждую мелочь цепляетесь и начинааается! Всякую чепуху напиши- и будешь молодец, будешь оппозиционер!



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5

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  • Гость
  •  
  • 3 | 07.09.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мне ужасно стыдно за мою Родину.
На мгновение представил себе что я какой, нибудь среднестатистический житель одной из европейских стран, и узнаю что в россии идут такого рода передачи....
Что я буду думать об этой стране?!
Что я буду думать о людях живущих в этой стране?!!!!
Стыдно, очень стыдно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
----------------------------
Стыдись! И не думай "об этой стране", и "о людях этой страны", и вообще будь "жителем одной из эвропейских стран", пока от "стыда" не подох! Жалеть о тебе не кому, ты ж еще не "житель одной из эвропейских стран"! Либероидам в ближайщие 25 лет ловить здесь нечего будет! Только в инете, да и то в УЖасе!



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5

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  • Гость
  •  
  • 4 | 07.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мне ужасно стыдно за мою Родину.
На мгновение представил себе что я какой, нибудь среднестатистический житель одной из европейских стран, и узнаю что в россии идут такого рода передачи....
Что я буду думать об этой стране?!
Что я буду думать о людях живущих в этой стране?!!!!
Стыдно, очень стыдно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------
Лан КУхерка выходи, тебя узнали.



Оценили
4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 07.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Все эти оды, фильмы и программы — они не для народа, а для одного-единственного потребителя, как и секс в публичном доме не для публики, а для клиента."

-----------------

Применительно к фильмам о ВОВ, снятыми нынешними ушлыми кинопродюсерами - война служит лишь декорацией для откровенных постельных сцен всяких там санитарок и прачек со своими командирами.

Когда приступали к съёмкам х\ф "Брестская крепость", Лукашенко предупредил слишком озабоченных московских дельцов от кино: дескать, если вы и здесь собираетесь вставлять свои пошлости - то скатертью дорога. И фильм получился.



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8

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  • Участник
  •  
  • 6 | 07.09.2018, 10:49 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,5
2 | 07.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да это у вас маразм! Любой, кто не хочет, не будет смотреть
=======================

Почему то всю эту гадость с эфира не убирают, люди не смотрят, словесные баталии приписанных к ТВ персон ежедневно по несколько часов льется по всем гос.каналам.
Выходит не зря, хотя кроме рейтинга Путина все обваливается.



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0

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  • 7 | 07.09.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не смотрел и смотреть не собираюсь, чего и Вам желаю! Мне не интересно, как одни люди, унижаясь за громадные доходы, незаслуженно восхваляют ничтожество, грабящее народ своей, а не завоёванной или порабощённой, страны! Очень Опытный



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5

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  • Гость
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  • 8 | 07.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...грабящее народ своей, а не завоёванной или порабощённой, страны! Очень Опытный"

---------------------

Завоёванной и порабощённой. Без танковых клиньев, без юнкерсов. Война-то другая. Можно не сжигать деревни, а создать условия для их вымирания - и дело в шляпе.

Кумекай ширше.



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 9 | 07.09.2018, 11:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10865 | Рейтинг: -1767,7
Судя по доскональному знанию материала, именно и в основном либерасты и смотрят это кино.

Я например узнал про эту хохму здесь, на УЖе.

Они же мазохисты, любят страдать, причинять себе боль. Обожают стесняться всего нашего, стыдиться людей, живущих с ними рядом.

Мучаются, стонут - но смотрят. Стыдятся, страдают. Но не смотреть не могут. Это выше их сил. Без Путина нет жизни у либераста.

- Больно...горько...стыдно-то как...ааааа...еще...ещееее.....- и все, кончил наш либераст.

Пошел подмываться.

И нас к этому призывает.

Не, ребята, мы не с вами.

Это нам за вас, извращенцев, стыдно.



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6

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  • Участник
  •  
  • 10 | 07.09.2018, 11:14 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6705 | Рейтинг: +807,5
8 | 07.09.2018, 11:09 | Автор: Harrison | На сайте
Публикации: 65 | Комментарии: 10865 | Рейтинг: -1767,5
Судя по доскональному знанию материала, именно и в основном либерасты и смотрят это кино.

Я например узнал про эту хохму здесь, на УЖе.
===============

Как любит говорить Лавров, докажи что именно так и было, а не для публичной критики противников обожаемого тобой режима.



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0

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  • Гость
  •  
  • 11 | 07.09.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...грабящее народ своей, а не завоёванной или порабощённой, страны! Очень Опытный"

---------------------

Завоёванной и порабощённой. Без танковых клиньев, без юнкерсов. Война-то другая. Можно не сжигать деревни, а создать условия для их вымирания - и дело в шляпе.

Кумекай ширше.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я рад, что только именно этот кусочек моего коммента вызвал у Вас некоторые уточнения! С остальным, значит, согласны! Буду стараться кумекать ширше! Очень Опытный



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2

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  • Гость
  •  
  • 12 | 07.09.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
---------------------
Натали, ссылочку на "западные медиа", плиззззз.



Оценили
3

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  • Гость
  •  
  • 13 | 07.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
---------------------
Натали, ссылочку на "западные медиа", плиззззз.
------------------------------------------------------------
-------------------------------
Читайте Гарри Поттера, там все это есть! Вот "натали" уже прочла и уверовала!



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3

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  • Гость
  •  
  • 14 | 07.09.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 07.09.2018, 11:09 | Автор: Harrison
Публикации: 65 | Комментарии: 10865 | Рейтинг: -1767,6
Судя по доскональному знанию материала, именно и в основном либерасты и смотрят это кино.

Я например узнал про эту хохму здесь, на УЖе.
++++++++++++++++

А как и чем же питается твой патриотизм без любви к патриотическим дебатам по зомби-ящику?



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2

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  • Гость
  •  
  • 15 | 07.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
---------------------
Натали, ссылочку на "западные медиа", плиззззз.
-------------------------------
Пожалуйста - "Уфимский Журнал".



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 07.09.2018, 12:57 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35076 | Рейтинг: +5821,7
27 | 06.09.2018, 21:43 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 103 | Комментарии: 2758 | Рейтинг: -266,2
Вот как было дело:

Пиндосы с нагло-саксами решили замочить Скрипаля, при этом свалить вину на Россию и устроить гигантский срач.
Для этого нашли двоих уебков, дали им денег, липовые паспорта и маршрут прогулки по Англии, теперь наверняка их самих ликвидировали. Вот и всё.

======================================
Как сказал бы Остап Бендер- КОНГЕНИАЛЬНО!
И этих двоих уебков "нагло-саксы" сначала привезли в Москву, купили билеты, посадили на самолет Аэрофлота, чтобы те потом приехали в Солсбери!
=====================Хруль! Пиши почаще. Давно я так не ухахатывался. Без тебя на УЖе будет скучно. Так держать, товарисч!



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2

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  • Гость
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  • 17 | 07.09.2018, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно я так не ухахатывался. Без тебя на УЖе будет скучно. Так держать, товарисч!
================================================
Фу, юнга, читай Гарри Поттера, ты устарел со своим Бендером!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 18 | 07.09.2018, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35076 | Рейтинг: +5821,7
Есть одно простое, но существенное соображение. Вот оно.
Эти два человека, что были в Солсбери в день отравления, они же тоже видят себя в Интернете. А если сами сразу не заметили, то их родные и знакомые уже им обзвонились, дескать, ой, наша папа в телевизоре.
Любой из этой пары мог бы уже написать в любую соцсеть или хоть в Спортлото, что таки да, он летал в Солсбери в тот роковой (здесь щепотка сострадания) для Скрипалей день. Но летал зачем? Да просто купить дочурке, допустим, трусы. И вот, мол, эти трусы на столе, чек на скане и дочурка на даче. И, мол, прошу мне дело не шить, я ещё хочу в Солсбери за маечкой слетать. Дочурка просит.
А вот что-то не пишут они. Ни-Хе-Ра.
За них Мария с Небензею разоряются,



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 07.09.2018, 13:25 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35076 | Рейтинг: +5821,7
relocated: Спецслужбы страны работают ,как вор в Кремле. Качество любой спецоперации проводят так,что все знают кто убил и кто заказал. Начиная с убийств Политковской и Немцова ничего не меняется. Операции по ликвидации проведены , но весь мир знает кто убил Немцова, Литвиненко и знают кто заказчик. Путинские спецслужбы работают,каак мясники ,не утруждая себя в профессионализме,которого нет . Профессионализм присутствует только в 20-летнем грабеже страны. Все остальное -полный отстой



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3

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  • Гость
  •  
  • 20 | 07.09.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты сразу плюс себе ставь, чо так скромно лайкаешь.



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2

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