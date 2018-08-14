Сваливаемся в эпоху брежневского застоя

Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Она действительно стоит внимания журналистов, потому что в ней российская телевизионная пропаганда превзошла саму себя — хотя могло показаться, что дальше уже некуда. В этой программе прекрасно все, ну буквально все: от угодливости на лицах ведущего и гостей эфира до тщательно подобранного видеоряда, призванного продемонстрировать мужественность и человечность обожествляемого объекта не только в контакте с чиновниками и охранниками, но даже в соприкосновении с козерогами.Для человека, не впавшего в кремлевскую прелесть, эта программа должна быть в первую очередь смешной, забавной в своем неуклюжем подобострастии. Но западным журналистам хочется не смеяться, а анализировать, анализировать всерьез — и в этом состоит их главная ошибка по отношению к Путину и кремлевскому режиму в целом. Хочется думать, что все это рационально. Что российский президент на фоне пенсионной реформы так озабочен снижением своего рейтинга, что решил запустить в эфир специальную телевизионную программу о себе любимом. Что задача Соловьева с компанией — этот рейтинг поднять.Рационально мыслящему человеку трудно сказать себе, что он наблюдает самый обыкновенный маразм — естественную стадию развития любого авторитарного режима. Никто не знал, упал или поднялся рейтинг дорогого Леонида Ильича, когда на генсека стали навешивать одну звезду героя за другой, а написанные группой спичрайтеров «мемуары» издавались миллионными тиражами и были отмечены Ленинской премией. Никто не думал о рейтинге дорогого Никиты Сергеевича, когда его награждали похожими звездами — только за более короткий срок — и издавали толстенную книженцию «Лицом к лицу с Америкой», в которой безразмерный репортаж об американских приключениях первого секретаря завершался стихотворным письмом простого гражданина со строчками «пред вами падаю ниц».Все эти оды, фильмы и программы — они не для народа, а для одного-единственного потребителя, как и секс в публичном доме не для публики, а для клиента. И то, и другое по обыкновению хорошо оплачивается. Раньше — Переделкином и поездками за шмотками в Югославию, а теперь вообще озером Комо. Есть за что лизать.Так что дело вовсе не в пенсионной реформе и упавшем рейтинге. Дело в том, что дорогому Владимиру Владимировичу давно уже недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою. Он хочет, чтобы пред ним падали ниц. И они падают.