Попестревший Курултай шестого созыва. Кто пройдёт в Госсобрание?

До выборов в Госсобрание (Курултай) Башкортостана шестого созыва, которые состоятся 9 сентября, остаётся три дня. Ярких публичных политических дебатов практически не было, но, тем не менее, в ходе предвыборного марафона скандалы имели место быть. В этом материале я постараюсь проанализировать состояние политических партий, участвующих в выборах, и заодно спрогнозировать их результаты. Окажутся ли эти предсказания верными — узнаем уже в это воскресенье.Всего в новом составе республиканского парламента, как и в предыдущем созыве, будет 110 человек: половина из них (55) — по партийным спискам, остальная половина — одномандатники. Из нововведений — на штатной основе (то есть постоянно, получая за это зарплату) теперь будут числиться 22 депутата, в предыдущих созывах их было 18. Это председатель парламента, два (из трех) его замов, а также председатели комитетов и их заместители.Увеличение количества штатных депутатов, как говорят эксперты, связано с тем, что в нынешний состав парламента идет немало бывших чиновников, судя по всему, желающих таким образом обеспечить себе оплачиваемую синекуру.Еще одно весьма заметное нововведение — снижение проходного барьера с 7% до 5%. Стоит отметить, что о необходимости его снижения в республике еще несколько лет назад активно говорил лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Загир Хакимов. Его голос был услышан, и в 2015 году в республиканский закон о выборах были внесены соответствующие поправки. Снижение проходного барьера, безусловно, плюс именно для "малых" партий, особенно тех, кто имеет хоть какие-то позиции в регионе.Также на этих выборах больше половины всех зарегистрированных избирателей придет на участки, оборудованные КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней), причем, в Уфе таких участков будет большинство. Это означает, что шансы оппозиционных партий улучшить свои результаты — как минимум в Уфе, где проживает четверть всех жителей республики — возрастают в разы.Напомним, на предыдущих выборах в Госсобрание, состоявшихся пять лет назад, в 2013 году, "Единая Россия" набрала 76,06% голосов и получила в парламенте 49 мест. КПРФ набрала 11,7% и получила 6 мандатов. Т.е., когда проходной барьер составлял 7%, его прошли только две партии. Остальные партии в Госсобрание смогли пройти исключительно благодаря одномандатным округам. Всего в Курултае РБ пятого созыва у "Единой России" было 94 места, у КПРФ — 10, у ЛДПР — 3 места. "Справедливая Россия", не дотянув до проходных 7% и не победив ни в одном из округов, не смогла протолкнуть ни одного кандидата до депутатского кресла. "Малые" партии — "Патриоты России", "Альянс зелёных", "Российская партия социальной солидарности" — тогда получили по одному депутатскому креслу в одномандатных округах и образовали отдельную фракцию ("Объединенная депутатская группа").Сразу стоит отметить, что региональные парламенты, даже в национальных республиках — это на сегодняшний день фактически не законодательный орган, а скорее чисто представительный срез, отражающий внутриполитический расклад в конкретном регионе. Специфика многонационального характера республики Башкортостан способствует тому, что и руководители национальных объединений также получают свою "квоту" — обычно через правящую "Единую Россию" — хотя есть и исключения. И здесь есть свои небольшие изменения по сравнению с предыдущим составом Госсобрания.Место прежнего председателя Всемирного курултая башкир Румиля Азнабаева в 2015 году после протеста башкирских национальных активистов занял Амир Ишемгулов, который сейчас идет по Толбазинскому избирательному округу (Аургазинский и Гафурийский районы). И нет никаких сомнений, что этот кандидат займёт-таки депутатское кресло.Другой интересный случай: руководитель региональной национально-культурной автономии татар республики Башкортостан (РНКАТ РБ) Римма Утяшева хоть и была включена в избирательный список "ЕР", но оказалась непроходной — а именно второй в списке правящей партии по Пушкинскому избирательному округу (г. Уфа). А ведь на предыдущих выборах её по данному округу ставили на первое место. Более того, второй позиции там вообще не было — т.е. понятно, что необходимый процент ныне набран не будет. В числе одномандатников Утяшева также отсутствует.Формально причина есть — она проиграла на весенних праймериз "Единой России". По слухам из уфимского "Белого дома", нынешний председатель РНКАТ РБ очень сильно хотела удержать свое депутатское кресло и всячески добивалась включения своей кандидатуры в проходное место, но ей, как мы видим, было отказано. Реальных причин тут две: во-первых, немолодой возраст (Римма Утяшева 1952 года рождения), в то время как "ЕР" провозгласила курс на "омоложение" своих рядов. Во-вторых, её низкий авторитет в среде татарских общественных организаций, обвинявших её в саботаже инициатив татарской общественности и отказе от отстаивания интересов татар республики Башкортостан. А последний момент весьма важен и для властей, особенно в свете предстоящей переписи населения в 2020 году, которая в специфических условиях Башкортостана уже гарантированно вызовет активность национальной интеллигенции. Поэтому если мои предвыборные прогнозы оправдаются, то в течение ближайшего времени, уже после выборов, мы станем свидетелями смены руководителя РНКАТ РБ — которого уфимский "Белый дом" преподносит как официального представителя татарского населения региона."Единая Россия". Правящая партия в течение предвыборного периода не раз попадала в различные публичные скандалы. Самый известный — это когда кандидаты от компартии вышли с обращением в прокуратуру и минюст с требованием о ликвидации партии "Единая Россия" в Башкортостане, ссылаясь на тот факт, что в селе Ермолаево (райцентр Куюргазинского района) местное отделение располагается в здании муниципалитета.На последних выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила поддержку только 58,73% избирателей РБ. И нет никаких оснований полагать, что за это время рейтинги "ЕР" в Башкортостане сильно улучшились. Скорее наоборот: благодаря усиливающемуся социально-экономическому кризису, охватившему все стороны жизни, и благодаря повышению пенсионного возраста рейтинги партии сейчас ниже плинтуса. Также в минус результатам единороссов играет тот момент, что, сохраняя конституционное большинство правящей партии, им именно сейчас выгодно разделить с остальными партиями ответственность за ухудшение экономической ситуации в стране и непопулярные меры правительства. И поэтому формальное уменьшение своей доли в депутатском корпусе в какой-то мере отвечает этим интересам.Но в то же время республиканским властям критически важно не только обеспечить победу правящей партии, но и удержать психологически важную отметку поддержки больше половины пришедших на участки (за это и в Москве могут спросить). К тому же традиционно выборы в Госсобрание-Курултай вызывают пристальное внимание региональных властей, пожалуй, даже большее, чем выборы в Госдуму.Суммируя вышесказанное, прогноз для правящей партии следующий: 64-69% поддержки по партийным спискам и победа в большинстве одномандатных округов. Но по сравнению с предыдущим составом Госсобрания количество мандатов "ЕР" всё равно существенно просядет. Итоговый прогноз: 83-87 депутатских кресла (против 94-х в нынешнем составе).КПРФ. Изначально от главной системной оппозиционной партии в Госсобрание выдвигались 53 человека по одномандатным округам и 109 человек по партийному списку. Но из-за нарушений при выдвижении своих кандидатов, чем быстро воспользовались конкуренты из "Патриотов России", их ряды существенно поредели. Также этому поспособствовали конфликты внутри регионального отделения этой партии. В итоге 9 кандидатов из партийного списка и 10 из списка одномандатников выбыли уже в ходе предвыборной гонки, уменьшив шансы на успех компартии в разы.Кроме того, на этой неделе КПРФ вновь оказалась в центре скандала. В частности, представитель партии в ЦИКе Башкортостана был обвинен в даче и получении взятки. Также еще до начала предвыборной гонки, как в этом году, так и ранее, в адрес руководства регионального отделения и лично первого секретаря Юнира Кутлугужина часто доносились обвинения от однопартийцев в зачистке от неугодных ему авторитетных членов партии. Эти обвинения безусловно рождались не на пустом месте, так как БРО КПРФ, действительно, за последние несколько лет после прихода Юнира Кутлугужина лишилось практически всех своих известных активистов.В единственный плюс можно посчитать то, что электорат отдаст свой голос за компартию из протестных соображений (особенно учитывая их активную позицию по пенсионной реформе), невзирая на системный кризис внутри конкретно Башкирского рескома КПРФ. Но всё равно "минусы" перевешивают свои плюсы, поэтому увеличения числа депутатского корпуса от компартии, несмотря на оптимистичный прогноз столичных политологов, эти выборы не покажут. Коммунисты в лучшем случае сохранят свои 10 депутатских кресел, но, скорее всего, их число уменьшится.Мой прогноз по КПРФ — это 7-9 депутатских мандатов."Справедливая Россия". Эта парламентская партия в предыдущем составе Госсобрания не имела своих депутатов. Сама партия в федеральном масштабе переживает серьезный кризис, о котором можно судить хотя бы по тому, что лидер партии Сергей Миронов заявляет о готовности создать новую "мощную" партию. На той неделе он, кстати говоря, совершил вояж в Уфу. Такой приезд накануне выборов —естественно, дело вовсе неслучайное, и без всякого инсайда можно предположить, что бывший председатель Совета Федерации договаривался с местными властями о прохождении своих однопартийцев в республиканский парламент. Поэтому "Справедливая Россиия", скорее всего, преодолеет 5%-й проходной барьер, но на заметные успехи по одномандатным округам особо сильно расчитывать, пожалуй, не стоит. Прогноз — 4-5 депутатских мандата.ЛДПР. Эта партия, имеющая сейчас в Госсобрании 3 мандата, в лучшем случае удержит данный расклад. Но расчитывать на улучшение позиции им явно не стоит. Причины стоят на поверхности — данная партия со старением своего бессменного лидера и серьезным испытанием всей системы "управляемой оппозиции" переживает кризис неопределенности. Непонятно, что может ожидать эту партию в ближайшем будущем. Если внутри руководства КПРФ, несмотря на справделивую критику в ее адрес из левого политического фланга, всё же идут дискуссии по поводу будущего партии, то в ЛДПР, в силу ее чисто вождистского характера, такой вариант вообще не просматривается. Очевидно, что с неизбежным уходом Владимира Жириновского (лекарство от бессмертия у нас еще не изобрели) партия умрет. А местное отделение ЛДПР особой активности даже в предвыборный период не проявляло. К тому же великодержавно-шовинистическая риторика Жириновского ничего кроме антипиара в национальных республиках этой партии дать не может.Поэтому итоговый прогноз для этой партии — 1-2 депутатских мандата."Патриоты России". Предвыборный штаб этой партии за последний год проявил, пожалуй, самое большое стремление среди остальных партий к увелечению своей доли представительтва в местном парламенте. Были проведены уличные акции, пресс-конференции, различные форумы, налажена понятная рекламная стратегия. В предыдущем составе Госсобрания эта партия имела одного представителя в лице руководителя ее регионального отделения Загира Хакимова. Но за эти годы "патриоты" серьезно укрепили свои позиции и теперь имеют своих пусть и немногочисленных депутатов в ряде районов и городов республики. Они также смогли включить в свой предвыборный состав ряд "тяжеловесов", появление которых говорит о многом. В качестве своей цели на предвыборной конференции "патриоты" провозгласили не только преодоление проходного барьера, но и победу в одномандатных округах и обеспечение себе 10 мандатов, которые позволят им создать собственную фракцию.В качестве минусов можно назвать невысокую известность этой партии в федеральном масштабе. Правда, стоит отметить, что несмотря на это, аналогичное отделение этой партии в Северной Осетии смогло отодвинуть КПРФ и стать второй по численности после "ЕР" фракцией в местном парламенте. Т.е. иногда эта партия вполне может "выстрелить".Проход 5%-го барьера, за который они выступали долгие годы, гарантирует "патриотам", как минимум, 2-3 места (учитывая, что проценты партий, не прошедших проходной барьер, в конечном итоге приплюсовываются к партиям прошедшим). Плюс к этому несколько одномандатников, скорее всего, пройдут по своим округам, один из них, вероятнее всего, бывший руководитель администрации главы республики Владимимр Нагорный.Поэтому прогноз для этой партии — 5-7 мандатов.Выдвинул кандидатов в депутаты и ряд небольших по численности политических партий. "Зеленые" сумели выдвинуть свой партийный список, но всерьез расчитывать на прохождение необходимого 5%-го барьера не стоит. Однако с более чем 90%-й долей уверенности можно сказать, что лидер местного отделения этой партии и действующий депутат Руфина Шагапова всё-таки пройдет в Госсобрание в качестве одномандатника. Таким же образом, вероятнее всего, удержит свое депутатское кресло другой член "Объединенной депутатской группы" —​ Ильдар Исангулов, выдвинувшийся на этот раз от "Партии Дела".Партия ветеранов России выдвинула своих одномандатников по Толбазинскому и Белорецкому избирательным округам. О ней стоит сказать отдельно.Эта доселе никому неизвестная партия была замечена в тесных связях с образованным в 2017 году "Конгрессом башкирского народа", прозванным "конгрессом бывших главврачей". Руководство этой организации планировало использовать площадку этой официально зарегистрированной партии для выдвижения своих кандидатов на нынешних выборах. Но как обычно это бывает, всё оказалось прозаичнее: "ветераны" нашли себе гораздо более выгодных союзников — в лице БСК "Сода" — и руководитель партии Ильдар Резяпов стал активно выступать за разработку шихана Торатау. Такой шаг — это "черная метка" в нынешней ситуации для любой башкирской организации, и под давлением башкирских активистов, защищающих шиханы, эта гипотетическая коалиция развалилась сама собой.Главный вывод. Несмотря на то, что "Единая Россия" удержит большинство в Госсобрании-Курултае, тем не менее, расклад изменится — и явно не в её пользу. Количество фракций увеличится, как и число депутатов из числа "системной оппозиции". Партийная "палитра" в республиканском парламенте станет еще более пёстрой, хотя и стоит признать, что это не приведет к ощутимым и быстрым переменам. Но всё же это может стать весьма важным сигналом для ускорения политических процессов.