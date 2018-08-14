Ничтожные путинские уступки

Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к «пенсионному» законопроекту. Он пошел лишь на ничтожные уступки — обозначенные в его выступлении 29 августа.На три года снижен предлагаемый ранее пенсионный возраст для женщин — но все равно, он на пять лет больше, чем сегодня.На те же пять лет увеличивается и пенсионный возраст для мужчин.Это означает, что из кармана каждого человека предпенсионного возраста за пять «дополнительных» лет будет вынуто около МИЛЛИОНА рублей.Предложения президента о сохранении для этих граждан льгот по налогам на землю и недвижимость компенсируют не более 1-2% этой суммы.Нас грабят на рубль — а потом «великодушно» предлагают вернуть копейку.Льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей — столь же ничтожная уступка: число этих семей очень невелико (в большинстве регионов — на уровне 2-3% от общего числа).Введение уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста (со штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов) — лицемерная «пустышка».После ее введения работодатели или будут всеми силами избавляться от работников, пока они не достигли этого «предпенсионного» возраста, или будут делать все, чтобы они уволились сами (существует масса способов поставить работника в такое положение), или будут еще при приеме на работу брать заявление о будущем уходе якобы «по собственному»...И столь же ничтожная уступка — исходя из предыдущего абзаца — предложение о двукратном повышении мизерного на сегодня пособия по безработице для лиц «предпенсионного» возраста.Вопреки мнению подавляющего числа граждан России, Путин цинично отказался менять что-либо в своих планах по существу.В своих — потому что не правительство, а лично он является подлинным автором так называемой «пенсионной реформы» (которая вовсе не реформа, а обычное ограбление граждан). Лично он публично отрекся от конституционных норм о социальном государстве (впрочем, еще раньше он отрекся от многих других).Зато в неприкосновенности остались все пенсионные льготы для армии опричников, защищающих Путина и его окружение от народа.