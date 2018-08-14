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Ничтожные путинские уступки

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Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к «пенсионному» законопроекту. Он пошел лишь на ничтожные уступки — обозначенные в его выступлении 29 августа.

Ничтожные путинские уступки


На три года снижен предлагаемый ранее пенсионный возраст для женщин — но все равно, он на пять лет больше, чем сегодня.

На те же пять лет увеличивается и пенсионный возраст для мужчин.

Это означает, что из кармана каждого человека предпенсионного возраста за пять «дополнительных» лет будет вынуто около МИЛЛИОНА рублей.

Предложения президента о сохранении для этих граждан льгот по налогам на землю и недвижимость компенсируют не более 1-2% этой суммы.

Нас грабят на рубль — а потом «великодушно» предлагают вернуть копейку.

Льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей — столь же ничтожная уступка: число этих семей очень невелико (в большинстве регионов — на уровне 2-3% от общего числа).

Введение уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста (со штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов) — лицемерная «пустышка».

После ее введения работодатели или будут всеми силами избавляться от работников, пока они не достигли этого «предпенсионного» возраста, или будут делать все, чтобы они уволились сами (существует масса способов поставить работника в такое положение), или будут еще при приеме на работу брать заявление о будущем уходе якобы «по собственному»...

И столь же ничтожная уступка — исходя из предыдущего абзаца — предложение о двукратном повышении мизерного на сегодня пособия по безработице для лиц «предпенсионного» возраста.

Вопреки мнению подавляющего числа граждан России, Путин цинично отказался менять что-либо в своих планах по существу.

В своих — потому что не правительство, а лично он является подлинным автором так называемой «пенсионной реформы» (которая вовсе не реформа, а обычное ограбление граждан). Лично он публично отрекся от конституционных норм о социальном государстве (впрочем, еще раньше он отрекся от многих других).

Зато в неприкосновенности остались все пенсионные льготы для армии опричников, защищающих Путина и его окружение от народа.

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)






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  • Гость
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  • 1 | 08.09.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот с этим полностью согласен! Могу даже добавить, что льготы для новых не пенсионеров, которые Путин предложил оставить с 60\55 лет, в законопроекте ограниченны только переходным периодом, т.е. до 2028 года! Это при том, что почти все региональные льготы уже похерены местными властями! Так что ни шагу назад! Всё оставить так как есть! Путина и К в отставку! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 2 | 08.09.2018, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35086 | Рейтинг: +5822,1
Где и когда будет завтрашний митинг? Хочу сходить!



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  • Эксперт
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  • 3 | 08.09.2018, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1866 | Комментарии: 60716 | Рейтинг: +12255,7
Завтра в 14 часов возле гостиничного комплекса Башкортостан на Ленина(50, кажется) - предполагается шествие к Белому Дому.



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  • 4 | 08.09.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это выглядит примерно так
- Подходит к частному предпринимателю амбал и говорит "С завтрашнего дня будешь платить штуку в день.
- Предприниматель в панике, всю ночь не спит, переживает...
- На другой день подходит уже другой амбал и говорит: "Слыш терпило, мы тут с пацанами перетерли, и пожалели тебя, будешь платить не штуку а всего 800 руб.
- Предприниматель воспрял духом! Ведь 800 не 1000, благодарит бугая за человечность, за заботу...
КОРОЧЕ ТИПИЧНАЯ РАЗВОДКА



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  • 5 | 08.09.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей..............
Вот тут надо было добавить оговорку: "Если матери вырастили и воспитали достойных детей, а то бывает вырастят 10-12 детей и все бандюганы, тунеядцы-бездельники и эта мать будет получать льготы?!?! А между прочим, есть такие семьи, вечно пьяные и не знают, где их дети бродят.



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 08.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.09.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей..............
Вот тут надо было добавить оговорку: "Если матери вырастили и воспитали достойных детей, а то бывает вырастят 10-12 детей и все бандюганы, тунеядцы-бездельники и эта мать будет получать льготы?!?! А между прочим, есть такие семьи, вечно пьяные и не знают, где их дети бродят.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Разумно! Только трудно определять достойность детей! Предлагаю ограничиться хотя бы критерием судимости! Есть судимость - нет льгот! Очень Опытный



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  • 7 | 08.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Завтра в 14 часов возле гостиничного комплекса Башкортостан на Ленина(50, кажется) - предполагается шествие к Белому Дому.
------------------------------------------------------------
------------------------------------
Неплохое место для прогулки, гуляйте! Потом соврите про многочисленных участников и не забудьте отфотошопить к понедельнику! Придем полюбоваться на "шествующих" кюхерок с пеэрспективными пенсами от царя Лешика! Вот только как мы вас узнаем?



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  • Участник
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  • 8 | 08.09.2018, 13:52 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 700 | Рейтинг: +92,7
Лично он (Путин) публично отрекся от конституционных норм о социальном государстве (впрочем, еще раньше он отрекся от многих других).
.......................

А его подданные в летаргическом состоянии, им еще не дошло, об этом никак не думают, какого будет острота вопроса, когда они перейдут в касту пенсионеров.
Работает национальная черта - АВОСЬ.
Авось пройдет, авось не дадут умереть, авось его не коснется, все такое подобное.



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  • Гость
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  • 9 | 08.09.2018, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не пойму одного: если переходный период этой так называемой реформы составляет 10 лет, значит пенсионный возраст должен повышаться по полгода в год. Другими словами, мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г. р. должны в 2019 году уходить на пенсию соответственно в 60, 5 и 55, 5 лет. , а мужчины 1960 и женщины 1965 г.р. должны уходить в 2021 году в 61 и 56 лет соответственно. В Белоруссии например именно так, да и у наших российских чиновники, которым еще с 2017 года установлен выход на пенсию в 65 лет такой же график. Почему же в 2019 году и в 2021 ( а также в 2023 и , 2025, и 2027 году) вообще никому не предусмотрен выход на пенсию выход на пенсию? Где же по полгода в год? Даже и здесь развод!



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  • 10 | 08.09.2018, 14:51 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2762 | Рейтинг: -267,2
Надо было дружно голосовать за товарища Грудинина П.Н. Сейчас бы уже пенсии у всех были 30 тыс., зарплаты 100тыс., кварплата 1.5 тыс., бесплатное образование и медицина. Предатели и враги народа и угнетатели уже сидели бы в тюрьме.

Сами виноваты.



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  • 11 | 08.09.2018, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему молодежь так равнодушна к своему нищему и безработному существованию и, к тому, что творит путин, обирая их в будущем.



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  • 12 | 08.09.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Москве -день города.
Так и быть - схожу возьму шаурмы.
Как никак для "жителей" столицы России -шаурма самое любимое блюдо.
Недорого и якобы вкусно.



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  • 13 | 08.09.2018, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.09.2018, 14:51 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2762 | Рейтинг: -267,2
Надо было дружно голосовать за товарища Грудинина П.Н. Сейчас бы уже пенсии у всех были 30 тыс., зарплаты 100тыс., кварплата 1.5 тыс., бесплатное образование и медицина. Предатели и враги народа и угнетатели уже сидели бы в тюрьме.

------------------

Ох, Хруль... Ты даже не представляешь, меж каких мы жерновов.
У тебя всё просто: пришёл бы Паша - и всем сёстрам по серьгам.

Олигархи за своё награбленное не остановятся ни перед чем.
Грохнуть неправильного пацана для них - плюнуть и растереть.



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  • 14 | 08.09.2018, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грохнутт могут запросто, если даже Путина на это подписали



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  • 15 | 08.09.2018, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 08.09.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Москве -день города............
говорят нет денег, а празднуют день города на 457млн руб, один разгон облаков на 100млн.руб



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  • 16 | 08.09.2018, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Припоминаю собрание садоводов.Хотели ограничить председателя . Вроде зачем зарплата в 1800 рублей( дело давнее и это были неплохие деньги ). и зимой ничего он не делает, а зарплату получает регулярно.Но председатель парировал , что согласен , но тогда все 6 летних месяцев сделайте по 3600 рублей, народ в первое время даже согласились , но более сообразительные, коих было единицы, остановили этот обман . И все- таки вытурили мы этого с предс. места - уж слишком любил чужие деньги.
Сейчас эта речь напоминает красноречие нашего бывш. председателя.



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  • 17 | 08.09.2018, 18:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Плохи дела у нашего раба на галерах! Все можно стерпеть и захват Крыма , Абхазии с Ю Осетии , перессориться со всеми соседями , поддержание гнилых режимов, но пенсионую реформу поддержим так же как и нелепые авантюры.Народ на Руси терпеливый .



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  • 18 | 08.09.2018, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бох терпел и нам велел... Как-ненаебуть уш... Не до жиру... Беднось не порок... Рас нЕжили бохато - нех.уй наченать... Смеритеся... Така судьба, цё... На том свети зацьтётси...

Хруль, зацени мою пропаганду. Или бороться? Правильно. "Смело, товарищи, в ногу!.."



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  • 19 | 08.09.2018, 20:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Смотрю по Звезде "Битва за Москву": первые дни войны... Брест и далее... Вбогадушугоремать!.. Пусть это художественный фильм, но мы и ногтя не стоим отцов...

Прое.бали их подвиг, кинули страну, как коврик под собаку...



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  • 20 | 08.09.2018, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нам ли стоять на месте!
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш - есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы!

К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли прорубаешься, -
Мечта прекрасная,ещё неясная,
Уже зовёт тебя вперед!

Нам нет преград ни в море,ни на суше,
Нам не страшны не льды,ни облака!
Пламя души своей,знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!"

Помните, товарищи, нас... Мы старались для вас...



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